Peem Oy on huolestunut, koska kotimaisilla arkkitehdeiltä ei tahdo saada malleja. Niitä on ostettava ulkomailta. Tämä piakkoin markkinoille tuleva Vacance-niminen kalustesarja on japanilaisen Hiroyoshi Kojiman suunnittelema. Nivelikkäät tyynyt ovat nahkaa.