Monet alkoholistit, joiden on katsottu tarvitsevan erityishoitoa, makaavat nyt Lauttasaarentien ”Liekkihotellissa”. Heidät on toimitettu pois huolto- ja hoitolaitoksista.

Helsingissä on lähes 200 alkoholistia, joita ei huolita minnekään. He eivät kelpaa sairaaloihin, huoltokoteihin tai työlaitoksiin. Heidän vikansa on se että he ovat sairaita ja hoidon tarpeessa olevia alkoholisteja.

Ainoa paikka mihin nämä ihmiset voivat Helsingissä hakeutua on Lauttasaaren ”liekkihotelli”. Kunnollista hoitoa he eivät saa mistään. ”Liekkihotellissakin” sairaanhoidosta vastaa kolme ensiapukurssin käynyttä virkailijaa.

Vanha irtolaislaki sanoi: Jos irtolainen havaitaan pysyvästi työkyvyttömäksi, älköön häntä määrättäkö työlaitokseen.

Uusi laki sanoo: Irtolaista, joka on sellaisen erityishoidon tarpeessa, jota työlaitoksessa ei voida antaa, ei ole määrättävä työlaitokseen, vaan hänestä on pidettävä huolta sen mukaan, kun erikseen on säädetty. – –

Maan kaikki työlaitokset voitaisiin käytännöllisesti katsoen tyhjentää, jos lakia ryhdyttäisiin soveltamaan työlaitoksissa jo olevaan väkeen.

Uuden sanamuodon turvin kuka tahansa lääkäri voi osoittaa ettei yksikään irtolainen pääse työlaitokseen: kaikki ne ovat jollain tavalla sairaita. Jos ei muutoin niin sosiaalisesti.

Sosiaalityöntekijä Pentti Sillman: "Me emme voi muuta kuin tuuppia kavereita ovelta ovelle: täältä sairaalaan, sairaalasta tänne, täältä sairaalaan...”.

Lakko liikenteessä

Päättäessään pysäyttää pääosan kuorma- ja linja-autoliikenteestä maanantaina, Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto ryhtyi avoimesti painostamaan eduskuntaa.

Pyörien pysäyttämisellä vuorokaudeksi on tarkoitus panna vauhtia liikenteen työaikalain uusimiseen. Asiasta antoi Paasion sosiaalidemokraattinen vähemmistöhallitus esityksen, joka on saanut vastaansa työnantajat ja eduskunnan ei-sosialistit.

Esityksen mukaan moottoriajoneuvon kuljettajan pisin vuorokautinen työaika ei saa ylittää 11 tuntia niiden 24 perättäisen tunnin aikana, jotka seuraavat vuorokautista lepoaikaa. Erityistapauksissa työaika voitaisiin pidentää 13 tunniksi.

Saamelaisparlamentti tähtää keskitettyyn itsehallintomalliin

Inari (HS)

Lapin alkuasukkaiden Ahvenanmaan kaltaista itsehallintoa enteilevä saamelaisparlamentti kokoontui ensimmäiseen istuntoonsa Inarissa perjantaina.

Viime kunnallisvaalien yhteydessä valitun, toistaiseksi epävirallisen parlamentin ensimmäinen tehtävä on antaa asiantuntijalausunto saamelaiskomitean aikaansaannoksista.

Parlamentti porautuu komitean ehdotukseen saamelaislaiksi sekä ehdotukseen saamelaisten hallinnon järjestämisestä.

Tilintarkastajat huolissaan: Lisää poliiseja ja verottajia

Valtion tilintarkastajien papereista syntyi 258-sivuinen kertomus vuoden 1971 taloudenpidosta. Tarkastajien varapuheenjohtaja Skdl:n Sulo Nurmi (oik.) etsi vielä loppukokouksessa yksityiskohtia. Pöydän ääressä selin istui Sdp.n kansanedustaja Uljas Mäkelä ja pöydän päässä tilintarkastajien puheenjohtaja, kansanedustaja Esko Härkönen (k).

