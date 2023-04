Jälleen on Helsingille valmistunut uusi keskustasuunnitelma.

Akateemikko Alvar Aalto on saanut nyt valmiiksi Terassitoria ja Töölönlahden rantoja koskevan ns. miljöötavoitteellisen selvityksensä, jonka hän on kehitellyt aikaisemman keskustasuunnitelmansa pohjalta.

Uuden suunnitelman keskeisin kohde on postitalon taakse rautatieaseman ratapihan vierelle sijoitettu suuri liikennetori, jonka tehtävänä on jakaa sekä kaupunkiin tuleva, että kaupungista lähtevä liikenne.

Liikennetorin viereen kaavaillaan rakennettavaksi julkisten rakennusten rivistö sekä Terassitori. Hesperianpuistokin tulee saamaan pohjoispäähänsä rakennuskompleksin.

Aallon suunnitelman mukaan rautatieasema (oik.) tulee kattaa. Vapaudenkatu johtaa rautatien viertä ns. liikennetorille, johon myös kaukoliikenteen linja-autoasema sijoitetaan. Liikennetorin viereen tulee julkisten rakennusten ryhmä, ja Terassitori laskeutuu kohti Töölönlahden rantaa. Etualalla postitalo lisärakennuksineen.

Aallon mukaan Helsinki tarvitsee uusia elämänmuotoja palvelevan keskuksen. Mahdollisuudet tähän katsottiin syntyvän, kun tavararatapiha siirtyy Pasilaan ja nykyinen rata-alue saadaan kaupunkikäyttöön.

Helsingin Keskuspuisto nuortuu

Puita kaadetaan ja taimikoita harvennetaan tällä viikolla Helsingin Keskuspuistossa, jossa kaupungin puisto- ja metsäosasto on käynnistänyt hoitosuunnitelman puiston suojelemiseksi.

Taimikolta harvennetaan Keskuspuistossa Länsi-Pasilan reunalla ennen hakkuiden aloittamisia. Risut jauhetaan hakkeeksi paikalla.

Töitä tehdään Keskuspuiston Pasilan puoleisella reunalla, Laakson kentältä Tenholan tielle asti. Tarkoituksena on saada alueen puusto kukoistamaan kun Länsi-Pasilan rakentaminen aloitetaan noin kolmen vuoden kuluttua.

Puistoalueella ulkoilevien helsinkiläisten ei pidä pelästyä puiden kaatamista. Työllä pyritään kehittämään metsän reunamat elinvoimaisiksi, jotta ne kestäisivät suuren rakennustyön aiheuttamat muutokset. Samalla alue puhdistetaan risuista.

Tauko päättyi työmarkkinoilla: Metalli ja paperi neuvottelupöytään

Maanantai oli lakkopäivä suuressa osassa metalliteollisuutta. Työntekijät sanoivat lähteneensä seisokkiin.Työnantajat katsoivat seisokin haitanneen neuvotteluja. Wärtsilän Helsingin telakan portilla oli hiljaista.

Metallin ja paperin työehtosopimusneuvottelut pääsevät tänään käyntiin yli viikon kestäneen tauon jälkeen. Näiden teollisuudenalojen katsotaan pitävän hallussaan takalukossa olevan työmarkkinatilanteen avaimia.

Maanantaina alkoi sopimuksettoman tilan toinen viikko.

Yli 100 000 metallimiestä, noin 10 000 kemian työntekijää sekä kuutisentuhatta puuvilla- ja pellavateollisuuden työntekijää oli maanantaina lakossa.

Työnantajan mielestä lakko oli laiton ja haittasi neuvottelujen kulkua.

Wärtsilän Kotkan tehtailla osallistui työnseisaukseen n. 350 metallimiestä. Tehdasalueella kävelevä porttivahti Onni Viertola sanoi lakkopäivän olleen tosi hiljaisen.

Tietolaarin palkitsemisesta erimielisyyttä

Maanantai oli palkintojen päivä tiedon julkistajille ja kääntäjille.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ehdotuksen mukaisesti opetusministeriö jakoi 40 000 markkaa tietokirjailijoille ja radion työntekijöille sekä kolmelle suurelle työryhmälle. Suurimman saaliin, 8 000 markkaa, sai Me-lehden työryhmä.

