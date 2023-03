”Helsinki on muuttunut valtavasti 20 vuodessa”, sanoo Yhdysvalloista kotiin palannut taksimies Eero Rusanen. Eniten häntä hämmästytti, että hiljaisina aikoina liikennevalot vilkuttavat vain keltaista. USA:ssa toisesta suunnasta tulevalle näytetään punavilkkua, jolloin täytyy pysähtyä, ja toiselle varovaiseen ajoon kehottavaa keltaista.

Uunituore taksimies Helsingissä on nimeltään Eero Rusanen.

Siinä saatiin mukava lisä helsinkiläiskuskien joukkoon, sillä paitsi hyväntuulisuutta edustaa Rusanen myös oivaa kielitaitoa.

Rusanen muutti perheineen Yhdysvaltoihin 20 vuotta sitten.

Tytär tuli opiskelemaan kieliä pari vuotta sitten Helsingin yliopistoon, mutta perheen äidille tuli kova ikävä ja niin loputkin Rusaset palasivat isiensä maille puolisen vuotta sitten.

”Kyllä täällä alkuun on ollut opettelemista, mutta nyt tuntuu jo menevän,” sanoo Eero Rusanen, joka pari viikkoa sitten suoritti taksiajotutkinnon ja ajaa nyt veljensä omistamaa taksia Helsingissä.

”Sitä paitsi täällä taksit hoidetaan paremmin ja kaikesta on tarkat määräykset. Virkapuvutkin ovat täällä pakollisia, kun taas USA:ssa pukeuduttiin lähes miten sattui. Taksitkin olivat usein likaisia.”

Hallitus päätti kattonopeudesta

Tiekohtaisten nopeusrajoitusten kokeilu alkaa heinäkuun 1. päivänä ensi kesänä.

Hallitus teki tästä periaatepäätöksen iltakoulussaan keskiviikkona.

Kokeilu käynnistetään parlamentaarisen liikennekomitean esityksen mukaisesti seitsemässä eteläisimmässä läänissä.

Porrastetut tiekohtaiset nopeusrajoitukset koskevat valta- ja kantateitä. Rajoitukset ovat 80, 100 ja 120 kilometriä tunnissa.

Aika ei tunnu kypsältä Euroopan kiekkoliigalle

Ostrava (Raimo Toivonen)

Eurooppalaisen jääkiekkoilun aivot askartelevat paljolti tällä hetkellä ammattilaiskysymyksen parissa.

Euroopan liiga eli avoin ammattilaisuus yrittää vakavissaan laajentua vanhalle mantereelle.

Valtameren takana ammattilaisuus on kiekkoilun ydin ja korkein muoto. Eurooppa puolestaan painiskelee kuumeisesti vasta ammattilaisuuden porteilla ja pohtii seurauksia.

Suomen maajoukkueen parissa suoritettu kysely paljasti kaksi seikkaa. Ensimmäinen: rahalla saa.

Toinen: aika ei ole liigalle vielä täysin kypsä.

Ilpo Koskela: ”Mitenkä ne voivat järjestää eläkkeen tai onko käden katkeaminen sellainen työtapaturma, etteivät ansiot putoa? Miksen minä voisi lähteäkin, jos selvät faktat lyötäisiin eteen.”

Ammattilaisliigassa Ilpo Koskelaa kiinnostaa eläketurva.

Nelinkertainen vuokran korotus kiihdyttää puukäpyläläisiä

Kohtuuttomina ja hyväksyttäviin laskelmiin perustumattomina pitävät Helsingin Puu-Käpylän Kansanasuntojen vuokralaiset vuokriensa korottamista lähes nelinkertaiseksi.

Helsingin vuokrantarkastustoimikunnalle lähettämässään kirjelmässä vuokralaiset vastustavat myös vaatimuksia, joilla huoneistot vapautettaisiin vuokrasäännöstelystä.

Vastakunnostettujen kansanasuntojen vuokria päätettiin korottaa helmikuussa 360 prosenttia.

Kalliita koulukyytejä haja-asutuskunnissa

Oulu (HS)

Kyydityksen järjestäminen pienelle joukolle harvaan asuttujen kuntien oppilaita tulee suhteettoman kalliiksi ja tuottaa huolta kuntien kouluviranomaisille.

