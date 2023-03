Kööpenhamina (UPI)

Tanskan laajin työmarkkinaselkkaus sitten vuoden 1936 päättyy huhtikuun 12. päivänä, jos 900 000 ammattiliittojen jäsentä hyväksyy välitysesityksen. – –

Maanantaina sadat vihaiset maanviljelijät sulkivat Jyllannin ja Fynin saaren välisen sillan vastalauseeksi kuorma-autonkuljettajien lakolle.

Maanviljelijöillä oli julisteita, joissa luki ”Rehua eläimillemme” ja ”Siemeniä pelloillemme”. He pysäköivät autonsa sillan kumpaankin päähän ja järjestivät kahden tunnin istumamielenosoituksen sillan keskellä.

Tanskan työselkkaus alkoi maaliskuun 21. päivänä, jolloin 258 000 työläistä ryhtyi lakkoon tai joutui työsulun alaisiksi työnantajien hylättyä valtakunnansovittelijan ensimmäisen välitysesityksen.

Hanski vähin eväin

Jukka Kajava

Niin vähin eväin kuin Hanski sarjan viimeisimpään jaksoon, ei television historiassa ole ohjelmantekoon taidettu lähteä. Esitystyylissä ei toki mitään ennennäkemätöntä ollut, mutta käsikirjoitus oli niin tyhjä, ettei tyhjemmäksi tule.

Ensin vitsailtiin ravintolapalvelun hitaudelle, sitten pitkässä odottelujaksossa Hanskin erehdyksille. Päästiin sanomaan tuttuun tapaan, ihmettelemään nykynuoriakin.

Tavattiin rahakas mies, jota Hanski luuli porvariksi mutta joka olikin sorvari. Tämän jälkeen pientä tappelunnujakkaa ja lopputekstit.

Tässä oikeastaan oli koko show. Aidan yli mentiin sieltä, missä se on matalin. Yli päästiinkin sikäli, että vajaan puolituntisen mainosten välissä kuvaruudussa oli kuvaa, kaiuttimista kuului ääntä. Sen enempään ei päästy ja epäilen pyrittiinkökään.

Hanski-sarja on elinikänsä ollut suosittu televisio-ohjelma. Nyt kuitenkin tuntuu siltä, että ohjelman tekijät aliarvioivat jo yli sietokyvyn katsojan ymmärrystä ja ohjelmatarpeita.

Perin niukan kunnianhimoisesti Hanskia on tehty aikaisemminkin, samoja aiheita on lämmitetty uudestaan ja katsoja on houkuteltu nauramaan loppuunkuluneille asenteille.

Hailuodon jäätie kestää vain päivisin

Merituuli-lauttaa odotellaan ja odotellessa on hyvä korjata laituria. Korjauspuuhissa Tuomo Isonen (vas.) ja Paavo Väisänen.

Oulu (HS)

Hailuotolaisen kauppiaan palvelusalttius ja asukkaiden kärsivällisyys on kevään tullen jälleen joutumassa kovalle koetukselle.

Lämpimät kevätsäät ovat pehmentäneet kymmenen kilometrin mittaisen jäätien ja paikoitellen on tiellä vettä useita kymmeniä senttejä. – –

Viime viikolla ei rajoituksista jäätiellä voinut kuvitellakaan. Loppuviikolla TVL joutui määräämään kulkuneuvoille 4,5 tonnin painorajoituksen. Tiistaina rajoitusta tiukennettiin jälleen. – –

Kovin vaikea tilanne ei Hailuodossa vielä ole vaikka kevät ja kelirikko ovatkin yli kaksi viikkoa viimevuotista edellä.

Merituulilautta on ollut liikenteestä poissa vasta helmikuun yhdeksännestä lähtien ja sitä odotetaan torstaiksi takaisin työpaikalleen.

Polttoaineesta ja öljyistä on suurin puute, koska niitä ei ole voitu heikkojen jäiden vuoksi jäätietä pitkin kuljettaa.

Myös joistakin ruokatavaroista on ollut pientä puutetta, joka on pannut saaren kaksi yksityiskauppiasta ja osuusliikkeen asiakaspalvelun kovalle koetukselle.

Tauno Pietilän ja Aarno Maanisen murheena oli saada viime kesän jäkälät Hailuodosta mantereelle ja sitä tietä edelleen Länsi-Saksaan.

Puliukko voi paremmin, mutta on hyökkäävämpi

Talousprii T:n poisto myynnistä viime kesänä on vähentänyt korvikealkoholistien määrää mm. Helsingissä. Entiset T-spriin juojat nauttivat nyt lähinnä eau de Cologne-tuotteita ja entistä enemmän myös laillisia alkoholijuomia.