Rahoja jakaessaan neuvottelukunta ei ollut täysin yksimielinen. Sen varapuheenjohtaja Seppo Kahila vastusti Kansalaisen tietolaari -ohjelman palkitsemista ja jätti palkintoperusteluihin eriävin mielipiteensä. Tietolaari sai silti 5 000 markkaansa.

Reino Paasilinna ja muut Tietolaarin tekijät saivat tiedonjulkistamispalkinnon, vaikka jakajat eivät olleetkaan yhtä mieltä.

Palkinnon saajien joukossa olivat muun muassa alkoholitohtori Kettil Bruun, Neste-kirjan kirjoittaja Pertti Klemola, radiotoimittaja Unto Miettinen ja kirjailija Anna Bondestam.

Suomen kääntäjäin yhdistyksen Mikael Agricola-palkinto annettiin kirjailija Elvi Sinervolle, Hän sai palkinnon Brechtin Teurastamojen Pyhä Johanna -näytelmän sekä Per Olov Enquistin Ihmeparantajan viides talvi -romaanin suomennoksista.

Keravalaisille uusi palveluhakemisto

”Kerava 1973” palveluhakemisto jaetaan parannettuna painoksena huhtikuun aikana jokaiseen keravalaiseen kotiin. Palveluhakemiston painos on 10 000 kappaletta.

Palveluhakemiston sisältöä on lisätty ja täsmennetty kaupungin virastoista ja niiden palveluista. Liikehakemisto on sekin turvonnut. Myös järjestötoiminnalle on uhrattu entistä enemmän sivuja.

Kaiken kaikkiaan palveluhakemisto putkahtaa postiluukusta sisään paksumpana kuin koskaan, 128-sivuisena.

Keravan kaupunki aikoo olla edelläkävijä jakamalla kesäkuussa joka talouteen Keravan kaupungin Kunnalliskertomus 1972:n kansanpainoksen.

Nuoret ja vanhat eivät sovi naapureiksi

Hyvinkää (HS)

Vanhainkotia ja nuorisokotia ei hyväksytä naapureiksi Hyvinkäällä.

Kaupunginhallituksen mielestä nuoret häiritsevät vanhuksia. Siksi hallitus on perunut aikaisemman päätöksensä nuorisokodin kunnostamisesta Paavolan vanhainkodin piharakennukseen.

Nuorisokoti on tarkoitettu 16–21-vuotiaille asunnottomille nuorille. Paavolan vanhainkodin piharakennukseen aiottiin kunnostaa asuntola 8–10:lle nuorelle.

Melusäännöt venemoottoreille

Ensimmäinen moottoriveneille tarkoitettu melusäännöstö julkistettiin maanantaina merenkulkuhallituksen osastolla Turun Meri kutsuu -näyttelyssä.

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaan moottorin äänen voimakkuus ei saa olla suurempi kuin 73 desibeliä. Veneille asetettu desibelimäärä vastaa suunnilleen autoille annettua melusäännöstöä.

Nokia Oy:llä kova pula työvoimasta

Pätevästä työvoimasta on pulaa erityisesti Helsingin seudulla. Samat vaikeudet ovat vähitellen uhkaamassa myös Nokian seudulla.

”Toimitusjohtajan kirjeessä” Oy Nokia Ab:n vuosikertomuksessa todetaan, että näistä syistä yhtiö sijoittaa tuotantolaitoksia vastaisuudessa paikkakunnille, joilla työvoimatilanne on helpompi.

Yhtiön myynti kasvoi kertomusvuonna 90,1 mmk eli 12 prosenttia edellisestä vuodesta.

Poliisi keskeytti pontikanteon

Karhula (HS)

Pontikankeiton keskeytti poliisi viikonvaihteessa Karhulassa. Kotietsinnässä löydettiin useita litroja valmista pontikkaa ja kymmeniä litroja tislausvalmista maskia.

Poliisi takavarikoi kahdet korkealuokkaiset tislausvälineet. Poliisin mukaan pontikankeittäjällä on ollut myös avustajia.

Maria Callas ryhtyi ohjaajaksi

Torino (AP)

Maria Callas, joka tulisen uransa aikana on aiheuttanut kohtauksia oopperaohjaajille, on ryhtynyt itse ohjaajaksi.

New Yorkissa syntynyt sopraano on allekirjoittanut sopimuksen auttaakseen vauhdittamaan sesonkia Torinon uudestaan rakennetussa kuninkaallisessa oopperatalossa, joka on ollut suljettu vuodesta 1936 tulipalon tuhottua sen sisustuksen.

