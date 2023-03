”Kahden tabletin keikka” kouluihin

Vaakasuorat harjanvedot on nyt todettu tehokkaammiksi kuin pystysuorat. Uutta tapaa opettaa ylihammaslääkäri Ulpu Harjola. Oppilaina ovat Armi Mikkola (vas.), Riittakatriina Manninen ja Seija Soininen.

Koululaiset alkavat opetella harjaamaan hampaita punavärin avulla.

Koulun kerhokeskuksen maalis- ja huhtikuun ohjelmassa on hammashoito, jonka nimeksi on annettu ”kahden tabletin keikka”.

Sen tavoitteena on tehdä tutuksi hampaiden pinnan likaisuuden eli plakin toteaminen värjäyksen avulla.

Keskimäärin 87 prosenttia koululaisista on hammashoidon tarpeessa. Yli 16-vuotiaista on yli 20 prosenttia kokonaan ilman omia hampaita.

Vaikka Suomessa on maailman neljänneksi paras hammaslääkäritiheys, ei hampaiston sairauksien lisääntymistä ole voitu hillitä. Tämä johtuu siitä, että hammashoito on alkanut liian myöhään, vahingon jo tapahduttua. – –

Väritabletin pureskelun jälkeen huuhdotaan suu hyvin ja peilistä katsotaan missä ja kuinka paljon punaiseksi värjäytynyttä likaa on hampaiden pinnalla. Puhtaat kohdat hampaista eivät tule punaiseksi.

Ohjelmassa ei enää suositella aikaisemmin hyväksi havaittua pystysuoraan harjaustapaa. Nyt hampaat on harjattava pehmeällä harjalla ”pienin sahaavin liikkein vaakasuoraan hammasrivin suunnassa”, koululaisille neuvotaan.

Näppäinpuhelin kerää kannattajia Turussa

Näppäinpuhelimet, jotka Turussa otettiin käyttöön viime syksynä, ovat vähitellen saavuttamassa yhä suurempaa suosiota.

Tällä hetkellä niitä tosin on Turussa käytössä vasta noin 420.

Puhelinlaitoksella arveltiin, että vuoden 1975 jälkeen joka toinen uusista tilaajista haluaa jo käyttöönsä näppäinpuhelimen ja vuoden 1980 jälkeen arvellaan niiden vähitellen kokonaan syrjäyttävän nykyisin käytössä olevat kiertolevypuhelimet.

Hyljetietoutta on liian vähän

Oulu (Jorma Korhonen)

Kalastajat tappavat hylkeitä leipänsä vihollisina. Metsästäjät ampuvat niitä näppäränä ja tarkoituksenmukaisena riistana.

Mutta luonnonsuojeluväki nousee taistoon kuin Pyhä Yrjänä kaunissilmäisten, sulavalinjaisten hylkeiden puolesta.

Kevään tullessa potkaisevat hyljeturistit ajopuunsa kohti etäisiä railoja, joista hylje nousee aseenkantomatkan päässä jäälle kevätaurinkoon. Älä ammu ohi, turisti!

Kaikki toimivat kuitenkin melkoisessa määrin vaistonvaraisesti.

Tietoa hylkeistä on vähän ja käynnissä olevat tutkimukset pysyttelevät irrallisina, toisilleen kateellisina, harvalukuisina ja määrärahojen niukkuuden vuoksi suppeina. – –

Kalajoelle viimekeväisten kokeilujen jälkeen viisastuneena äveriäitä suurriistanmetsästäjiä mannermaalta hankkiva safaripromoottori Esa Tanska on ensimmäisten joukossa kiivailemassa likaantuneen meren vuoksi vaaraan joutuneen hyljekannan puolesta.

Turistimetsästäjiä on kuukauden kuluttua tulossa Kalajoen edustan ja sen pohjoispuolisen Perämeren jäille ainakin Saksasta, kenties muualtakin. Espanjassa on safaripropagandaa tehty ja asia on herättänyt sikäläisissä metsästäjäpiireissä kiinnostusta. – –

Tutkimuksessa käytetyt Pohjanlahden hylkeet ovat juuri Tanskan ja hänen kumppaniensa saaliista viime keväältä.

