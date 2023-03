Wounded Knee (UPI)

Sotaisat amerikkalaiset intiaanijohtajat ilmoittivat tiistaina, että he neuvottelevat vain presidentti Richard Nixonin tai tämän sioux-intiaaneista nimittämän lähetin kanssa 20 päivää kestäneen Wounded Kneen kylän valtauksen lopettamisesta. – –

”Neuvottelemme nyt presidentin kanssa niin kuin sopimus edellyttää tai sitten puolustaudumme tätä lainsuojatonta kansakuntaa vastaan”, ilmoitti tiistaina Rusell Means, 250–300 sotaisan intiaanin edustaja.

Hän sanoi intiaanien pohjaavan vaatimuksensa vuoden 1868 St. Laremien sopimukseen, jolla vietiin suurin osa siouxien maata Etelä-Dakotan tasangoilla ja vaadittiin intiaaneja muuttamaan reservaatteihin.

Intiaanien tulkinnan mukaan vain Yhdysvaltain presidentillä on oikeus neuvotella reservaateissa asuvien siouxien olojen muuttamisesta.

Tervetuloa, Maia Plisetskaja

Lieneeköhän ketään toista balettitähteä, jonka vierailua Suomeen tervehdittäisiin yhtä innostuneesti kuin Maia Plisetskajan!

Maia Plisetskaja

Hän oli täällä viimeksi 1969 Nikolai Fadejetshevin kanssa, joka tälläkin kertaa tanssii hänen partnerinaan Joutsenlammessa ja Carmenissa. Samoin ovat mukana edelliseltä vierailulta tutut Sergei Radtshenko ja Aleksandr Lavrenjuk.

Kuten arvata saattaa, näytökset myytiin hetkessä loppuun, sillä tämän asteen evenemangiin on ooppera aivan liian pieni. Ne, jotka ehtivät ajoissa, tietävät saavansa kokea jotain ainutlaatuista.

Aikaisemmilta vierailuilta olemme oppineet Maia Plisetskajassa tuntemaan taiteilijan, joka on ehdottoman rehellisesti oma itsensä, mitä hyvänsä roolia hän toteuttaakin, teknisesti täysin -suvereeni näyttämön valtiatar, jonka tanssi on koreografian, musiikin ja tulkinnan tarkkuustyönä tehty synteesi.

Juliette Greco

Ranskalainen chansonlaulajatar Juliette Greco esiintyy keskiviikkona klo 20 Finlandia-talossa.

Presidentti ja pääministeri asumaan Suomenlinnaan

Tasavallan presidentin ja pääministerin virka-asuntojen sijoittamista Suomenlinnaan ehdotti opetusministeriön kansliapäällikkö Jaakko Numminen Suomenlinnan tulevaisuutta koskeneessa keskustelutilaisuudessa Helsingissä.

Nummisen mukaan virka-asuntojen sijoittaminen Suomenlinnaan olisi mahdollista 1980-luvulla saarten restauroinnin ja rakentamisen parannettua niiden käyttömahdollisuuksia.

Suomenlinnan tulevaisuutta sekä hallinnolliselta että toiminnalliselta kannalta on julkisuudessa pohdittu kohta kaksitoista vuotta.

Hietaniemenkadun ylioppilastalo valmis 1974

Hietaniemenkadun ylioppilastalo Casa Academica Helsingissä valmistuu tämän hetken tietojen mukaan huhtikuussa 1974.

Ylioppilastalo Casa Academican odotetaan valmistuvan huhtikuun aikana 1974. Rakennuksessa on viisi maanpäällistä ja yksi kellarikerros.

Ylioppilastalon peruskivi muurattiin tiistaina Hietaniemenkatu 7:ssä.

Casa Academica on Helsingin yliopiston Eteläsuomalaisen ja Keskisuomalaisen osakunnan sekä ruotsalaisen kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan yhteinen projekti toimitilojen hankkimiseksi.

Kontula aiotaan värittää

Helsingin kaupunginosan Kontulan harmaa katuilme aiotaan muuttaa värikkäämmäksi.

Erään taloyhtiön aloitteesta on laadittu 53 talon väritysmalli, jonka toteuttaminen kuitenkin vaatii maistraatin ja muiden taloyhtiöiden suostumuksen.

Alustavien kyselyjen perusteella monet kontulalaiset kannattavat asuinympäristönsä piristämistä. – –

Värityssuunnitelma koskee ainoastaan 58 osaketaloa. Seiniin on kaavailtu vaaleita, pastellisävyisiä värejä. Yksityiskohdissa, kuten parvekkeissa, ovissa, jne. käytetään voimakkaampia värejä.

Suunnitelman on laatinut taiteilija Paavo Kauramäki.

Hajasijoituksen haitoista irti kasvukeskusverkolla

Tampere (Antero Jämsä)

Helsinki-keskeisyyden tasapainottamiseksi ja hajasijoitusten haittojen poistamiseksi luovat seutukaavaliitot keskusverkkojaan, joita yhdistelemällä toivotaan saatavan aikaan maan kattava kasvukeskusverkko.