Muutaman oppilaan kuljetus saattaa kohota yli kymmenkertaiseksi keskimääräisiin kyydityskustannuksiin verrattuna.

Hankalan matkan takaa kulkevien oppilaiden sijoittaminen asuntolaan olisi helpoin ratkaisu, mutta paikkoja ei ole läheskään tarpeeksi.

Joissakin kunnissa osa oppilaista on jouduttu kustantamaan yksityiskoteihin ”kortteeriin”.

Harvalla oppilaalla on oma kuljettaja kuten Veli Saarasella Pyhäjärven Ruhkalan koulusta. Koulumatkansa hän ajaa arvokkaasti yksin Teuvo Haapapuron autossa. Pyhäjärven (Ol) kunnalle Veli Saarasen kuljetus maksaa kymmenkertaisesti sen, mitä kyyditys keskimäärin oppilasta kohti.

Sunayn jatkosta tapeltiin

Ankara (UPI)

Turkin parlamentin perustuslakikomitea hyväksyi keskiviikkona lain, jolla presidentti Cevdet Sunayn virkakautta jatketaan kahdella vuodella.

Tappelu alkoi vähän ennen kuin parlamentti kokoontui keskustelemaan uudestaan virkakauden jatkamisesta.

Silminnäkijät kertoivat, että oikeuspuolueen ja demokraattisen puolueen edustajat heittivät huoneen halki tuoleja, tuhkakuppeja ja kukkamaljakoita.

Oikeuspuolueen kansanedustaja Sabri Keskin loukkaantui jonkun lentävän esineen iskeydyttyä hänen päähänsä.

Hamstrausta kaiken varalta

Kööpenhamina (Kari Kallio)

Tanskalaiset totuttautuivat keskiviikkona ensimmäisen kerran 37 vuoteen suureen lakkoon.

Ensimmäinen päivä ei tuottanut kuitenkaan suurempia vaikeuksia. Päältä päin katsottuna elämä jatkui miljoonakaupunki Kööpenhaminassa normaalina.

Satamassa oli kuitenkin hiljaista kuten metalliteollisuuden tehtaiden tuotantopuolellakin. Konttoreissa sen sijaan tehtiin töitä.

Viime päivinä tanskalaiset ovat hamstranneet suuria määriä bensiiniä ja elintarvikesäilykkeitä.

Tuloksena Tanskasta on tullut suuri polttoainevarasto, jossa turvallisuus on joutunut kyseenalaiseksi.

Tanskalaiset tupakoitsijat pelkäävät savukkeiden loppuvan kesken pitkäksi ennustetun lakon aikana. Niinpä niitä hamstrattiin varastoon.

Finnpartner Afrikan rannikolle

Lentokoneella etelään — laivalla vielä kauemmas.

Göteborgissa 13. 3. Finnlinesin liikenteeseen luovutettu Finnpartner aloittaa risteilyt Mustalle merelle, Välimerelle ja Länsi-Afrikan rannikolle ensi syksynä.

Alukseen rakennetaan telakoinnin yhteydessä mm. ulkouima-allas, sauna, parturi-kampaamo ja leikkihuone. Hyteissä on tropiikin oloihin sopivat ilmastointilaitteet ja keinumista vähentävät evävakaimet.

Huhtikuusta syyskuun puoliväliin alus liikennöi Itämerellä reittiä Helsinki—Nynashamn—Travemünde.

Risteilyjä koskevat ohjelmat ja hinnat selviävät lähiviikkojen aikana.

Tropiikin olosuhteisiin sopivilla ilmastointilaitteilla varustettu ja muutenkin rakenteiltaan uudistuva Finnpartner suuntaa syksyllä keulansa etelään ulottaen matkansa aina Mustalle merelle ja Afrikan länsirannalle. Kesän aikana alus liikennöi Itämerellä.

Hapankaalikääryleitä

Onnistuneet kotikutsut eivät kaipaa monimutkaisia kehyksiä ympärilleen.