Korvikealkoholistit ovat nyt huomattavasti aiempaa paremmassa kunnossa ja mm. paleltumiskuolemat ovat vähentyneet. Toisaalta pontikkaa keitetään ”yllättävän runsaasti”, ja alkoholin väärinkäyttäjät ovat muuttuneet aggressiivisemmiksi.

Tiedot on koonnut korvikealkoholitoimikunta. – –

Tutkimuksen mukaan useimmat T-spriin juojat nauttivat nyt EDC-tuotteita. Myös pontikka ja kilju ovat väärinkäyttäjien suosiossa. Lisäksi juodaan jonkin verran mm. kaasutinspriitä, apteekkitippoja, yskänlääkkeitä ja Sinolia. – –

T:n tultua markkinoille vuonna 1967 alkoholimyrkytyskuolemat lisääntyivät. T:n denaturointi oli niin tehotonta, että se salli suurten määrien juomisen.

Polttoneste Sinol ei ainakaan koe-eläimille ole aiheuttanut terveydellisiä haittoja.

Vanha pula, uudet lääkkeet

Jälleen kerran puhutaan sairaanhoitajapulasta. Esimerkiksi Helsingin yliopistollinen keskussairaala tarvitsee kesäksi 500 sairaanhoitajaa. Muuten tämä maan suurin sairaala joutaa sulkemaan osastojaan. Ja jälleen kerran kehotetaan lisäämään sairaanhoitajien koulutusta.

Kalliiden sairaaloiden tyhjäkäynti hoitajapulan takia on tietenkin korjattava epäkohta. Kun usein hoettu koulutuksen lisääminen ei kuitenkaan näytä ratkaisevan jokakesäistä työvoimaongelmaa, on jo korkea aika pohtia muitakin keinoja.

Koulutetuista sairaanhoitajistahan suuri osa on jättänyt ammatin. Tuoreen tutkimuksen mukaan neljännes ”luopioista” palaisi ammattiin, jos tarjolla olisi osapäivätyötä. Kolmannes palaisi, jos ei tarvitsisi tehdä yövuoroja.

Etenkin nuoremmat pitivät työhön paluun ehtoina asunnon saamista sekä lasten päivähoidon järjestymistä. Monet toivovat erityistä työhönpaluukoulutusta — kehityshän on niin nopeaa, että muutamankin vuoden sivussa ollut jää jälkeen.

Ratkaiseva tekijä on palkkaus. Jos työn vastuullisuus sekä yövuorojen rasittavuus otettaisiin tähänastista paremmin huomioon palkkauksessa, jo valmiiksi koulutettujen sairaanhoitajien siirtyminen ammatista muualle ei olisi niin yleistä kuin nykyisin.

Huumetietoutta av-paketissa

Oikean huumevalistuksen levittämisen vaikeutena on tähän asti ollut sopivan aineiston puuttuminen. WSOY korjasi tämän puutteen julkistamalla audiovisuaalisen opetuspaketin Huumeista. Paketin tekijöinä ovat tohtorit Pirkko ja Juhana Idänpään-Heikkilä.

Opetuspakettiin kuuluu opaskirjanen, 24 diakuvaa ja näihin liittyvä ääniteksti joko avokelana tai kasettina. Kokonaisuuden hinta on 115 markkaa kouluille ja vähittäisohjehinta 135 markkaa.

Tekijät sanovat, että paketti on suunnattu ennen kaikkea riskiryhmille eli niille nuorille, jotka eivät vielä ole kokeilleet huumeita. Myös vanhemmat, opettajat ja muu nuorten kanssa tekemisiin joutuva saavat siitä tietoa aineista ja käytön syistä.

Peurat kuolivat shokkiin

Kuhmon saloilta Korkeasaareen siirretyistä metsäpeuroista on enää yksi elossa. Kuusi peuraa on kuollut shokkiin. Maailman luonnonsäätiö on valinnut Kuhmon villipeurat yhdeksi suojelukohteekseen.

Kuuden peuran kuolema on vakava isku, sillä peuroja arvellaan olevan Suomessa vain hiukan yli sata. Korkeasaaren intendentin tohtori Ilkka Koiviston mukaan peuroissa ilmeni shokin oireita jo kuljetuksen aikana, mutta ne selvisivät kuitenkin hengissä eläintarhaan saakka.

Peurojen siirtoon tuskin enää ryhdytään, Koivisto sanoo.

Jansson ehdolla päätoimittajaksi

Puoluejohtajasta päätoimittajaksi? Jan-Magnus Jansson.

