Tämänvuotinen Oscarien jako, joka tapahtui tiistai-iltana Los Angelesin musiikkikeskuksessa, herätti jo etukäteen tavallistakin enemmän ja laajemmalti mielenkiintoa mm. sen vuoksi, että varmana näyttelijävoittajana pidetyn Marlon Brandon tapaus oli loppuun asti epäselvä. – –

Marlon Brando Oscar-hahmossaan Kummisedän pääosassa.

Valonheittäjien saattelemana suuntasi kulkunsa korokkeelle kaunis nuori intiaaniasuinen apashityttö (”prinsessaksi” hänet mainitsee joku kirjeenvaihtaja) Sacheen Littlefeather (Pikkusulka), joka tiedotti:

”Mr. Brando pahoittelee, ettei voi hyväksyä palkintoa, jota sinänsä arvostaa. Mutta hän sanoo: En tunne voivani vastaanottaa sitä, enkä muutakaan amerikkalaista palkintoa Yhdysvaltain kansalaisena niin kauan kuin meillä kohdellaan intiaaneja kurjasti”.

”200 vuotta olemme selittäneet intiaaneille taistelevamme heidän maansa, elämänsä, perheensä ja oikeuksiensa puolesta, kehottaneet heitä laskemaan aseensa ja luvanneet olla heidän rinnallaan. Mutta kun he ovat jättäneet aseensa, me olemme murhanneet heitä ja petkuttaneet heiltä heidän maansa.

Voidaan ehkä kysyä: mitä helvetin tekemistä näillä asioilla on Akatemian palkintojen kanssa? Miksi lähetin tämän tytön tänne pilaamaan iltanne?

Minun mielestäni elokuvatuotanto ja -yhteisö on yhtä paljon vastuussa intiaanien alennuksesta kuin koko muukin yhteiskunta”.

Vuoden parhaana ulkomaisena elokuvana palkittiin Oscarilla Luis Bunuel (vas.) elokuvastaan ”Porvariston hillitty charmi”, joka meillä on jo maassa ja odottaa pääsyään teatteriin. Kuvassa ohjaajan opastettavina Delphine Seyrig ja Fernando Rey.

Liza Minnelli 8-kertaisen Oscar-elokuvan Cabaret'n pääosassa.

Italian nykyelokuva esillä Helsingissä

Euroopan suurimman elokuvamaan, Italian tuoreimpaan filmituotantoon voi helsinkiläinen kutsuvierasyleisö tutustua kolmen päivän aikana elokuvateatteri Ritzissä. – –

Italia esittelee tällä hetkellä uusimpia filmejään kaikissa pohjoismaissa. Tarjonta on suurin koko Euroopassa, sillä Italiassa tehdään vuosittain lähes 300 kokoillan elokuvaa. Niinpä ovat myös Italian elokuvien katsojaluvut korkeimmat Euroopassa.

Yhteistuotantofilmejä muiden maiden kanssa valmistetaan seitsemisenkymmentä. Useimmat italialaiset näyttelijät ovatkin esiintyneet ranskalais-italialaisissa ja amerikkalais-italialaisissa filmeissä, mm. päivien aikana Suomessa vieraileva Jean Carlo Giannini, joka Suomessakin muistetaan osastaan Franco Zeffirellin Romeossa ja Juliassa.

Italian elokuvan päivien vieraiden joukossa on myös Lina Wertmüller, yksi maan sangen harvinaisista naisohjaajista. Hän on tehnyt myös käsikirjoituksen filmiinsä Mafian uhri, joka nähdään piakkoin Suomessa.

Italian elokuvapäivien vieraiksi saapuivat Suomeen näyttelijät Jean Carlo Giannini (vas.) ja Ugo Tognazzi sekä ohjaaja Lina Wertmüller.

Poliisit valvomaan sunnuntaimyyntiä

Lahti (HS)

Poliisi ryhtyy entistä tehokkaammin valvomaan vähittäiskaupan liikeajasta annetun lain noudattamista.

