Moottoripyöräilyn maailmanmestarin Jarno Saarisen ohjelma on tiivis. Vai mitä sanotte tästä.

Toissapäivänä Daytonassa USA:ssa, eilen Suomessa, kiireesti Helsingin lentoasemalta Turkuun ja illalla autolauttaan. Tänään jo tiiviisti matkalla Italiaan.

Näyttää vahvasti siltä, että Saarisen vauhdinpito ei rajoitu yksinomaan kilparadoille. Tässä vauhdissa hukkuivat Turun Jarnon matkatavaratkin jonnekin. – –

Italiassa Saarinen ajaa useita kilpailuja. Tarkoituksena on saada ajotottumusta, sillä MM-kausi on ovella.

”Mikään salaisuus ei enää ole, että Hideo Kanaja ja minä käymme 500 ksm Yamahalla Giacomo Agostinin ja MV-Agustan herruutta kaatamaan”, sanoi Saarinen.

”Itseasiassa minä kokeilin 500 ksm Yamahaa jo viime syksynä”.

Yamahan uutuus on kaksitahtinen nelisylinterinen. Arvoitus on miten Saarinen, joka on luonut uransa pienten pyörien satulassa, sopeutuu ison Yamahan oikkuihin.

Jarno Saarinen vaihteeksi tulossa.

Ostoja vaikeutettava – Panimot valtiolle

Alkon kertomus alkoholiolojen kehityksestä vuonna 1971 kirvoitti kansanedustajien kielet tiistaina. Alkoholin saantia vaadittiin supistettavaksi ja oluttehtaita sosialisoitaviksi.

Kristillisten edustajan mukaan lihan mielen mukaiset teot ovat lisääntyneet, kun Jumalan sanaa vähätellään.

Alkon kertomus pantiin kristillisten esityksestä pöydälle ensi perjantain istuntoon.

Vantaa aikoo jatkaa esikoulukokeilua

Kaivokselan kansakoulussa toimiva esikoululuokka pyritään pitämään omana ryhmänään myös kansakoulussa ensi syksynä. Vantaalla on varattu määräraha toisenkin esikoululuokan aloittamista varten.

Esikoulukokeilu on Kaivokselan lastentarhan johtajan Anneli Mannisen mielestä virkistänyt lastentarhatoimintaa. Opetusohjelma antaa opettajallekin virikkeitä, eikä ohjelmansuunnittelu ole yksinomaan opettajan oman aktiivisuuden varassa.

Esikoulukokeilun jatkaminen Vantaalla riippuu kuitenkin valtakunnallisesta päätöksestä ja kouluhallituksen lähemmistä ohjeista.

Soveltavan esikoulukokeilun piirissä on Vantaalla 13 lastentarhaa. Kaivokselan kansakoulun yhteydessä toimii lisäksi esikoululuokka kuusivuotiaille.

Nykyistä kokeilua jatketaan ainakin vuoden loppuun. Lastentarhoissa suoritettavaan kokeiluun kauppala saa valtion apua samalla tavoin kuin tavalliseenkin tarhatoimintaan, kertoo sosiaalijohtaja Henry Dahlberg.

Koulun tilat asettavat opettaja Riitta Huttusen (vas.) mukaan omat rajoituksensa esikoulutyöskentelylle. Leikille ei ole niin paljon tilaa ja mahdollisuuksia, kun käytössä on pääasiassa vain yksi huone.

Juan Peron: Diktatuuri koki tappion

Madrid (AP)

Argentiinan entinen presidentti Juan Domingo Peron luonnehti tiistaina antamassaan lausunnossa oikeuspuolueensa voittoa Argentiinan presidentinvaaleissa ”diktatuurin murska tappioksi kansan käsissä”.

Peronin lausunto julkaistiin iltapäivälehti ”Informacionesissa”. Peron ei ole vielä suostunut ulkomaalaisten eikä espanjalaisten lehtimiesten haastateltavaksi Madridissa, missä hän on asunut maanpaossa vuodesta 1960 eli viisi vuotta syrjäytymisensä jälkeen.