Teollisuusministeri Jan-Magnus Jansson, 50, on ehdolla Suomen suurimman ruotsinkielisen sanomalehden Hufvudstadsbladetin päätoimittajaksi.

Asia on keskusteluasteella.

HBL:n nykyinen päätoimittaja Torsten Steinby, 64, siirtyy eläkkeelle ensi vuoden syyskuun alussa.

Pohjola korottaa osakepääomaansa, Lassilasta toimitusjohtaja

Vakuutusyhtiö Pohjolan hallintoneuvosto päätti tiistaina korottaa yhtiön osakepääoman yli kaksinkertaiseksi nykyisestä. Samalla ilmoitettiin, että Pohjolan toimitusjohtaja, varatuomari Tauno Angervo jää eläkkeelle vuoden vaihteessa.

Uudeksi toimitusjohtajaksi on kutsuttu Suomen Pankin johtokunnan jäsen, kauppat.tri Jaakko Lassila. Myös yhtiön varatoimitusjohtaja vaihtuu.

Kostamus neuvoteltavaksi toukokuussa

Moskova (UPI)

Neuvostoliiton uutistoimisto Tass julkaisi tiistaina uutisen Suomen ja Neuvostoliiton välisistä Kostamus hanketta koskeneista neuvotteluista.

Neuvottelut käytiin jo toissa viikolla Moskovassa. Niissä käsiteltiin neuvostoliittolais-suomalaista yhteistyötä Kostamuksen malminrikastamon rakentamiseksi.

Seuraavan kerran Kostamus-hankkeesta neuvotellaan toukokuun puolivälissä.

Asuntokirjeet postitettu 50 000:lle siirtolaiselle

Asuntosäästämistiedotteet on postitettu 50 000:lle ruotsinsuomalaiselle, joille tarjotaan mahdollisuus säästää oma asunto Suomesta.

Hankkeen takana ovat Suomen Työväen Säästöpankki, Peruspankki, Helsingin Asuntokeskuskunta Haka ja Stockholms Sparbank.

Kampanja on kohdistettu 20–50-vuotiaisiin Ruotsissa asuviin Suomen kansalaisiin, mutta mikään ei estä kansalaisuutta vaihtaneita ottamasta osaa asuntosäästämiseen.

Haka tarjoaa pääasiassa asuntoja Etelä-Suomen teollisuuskeskusten lähellä ja Lounais-Suomessa.

Ruotsinsuomalaiset voivat säästää jompaankumpaan pankkiin. Suomalaiseen säästöpankkiin Suomen markoissa ja Peruspankkiin kruunuissa. Tilillä olevat varat eivät kuitenkaan ole sidottuja asuntoihin, vaan ne voi suunnitelmien muututtua käyttää haluamallaan tavalla.

Kuntola voitti Kajosmaan

Kemi (HS)

Juha Mieto jatkoi voittojensa sarjaa tiistaina. Vuorossa olivat kansainväliset Kiveliön hiihdot Kemissä. 15 km:lla toiseksi tullut Pertti Teurajärvi hävisi 22 sekuntia kurikkalaiselle, joka johti kilpaa koko matkan.

Naisten sarjassa Hilkka Kuntola taittoi 7 km:n matkan 8 sekuntia Marjatta Kajosmaata nopeammin.

Pommiaalto iski taas Ulsteriin

Belfast (UPI)

Useita pommeja räjähti tiistaina eri puolilla Pohjois-Irlantia aiheuttaen huomattavia vahinkoja Belfastin keskustassa ja esikaupungeissa sekä Londonderryssä.

Kahdeksan pommia räjähti kahden tunnin sisällä. Kaikista räjähdyksistä varoitettiin etukäteen, joten kukaan ei loukkaantunut niissä.

Televisio ja väkivalta

Television katselun kieltämistä osassa Englantia viideksi vuodeksi on ehdottanut parlamentissa Robert Adley, konservatiivi.

Hänen mielestään tämä olisi ainoa keino saada selville, onko televisio-ohjelmien ja väkivallan välillä selvä vaikutussuhde. Hän ei maininnut, millä alueella kokeilu pitäisi toteuttaa. (UPI)

Cumulus-yhtye

Cumulus-yhtyeeltä on ilmestynyt juuri uusi älppäri Sirkustirehtöörin pieni sydän, jonka Heikki Annala esittelee tänään klo 11.40 yleisohjelmassa. Levyn sanoitukset ja sävelmät ovat lähinnä cumuluslaisten omaa käsialaa.

Koonnut Jarkko Rahkonen

