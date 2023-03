Slade-yhtyeen menestystä ei tunnu estävän mikään. Levy toisensa jälkeen kiipeää myyntilistan kärkeen.

Viimeisin Slade-tuote on Englannin listalla ”Cum on feel the noize” ja sijoitus odotetusti ensimmäinen. Nousua kokonaista 17 sijaa edellisestä viikosta.

Toinen kova mascara-rockin uutuus löytyy kymmenenneltä tilalta.

Lavaesiintymisissään kanankauloja katkovan ja rahaa viskovan Alice Cooperin levy ”Hello Hooray” paransi asemiaan kolme sijaa.

Kolmas uutuus on yhdeksäntenä oleva Detroit Emeraldsin esitys ”Feel the need in me”.

USA:n listan ykköspaikkaa pitää hallussaan Roberta Flack ja kappale ”Killing me softly with his song”. Edellisellä viikolla levy oli listan kakkosena.

Ruutu pimeni, kansa harrasti

Mykkä ja pimeä lauantai-ilta sai aikaan, että kansa ryntäsi harrastusten pariin.

Elokuvateatterien lippuluukuilla oli mahtavat jonot ja liput myytiin loppuun ennätysvauhdilla.

Myös ravintolat täyttyivät hyvissä ajoin viimeistä sijaa myöten.

Helsingin keskustan elokuvateatterit myivät lippunsa kello 19 näytökseen vähintään puoli tuntia ennen määräaikaa. Kello 21 näytöksen liput loppuivat usein jo kahdeksan maissa.

Monen harrastukset liittyivät räyhäämiseen viinan voimalla.

Riihimäen poliisista kerrottiin, että vaikka tv-lakko onkin, he saavat katsella Alkon mainoksia kadulla koko illan.

Yleisradion puhelinpalveluun tuli soittoja yli puolet enemmän kuin normaaleina lauantaina.

Helsinkiläisen elokuvateatteri Bio Rexin lipunmyyjillä oli hikinen lauantai-ilta. Ihmisiä oli luukulla jatkuvana virtana niin kauan kuin lippuja riitti.

Sovittelu alkaa maanantaina

Radio- ja tv-lakko jatkuu lauantai-illan näkymien mukaan maanantaiaamuun.

Osapuolten välillä ei lauantaina oltu neuvottelukosketuksessa.

Valtiovarainministeri Johannes Virolainen on kutsunut lakon takana olevan Suomen teknisten toimihenkilöiden keskusliiton (STTK) edustajat luokseen maanantaina kello 11.

Valtakunnansovittelija Erkki Sunila aloittaa työriidan selvittelyn maanantaina kello neljätoista. Tällöin tulevat Sunilan luo työntekijäpuolen edustajat.

Kaukokirjoittimet syytivät tekstiään turhaan Yleisradioon. Yleisölle ei tietoja herunut.

Ohjelmat

Yleisradion lakon vuoksi ei Helsingin Sanomat tänään julkaise sunnuntain radio- ja tv-ohjelmia.

Ruotsin radion ja BBC:n ohjelmat sekä Ruotsin, Tallinnan ja Viipurin tv-ohjelmat löytyvät kuitenkin sivulta 78.

Periaatesopimus murtui tuleen Wounded Kneessä

Wounded Knee, Etelä-Dakota (AP)

Sotamaalaus kasvoihin: oglala-siouxien poppamies Crow Dog maalaa nuoren intiaanin kasvoja Wounded Kneessä, missä tilanne perjantai-iltana leimahti kiivaaksi tulitukseksi.

Kiivasta laukaustenvaihtoa syntyi myöhään perjantaina paikallista aikaa Wounded Kneen kylän vallanneiden intiaanien ja liittovaltion lainvalvojien välillä sen jälkeen, kun luultiin jo päästyn periaatteelliseen sopimukseen historiallisen kylän miehityksen lopettamisesta.

Uusinta intiaanisotaa käydään Wounded Kneessä: Oscar Juokseva Karhu luodikkoineen asemissa.

