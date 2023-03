Rauhoitussuunnitelmia pelätään

Kuusamo (HS)

Metsänomistajat hakkaavat kuin hädässä nurin Kuusamon Oulangan seudulla luonnonsuojelu- ja virkistystarkoituksiin aiottuja ikivanhoja ja ainutlaatuisia kelometsiä.

He pelkäävät joutuvansa luovuttamaan vastikään omistukseensa saamansa maat yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Siksi he ottavat nyt irti minkä saavat.

Luonnonsuojelupiireissä metsänomistajien toiminta herättää ärtymystä.

Metsänomistajat puolustelevat jylhien kelohonkametsien kaatoa sillä, että vain punahongasta saadaan Kuusamossa tällä hetkellä kohtuullinen hinta.

Punahongan sahurit Jorma Selkälä ja Kalle Aho kantavat voimakoneelle polttoainetta. Rajavyöhykkeellä Oulangan reunalla sirisee kolme kenttäsirkkeliä viiluttamassa honkaa hirreksi ja sisustuslaudaksi.

Yhteismetsäjärjestelmän kautta Oulangan seuduilla laajoja alueita omistavat kuusamolaiset tilalliset ovat tulistumassa tilanteesta jo siinä määrin, että he vetoavat menneisyyden uhrauksiin:

”Näiden maiden puolesta on taisteltu miespolvien ajan milloin keihäs, milloin kivääri kädessä, ja nyt ne aiotaan riistää meiltä pois”, sanoo kuusamolainen maanviljelijä Reino Mäkelä, joka johtaa luonnonsuojelun vastaista rintamaa.

Sahuri miettii talouselämän ja luonnonsuojelun syntyjä syviä sirkkelisahan pöydällä. Eero Lämsä tietää näillä näkymin toimeentulonsa sahauspuuhissa turvatuksi pitkään eteen päin. Mutta jos rauhoitus tulee, on edessä kenties lähtö.

Viinaa ostettiin kuin joulun alla

Alkon myymälöissä oli perjantaina jonoa ja janoa kuin jouluviikolla.

Kaikkea ostettiin, mutta ehkä eniten konjakkeja ja punaviinejä, jotka myös kallistuvat eniten.

Firmat ostivat edustusviinoja jopa 4 000–5 000 markan arvosta. Kadunmiehen palkkapäiväostokset maksoivat keskimäärin yli sata markkaa.

Parhaat merkit uhkasivat loppua lauantaiksi hamstraushaluisten kasseihin.

Maanantaina hinnat ovat jo nousseet.

Helsingin Albertinkadun myymälästä kerrottiin, että kalleimpia juomia kysyttiin eniten. Perjantain myynti oli noin kolme kertaa tavallista perjantaita vilkkaampi, reilusti joulun veroinen.

Leijonat pronssijahtiin

Raimo Toivonen

Suomen jääkiekkomaajoukkueen pelonsekainen odotus on ohi.

Leijonat ovat majoittuneet Moskovaan, MM-kisojen suureen isäntäkaupunkiin. Kuusitoistapäiväiset kisat alkavat tänään, Suomella on ensimmäinen ottelu huomenna.

Edessä on urheilijan totisin tosi. Kymmenen kovaa ottelua, tähtäimessä kuusi voittoa ja ensimmäinen MM-pronssi.

Veli-Pekka Ketola, joukkueen kapteeni: ”Meillä on sellainen joukkue että pronssia tulee nyt tai ei koskaan.”

Kiekkomaajoukkue on koko kauden valmistautunut nimenomaan pronssia varten eli ottamaan askelen eteenpäin. Tuo askel on pitänyt ottaa jo monena vuonna, mutta on vain jäänyt ottamatta.

Leijonille on annettu näissä kisoissa selvä käsky: ”Ruotsi, Puola ja Länsi-Saksa on voitettava kaksi kertaa.”

Enempää ei kolmanteen tilaan tarvita.

Louekoski haluaa vartioliikkeet pois poliisin tehtävistä

Yksityisten vartioliikkeiden ja vastaavien tunkeutumista yhä laajemmalle poliisin tehtäväalueelle pitää oikeusministeri Matti Louekoski vakavana vaarana.

Tästä syystä olisi hänen mielestään lisättävä poliisin voimavaroja.

Louekosken mukaan ei järjestäytyneessä yhteiskunnassa tulisi siirtää yksityisen palveluksessa olevalle henkilöstölle tehtäviä, joihin liittyy voimakeinojen käyttömahdollisuus.

”Mikäli poliisin voimavaroja ei lisätä, on olemassa vaara, että järjestys- ja turvallisuuspalvelujen hoitaminen siirtyy yhä enemmän yksityisten vartioimis- ym. liikkeiden tehtäväksi. Tällaisen toiminnan liialliseen laajenemiseen liittyy haittavaikutuksena mm. kontrolloimattomuus”, sanoi Louekoski.

Alueliitokset väistyivät yhteistyön tieltä

Helsingin ja sen naapurikuntien väliset alueliitoshankkeet ovat rauenneet.

