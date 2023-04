Yya-sopimuksen kaltaisen rajoitetun puolustussopimuksen solmiminen Suomen ja Neuvostoliiton välille olisi ollut mahdollista jo ennen talvisotaa.

Neuvostoliitto toivoi vakavia neuvotteluja sellaisesta jo vuonna 1937, mutta keskustelut katkesivat Suomen osoittamaan mielenkiinnon puutteeseen.

Näin totesi presidentti Urho Kekkonen keskiviikkona suuressa yya-sopimuksen 25-vuotispääjuhlassa. – –

”Me emme tarjoa vuoden 1948 sopimustamme malliksi muille kansoille, vaan me tarjoamme malliksi sen tuloksen: luottamuksellisen ja rakentavan yhteistyön valtioiden kesken, joilla on erilainen yhteiskuntajärjestys. Se on oikeaa ”suomettumista”.

Siinä mielessä viljeltynä me jopa suosittelemme tätä vierailla veräjillä alunperin Suomen halventamiseksi keksastua uudissanaa yleiseen käyttöön”, presidentti sanoi. – –

Presidentti Nikolai Podgornyi puolestaan sanoi puheessaan presidentti Urho Kekkosen aloitteen Pohjois-Euroopan julistamisesta ydinaseettomaksi vyöhykkeeksi olevan nyt entistäkin ajankohtaisempi.

Podgornyi sanoi, että Pohjois-Euroopan kansoille olisi eduksi sellainen kehitys, jonka tuloksena koko tämä alue tulisi täydellisesti eristetyksi kilpavarustelun ja mahdollisten kansainvälisten selkkausten vaikutuspiiristä.

Vakavina kuuntelivat presidentti Podgorny ja Kekkonen maittensa kansallishymnejäFinlandia-talossa vietetyssä yya-sopimuksen pääjuhlassa.

Karjalainen arvelee: Kostamus-hankkeen työt alkuun kesäkuussa

Moskova (Mikko Taka-Sihvola)

Kostamus-hankkeen ensimmäiset suomalaiset kohteet – maantie- ja rautatietyöt – aloitettaneen kesäkuussa. Näin arveli ulkoministeri Ahti Karjalainen (k) keskiviikkona Moskovassa.

Karjalaisen johtama yhdeksänhenkinen suomalainen yya-valtuuskunta keskusteli keskiviikkona yli tunnin Neuvostoliiton varapääministeri V. N. Novikovin johtaman neuvostoliittolaisen valtuuskunnan kanssa Kremlissä, pääasiassa talouskysymyksistä.

Ystävyyden teiltä 5 000 metriä filmiä

Ystävyyden tiellä on Yleisradion pääanti yya-juhlien kunniaksi.

Kaksiosaisen ohjelman tarkoituksena on kertoa, mitä vaikutusta yya-sopimuksella on ollut henkilökohtaisesti suomalaisiin ja neuvostoliittolaisiin sekä miten ystävyys on koskettanut heitä.

Osmo Helin, joka muistetaan Siperia-sarjan ja Lenin-ohjelmien tekijänä sekä Suomen ja Neuvostoliiton välisten ystävyysseurojen Maailma ja me -lehden päätoimittajana, on tehnyt Ystävyyden tiellä -ohjelmaa viime syksystä alkaen.

Pelkästään matkoihin Suomessa, Neuvostoliitossa on kulunut 50 päivää, noin 5 000 filmimetrin leikkaustyö vienyt pari kuukautta ja tämän päälle arkistomateriaalin keruu, valmistus, suunnittelu, käsikirjoitus ja paljon muuta.

Loistavia lavasteita, hassuja eläinhahmoja

Loistavan värikästä jääshowta tyhjänpäiväisten rekkivoimistelijoiden ja trampoliinihyppelijöiden kera tarjoaa tämän kertainen Holiday on Ice -ohjelma jäähallissa.

Eläinhassuttelu mitä omituisimmilla pyörillä oli lasten mieleen ja samalla koko shown parhaita paloja.

Koko perheen suureksi elämykseksi mainittu ohjelma ei ainakaan perheen pienimpiä jaksanut koko aikaa kiinnostaa, enemmänkin jännättiin, mikä valonheittäjä seuraavaksi syttyy kuin minkälainen ohjelmanumero seuraa.

Eniten lapsia riemastuttivat Asterix ja Obelix sekä kuvaelma ”Loma Alaskassa”, jossa pandakarhut ja muut eläimet esiintyivät. Myös Walt Disneyn satuhahmojen pyöräilyidea oli hauska.

Suurten Joukkokohtausten välille sijoitetut täyteohjelmat olivat suurimmaksi osaksi pitkäveteisiä, tavallisesta sirkuksesta tuttuja rekki- ja trampoliinitemppuja.

Ilmeisesti ne kuitenkin ovat pakollisia pukujen vaihdon vuoksi. Tämän vuoksi ohjelma-aika venyi melko pitkäksi.

Shown päätyttyä klo 22 jälkeen oli jo monen perheen nuorimmainen unten mailla vanhempiensa sylissä.

Gudrun Haussin ja Walter Häfnerin pariluistelussa on vauhtia.

Tietokone hoitaa Silja Linen paikkavaraukset

Turku (HS)

Ensimmäisenä laivayhtiönä Silja Line on ottanut käytäntöön tietokonekäsittelyyn perustuvan paikkavarausjärjestelmän.

