Townshendin Tommy

Raimo Möysä

Rock-ooppera kiehtoo jatkuvasti rock-musiikin tekijöitä ja tuottajia.

Hairin jalanjäljissä on syntynyt epälukuisa joukko rock-oopperoita ja -musicaaleja.

Tyypillinen kunnianhimoinen yritys on Pete Townshendin teos Tommy. Townshendilta ei puuttunut sisua ja intoa, kun hän sävelsi tarinaansa flipperiä pelaavasta ihmepojasta.

Yli vuoden aktiivisen työskentelyn jälkeen Tommy oli valmis levytettäväksi ensimmäisen kerran vuonna 1969.

Tulos ei kuitenkaan vastannut läheskään odotuksia. Menestys oli reilusti alle keskitason ja Who-yhtyeen esityksenä levy oli alennusmyynnissä jo vuoden kuluttua.

Uuden tulemisensa Tommy koki viime vuoden lopulla.

Suuri amerikkalainen levy-yhtiö A&M innostui asiasta ja alkoi valmistella levylle uutta myyntiä. Yhtiö keräsi kokoon loistavan joukon englantilaisen rock-musiikin huippunimiä, laati mittavat sovitukset ja suunnitteli luxus-laatikon, johon kaksoiskansio pakattiin.

Varsinaista menestystä ei Tommystä tullut vieläkään.

Myynti jäi keskinkertaiseksi, eikä näyttämösovitus valtavaa innostusta herättänyt.

Rock-ooppera ei syntynyt vielä Tommynkään toisen tulemisen myötä. Ja tuskin syntyy myöhemminkään.

Beatlesien Sergeant Pepperin tyylisiä rockteoksia varmasti tulee ja on tullutkin.

Sen sijaan toivottavaa olisi, että vähitellen päästäisiin kokonaan eroon markkinointimiesten mielimästä rock-oopperan käsitteestä.

Teatteri menestyi tukkikämpässä

Metsätyömies Olli Rissanen tahtoi pelastaa jätkän kunnian.

Hän kaivoi taskustaan rypistynyttä paperirahaa tarjotakseen iltapalan torniolaisen Teatteri 41:n jäsenille.

Kun metsuri jotain mieluista saa, on piru vieköön annettava jotain myös vastikkeeksi. Ei ollut Olli ”Jutkula” Rissasen vika, että muonitus oli järjestetty ja maksettu jo etukäteen.

Iltapala olisi ollut vastatarjous ”Jietaran juustoista”, joita torniolainen teatteriryhmä tarjoili Kairin metsäkämpällä Savukosken takamailla.

Olli Rissasta ei näytös häirinnyt; olihan hän nähnyt teatterikappaleen myös 30 vuotta sitten. Tanssin aikaan Ollia ei sen sijaan saanut pysymään paikallaan millään.

Osia tästä Oiva Arvolan ja Jorma Eton sketseistä nidotusta kaamosrevyystä esitettiin puolensadan kilometrin päässä lähimmästä kunnon maantiestä savottakämpässä, metristen lumikinosten keskellä.

Estradina oli tunkkaisen työkamppeiden kuivaushuoneen ja rautasänkyrivistön väliin väkivalloin raivattu tila.

”Jutkulan” mielestä revyy oli vantastinen.

”Sano sinä Arppa tuo ähvä paremmin. Ei se tällaiselta panssarien kevytosaston sattuma-alikersantilta onnistu.”

Lattialla tepastelleet oudot olennot tarkoin tutkinut Nati on joutunut vaihteeksi Helli Salmijärven kainaloon. Aimo Krigsholm lyö näyttelijöille lisää tahtia.

100 000 reikää ja 4 500 pilkkijää

Joensuu (HS)

Pyhäselän jää rytisi, mutta kesti, kun lähes 4 500 toivorikasta pilkkijää havitteli pilkkionginnan Suomen mestaruutta sunnuntaina.

Pohjoismaiden mestari Erkki Anttila nojaili tuuraansa toiveikkaana odotellessaan SM-pilkin lähtölaukausta.