Kysymys on ennen kaikkea elintarvikeosastojen auki pitämisestä pitkinä juhlapyhinä.

Vähittäiskauppiaat ovat valittaneet kauppa- ja teollisuusministeriöön, että varsinkin suurhalleista myydään sunnuntaisin muutakin tavaraa kuin elintarvikkeita.

Kansa jonotti ja torvet soivat kun Ekamarket avattiin

”Siitä vaan villahousut ja rintaliivit kanaa ja kansalle yömyssyt ja kreppisukat kaikki kunnon tavaraa tosta noin lonkalta kama ja kalua kaikkea kaikenlaisessa koossa kaikille se on selvä hei hei hei vain cannelmäen cansan consumista.”

Kärryt odottavat ostajia. Ekamarketin avajaispäivänä ihmisten ryntäys tavarataloon sai jopa hysteerisiä muotoja.

Näin runoilee kirjailija Kalevi Rahikainen Suomen toiseksi suurimman alennustavaratalon avajaisiin tekemässään Ekalogia-runokirjassa.

Elannon Ekamarket avattiin keskiviikkona Helsingin Kannelmäessä torvien soidessa ja pääministerin puhuessa.

Jo tunti ennen tavaratalon avaamista kiemurteli Ekamarketin oven edessä kymmenien metrien jono. Jonossa oli pääasiassa eläkeläisiä, jotka seisoskelivat ilmaisen kahvipaketin toivossa. 500:lle ensimmäiselle asiakkaalle oli luvattu kahvia.

Uskollinen jonottaminen on palkittu: kahvipaketti vaihtaa omistajaa.

Autoilijat toivovat ajoreittiä Baltian läpi

Sev-maiden kautta Eurooppaan kulkeva reitti olisi suomalaisille kuorma-autoilijoille erittäin edullinen.

Sev-sopimusta valmistellut toimikunta on tehnyt tutkimuksia Baltian kautta mahdollisesti kulkevasta liikennereitistä.

Nyt olisi erityisesti selvitettävä vastuuhuolto- ja majoituskysymyksiä, sanoi liikenneneuvos Toivo Ruotsalainen keskiviikkona Kuorma-autoliiton seminaarissa.

Helsingin ja Tallinnan välille suunnitellaan autolauttayhteyttä.

Jos se ratkeaisi myönteisesti, kuorma-autot voitaisiin rahdata Tallinnaan ja ajaa Baltian kautta Puolaan ja edelleen Etelä-Eurooppaan, Ruotsalainen sanoi.

Helsinki pian Sipoon maiden pääomistaja

Yhä useamman kunnan maita isännöi Helsinki tai helsinkiläinen.

Alueliitoksia Sipoosta havitteleva pääkaupunki on jo varmistanut maansaannin naapurista suurilla maakaupoilla.

Kolmen vuoden aikana Helsinki on ostanut Sipoosta maata yli 600 hehtaaria, ja se omistaa siellä nyt yhtä paljon maata kuin Sipoon kuntakin.

Lordi Carrington ihastui laavuun

Oulu (HS)

Englannin puolustusministeri lordi Carringtonin ja hänen seurueensa kevyt kenttälounas Oulun Hiukkavaarassa poikkesi hieman Pohjan prikaatin normaalista ruokalistasta.

Vieras ihastui erityisesti laavuun, jossa ruokaa mm. syötiin.

Puolustusministerien kenttälounaan alkupaloiksi tarjottiin rakotulilla tikunnokassa käristettyjä mininakkeja pakissa lämmitetyn konjakilla terästetyn punaviinin kera. Savuelämyksestä sai puolustusministerien lordi Carringtonin (oik.) ja Kristian Gestrinin ohella nauttia myös kenraalimajuri R. L. Mellersh.

Alkupaloiksi vieraat saivat nauttia rakotulilla tikun nenässä käristettyjä mininakkeja. Ateriaa nautittiin havulaavussa pakissa lämmitetyn punaviinin kera.