Puhdistusaalto pyyhkii taas Jugoslaviaa

Wien (Erkki Pennanen)

Presidentti Titon viime syksynä julistaman ohjastenkiristyskampanjan kohtaama välinpitämättömyys tai sen suoranainen vastustaminen ovat johtamassa uuteen korkean tason puhdistusaaltoon Jugoslaviassa.

Selvä merkki muutaman kuukauden tyvenen päättymisestä näyttää olevan Belgradissa tiistaina annettu ilmoitus, että kolme Serbian osatasavallan sosialistisen liiton johtohahmoa on luopunut tehtävistään presidentti Titon arvosteltua heitä haluttomuudesta noudattaa puolueen uutta sisäpoliittista linjaa.

Intiaanit eivät luovu asemistaan

Wounded Knee (Washington Post)

Wounded Kneen kylää hallussaan pitävät intiaanit ja Yhdysvaltain hallituksen edustajat kokoontuivat jälleen tiistaina yhteiseen neuvotteluun yrittämään ratkaisua tilanteeseen, joka maanantaisten neuvottelujen jälkeen näyttää vähitellen lähenevän loppuaan.

Wounded Kneen intiaanit ja Yhdysvaltain sisäministeriön edustajat kiersivät seremonian mukaan neuvottelutiipiin ympäri ennen kuin ”pow wow” (neuvottelu) aloitettiin maanantaina. Neuvotteluissa on edistytty sen verran, että hallituksen viranomaiset uskaltavat jo antaa varovaisen optimistisia lausuntoja tilanteen laukeamisesta.

Intiaanit eivät kuitenkaan maanantaina suostuneet luopumaan asemistaan, vaikka oikeusministeriön virkamiehet olivat luvanneet, ettei heitä pidätetä, jos he suostuvat poistumaan Wounded Kneestä aseitta. – –

Amerikan intiaaniliikkeen AIM:n esittämät ongelmat keskittyvät Oglala-sioux-heimon itsehallintoon ja heimon vaaleilla valittuun johtajaan Richard Wilsoniin.

Sekä AIM että monet paikalliset intiaanit syyttävät Wilsonia ja hänen kannattajiaan siitä, että he jakavat puolueellisesti heimolle tulevia varoja ja käyttävät kieroa taktiikkaa poliittisiin vastustajiinsa.

Intiaanit vaativat Yhdysvaltain sisäministeriötä ratkaisemaan ongelman.

Pyöreä torni sykähdytti

Lehtitiedot Viipurin Pyöreän tornin kunnostamissuunnitelmista ovat sykähdyttäneet monia rinkelikaupungin entisiä asukkaita.

Useat ehkä haluavat mieluimmin unohtaa tyystin koko tornin, mutta on niitäkin, jotka haluaisivat jopa lähteä talkoisiin Viipurin puoleen, jos vain lupa järjestyisi.

”Vapaaehtoisista ei varmasti olisi puutetta”, arvelee helsinkiläistynyt ex-viipurilainen Leo Mellais. Suomessa on vielä monia rakennusasiantuntijoita ja työntekijöitä, jotka aikoinaan olivat kunnostamassa tätä Viipurin kauppatorin monumenttia käyttökuntoon, kertoo Mellais.

Pyöreä linnoitustorni pystytettiin Kustaa Vaasan mahtikäskyllä vv. 1547–50. Pariin sataan vuoteen se ei enää ole ollut kaupungin puolustuslaitoksena.

Vanhan Rauman suojaksi uusi kaavaehdotus

Vanhan Rauman säilyttämiseksi ja sen asemakaavan uusimiseksi on Raumalla ryhdytty jälleen toimiin sekä laadittu uusi runkokaava alueelle.

Rauman Vanhankirkonkatua länteen. Näkymä nykyhetken vanhasta Raumasta, joka suunnitelmien mukaan pyritään edelleen säilyttämään.