Peronin itsensä lähettämässä lausunnossa ilmoitetaan nyt presidentiksi valitun 63-vuotiaan entisen hammaslääkärin Hector Camporan saapuvan Madridiin parin päivän sisällä.

Vipuun meni

Riitta-Eliisa Laine

Näissä sääntöjen ja määräysten sokkeloissa menee viisaskin helposti vipuun.

Ystävämme helsinkiläisautoilija huomasi jokin päivä sitten, että mittari oli käynyt jo 14 minuuttia punaisen puolella.

”Haa, hyvä, ehdin tästä juuri varoituksella pois viimeisen minuutin aikana”, tuumasi autoilijamme, mutta samassa oli jo Lappu-Liisa paikalla.

Sakkoa tuli että rapsahti nuoren autoilijan suureksi kummastukseksi. Hän kun on aina luullut 15 minuuttia kestävää punaista aikaa pelkäksi varoitukseksi.

Lappu-Liisa kertoi huomanneensa, että moni ihme kyllä kuvittelee asian näin helpoksi. Sakkoa saa näet heti punaiselle jouduttaessa.

Kilpailu baarissa

Baarimestarit ovat jälleen olleet kilpasilla Aallottarella pidetyssä loppukilpailussa oli mukana 12 mestaria.

Niin vain kävi, että nainen hakkasi mieskollegansa tässä kilvassa.

Baarimestari Aira Muhli oli ristinyt luomuksensa Pieneksi punaiseksi (Little Red) ja resepti on seuraava: 1 cl Parfait Amouria, 1 cl Polaria, 2 cl Dry Vodkaa, 2 cl grapetuoremehua, 0,5 annosta Grenadinea, lasiin vielä kirsikka ja sitten sekoitetaan.

Ulkomailta tuli viime vuonna 146 perintöä

Iloisen yllätyksen ulkomailta tulleen perinnön muodossa koki toista sataa suomalaista viime vuonna. Kaikkiaan ulkoministeriö välitti noin 6,5 miljoonan markan arvosta perintöjä ulkomailta Suomeen viime vuonna.

Keskimääräinen perintö on ollut 20 000–30 000 markkaa. Suurin osa perinnöistä, noin 5,6 miljoonan markan arvosta, saatiin Yhdysvalloista.

Hiukan yli 500 000 markkaa tuli Kanadasta ja pienempiä määriä mm. Ruotsista sekä Australiasta, kertoo jaostopäällikkö Henry Brunberg ulkoasiainministeriön oikeudelliselta osastolta.

Espoon Bembölen risteys Uudenmaan vaarallisimpia

Ohikulkutien ja vanhan Turuntien risteys Espoon Bembölessä on yksi pahimmista liikenteen vaarapaikoista Uudellamaalla. Viime vuoden aikana risteyksessä sattui kolme kuolemankolaria.

Ohikulkutien ja vanhan Turuntien risteyksessä sattui viime vuonna kolme kuolemankolaria. Suurien liikennemäärien vuoksi eritasoliittymä olisi tarpeen, mutta diplins. Hannu Krzywackin mielestä myös joustavuudella autoilijat välttäisivät monta onnettomuutta.

Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiirin liikenneturvainsinööri Hannu Krzywackin mielestä autoilijat välttäisivät usein onnettomuuden, jos he eivät jääräpäisesti pitäisi kiinni oikeuksistaan päätietä ajaessaan. – –

Espoon Bembölessä Ohikulkutien ja vanhan Turuntien risteyksessä sattui viime vuonna kolme kuolemankolaria. Liikenneturvainsinöörin mukaan kumpaakin tietä tulevat ajavat risteykseen kuin päätietä.

Vanhan Turuntien suunnassa päätien oikeudet loppuvat juuri tähän risteykseen.

Kirstin pientaloalue alkuun kevään kuluessa

Kirstin pientalokilpailun voittaja pyrkii aloittamaan rakennustyöt kevään kuluessa. Ensimmäiset asunnot tulevat haettaviksi syksyllä ja uusiin taloihin päästään muuttamaan ensi vuoden puolella.