Wounded Kneen lähistöllä olevat uutismiehet ilmoittivat kuulleensa kiivasta tulitusta ja intiaanien asianajajan Larry Leaventhalin mukaan noin puolen tunnin aikana ammuttiin useita satoja laukauksia.

Kukaan ei tietojen mukaan haavoittunut.

Muutamia intiaaneja on poistunut vapaaehtoisesti Wounded Kneestä ja samalla koko Pine Ridgen intiaanireservaatiosta, vaikka hallituksen ja intiaanien välillä ei ole saatukaan aikaan sopimuksia. Tämä poistuja on denveriläinen Louie Gray.

Pääjohtajan läpimurto-ohjelma vie kohti uutta hyyryläisten kautta

Asuntohallituksen pääjohtaja Olavi Lindblom näyttää julistaneen läpimurto-operaationsa vuokratalotuotannon tukahduttamiseksi.

Toteutettuna hänen ehdotuksensa näet leimaisi kaupungin vuokratalot ja vuokralaiset toisen luokan kansalaisiksi.

Sen ohella, että kaupunki jatkuvasti rakennuttaa uusia vuokra-asuntoja, sen tulisi myös pyrkiä edistämään nykyisten vapautumista niitä todella tarvitsevien käyttöön.

Siksi kaupungin tulisi pääjohtajan mielestä tarjota vuokralaisilleen henkilökohtaista lainaa oman asunnon ostamiseksi.

Tämä olisi taloudellisempaakin. Kaupunkihan sijoittaa jokaiseen rakennuttamaansa vuokra-asuntoon joko lainoina tai omarahoitusosuutena keskimäärin 18 000 mk eli 30 prosenttia huoneiston hinnasta.

Jos asukkaalle sen sijaan annettaisiin vain 15 prosentin laina, saataisiin samalla rahalla kaksi asuntoa.

Näin siis Lindblom.

Hokkuspokkus. Onko taikurin hatusta nyt todella tullut samalla rahalla kaksi asuntoa, kun ennen tuli vain yksi?

Ei. Kysymyksessä on vain silmänkääntötemppu, jonka avulla Helsingin kaupunki voisi kiertää vastuutaan vuokra-asuntojen rakennuttajana ja rahoittajana.

Ylipormestari Teuvo Auran onnistui töin tuskin salata riemunsa ja tyytyä varovaisesti myöntämään, että Limpun ehdotus on ”hyvä harkittavaksi”.

Ja hyvä se olisikin, ellei se tapahtuisi vuokra-asuntolinjan kustannuksella.

Pysäköinnin rajoittaminen Helsingissä

Helsingin kaupunki on ainakin osittain herännyt huomaamaan nopeasti kasvavan yksityisautoliikenteen aiheuttamat haitat.

Herätys on tullut varsin myöhään, sanoo valtiotieteen lisensiaatti Lars-Erik Öller.

Henkilöauto on ehtinyt muuttaa Helsingin kaupunkikuvaa monin kielteisin tavoin, eivätkä läheskään kaikki vauriot enää ole korjattavissa.

Nyt on aika pyrkiä mm. pysäköintiä supistamalla rajoittamaan henkilöautoille varattua tilaa.

Helsingin kaupungin tilaamassa tutkimuksessa todetaan, että pysäköintitilanteen hallitseminen edellyttää henkilöauton käytön huomattavaa rajoittamista.

Suunnitelma Kymijoen käytöstä esitellään yleisölle

Kouvola (HS)

Vesihallitus on saanut valmiiksi ehdotuksensa vesien käytön kokonaissuunnitelmaksi Kymijoen vesistön alaosaa varten.

Suunnitelma valmistui ensimmäisenä yhdeksästätoista vireillä olevasta. Ehdotuksesta pyydetään alueen kuntien ja eri yhteisöjen sekä teollisuuslaitosten lausunnot.

