Jääkiekon MM alkoi Moskovassa

Moskova (Raimo Toivonen)

Suomen jääkiekkomaajoukkueen vihreä kentällinen vietti ensimmäistä päiväänsä Moskovan MM-kisoissa Punaisella Torilla.

Leijonat Lalli Partinen, Pekka Kuusisto, Esa Peltonen, Timo Turunen ja Juhani Tamminen muodostavat myös yhden viisikon tänään Länsi-Saksaa vastaan.

He käyttävät harjoituksissa vihreää paitaa. Siitä johtuu nimitys vihreä kentällinen. Kyse ei siis ole politiikasta vaan urheilusta.

Sotilaiden joukossa kulkiessaan ja Kremlin maisemia tutkiessaan leijonat toki sen verran politiikkaa ymmärsivät, että muistivat yya-sopimuksen viettävän näinä päivinä 25-vuotisjuhlaansa. – –

Lauantaipäivän vastoinkäyminen ei sekään ollut suuren suuri. Joukkueen mailat juuttuivat tulliin ja nämä tärkeät välineet myöhästyivät ensimmäisistä harjoituksista.

Kypärät päähän vasta tänään. Leijonat ottivat ensimmäisen harjoituksen rennosti.

Tor Högnäs sai tukea Ruotsista

Tukholma (STT)

Hämmästyttäväksi yksityiseen lehtimieheen kohdistuvaksi vainoksi luonnehti Ruotsin lehtiä sekä radion ja television toimittajia edustava Publicistklubben kuulusteluja, joihin toimittaja Tor Högnäs on joutunut.

Högnäsiä on äskettäin kuulusteltu ns. Zavidovon uutisvuodon johdosta. Klubi päätti pitämässään vuosikokouksessa esittää vastalauseensa siitä, että Högnäsiä on vaadittu paljastamaan uutislähteensä.

Oikeuskansleri Risto Leskiselle osoitetussa kirjelmässä Publicistklubben sanoo jyrkästi vastustavansa kuulusteluja.

Kirjelmässä sanotaan, että kuulustelut merkitsevät uutislähteen salassapito-oikeuden vakavaa rajoittamista. Tämä on lakisääteistä Suomessa ja Ruotsissa.

Kuun kulkija Helsingissä

Mikko Pekari

Neuvostoliiton avaruuskeskuksesta Baikonurista on matkaa kuuhun 400 000 km. Helsinkiin tulee 2 900 km.

Radiolla ohjattava Lunahod teki ensin maineikkaan matkan kuun sateiden mereen ennen kuin neuvostoinsinöörit työnsivät sen sateisen Helsingin Messuhalliin, Lunahodin ensimmäiseen läntiseen kohteeseen maan päällä.

Kuukävelijä Lunahod tallustaa kohti Olympiastadionia.

Suurinta ulkomailla järjestettyä Neuvostoliiton tieteen ja tekniikan näyttelyä on jo rakennettu Messuhallissa 12 yötäpäivää.

Ensi perjantaina se avataan presidentti Nikolai Podgornyin ja kosmonautti Georgi Beregovoin läsnäollessa.

Perheenemännät uhkaavat synnytyslakolla

Perheenemännät aikovat ryhtyä synnytyslakkoon, ellei lapsilisälakiin lähiaikoina saada olennaisia parannuksia.

Näin sanotaan Suomen perheenemäntien liiton liittohallituksen lauantaina antamassa julkilausumassa.

Liittohallitus kiirehti julkilausumassaan hallitusta ryhtymään selvitystoimiin kotitaloustyötä tekevien ansiotuloja vailla olevien perheenemäntien ja heihin verrattavien ryhmien eläketurvajärjestelmän aikaan saamiseksi. – –

Synnytyslakkoa väläyttäneen perheenemäntäliiton puheenjohtaja on liberaalien 54-vuotias kansanedustaja Kerttu Hemmi.

Liittoon kuuluu noin 2 000 jäsentä.

Korkeasaari sai hyljeharvinaisuuden

Ulkokalla (Jorma Korhonen)

Neljän päivän ikäinen, emostaan eksynyt harmaahylkeen eli hallin eli kraaselin poikanen – kuutti, kuljetettiin Ulkokallan majakkaluodolta lauantain kuluessa Helsinkiin Korkeasaaren asukkaaksi.