Kirstin pientaloalueelle Espoon Suvelaan rakennetaan sekä yksi- että kaksikerroksisia pientaloja. Rakennustyöt alkavat kevään kuluessa. Asunnot myydään Espoon kaupungin osoittamille ostajille.

Kilpailualueelle tulee 480 puista pientaloasuntoa. Tavoitteena on ollut laadun ja hinnan tasapaino: mahdollisimman korkea laatu mahdollisimman alhaisella hinnalla, sanoo Espoon kaupungin edustaja.

Kirstin alue sijaitsee Suvelassa parin kilometrin päässä Espoon asemalta etelään.

Alueen ensimmäinen rakennusvaihe sijoittuu pääasiallisesti kahdelle metsäiselle kukkulalle ja kahdelle peltoaukealle.

Ingmar Bergman kameran takaa

Televisiossa vuoden 1972 alusta esitettyyn sarjaan ruotsalaisen mestariohjaajan Ingmar Bergmanin ohjaamia elokuvia liittyy Stig Björkmanin dokumenttielokuva ohjaajasta työnsä ääressä.

Ingmar Bergman filmauspuuhissa työryhmänsä jäsenten kanssa. Tv 1 esittää dokumenttifilmin tästä ruotsalaisesta mestariohjaajasta.

Tämä väridokumentti on tehty Bergmanin ohjatessa elokuvaansa Kosketus, jonka ensi-ilta oli vuonna 1971.

Ingmar Bergman on syntynyt vuonna 1918. Hän aloitti elokuvauransa vuonna 1944, jolloin Alf Sjöberg ohjasi hänen kirjoittamansa Kiihkon.

Samana vuonna Bergman myös aloitti teatterinohjaajana ensin Helsingborgissa ja sitten Malmössä, josta hän löysi tunnetuimmat elokuvanäyttelijänsäkin.

Hänen ensimmäinen elokuvaohjauksensa oli vuonna 1946 valmistunut Kriisi (Kris).

Koko 1940-luvun hän jatkoi elokuvien ohjausta, mutta hänen varsinainen läpimurtonsa tapahtui vasta 1950-luvulla, jolloin syntyivät mm. Seitsemäs sinetti ja Mansikkapaikka.

Kirjavia lastenohjelmia

Jukka Kajava

Lastenohjelmien yleistä kirjavuutta kuvasti hyvin television maanantai-ilta, jolloin niitä oli jonoutunut melkoinen määrä varhaisohjelmistoon.

Ensimmäistä kertaa katsoin Elefanttipoika-nimistä sarjaa, jonka kerrotaan perustuvan Rudyard Kiplingin kertomuksiin. Sukulaisuus lienee hyvin kaukaista. Sarjan markkinoima Kipling kertoo naiiveja pikkujuttuja, joista niin seikkailun tuntu kuin fantasiakin ovat yhtä kaukana kuin tv-viihde kaikesta hauskasta. – –

Elefanttipoika lienee aika tyypillistä kaupallista lastenohjelmaa. Se johdattaa lapsikatsojan pinnallisiin ongelma-asetteluihin ja vähin erin aikuissarjojen tyytyväiseksi katsojaksi.

Matka Elefanttipojasta Bonanzaan ei ole lainkaan niin pitkä kuin päällisin puolin näyttää. – –

Ennen aikuisten ammuskeluohjelmia saivat lapset vielä seurata ruotsalaisen Satu kiertää maailmaa -sarjan englantilaista kansansatua.

Rikastumisen ja menestymisen kritiikittömäksi ylistykseksi jäi Rikusta ja hänen kissastaan kertova satukin. Pieni poika yleni ryysyläisestä aina Lontoon pormestariksi ja melkeinpä omitta ansioitta, kohtalon ja kissansa johdattamana.

Ruotsin television toteutus lukemisiaan ja piirroksiaan myöten oli valmiiksipureksittua lastenohjelmaa, jossa katsojan omaan kuvittelukykyyn ei vedottu tai luotettu lainkaan.

Koonnut Pasi Oikarinen