Halveksittu kiiski oli tänä vuonna arvossa: ylijohtaja Tauno V. Mäki pyysi kaikkia säästämään kiisket hänelle kalasoppaa varten.

Rannalle jääneet saivat turhaan odotella suuria kalansaaliita: kiisket, kuoreet ja pikkuiset ahvenet olivat ainoat, jotka liikkuivat rannan tuntumassa.

Urho Kallioisen 4 kilon haukea ei huomioitu pilkkikisoissa.

Pyhäselän jäälle kairattiin asiantuntijoiden laskujen mukaan 100 000 reikää.

Voittoon tarvittiin viisi reikää: Jaakko Kuparisen Suomen mestaruuden tuonut saalis oli 6 529 grammaa ahvenia.

Lahtelainen työntutkija Jaakko Kuparinen veti voittosaaliin Joensuun Pyhäselän jäältä.

Maaseutu ei houkuttele tarjoilijoita

Tampere

Tarjoilijoille ja muulle hotellihenkilökunnalle riittää työtä maaseudulla.

Monet hotellit laajentavat, ammatti-ihmisistä on puutetta.

Tampereen ammatillinen kurssikeskus kouluttaa tarjoilijoita, mutta maaseudun mukavuudet — toveriasunto, kunnon kirjasto ja huonot bussiyhteydet — eivät houkuttele jäämään.

Lilja Aapasalo (vas.) ja Anja-Riitta Inkinen eivät kauhistu maaseudun rauhaa: sen pulmiin ja hyviin puoliin kumpikin on tottunut.

Maaseudun rauhaan asettautuminen vaatii tietynlaista mielenlaatua ja pohjatonta joustavuutta.

Hankalinta paikkakunnan vaihdos on perheelliselle.

Hovimestari Kari Nieminen on työskennellyt maaseutuhotellissa neljä kuukautta, mutta koti on pysynyt koko ajan Tampereella. Vähitellen työmatka on alkanut tuntua turhan pitkältä.

”En halua muuttaa korpeen asumaan, sillä vaimoni on työssä Tampereella. Toinen työpaikan vaihdon syy on raha ja kolmas on titteli: nimitys ravintolapäälliköksi merkitsee nousua alalla”, sanoo Nieminen.

Alkoholin on annettava hetken imeytyä ohukkaaseen, jotta se sitten palaisi komealla roihulla. Liekitystä opettaa tarjoilijakurssilaisille hovimestari Kari Nieminen.

Altaan pelko autioittaa Luiron varren kyliä

Pelkosenniemi (Jaakko Pihlaja)

Käsitykset siitä, että kolmisyltäinen vesi peittää Luiron kylän alleen ennen tämän vuosikymmenen loppua, vahvistuivat vahvistumistaan.

Suunnitelmia Kemihaaran altaasta tehdään kiireellä. Päätös rakentamisesta on odotettavissa ensi vuodenvaihteessa.

”Ei tästä ennää ossaa lähteä”, kaksin vaimonsa kanssa mökkiä asumaan jäänyt Hannes Maunu, 72, tuumii polkua lapioidessaan. Maunu ei usko allasta rakennettavan.

Allasalueen pari sataa asukasta alkavat jo menettää toivonsa saada pitää tilansa ja talonsa.

AIlasuhan edessä taloja autioituu, rakennukset rapistuvat ja nuoret karkaavat etelään tai Ruotsiin.

”Liekö viimeiset kuivalihat”, arvailee emäntä Anni Lakso seinällä kuivattua poronlihaa pöytään hakiessaan. Pelkosenniemen porotaloudelle Kemihaaran allas olisi poromiesten mielestä kuolinisku.

Muutaman vuoden kun voimayhtiö malttaa odottaa, niin ei tarvitse yhtään ihmistä väkisin pois ajaa, ironisimmat kyläläiset sylkevät katkeraa nauruaan.

Synkkä pilvi etelästä nousee Luiron kylän päälle — voimatalous vaatii kylän hukutettavaksi. Päätös Kemihaaran altaasta tehdään vuoden vaihteessa.

Hailuoto jäi mottiin sunnuntaina

Oulu (HS)

Hailuoto jäi sunnuntaista lähtien mahdollisen perustettavan ilmasillan varaan.