Alkupalojen jälkeen tarjottiin paahtopaistia teltassa ja palanpainikkeeksi lordi Carrington säikäytti seurueen autonkuljettajat hurjastelemalla moottorikelkalla arveluttavan lähellä autojonoa.

Poliisiautonkuljettajan kommentti hurjastelun jälkeen ei selityksiä kaivannut. ”Sompajätkä se on.”

Mallikaupunginosaa suunnitellaan Forssaan

Forssa (HS)

Forssaan on alettu suunnitella uutta mallikaupunginosaa, joka toteuduttuaan kasvattaa kaupungin väkilukua 50–100 prosentilla.

Suunnittelijain kunnianhimoisena tavoitteena on aikaansaada Mustakorven (Paavolan) kaupunginosasta niin viihtyisä ja asumiskelpoinen, että ”sitä tullaan katsomaan kaukaakin.”

Kuntolan valtakunta

Jurva (Alpo Jokinen)

Kuistilla on suksia, eteisessä on suksia, tuvassa on suksia. Eikä mitä tahansa suksia vaan tosi kilpasivakoita.

Ollaan Hilkka, Ossi ja Esko Kuntolan kotona Jurvassa, Etelä-Pohjanmaalla.

Kuntolan tila on niin myönteisen omailmeinen, että sitä voisi hyvin nimittää myös Kuntolan valtakunnaksi. – –

Hilkka, maitotyttö.

Kotipelloilla ja -metsissä kulkivat Eskon, Ossin ja Hilkan ensimmäiset ladut. Kulkivat kouluun tai muuten vaan. Oli törmä jossa lasketeltiin.

”Ei kauaa kestänyt kävelemään oppimisen jälkeen, ennen kuin pantiin sukset jalkaan. Hilkka on hiihtänyt kolmivuotiaasta”. – –

Koulumatkat tehtiin hiihtämällä, siitä kertyi päivittäin kuusi kilometriä. Hilkka viiletti aina poikien kanssa kilpaa ja lujaa mentiin.

Makrobiotiikka tulee idästä

Makrobioottinen filosofia on käytännöllistä. Sen perustaja, japanilainen lääkäri ja filosofi George Ohsawa sanoo, että ihminen on sitä mitä syö.

Ruokavalio perustuu viljalle, ennen kaikkea riisille. Mausteita käytetään niukasti ja liikoja juomia pyritään välttämään.

Oppi hyväksyy myös vihannekset, marjat ja sienet, jotka ovat kasvaneet omalla kotiseudulla.

Nykyään syntyy Helsingissä eri kulinaristisille nautinnoille omistettuja ravintoloita kuin sieniä sateella. On eri maiden ruokiin erikoistuneita herkuttelupaikkoja. On lihan ja kalan nimiin vannovia ruokapaikkoja.

Mutta kasvisravintola on puuttunut.

Siellä täällä on joku yksityinen esittänyt toivomuksen, että joku ravintoloitsija ottaisi asian omakseen ja erikoistuisi terveelliseen kasvisruokavalioon.

Nykyään on tosin useimmissa hyvissä ravintoloissa listalla aina jotain kasvisruokaa, mutta sitäpä sitten vegetaristi onkin pakotettu valitsemaan, jollei halua sortua lihaan tai kalaan.

Viininistutusmenetelmä Säkylästä Ranskaan

Lännen Tehtaat Oy (aikaisemmin Lännen Sokeri) on kehittänyt viininistutusmenetelmän.

Istutuksessa käytettävien koneiden ensimmäiset kappaleet toimitetaan ensi toukokuun aikana Ranskaan.

Yhtiö sai vuosi sitten eräältä eteläranskalaiselta viinitaimien viljelijäyhtymältä tehtäväksi Ranskan viljelyolosuhteisiin sovelletun menetelmän kehittämisen.

Menetelmä perustuu toisaalta paperpot-taimikasvatusmenetelmään ja toisaalta automaattiseen istutuskoneeseen.

Konetta on Säkylässä kehitetty viime keväästä lähtien.