Vuosikausia kuntien välejä repinyt kiista ratkesi perjantaina, kun valtioneuvosto katsoi, ettei pääkaupunkiseudun kuntien rajoja ole tässä vaiheessa syytä muuttaa.

Sen sijaan presidentti antoi eduskunnalle nykyistä vapaaehtoista yhteistyötä järjestävän lakiesityksen.

Ensi vuoden alusta kaupunkiseudun kunnat jatkavat yhteistyötaipalettaan kuntamuodoltaan tasaveroisina, kun Vantaan kauppala muuttuu kaupungiksi.

Espoon jakoa vastustavan toimikunnan puuhamiehet kanttori Eero Koivisto (vas.) ja työnjohtaja Arne Nilsson voivat huokaista: Espoo sai pitää alueensa. Taustalla olevat kauppaoppilaitos (vas.) ja Leppävaaran uimahalli (oik.) ovat yhä Espoon alueella.

”Saa tulla, mutta samana pysyy olo”

Vantaan muuttuminen kaupungiksi ensi vuoden vaihteessa oli perjantaina iltapäivällä tuore uutinen vantaalaisille.

Asentaja Viljo Liuha ja vaimo Maire: lisää vuokra-asuntoja ja lasten päivähoitopaikkoja.

”Helsingin esikaupunkiin joutumiselta vältyttiin”, oli mielipide kauppalan keskustasta.

”En osaa sanoa mitä kaupungiksi muuttuminen tuo tullessaan. Parempi kuitenkin näin kuin se vaihtoehto, että Helsinki olisi ottanut”, sanoi liikkeenharjoittaja, paljasjalkainen vantaalainen Erkki Forsblom (25).

Koululainen Aune Harmaala, 15: nuorisotiloja lisää, kuntamuoto yhdentekevä.

Eläkeläinen Jalmar Palén (65) on asuskellut Vantaalla 30 vuotta.

”Työskentelin aikoinani Helsingin autokoritehtaassa ja ensimmäinen Helsingin kaupungin sininen bussi valmistettiin vuonna 1934”, kertoi Jalmar Palén.

Paljonkaan hän ei piitannut Vantaan kaupungiksi tulosta.

”Saa tulla kaupunki, mutta samana pysyy olo”.

Eläkeläinen Jalmar Palén, 65: olen asunut 30 vuotta Vantaalla, en piittaa kaupungiksi tulosta.

Kypsän yhteistyön aika koittanut idänsuhteissa

”Olemme tulleet kypsän yhteistyön aikaan”.

Näin luonnehti pääministeri Kalevi Sorsa (sd) Suomen ja Neuvostoliiton naapuruussuhteita perjantaina SAK:n järjestämässä yya-seminaarissa Kiljavalla.

”Rauhanomaisen rinnakkaiselon kehittämisessä olemme pystyneet tarjoamaan yya-sopimuksen pohjalta esimerkin uudenlaisesta suhtautumisesta kansainvälisen politiikan käytäntöön”, Sorsa sanoi.

Kiljavan seminaari liittyy ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimuksen 25- vuotisjuhlallisuuksiin, joita kuun vaihteessa vietetään sekä Suomessa että Neuvostoliitossa.

Messut turruttavat ja typerryttävät

Lahti (HS)

Nykyaikainen messutekniikka turruttaa, typerryttää ja masentaa messuvieraan.

Ainoa positiivinen anti on onnen tunne, kun selviää ulos minuuttaan menettämättä.

Ylilääkäri Pertti Sumarin kannanotto Lahden messutekniikan päivillä aiheutti runsaasti keskustelua, koska se oli selvästi ristiriidassa useimpien muitten alustusten kanssa.

Arvokkaita löytöjä Turun linnan kupeelta

Turku (HS)

Ainutlaatuinen, myöhäiseltä keskiajalta oleva tamminen saaristolaisvene on löytynyt Turun linnan kupeelta.

Vene, josta on näkyvillä vasta osa keulasta, on poikittain Linnankadun alla 2,5 metrin syvyydessä.

Turun linnan pohjoispuolella tehdyt viemärikaivaukset ovat tuoneet päivänvaloon myös runsaasti muita arvokkaita löytöjä. Kaupungin katurakennusosasto on tehnyt viemäritöitä Linnankadulla jo kuukauden verran.

Turun kaupungin historiallinen museo on seurannut töitä alusta alkaen.

Päivä päivältä löytöjen määrä on kasvanut ja monipuolistunut.

Ensimmäinen Suomessa tavattu myöhäiseltä keskiajalta oleva vene on löytynyt Turun linnan vierestä Linnankadulta. Amanuenssi Pentti Koivunen 2,5 metrin syvyisessä viemärikaivannossa, jossa on vasta veneen keula näkyvissä.

Niskanen ja Franck taiteilijaprofessoreiksi

Taiteilijaprofessorien määrä kohosi kymmeneen tasavallan presidentin nimitettyä perjantaina professorin virkoihin runoilija Tuomas Anhavan, elokuvaohjaaja Risto Jarvan, taiteilija Kaj Franckin ja ohjaaja Mikko Niskasen.