Lisää poliiseja, verotarkastajia ja välineitä rikollisuuden torjuntaan vaativat valtiontilintarkastajat, joiden kertomus vuoden 1971 varainhoidosta jätettiin perjantaina eduskunnalle.

Tilintarkastajat muistuttivat rikollisuuden olevan kautta maailman kasvussa ja patistelivat viranomaisia vastatoimiin. Ensi hätää olisi töitä noin 400 poliisille. – –

He korostivat inflaation vaaraa ja kantoivat huolta maksutaseen tasapainosta.

He kummastelivat vientikouluttajien saunalaskuja ja muistuttivat taideteollista oppilaitosta lukujärjestyksen merkityksestä.

Tilintarkastajien tielle sattui — osin yleisten kantelujen perusteella — joukko eriskummallisia löytöjä; oli koulukoti, jossa ei ole oppilaita, oli kurssikeskus, jolla oli 40 työstökonetta, mutta ei yhtään terää niihin. Valtion rautateiden omistuksesta löytyi kolmattasataa tyhjää asuntoa. – –

Tarkastusviraston huomautusten johdosta kertyi oikaisurahoja ja muita vastaavia varoja valtion kassaan viime vuonna 811 931 markkaa 89 penniä.

Hämeenlinnan vankila liian korkeatasoinen

Hämeenlinnan uuden keskusvankilan rakennuskustannuksiin ja -tasoon ovat tilintarkastajat iskeneet silmänsä. Molempia he pitävät liian korkeina.

”Vankiloiden asumistason ei pitäisi olla korkeamman kuin vapaudessa elävien ihmisten keskimäärin”, tilintarkastajat huomauttavat.

Alunperin naisille tarkoitetun vankilan muuttuminen ”sekavankilaksi” on antanut tilintarkastajille huomauttamisen aihetta.

Kalterit on todettu liian heikoiksi miesvangeille. Rakenteellisena virheenä tilintarkastajat pitävät juhlasalin ja kappelin välistä paljeovea, joka on täysin epäonnistunut.

Yleisvaikutelmaksi vankilasta on jäänyt tilintarkastajille, että se on rakennettu liian korkeatasoiseksi.

Pakettimatkailu Porvooseen alkaa

Porvoosta on tullut Keski-Euroopan pakettimatkalaisten uusi kesäkohde.

Linja-autoihin paketoitaville länsisaksalaisille, hollantilaisille ja mm. ruotsalaisille on jo tehty varauksia kaupungin hotelleissa.

Porvoon kesähotellitoiminta käynnistyy huhtikuun alussa.

Kaupungin matkailuviranomaisten mukaan pakettimatkalaiset viipyisivät porvoolaisissa maisemissa 3–4 päivää.

Pakettimatkojen muista suomalaiskohteista ei vielä ole päätetty.

UKK tänään kalaan

Presidentti Urho Kekkosen yksityisluontoinen viikonloppumatka Ruotsiin alkaa lauantaiaamuna klo 9.30 Helsingin lentoasemalta.

Kotimaahan valtionpäämies seurueineen palaa maanantaina iltapäivällä.

Vierailun isäntänä on Abu Oy:n toimitusjohtaja Lennart Borgström. Matkalla seuraavat mukana ylijohtaja Tauno V. Mäki ja kenraalimajuri Urpo Levo.

Valtionpäämies on jo kolmasti aiemmin maaliskuussa käynyt lohistaan kuululla Mörrum-joella Blekingessä.

Vuosi sitten presidentti Kekkonen nappasi joesta kahdeksan taimenta ja yhden hauen. Hän päihitti kirkkaasti kalakaverinsa, sillä koko seurueen saama saalis oli yhteensä 16 kalaa.

Ruotsalaisten puolelta olivat viime vuonna valtionpäämiehen kanssa kalassa mm prinssi Bertil ja maaherra Ragnar Lassinantti.

Ruotsin liikenteen suurin alus vesillä

Neitsytpurjehdus Bore I:llä meni mukavasti eikä syytä happamuuteen ollut. Ruotsin ja Suomen välisessä liikenteessä Siljan uusi lippulaiva on nopein ja suurin.