Callas ja tenori Giuseppe di Stefano ohjaavat yhdessä Verdin Sisilialaisen vesperin. Tuskin temperamentikas laulaja oli allekirjoittanut sopimuksen, maestro Gianandrea Gavazzeni erosi inhoten.

Hänen tilalleen valittiin 87-vuotias Vittorio Gui, joka johti kaksi oopperaa Kuninkaallisessa Oopperassa vuonna 1911.

Callas on yrittänyt välttää ristiriitoja harjoitusten aikana välttämällä perivihollisiaan Italian ooppera-arvostelijoita. Hän on kieltäytynyt kaikista lehtihaastatteluista.

49-vuotias laulaja on kuitenkin osoittanut pehmenemisen merkkejä. Muuan paikallinen lehtimies pukeutui harjoitusten ajaksi sotilaaksi oopperaan ja kirjoitti sitten jutun. Jälkeenpäin hän lähetti Callakselle kukkia rauhan merkiksi.

”Niinpä te olette syyllinen.” kirjoitti Callas, ”mutta kiitos kukista ja olen pahoillani että me menetimme niin hyvän soturin.”

Juhani Tamminen päästi pitkästä piinasta

Juhani Tamminen on pelaaja, joka ei koskaan lakkaa yrittämästä. Hänen ensimmäinen kisamaalinsa oli perin arvokas. Vas. Josef Völk on hävinnyt kaksinkamppailun.

Moskova (HS)

Yhdessä suhteessa Suomen jääkiekkomaajoukkueen peli maanantai-iltana erosi aikaisempien MM-kisojen huonoista leijonapeleistä: Suomi ei hävinnyt vaikka esitys oli surkea.

Viimeisessä erässä leijonat jaksoivat tehdä kaksi maalia ja voittaa Länsi-Saksan 2–1. Siinä ottelun hyvä puoli.

Suomen joukkueen onnenpoika oli Juhani Tamminen, joka törkkäsi ensimmäisen kisamaalinsa tärkeällä hetkellä: 1–1 tilanteessa runsaat kolme minuuttia ennen loppuvihellystä.

Ei Suomi toki huonompi ottelussa ollut. Suomi voitti laukaisutilaston 64—22

"Kyllä laukauksia oli riittävästi mutta mitä aseteltiin ja tallattiin tai sitten vedettiin ohi" joukkueen johtaja Matti Lampainen katsoi, että alavireinen peli oli henkistä laatua.

Pronssiin Suomella on vielä teoriassa mahdollisuuksia: Neuvostoliittoa lukuunottamatta on jäljellä olevat ottelut voitettava. Lisäksi Ruotsin pitäisi lyödä Tshekkoslovakia.

Palestiinalaississit iskivät Kyproksella

Pommiräjähdysten repimä ja sisällissodan partaalla norjina Kypros joutui maanantaina israelilaisten ja luultavasti palestiinalaisten terroristien verisen välienselvityksen näyttämöksi. – –

Israelilaista matkustajakonetta vastaan avattiin maanantaina tuli Nikosian lentokentällä Kyproksella, ja samaan aikaan pommiräjähdys tuhosi Israelin Nikosian suurlähettilään asunnon.

Lakkolaiset töihin Tanskassa

Kööpenhamina (AP)

Tanskan laajin työtaistelu 37 vuoteen lopetettiin maanantaina työnantajien ja työntekijöiden päätettyä äänestyksillään hyväksyä kaksivuotisen sovitteluratkaisun.

Yli 260 000 työläistä palaa työhön tiistaina oltuaan kolme viikkoa lakossa tai työsulun piirissä.

Valtakunnansovittelija ilmoitti illalla radion ja television kautta sovitteluratkaisusta, joka tarjoaa lähes miljoonalle työläiselle 7,5 prosentin yleisen palkan- ja sosiaalietujen korotuksen seuraavien kahden vuoden aikana.

Huulet

Wellingtonissa pidetyssä lääketieteellisessä konferenssissa muuan ihotautilääkäri esitti, että miehetkin alkaisivat käyttää huulipunaa. Hänen mielestään se olisi tehokas keino suojella huulia auringon vaikutuksilta. (Reuter)

Koonnut Jarkko Rahkonen