Vesihallitus järjestää yhdessä Kymen vesipiirin kanssa näyttelyn kokonaissuunnitelmaehdotuksesta Kotkassa ja Kouvolassa.

Näyttely ”Kymijoesta on kysymys” on piiri-insinööri Pentti Hinttulan mukaan merkittävä, koska keskusvirasto tulee näin maakuntaan esittelemään suunnitelmiaan.

Kymijoen vesistön alaosan kokonaissuunnitelmassa huomioidaan joen virkistyskäyttö. Maisemalliset arvot sisältyvät myös suunnitelmaan. Joen veden toivotaan puhdistuvan niin kaloille kuin ihmisillekin sopivaksi. Kuva Kymijoesta Myllykosken yläpuolelta.

Foreman on kadulla auttamassa tovereitaan

New York (Greg Gallo)

Voitettuaan nyrkkeilyn raskaan sarjan MM-tittelin George Foreman avasi oven suuren rahan maailmaan.

Mutta suuret rahat, kiiltelevät autot, kalliit puvut, televisioesiintymiset, hänen tulevaisuutensa mestarinyrkkeilijänä saavat kaikki odottaa.

Foreman haluaa ensin kiinnittää huomionsa asiaan, joka on tähdellisempää ja lähempänä hänen sydäntään.

Satakunta lehtimiestä kerääntyi titteliottelun jälkeen Foremanin ympärille kuullakseen hänen kertovan suunnitelmistaan.

Uusintaottelu Frazieria vastaan?

Vai Muhammad Alia vastaan?

Mitä nyt, George Foreman?

Foreman avasi tilaisuuden sanomalla:

”Lähden kaduille juttelemaan kavereille. Haluan auttaa heitä pääsemään kiinni paremmasta elämästä. Saada heidät luopumaan huumeista. Haluan sanoa heille, että hekin voivat onnistua samoin kuin minä”.

Maailmanmestari George Foreman hymyssä suin. Kalifornian kuvernööri Ronald Reagan on kiinnittänyt tittelivyön maailmanmestarin vyötärölle.

Suomen armeija haisee sittenkin

Helmikuussa astuin palvelukseen Suomen tasavaltaiseen armeijaan.

Minulla ei ollut suuria odotuksia siisteydestä, mutta kyllä olot sittenkin ovat vailla vertaa.

Meitä on tässä komppaniassa toista sataa alokasta.

Pesuhuoneessa on kaksi suihkua ja kolme pesukarusellia, pyöreää allasta, joissa on hanat keskellä.

Aamulla kello 6 on herätys, jota seuraa noin kolme minuuttia kestävä pesu. Tässä ajassa ehtii käydä käymälässä, pestä hampaansa tai yhden korvansa.

– –

Iltatoimet alkavat kello 20.30 aikoihin.

Kuten aamulla, menemme jonossa pesuhuoneeseen ja takaisin.

Siellä ehtii pestä hampaansa tai toisen kainalonsa.

– –

Jokin aika sitten puhuttiin jopa julisteesta, jossa lyhyesti esiteltiin päivittäin pestävät paikat. Mutta täälläpä ei tuota julistetta ole, ei liioin oppitunteja aiheesta.

– –

Ja teille, Suomen naiset, toivoisin Puolustusvoimain lahjoittavan pyykkipojan, kunnes meille suodaan edes mahdollisuus esiintyä puhtaina ja raikkaina.

L i k a i n e n a l o k a s

Ruotsalaisen mallin mukaan tehdyn julisteen avulla pyrkii pääesikunnan lääkintäosasto tekemään varusmiehistä puhtaampia. Alkuperäisessä ruotsalaisessa julisteessa oli soturi ilkosillaan, ja tekstikin oli roimempaa ja nuorten kielenkäytön mukaista. Minkään näköistä julistetta ei kuitenkaan ole yksikössään nähnyt helmikuussa palvelukseen astunut alokas. Siisteyskin on hänen mielestään sen mukaista.

Koonnut Kari Lankinen

Lue tästä koko lehti: hs.fi/aikakone