Uhkarohkeimmatkaan traktorimiehet eivät enää suostu lähtemään haurastuvalle jäälle, eikä merenkulkuhallitus anna TVL:lle lainaksi jäänmurtajaa, jotta Merituuli-lautta saataisiin Raahen telakalta reitilleen.

Hailuotolaiset ovat tuskastuneita ja puhuvatkin, saati ajattelevat, merenkulkuhallituksesta turhia koukkuilevana ja tärkeilevänä byrokratian pesänä.

Helikopteriyhteyksien varassa olevaa Hailuotoa piirittävät yli 20 metriä korkeat jäävuoret.

Kuopion jätevedet Kallaveden selälle

Kuopion jätevedet johdetaan ensi joulukuusta lähtien muoviputkessa puolentoista kilometrin päähän Kallaveden selälle.

Paineviemäri Väinölänniemen pumppaamon ja Lehtoniemen keskuspuhdistamon välille upotetaan järveen tällä viikolla.

Putken upottaminen liittyy vesihuoltoprojektiin, jolla pyritään puhdistamaan Kallaveden saastuneet rantavedet uimakelpoisiksi.

Jätevedet on tähän asti johdettu useista pisteistä Kallaveden rannoille.

Vuosiloma pitenee

Uuden vuosilomalain mukaan jokainen työntekijä, joka on työssä vuodessa kaksitoista lomanmääräytymiskuukautta, saa sunnuntain jälkeen neljän viikon vuosiloman.

Tämä työmarkkinajärjestöjen viime vuonna sopima sopimus sai lainvoiman perjantaina, kun uusi vuosilomalaki vahvistettiin presidentin esittelyssä.

Neuvottelut alkavat Wounded Kneessä

Wounded Knee (AFP)

Wounded Kneen miehittäneet intiaanit ja Yhdysvaltain liittovaltion edustajat aloittivat lauantaina neuvottelut lähes kaksi viikkoa kestäneen umpikujan jälkeen.

Intiaanit ovat pitäneet kaupunkia miehitettynä jo 33 vuorokautta.

Lauantaina alkaneet neuvottelut oli ensimmäinen yhteydenotto kahteen viikkoon.

Toinen neuvottelukierros järjestettiin sunnuntaina.

Intiaanien miehittämän Wounded Kneen liikennemerkit eivät pysähdytä luoteja. Vaikka neuvottelut alkoivatkin lauantaina, oglala-sioux-intiaani harjoittelee varmuuden vuoksi ampumista.

Mount Everest varattu vuosiksi eteenpäin

Maailman korkein vuorenhuippu Mount Everest on suuremmassa suosiossa kuin koskaan. Vuoristokiipeilijät ovat varanneet sen vuoden 1975 loppuun.

Kaksitoista vuoristoretkikuntaa yhdeksästä maasta odottaa vuoroaan. Kolmastoista retkikunta tähtää Mount Dhaulagirille.

Koska Everestillä ei ole mahdollista päästä kiipeämään kolmeen vuoteen, Nepalin hallitukselle saapuu myös muita vuorenhuippuja koskevia anomuksia.

Ville-patsas viidelle

Tämän vuoden Ville-patsaat jaettiin lauantai-iltana Helsingissä.

Gentleman Nyrkkeilijöiden joka vuotisen huomionosoituksen sai tällä kertaa kolme nyrkkeilijää ja kaksi nyrkkeilyn parissa aktiivisesti toimivaa järjestömiestä.

Ville-patsaan saajat, edessä vas. Mauri Backman ja Kalevi Taipale, takana vas. Alf Qvarnström, Ari Vähänen ja Kalevi Marjamaa.

Väliin viserrys

Kevät on saapunut radioonkin.

Väliaikamerkkinä kuullaan jälleen tämän kuun alusta alkaen lintujen ääntelyä. Kullekin viikolle on valittu oma lintunsa, jonka maisteri Ilkka Stén esittelee maanantaisin.

Kevään ensimmäinen väliaikalintu on korppi eli kaarne (Corvus corax).

Koonnut Kari Lankinen