Harmaahylkeenpoikanen eli Ulkokallan majakanvartijoiden lemmikkinä, kunnes se neljäntenä elinpäivänään vietiin Korkeasaareen.

Kotipaikkakuntansa mukaan ”Kalajoen Kaisaksi” merivedellä kastettu hyljeneito täyttää Korkeasaaren eläinlajistossa harmaahylkeen kohdalla 1930-luvulta saakka vallinneen aukon. – –

Kaisa oli löydettäessä vastasyntyneenä lähes kymmenen kilon painoinen, sutjakkavartaloinen, melkein metrin mittainen elegantti tyttö. Valkoinen syntymäuntuva tuskin erottui lumesta, mutta suuret mustat silmät katselivat sitä tehokkaammin.

”Mikä tyttö”, tuumi Tapani Pirtola ja toi sen ajopuuhun nuoritettuna kilometrin päähän majakkasaarelle, missä siitä tuli oitis majakanvartijoiden ja rouva Terttu Pirkolan lemmikki.

Muutamassa päivässä se kesyyntyi ja oppi heti nauttimaan tuttipullosta maitojauheesta ja hylkeentraanista sekoitettua voimajuomaa.

Nopeasti se perehtyi hoitajiinsa niin, että vikisten ja hallien tapaan kumeaa mölyääntä päästellen mennä lekutteli näiden perässä lattioilla ja majakan kivisellä pihamaalla.

10 000 suomalaista kylpee ulkomailla

Noin 10 000 suomalaista käy vuosittain hoitamassa terveyttään ulkomaisissa kylpylöissä.

Seuramatkalla kylpylöihin aikovien valintamahdollisuudet ovat supistuneet viimevuotisesta. Kaksitoista kohdetta on jäänyt pois ja kolme uutta on tullut tilalle.

Kylpylämatkojen sesonki alkaa maaliskuussa ja päättyy loka-marraskuussa. Vain kolmeen kylpylään tehdään seuramatkoja ympäri vuoden.

Matkojen hinnat ovat nousseet keskimäärin viisi prosenttia viime vuodesta. Muutamien kylpylämatkojen hinnat huomattavasti enemmänkin.

Hongkongista on tullut japanilaisten ostokeskus

Hongkong (HS)

Hongkong on pitkään ollut keskivertoturistin paratiisi. Toissa vuonna turisteja oli yli 900 000, joista enemmistö japanilaisia.

Japanilaisten osuus on vuoden 1972 ja 1973 aikana yhä kasvanut.

Hongkong elää turismista, eivätkä kaikki lieveilmiöt ole yksinomaan positiivisia.

Hongkong on edelleen vapaasatama eli tavara on useimmiten halvempaa kuin alkuperämaassa.

Viime vuosien aikana japanilaisten tavaroiden tuonti on kasvanut huimasti, jopa niin, että jotkut teräväkieliset nimittävät Hongkongia suureksi japanilaiseksi supermarketiksi.

Pohjois-Korean omavaraisesta sosialismista on syntynyt Aasian ikioma talousihme

Esko Pirinen

Pohjois-Korean pääkaupungin Pjongjangin kuvaa hallitsee mahtava, 45 metrin korkuisella jalustalla kohoava pronssipatsas. Se esittää Chollimaa, siivekästä hevosta, joka kiitää nuorukainen ja neito selässään kohti ”onnen maata”.

Rakastetun kansanjohtajan Kim Il Sungin palvonta on puhjennut Pohjois-Koreassa milloin runoiksi, kuvapatsaiksi tai suosionosoituksiksi.

Legendan mukaan hevonen pyyhälsi yli merten ja vuorten tuhannen ri'n matkan päivässä.

Chollima-hevonen on sen vauhdin vertauskuva, jolla maata on rakennettu sodan jälkeen.

Pohjois-Korea on viettänyt erakon elämää, eikä maan huimavauhtiseen kehitykseen tahdottu lännessä uskoa.

