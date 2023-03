Kattila kesti paineen

Kotka (HS)

Kotkan Mussaloon Sunila Osakeyhtiölle valmistuva 160 megawatin voimalaitos valmistuu syksyllä. Voimalan kattila kehittää höyryä 500 tonnia tunnissa. Kattilan onnistunut vesipainekoe oli torstaina.

A. Ahlström Osakeyhtiön toimittama, asennusvaiheessa oleva kattila on teholtaan suurin kotimainen. – –

Sunila Osakeyhtiölle valmistuvan voimalan Mussalo II:n rakentaa Kotkan Höyryvoima Oy, joka myös hoitaa laitoksen käytön.

A. Ahlströmin kattilaurakassa miesvahvuus on ollut parhaimmillaan 130. Teholtaan uusi voimala on kaksi kertaa suurempi Kotkan Höyryvoiman omistamaa Mussalo I:tä. – –

Sunila Osakeyhtiö ja sen omistajayhtiöt kuluttivat sähköä v. 1968 yli 4 milj. megawattituntia, joka oli 23 prosenttia koko maan sähkönkulutuksesta.

Kaj Franck on kutsuttu Japaniin

Professori Kaj Franck on kutsuttu Japaniin kansainvälisen keramiikkakilpailun arvostelulautakuntaan. Tätä vuotta vietetään Japanissa ”muotoilun vuotena”.

Kilpailun järjestäjänä on Japanin valtio. Franckin ohella kansainvälisiksi kilpailutuomareiksi on kutsuttu kaksi muotoilun tunnettua nimeä, professori György Kepes Yhdysvalloista ja taiteilija Ettore Sottsass Italiasta.

Valtalaki läpi yksimielisesti

Valtalain kohtalo kiinnosti myös Neste Oy:n pääjohtajaa Uolevi Raadetta (vas.), jonka palkankorotus puolestaan kiinnosti valtalaista puhuvia kansanedustajia. Vastaan marssivat kokoomuksen puheenjohtaja Harri Holkeri (oik.) sekä kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Raimo Ilaskivi (kesk.).

Hallitus sai torstaina eduskunnalta valtuudet jatkaa hintojen ja vuokrien säännöstelyä vuodella huhtikuun alusta. Rajun poliittisen myrskyn nostattanut valtalaki hyväksyttiin ratkaisevassa käsittelyssä loppujen lopuksi yksimielisesti.

Nyt hyväksytty esitys oli samansisältöinen kuin se, jonka kokoomus tyrmäsi viime viikolla määrävähemmistön voimaa käyttäen. Uutta oli ja valtalain vanavedessä eduskuntaan tuotu asunto-oikeuksia koskeva lakiesitys.

Asunto-oikeuslain perusteluissa sanotaan vuokrasäännöstelyn päättyvän vuoden lopussa.

Hamburger Börs säilyy Turussa

Vasemmalla Kauppiaskadun varrella Hamburger Börsin vanha osa, joka tullaan säilyttämään. Kauppatorin varrella oleva uudempi osa sekä sen vieressä oleva matala puurakennus tultaneen purkamaan. Niiden tilalle kaavaillaan suurta hotellirakennusta.

Turku (HS)

Turkulaisten omaa ”Kämpiä”, ravintola Hamburger Börsiä ei pureta. Niinikään on tarkoitus säilyttää ravintolan tunnettu kesäpuisto.

Hamburger Börs on Turun osuuskaupan tytäryhtiö ja se vietti 75-vuotisjuhlaansa vuoden 1969 syksyllä. Paikalla on aikomaan ollut rakennus, joka paloi Turun palossa vuonna 1827.

Nykyinen Hamburger Börs Kauppiaskadun varrella rakennettiin vaiheittain vv. 1831—1908 ja ravintolatoiminta alkoi siellä vuonna 1894.

Turun osuuskaupan toimitusjohtaja, kauppaneuvos Eino Jylhä kertoi, ettei vanhaa ravintolaosaa tulla purkamaan. Sensijaan osuuskauppa suunnittelee suurta hotellirakennusta Hamburger Börsin uudemman osan paikalle Eerikinkadun varrelle. Tämä osa rakennettiin vuonna 1909 ja silloin talossa alkoi myös hotellitoiminta.