Asemakaavatilanne on yhdessä rakennuskieltojen kanssa aiheuttanut sen, että vanhassa kaupunginosassa rakennustoiminta on ollut lähes olematonta.

Rauma on Suomen viidenneksi vanhin kaupunki. Vanhin asiakirja, jossa se mainitaan kaupunkina, on vuodelta 1442.

Mölli Keinonen Jokereihin – Aimo Mäkinen toivoo malttia

Raimo Toivonen

Suomen jääkiekkomestari Helsingin Jokerit vahvistuu ensi kaudeksi.

Mölli Keinonen

Vahvistus numero yksi on Suomen kiekkokansan lempivirnistäjä, kirjailija Matti Keinonen, 31.

Hän jättää HJK:n kolmen kauden jälkeen.

Vahvistukset numero kaksi, kolme ja neljä seuraavat aikanaan.

”Mölli Keinosen tulo on jo sovittu. Hän liittyy Jokereihin kauden jälkeen. Paperihommat ovat järjestyksessä. Möllillä ei ole karanteenia minun tietääkseni”, kertoi Jokerien puheenjohtaja rakennusmestari Aimo Mäkinen.

Aimo Mäkinen

Lentoreittiä rannikolta sisämaahan toivotaan

Pori (HS)

Länsi- ja Itä-Suomen välisten heikkojen liikenneyhteyksien takia toivotaan lentoreitin avaamista rannikolta sisämaahan.

Viime syksynä tehty tutkimus osoitti, että lentoreittiä tarvittaisiin Porista Jyväskylään, Kuopioon ja myös Joensuuhun.

Pori-Helsinki reitillä oli matkustajamäärän kasvu viime vuonna 32 prosenttia.

Ongelmat kasautuvat Hervannan alueelle

Tampere (HS)

Ongelmien kasautumista Tampereen Hervannan tulevaan kaupunginosaan ennustetaan Tampereen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa.

Alueelle muuttaa ihmisiä, joiden valintamahdollisuudet ovat pienet. Ongelmia lisää se, että sosiaalista asuntotuotantoa keskitetään Hervantaan. – –

Hervantaan muuttaa ennusteen mukaan etenkin opiskelijoita, palveluelinkeinojen työntekijöitä ja toimihenkilöitä. Sen sijaan sinne eivät muuta johtavassa asemassa olevat henkilöt eivätkä teollisuuden työntekijät.

Hervannasta ennustetaan siis ”kaulusköyhälistön” aluetta.

Svjatoslav Richter jälleen Suomeen

Neuvostoliittolainen pianon mestari Svjatoslav Richter on monen vuoden tauon jälkeen jälleen tulossa Suomeen.

Musiikki Fazer on monien pyyntöjen jälkeen saanut myönteisen vastauksen Moskovasta, ja Richterin tuloa pidetään nyt varmana.

Svjatoslav Richter

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan Richter antaa Helsingissä Finlandia-talossa kaksi konserttia, 8. ja 9. toukokuuta sekä 11. 5. konsertin Turussa.

Ministeriö tutkii tislauslaitteita

Tampere (HS)

Tislauslaitteiden vilkastunut mainonta ja myynti kiinnostavat sosiaali- ja terveysministeriötä. Tiukennettuihin toimiin ei kuitenkaan vielä ole ryhdytty, vaan on tyydytty seuraamaan tilannetta.

”Ilmoittelua on seurattu ministeriössä. Myös mainostavia toiminimiä on kartoitettu sen varalta, että heidän puoleensa täytyy kääntyä”, sanoo osastopäällikkö Usko Puustinen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Laitteiden myynti ja mainonta eivät ole laittomia, mutta tislaaminen on. – –

”Tietysti tällaiset alkoholin hinnankorotushetket ovat eräänlaisia virikkeitä tislaustoiminnan ainakin hetkelliselle yleistymiselle”, Puustinen arvelee.

Koonnut Pasi Oikarinen