Nyt ovat portit auenneet ja epäily on vaihtunut hämmästykseksi. Sodan tuhkasta on noussut maa, jota kutsutaan Aasian talousihmeeksi. – –

Suljetun maan historia on ollut tähän saakka yhden miehen historiaa. ”Rakastetun ja kunnioitetun” johtajan Kim II Sungin henkilöpalvonta on nostettu mittoihin, jota lännessä on ollut vaikea ymmärtää.

Hän on ”vuosisatamme suurin johtaja ja ajattelija, jonka ansiosta marxismi-leninismi on noussut kokonaan uudelle tasolle”.

Valkoinen talo lupailee tietoja murtotutkijoille

Washington (Washington Post)

Presidentti Richard Nixon on määrännyt Valkoisen talon henkilökunnan todistamaan demokraattisen puolueen päämajaan tehtyä murtoa eli Watergaten tapausta tutkivan suuren valamiehistön edessä.

Senaatin lähteet kertoivat, että murrossa mukana ollut James McCord on valan nojalla todistanut keskustelleensa entisen oikeusministerin John Mitchellin kanssa miltei päivittäin kevään 1972 aikana. Tämä on täysin ristiriidassa Mitchellin oman valaehtoisen todistuksen kanssa.

Valkoinen talo myös tasoitti tietä sille, että sen virkailijat voivat esiintyä Watergaten tapausta tutkivan senaatin valiokunnan kuulusteluissa.

Maailman hienoin sairasauto voi muuttua pornopuodiksi

Iisalmi (HS)

Holger Pitkänen, 52, seisoo murtuneena maailman kenties upeimman ambulanssin vieressä. Auton kyljessä lukee ”Holger Pitkänen”.

Holger ja suuri unelma: maailman kenties upein sairasauto, pyörien päälle rakennettu sairaalan teho-osasto iisalmelaismaastossa.

Pyörien päälle rakennettu täydellinen sairaala makaa viimeistelyä vailla Iisalmessa, Erilliskori Oy:n pihalla.

Holger tuli, puhui ja tilasi auton. Tehdas uskoi ja teki sen käsityönä. Hinta on 150 000 markkaa.

Maksun aikana ilmeni, ettei sydänambulanssi- ja tehopelastusmiehellä ole rahaa eikä takaajia. Tehdas ottaa tappiot. – –

Olalletaputtajien jono oli pitkä. Raharikkaat antoivat epämääräisiä lupauksia, lykkäsivät päätöstä ja vetäytyivät lopuksi velkojaan selitellen.

Tehtaalla tuli hätä käteen. Kuka ostaa auton, jonka kaltaisia on maailmassa vain yksi? Kuka tarvitsee auton, jossa on superhydrauliikkaa, sairaalaelektroniikkaa, hengityslaitteita, vastaanottotiloja? – –

Yksi halukas löytyi. Eräs pornokauppias olisi järjestänyt rahat. Laitteet olisi kiskottu irti ja tilalle rakennettu systeemit liikkuvaa seksikauppaa varten.

Holger hylkäsi ajatuksen, koritehdas harkitsee sitä parhaillaan.

Aseistautunut Holger, Suomen superhessu.

Uudentyyppistä perhekonetta koelennetään USA:ssa

Lauri Hämäläinen

Kansan lentokoneesta on haaveiltu vuosikymmenien ajan: olisi saatava auton hinnalla perhekäyttöön lentokone.

Uusin tulokas halpojen koneiden joukossa on amerikkalainen 2–4-paikkainen Vertak. Sen hinnaksi on ilmoitettu 25 000 markkaa.

Kaksipaikkainen muovirakenteinen Vertak-koekone.

Vertak S-220, kuten tyyppimerkki kuuluu, on puhdaslinjainen ja lujitemuovirakenteinen. Voimalaitteena käytetään kevyttä Wankel-moottoria vaihtoehtoisesti Continental-mäntämoottorin kanssa.

Pienestä moottoritehosta huolimatta Vertak vastaa saavutusarvoiltaan viime sodan aikaisia hävittäjiä. – –

Kone pystyy toimimaan pieniltä kentiltä. Sen maakiito lentoonlähdössä on vain 30 metriä. Polttoaineen kulutus matkateholla on 10 litraa sadalla kilometrillä.

Muovirakenne ei ruostu, huollollisesti vaativimpia ovat moottori ja potkuri.

Koonnut Pasi Oikarinen