Tavalliset kotona valmistetut kaalikääryleet ovat monessa perheessä jo sinänsä kutsujen aihe, mutta tarjottava muuttuu juhlavaksi, kun kääryleet valmistetaan romanialaiseen tapaan.

Romanialaisia hapankaalikääryleitä kutsutaan nimellä sarmale.

Alun pitäen täyte on kääritty hapankaalin lehtiin, joista silputtua hakkelusta käytetään myös sisukseen.

Pirjo Ruotsalainen, joka on oleskellut pitkään Romaniassa, kertoi, että sarmalen muunnokset ovat lukemattomia.

Hapankaalikääryleitä varten varataan iso kaali, josta koverretaan kanta pois. Kaalia keitetään suolalla maustetussa vedessä, kunnes lehdet tulevat taipuisiksi. Kaali jäähdytetään ja lehdet irrotetaan. Paksu lehtikanta ohennetaan. Sarmalet ovat pieniä, joten keskustasta jää vain vähän hienonnettavaksi täytteeseen.

Italian filmipäivät

Ensi viikolla Helsingissä järjestettävien Italian elokuvapäivien esityksistä on nyt vähän tarkistetumpia tietoja.

Yleisöesitykset tapahtuvat teatteri Ritzissä keskiviikkona, torstaina ja perjantaina klo 19.00 (28., 29. ja 30. maaliskuuta).

Italialaisen Pietro Germin rehevässä avioliittokomediassa ”Pieni mies — Isot temput” on pienenä miehenä jo ennenkin kuuluisuutta niittänyt mainio Dustin Hoffman, joka tässä saa kokea uudenlaisia piinoja. Ensiksi tosin näyttää näin hyvältä kuin kuvassa, kauniin vaimon (Stefania Sandrelli) kanssa.

Bedford sai uuden valmentajan

Lontoo (HS)

Englantilaisten ikioma ongelmalapsi, kestävyysjuoksija David Bedford on saanut uuden valmentajan.

David Jenkinsistä 400 metrin Euroopan mestarin leiponut John Anderson vie pitkänhuiskeaa juoksijaa kohti Montrealin olympiakisoja.

”Bedfordin aikaisempi valmentaja Bob Parker on yhä leikissä mukana, me kolme muodostamme yhden kokonaisuuden. Selvyyden vuoksi kuitenkin korostan, että jos Dave epäonnistuu, syy on yksin minun”, sanoo edinburghilaisen Heriot-Watt-yliopiston liikuntalaitoksen johtaja Anderson.

David Bedford katsoo luottavaisena tulevaisuuteen. Uusi valmentaja vie miestä Montrealiin.

Peyton Placeko pois?

Yleisradion ohjelmaneuvostolle: Käyttäkää järkeänne perjantaisessa kokouksessanne, jossa te muutamat harvat ja valitut saatte päättää koko Suomen kansaa koskevasta asiasta: jatkaako Peyton Placea siihen asti, kunnes se kuolee luonnollisen kuoleman, vaiko katkaista sarja väkivalloin puolisen vuotta ennen sen päättymistä itsestään.

Ei Suomen kansa siitä enää paljon pahene, vaikka saisikin seurata sarjaa loppuun asti.

Eri asia olisi, jos ohjelma olisi niin huono ja kiinnoton, ettei sitä kukaan kuitenkaan katsoisi.

Katsojaluvut puhukoot puolestaan.

Miksi ihmisiltä pitää ottaa pois tämänkaltainen viaton huvi, joka ei totta totisesti vahingoita ketään.

Tuleeko maailma paremmaksi sen jälkeen, kun Peyton Placen kaltaiset harmittomat sarjafilmit vaiennetaan?

Kiusaa kiusan vuoksi

Juliette Greco Suomessa

Juliette Greco tuli konserttimatkalle Suomeen. Helsingin lentoasemalla maailmankuulu tähti odotteli yksinäisen näköisenä vastaanottajia. Lopulta Greco orkesterinsa kanssa kiipesi lentokentän bussiin kuten muutkin kuolevaiset. Myöhemmin illalla Juliette esiintyi Finlandia-talossa, jossa kuultiin sekä vanhoja kuuluisia chansoneja että tähden uutta ohjelmistoa.

Koonnut Kari Lankinen