Lauttasaaren metro maksaisi 123 mmk

Esisuunnitelmat Lauttasaaren metrolinjasta ovat valmistuneet. Tämä 5,8 kilometrin pituinen metrorata alkaisi Kampista ja päättyisi Espoon rajalle. Kustannukset linjan rakentamisesta on arvioitu 123 milj. markaksi.

Lauttasaaren linjan rakentamisesta ei ole vielä tehty päätöstä. Metrotoimikunta merkitsi suunnitelman tiedokseen keskiviikkona.

Suomenlinnaan lääkäri

Kunnallisena lääkärinä toiminut sotilaslääkäri on siirtynyt pois Suomenlinnasta. Tämän vuoksi on Suomenlinnaan palkattu terveyskeskuslääkäri, jonka vastaanotto on maanantaisin ja torstaisin iltapäivällä.

Mikäli nykyinen järjestely ei osoittautuisi ajan mittaan riittäväksi, on Helsingin terveydenhoitovirastossa varauduttu vastaanottokertojen lisäämiseen.

Tavaratalo avattiin Porissa

Porissa avattiin torstaina Osuusliike Kansalle Centrum-tavaratalo. Rakennuksen tilavuus on noin 44 000 kuutiometriä ja kokonaispinta-ala varastoineen noin 8 500 neliötä.

Varsinaista myyntitilaa on 5 160 neliötä, mikä merkitsee että Porin tavaratalo on suurin Centrum-tavaratalo Helsingin ulkopuolella.

Tavaratalossa työskentelee osa-aikatyöläiset mukaan luettuna 238 henkilöä.

Tavaratalon valikoimissa on noin 50 000 artikkelia. Omia autopaikkoja tavaratalolla on 141 ja läheisyydessä on lisäksi 30 paikoituspaikkaa.

Mattila ehkä myös Enson johtoon

Valmet Oy:n pääjohtaja, ministeri Olavi J. Mattila on ehdolla myös Enso-Gutzeitin johtokunnan puheenjohtajaksi. Järjestelyllä pyrittäisiin lisäämään näiden kahden valtionyhtiön välistä yhteistyötä.

Valmet Oy:n pääjohtaja, ministeri Olavi J. Mattila aiotaan nimittää myös Enso-Gutzeit Oy:n johtokunnan puheenjohtajaksi.

Näin hän käytännössä joutuisi toimimaan kahden valtionyhtiön johtajana. Hanketta luonnehditaan poliittisissa piireissä ainutlaatuiseksi menettelyksi kahden valtion omistaman yhtiön yhteistyön parantamiseksi.

Ratkaisu liittyy poliittisista henkilöistä koottavaan valtionyhtiöiden toimikunnan muodostamiseen, joka ilmeisesti perustettaisiin samaan aikaan.

Viimeiset USA:n sotilaat kotiin

Amerikkalainen ylivääpeli Vincent Jacobucci tyhjensi vietnamilaisten sotapoliisien kanssa pullon samppanjaa ennen kuin astui lentokoneeseen. Hän lähti Etelä-Vietnamista viimeisen amerikkalaisen joukko-osaston mukana.

Yhdysvaltain välitön sotilaallinen osallistuminen Vietnamin sotaan päättyi virallisesti torstaina klo 11 Suomen aikaa. Sen jälkeen viimeiset 42 sotilasta lennätettiin Saigonista Japaniin.

Etelä-Vietnamiin jäi kuitenkin vielä yli 1000 amerikkalaissotilasta. Heistä suurin osa kuuluu aseleposopimuksen edellyttämään sotilaskomissioon, ja loput vartioivat suurlähetystöä tai kuuluvat sen henkilökuntaan.

Vietnamissa palveli 2,5 miljoonaa amerikkalaista. Yli kymmenen vuotta kestäneen osallistumisensa aikana Yhdysvallat menetti Vietnamin sodassa kaatuneina yli 46 000 ja haavoittuneina runsaat 300 000 miestä.

Heti Tan Son Nhutin tukikohdan tyhjentymisen jälkeen amerikkalaisten parakkeihin ja ruokalaan murtautui satoja siviilejä käsittänyt ryöstelijäjoukko, joka vei mukanaan kaiken irtaimen ruokaa ja huonekaluja myöten.

Viimeisten amerikkalaisjoukkojen komentaja kenraali Frederick Weyand nousi lentokoneeseen kukkaseppele kaulassaan. Häntä saattoi etelävietnamilainen kenraali Cao Van Vien.