Leppoisasti hymyillen saapui Siljalle luovutettu lippulaiva Bore I neitsytmatkaltaan Turun satamaan. Ruotsin liikenteen suurimman aluksen matka meni hyvin.

Yhtä leveään hymyyn ei ollut aihetta laivan rakentajalla Wärtsilän telakalla, jolle urakka muodostui tappiolliseksi. Palkat ja kustannukset nousivat selvästi nopeammin kuin rakennustyö edistyi. – –

Bore I liikennöi Suomen ja Ruotsin väliä 18 000 hv:n moottorin antamalla 22 solmun nopeudella. Alus ottaa 1 200 matkustajaa ja 360 autoa. Bore I:n pituus on 128 metriä ja leveys 25 metriä. Koneteholtaan alus ylittää 75 vuotta sitten rakennetun esi-isä-Boren 15 kertaisesti.

London Bridge avattiin

Kuningatar Elisabet avasi uuden London Bridgen, joka tuli maksamaan noin 50 miljoonaa markkaa. Silta on vasta toinen tälle kohtaa Thames-jokea rakennettu kivisilta sen jälkeen kun alkuperäinen silta valmistui vuonna 1209.

Lontoo (Erkki Arni)

Kuningatar Elisabet avasi perjantaina juhlallisesti uuden Lontoon sillan – London Bridgen – ennennäkemättömien turvatoimien ympäröimänä.

Viime viikon pommiräjähdykset muistissaan viranomaiset eivät halunneet jättää sijaa sattumalle ja terroriteoille. Silta ja sen lähitienoot suljettiin hyvissä ajoin liikenteeltä ja tarkastettiin läpikotaisin. Satoja poliiseja, joista kymmenet aseistettuja, partioi sillan läheisyydessä tilaisuuden aikana.

Uusi London Bridge on hiukan toista sataa metriä pitkä nykyaikaisesti kevyen näköinen kolmikaarinen betonirakenne, joka kantaa liikenteen neljällä kaistalla vikkelästi Thamesin etelärannan sokkeloiden liikenneruuhkista pohjoisrannan sokkeloihin ja päinvastoin.

Silta on korvattu skottilaisen insinöörin Rennien vuonna 1831 rakentama kivisilta, joka purettiin lohkare lohkareelta ja myytiin Amerikkaan. Se on pystytetty uudelleen Havasun tekojärvellä Arizonassa.

Kreikan sensuroijat mustaavat nännejä

Ateena (Washington Post)

Kreikan sotilasdiktatuurin viralliset sensuroijat ovat käyneet mustaamassa peittoon paljaspintaisten kansikuvatyttöjen rinnannipukoita, joita roikkuu näytteillä länsimaisten miestenlehtien värikkäillä sivuilla kreikkalaisissa lehtikioskeissa.

Samat lehdet ovat sellaisenaan myynnissä naapurimaassa Jugoslaviassa.

Eroavaisuus ei ole suuren suuri, mutta se tuo mieleen mielenkiintoisen mahdollisuuden, jonka mukaan sosialistiset valtiot saattavat olla tietyssä suhteessa ”vapaampia” kuin sotilasjuntan johtamat tai – kuten Turkissa – valvomat maat. – –

Kreikassa on ilmapiiriä. Sen aurinkoinen ilmasto on helpotus verrattuna yleiseurooppalaiseen harmauteen. Mutta hyvä sää ja turistimukavuudet eivät yksin luo vapautta.

Useita viikkoja sitten Kreikan sotilasjuntta julkisti lakiluonnoksen, joka koskee korkeakouluja. Kun opiskelijat ryhtyivät laajoihin vastalausemielenosoituksiin, hallitus peruutti luonnokseen sisältyneet voimaantuloa lykkäävät määräykset.

Asiasta ei käyty ennakolta minkäänlaista keskustelua.

Kreikassa lait vain yksinkertaisesti julkistetaan pääministeri Georgios Papadopoulosin antamilla asetuksilla. Kreikassa ei ole todellista parlamenttia, ei poliittisia puolueita eikä vuodesta 1964 lähtien vapaita vaaleja.