Bookiaksi ristitty järjestelmä kattaa kaikki Suomen ja Ruotsin välillä liikennöivät Silja Linen matkustajalaivat. Lähiaikoina siihen liitetään myös Suomen ja Saksan välinen matkustajaliikenne.

Bookiaksi ristityn paikkavarausjärjestelmän tietokonekeskus Turussa käsittää useita osastoja. Tietokonehuoneessa työskentelevät mm. vuoromestari Eero Laulajainen ja käyttöpäällikkö Jouko Nieminen.

Bookia on Silja Linen ja Univacin kahden vuoden kehittelyn tulos. Järjestelmän tietokonekeskus on sijoitettu Turkuun ja päätteet Silja Linen paikkavarauskeskuksiin Helsinkiin, Tukholmaan ja Turkuun.

Vietnamia viedään historiankirjoihin

Washington (Los Angeles Times)

Eräässä toisen maailmansodan aikana valmistuneessa ”väliaikaisessa” rakennuksessa työskentelevät historioitsijat ovat aloittaneet valtavan yrityksen kertoa tuleville sukupolville Yhdysvaltain armeijan toiminnasta Vietnamissa.

Suunnitelman toteuttamisen arvellaan kestävän vähintäin 10 vuotta.

Päämääränä on 15 paksua nidettä, jotka sisältävät yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten armeija toteutti neljän eri presidentin määräykset sodassa, joka taistelutoiminnan osalta on amerikkalaisten kohdalta päättynyt.

Yritys on monessa suhteessa vaikein, johon sotahistorian alalla koskaan on ryhdytty.

Eräs tutkimustyötä tekevä maavoimien eversti myöntää olevan mahdotonta tehdä Vietnamin sodasta tilitystä, joka olisi yhtä selvä ja kiistaton kuin toisen maailmansodan historiikki.

Suomen peli takerteli voittoon Puolasta

Moskova (HS)

Henry Leppää, 26, epäonnisempi ei maalin edessä enää voi olla. Leppä oli vähintäinkin viidesti kiekon kanssa tilanteessa, jota tavataan kutsua tuhannen taalan paikaksi. Kuitenkin Suomen paras kenttäpelaaja jäi maaleitta.

Hyökkääjistä haka Henry Leppä.

Onneksi maalinteko maistui Puolaa vastaan muille MM-pelaajille ja Suomi voitti 5-0.

Noinkin reilu voitto oli suurelta osin lahjakkaan maalivahti Antti Leppäsen ansiota. 25-vuotias tamperelaismaalivahti torjui nollapelinsä niin tyylikkäästi, että joukkueen johtaja Matti Lampainen huokaisi: ”kyllä kauan mietimme mikäli vaihdamme maalivahdin Ruotsia vastaan”.

Suomella on kisojen parhaat maalivahdit. Se alkaa selvitä jo turnauksen alkupuoliskolla.

Veräjämikko Antti Leppänen.

Suomalaiset suosikkeja Itä-Afrikan Safarissa

Nairobi (AP)

Suomalaiset ovat vahvoja ennakkosuosikkeja huhtikuun 19. päivänä alkavassa Itä-Afrikan Safari-rallissa. Kilpailu on rallien MM-sarjan neljäs osakilpailu.

Ensimmäisenä eurooppalaisena Safari-rallin voittanut Hannu Mikkola lähtee tänä vuonna puolustamaan voittoaan.

Kisaan osallistuu kolme suomalaista, Hannu Mikkola, Timo Mäkinen ja Rauno Aaltonen.

95 autokuntaa ilmoittautui maailman vaativimpaan autokilpailuun. Neljän tehdastallin, Datsunin, Fordin, Porschen ja Peugeotin kuljettajat ovat ennakkoon vankimmin kiinni voitossa. – –

Kilpailuun osallistuu tänä vuonna ennätysmäärä neekeriajajia. Kaikkiaan 25.

Tuttu nimi, uusi muoto

Riitta-Eliisa Laine

”Mitenkäs se noin on muuttunut”, tuumi eräs Eteläsatamassa kävellyt helsinkiläinen Finnpartnerin nähdessään.

Moni muu taisi olla samoissa mietteissä. Finnpartner siellä seisoi satamassa, mutta aivan eri näköisenä kuin ennen.

Uusi Finnpartner seilaa kesäkaudet Itämerellä ja talvisaikaan Mustallamerellä, Välimerellä ja Kanarian saarten merellä.

Kysymyksessä on nyt se uusi Finnpartner, Thomeiston omistama alus, joka Finnlinesin värein somistuneena alkaa ensi maanantaina liikennöidä Helsinki – Nynäshamn – Travemünde -linjalla.

Alkuperäinen Finnpartner, hiukan pienempi, myytiin ruotsalaiselle Scandinavian Ferry Lines -yhtiölle, ja Sveaborg-nimisenä se on jo pitkään purjehtinut Helsingborgin ja Travemünden väliä.

Uusi Finnpartner on ollut Valmetin telakalla, jossa siihen rakennettiin sauna, uima-allas, parturi-kampaamo ja lasten leikkihuone. Samalla se sai Finnlinesin sinivalkoiset värit.

Taidehalli

Kaj Stenvallin maalaus Työhön siitä, herran tähden on esillä Taiteilijain 78. vuosinäyttelyssä Taidehallissa.