Mikko Niskanen nimitettiin uuteen tänä vuonna perustettuun professorin virkaan. Taiteen keskustoimikunta oli ehdottanut hänen virkakauttaan kolmivuotiseksi. Tasavallan presidentti nimitti Niskasen kuitenkin virkaansa viideksi vuodeksi.

Muotoilua edustavan Kaj Franckin virkakausi kestää viisi vuotta toimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Anhava ja Jarva ovat jo hoitaneet taiteilijaprofessorin virkaa kolme vuotta.

Jäntin palkinto naiskirjailijoille

Merja Huttunen ja Kristiina Pelto-Timperi saivat perjantaina Helsingissä Kalevi Jäntin nuorten kirjailijain palkinnon.

Romaanista ”Hello love” myönnettiin palkinto Merja Huttuselle ja Kristiina Pelto-Timperi sai Jäntin rahaston palkinnon sekä esikoisromaanistaan ”Syreenikiitäjä” että uudesta kirjastaan ”Tule se päivä”.

Molempien palkintojen määrä on 3 000 markkaa.

Merja Huttunen (vas.) ja Kristiina Pelto-Timperi.

Herätyskello palkittiin

Lohelle tuli yhtäkkiä ilmeisen näkyvä osuus dosentti Pekka Nuortevan perheen ruokalistoilla.

Dosentti Nuorteva sai eilen komean lohen tunnustuksena taistelustaan luonnonsuojelun hyväksi.

”Valintamme oli helppo, sillä tiedämme kaikki, että tri Nuorteva on ollut ja on tärkeä henkilö luonnonsuojelun alalla”, sanoi Rabbe Laurén, Pidä Saaristo Siistinä ry:n puheenjohtaja lohikomeutta ojentaessaan.

Laurén luonnehti Pekka Nuortevaa eräänlaiseksi luonnonsuojelun hälytyskelloksi.

Monta vuotta sitten hän hälytti elohopeavahingoista ja nyt tunnustetaan yleisesti hänen olleen ehdottoman oikeassa.

”Viranomaiset ovat oppineet tuntemaan tri Nuortevan kovana miehenä. Siinä on ympäristösuojelun taistelija, joka ei ole antautunut, olipa kyse puhdashakkuusta tai myrkytyksestä”, totesi Laurén.

Dosentti Pekka Nuorteva sai tunnustuksena puhdasta vettä symbolisoivan lohen.

John Lennon joutuu lähtemään USA:sta

Entinen Beatle-poika John Lennon on määrätty karkoitettavaksi Yhdysvalloista.

Siirtolaisministeriön päätös perustuu siihen, että Lennon sai viisi vuotta sitten Englannissa tuomion huumeiden hallussapidosta.

Hänen on poistuttava maasta kahden kuukauden kuluessa.

John Lennon meni naimisiin Yoko Onon kanssa Gibraltarissa 1969. Pariskunta on tehnyt lukuisia levyjä yhdessä sotaa ja väkivaltaa vastaan.

Lennonit ovat saaneet osakseen paljon myötätuntoa Yhdysvalloissa taistellessaan Yokon tyttären puolesta.

Viime vuonna New Yorkin pormestari John Lindsay lähetti Yhdysvaltain siirtolaisministeriölle kirjeen, jossa hän sanoi, että Lennonin kaltaisen lahjakkaan miehen olisi sallittava jäädä maahan.

Viikon elokuvia

Paula Talaskivi

Paljon uutta tuli Helsingin teattereihin jälleen ja samaan aikaan myös monta ”entistä suuruutta” uusintoina, Kleopatraa ja Love Storya myöten, Simsonit ja Delilat ja viime viikosta jo kiertänyt Rooman valtakunnan tuho (Anthony Mann) mukaan lukien.

Uutuuksien ohjaajissa on muutamia varsin huomattavia ja kuulujakin kykyjä.

Italialaisten elokuvapäivien välittömänä jatkeena tuli ohjelmistoon mm. valtion palkinnolla kotimaassaan tunnustetun naisohjaajan Lina Wertmüllerin rajusti irvokas ja persoonallinen uutuus ”Mafian uhri”.

Metallityöläinen eli Mimi Metallurgio (Giancarlo Giannini), Mafian uhri omalla tavallaan hänkin, on palaamassa Torinosta Sisiliaan, kotikaupunkiinsa, missä odottaa vaimo. Siksi rakastajatarta (Mariangela Melato) ja rakkauden hedelmää on piiloteltava.

Puoli vuotta nuoralla

Ranskalainen Henri Rochetain on ripustanut vaijerin St Etiennessä 25 metrin korkeuteen ja aikoo rikkoa entiset nuorallakävelyn ennätyksensä: Hän on päättänyt viipyä vaijerilla peräti kuusi kuukautta. Henrin terveydentilaa tarkkaillaan koko ajan. Ensimmäiset kaksi päivää ovat jo menneet. ”Hyvin muutoin, paitsi että sää muuttui yöllä yllättävän kylmäksi”, Henri kertoi.

Koonnut Kari Lankinen