Maa on suunniteltu jaettavaksi viiteen tai seitsemään osaan ja 14–18 maakuntakeskukseen. Keskuksia valittaessa on kiinnitetty huomiota kehitysedellytyksiin: liittojen kannat voivat olla ristiriitaisia alueiden laidoilla odotetaan ”rajankäyntiä”. – –

Tampereen seutukaavaliitossa lähdettiin siitä, että talousalueen lievä kasvu tapahtuu teollisuuden ja palveluelinkeinojen varassa.

Tampere on useissa yhteyksissä luvannut tilaa kaupunkiin muuttaville laitoksille. Vaihtoehtoja ovat mm. Verkatehtaan vanha konttori (ylin kuva), Haarlan tehdas Tammelan Kaupunginosassa, vanha Teknillinen oppilaitos ja eräät Sosiaalivirastotalon tilat.

Työpaikkatavoitteena vuodelle 1980 on 190 000. Seudun odotetaan kehittyvän kansainvälisesti kilpailukykyisenä ja sisämaan huomattavimpana kasvukeskuksena.

Suurtuotannolle edulliset olosuhteet Tampereella keventävät tamperelaisten mielestä paikkojen ruuhkautumista pääkaupunkiin.

Rappeutunut tehdas pilaa Turun maisemaa

Turku (HS)

Entinen Kupittaan Saven teollisuuskiinteistö on muutamassa vuodessa muuttunut maiseman pilaajaksi kulmatontillaan Turun yhden ulosmenotien varrella.

Rappeutumaan päässeistä tiilirakennuksista on ikkunat kivitetty rikki ja laajaa tonttia ympäröivä puuaita on paikka paikoin romahtanut maahan. Rikkoutunut aita reunustaa Hämeenkatua ja on tienkäyttäjille suorastaan hengenvaarallinen, sillä heti aidan takaa aukeaa syvä monttu.

Täysin rappeutumaan päässyt entinen Kupittaan Saven teollisuusalue ei anna imartelevaa kuvaa Turusta ainakaan Hämeen suunnalta saapuvalle matkailijalle. Suuren ulosmenotien varrella sijaitseva maisemanpilaaja on myös Turun yliopistollisen keskussairaalan ja Turun yliopiston läheisyydessä.

Valtion omistama tontti kiinteistöineen on lähellä sekä Turun yliopistollista keskussairaalaa että yliopistoa. – –

Kupittaan Saven teollisuustontin sotkuiset omistussuhteet ovat ehkä osaltaan vaikuttaneet siihen, että alueen hoito on jäänyt retuperälle.

Pankkien ja velkojien kautta Kupittaan Saven osakkeet joutuivat Keskus-Satolle, jonka oli tarkoitus rakentaa tontille kerrostaloja.

Tapahtuneessa yhtiöjärjestyksen muutoksessa Kupittaan Savi muuttui Kupittaan Kiinteistöt Oy:ksi.

Nykyään alueen omistaa valtio, joka pakkolunasti sen Turun yliopistollisen keskussairaalan laajennuksia varten.

Neljä kuntamuutosta vireillä Pohjois-Savossa

Kuopio (Rauni Väinämö)

Pohjois-Savo osallistuu samaan kuntamuutosrulettiin, mikä on parhaillaan menossa muissakin maakunnissa.

Kuntamuotoa aiotaan vaihtaa neljässä kunnassa pelossa, että kaupunkititteli tulevaisuudessa yhtenäiseen kuntamuotoon siirryttäessä menee liian halvasta tai että nyt suuri ja kehittyvä maalaiskunta jäisi silloin pelkäksi maalaiskunnaksi.

Suonenjoki haluaa kaupungiksi ja Siilinjärvi, Kiuruvesi ja Juankoski kauppalaksi.

Siilinjärven keskustaajama on kehittynyt vasta viime vuosina. Sen kaupallisten palvelujen kehittymistä on hidastanut Kuopion läheisyys. Viinakauppakin vielä puuttuu. – Haapaniemen työläiskaupunginosaa.

Suomi ylenee Pankowiin

Suomen ja Saksan demokraattisen tasavallan solmittua diplomaattisuhteet ylenivät kaupalliset edustustot suurlähetystöiksi.

Yleneminen kuvastuu tavallaan siinäkin, että Suomen suurlähetystö Itä-Berliinissä siirtyy Pankowiin, Itä-Berliinin kuuluun hallinnolliseen keskukseen, lähelle puoluejohtajia ja muita silmäätekeviä.

Pankowissa Esplanaden varrella sijaitsevasta talosta on Suomelle varattu 12 huonetta kansliatiloiksi.

Ne vapautuvat huhtikuun lopulla, mutta mm. huonekalutoimitukset Suomesta kestävät niin kauan, että muuttamaan päästään vasta kesäkuun alussa.

Samassa talossa asuu jo tällä hetkellä suurlähettiläs Esko Vaartela. Suurlähetystön henkilökunta muuttaa Esplanadelle kokonaisuudessaan kesäkuun alussa.

Talossa toimii mm. diplomaattien palvelutoimisto, joten hyvin lienee suurlähetystö paikkansa valinnassa onnistunut.

Koonnut Pasi Oikarinen

