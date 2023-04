Leena Maunula

Aikamme tunnetuin kuvataiteilija Pablo Picasso kuoli sunnuntaina aamupäivällä kotonaan Mouginsissa Etelä-Ranskassa. Picasso oli 91-vuotias. – –

Tuskin kukaan aikamme taiteilijoista oli siinä määrin maailman huomion polttopisteessä kuin Guernican ja Rauhankyyhkyn maalari Picasso. Ennen näkemätön julkinen huomio sai Picasson karttamaan ulkomaailmaa. – –

Toista vuotta sitten Picasson 90-vuotispäivää juhlittiin kaikkialla maailmassa, mutta juhlat eivät saaneet taiteilijaa lähtemään Mouginsin linnoituksestaan, jossa hän eli ja työskenteli loppuun saakka.

Ranskan valtio juhli presidentti Pompidoun johdolla 90-vuotiasta Picassoa Pariisissa menoin, joihin sisältyi arvokas näyttely Louvressa – ensi kerran museon kunnianarvoisassa historiassa elävälle taiteilijalle suotiin tuollainen huomionosoitus.

Myös Picasson synnyinmaa Espanja koetti houkutella maanpakolaisensa takaisin, mutta turhaan.

Picasso ei suostunut viimeiseen saakka luovuttamaan Guernicaansa Madridin Prado-museoon näytteille. Kotikaupunkinsa Malagan huomionosoitukset hän torjui samaten.

Guernica oli maalaus, jolla Pablo Picasso sitoutui kansalaissodan Espanjassa lujasti tasavaltalaisten puolelle, eikä hän milloinkaan tunnustanut Francon hallitsemaa synnyinmaataan.

Vuonna 1937 maalatusta Guernicasta tuli sodan kauhujen laajasti levinnyt yleinen tunnuskuva.

Taiteilija ja hänen mallinsa oli ikääntyvälle Picassolle rakas aihe. Picasson grafiikkaa oli laaja kokoelma näytteillä Ateneumin taidemuseossa kolmisen vuotta sitten.

Suomi yllätti tv-laulannassa

Raimo Möysä

Suomi yllätti Eurovision laulukilpailuissa. Marion Rung lauloi Suomen tiukassa kilvassa kuudenneksi, mikä on kaikkien aikojen paras suomalaissijoitus televisiolaulannassa.

Suomen aikaisempaan menestykseen verrattuna tulos on hyvä. Jäihän esimerkiksi kilpailuja perinteellisesti hallinnut Ranska kauas Suomen jälkeen. – –

Kilpailujen sääntöihin tehdyn muutoksen ansiosta sai kukin maa esittää kappaleensa haluamallaan kielellä. Suomi ja Ruotsi luottivat tänä vuonna englantiin ja tuloksena oli viides ja kuudes sija.

Yli sata katukahvilaa Helsinkiin kesällä

Tämän hetken tietojen mukaan Helsinkiin tulee ensi kesäksi 105 katukahvilaa. Luku voi vielä nousta jonkin verran, koska anomuksia voi yhä tehdä.

Toistasataa katukahvilaa on luvassa Helsinkiin kesän ajaksi. Avaamisajankohta riippuu säästä.

Luvat katukahvilan pitämiseen myöntää lääninhallitus. Niitten toimintaa puolestaan valvoo poliisilaitos.

Poliisilaitokselta kerrottiin, että katukahviloiden luku on noussut jatkuvasti kesä kesältä. Viime kesänä niitä oli Helsingissä noin 100.

Katukahviloiden pitäjät eivät vielä tiedä, milloin ihmiset voivat nauttia auringosta ja virvokkeista ulkona. Avaamisen ajankohdan ratkaisee sää.

Ensimmäiset katukahvilat ovat lämpimänä aikana avanneet jo vappuna, mutta useimmat ovat tarjoilleet ulkona vasta toukokuun puolivälin paikkeilla.

Lisää poliiseja pikavauhtia

Kahden luokan täydeltä koulutetaan uusia poliiseja Helsingin työväenopistolla.

Pääkaupungin poliisilaitos pyrkii saamaan uusia miehiä järjestyksenpitoon pikavauhdilla kesäkuun puoliväliin mennessä.

Helsingin poliisilaitoksen ruuhkakoulutus alkoi viime viikon maanantaina. Hakijoita kursseille oli yli 350, joista sitten 80 hyväksyttiin poliisitaidon alkeita oppimaan.

Pääkaupungin poliisijohdolla on kiire, sillä uudet poliisit olisi saatava tehtäviin ennen mahdollisen Etyk-kokouksen alkua kesäkuun lopulla. – –

Miesten joukossa on kursseilla myös kaksi naista, jotka sijoittuvat huolto-osaston palvelukseen.

Pravda arvosti yya-juhlat korkealle

Moskova (STT)

Neuvostoliiton kommunistisen puolueen lehti Pravda mainitsi sunnuntaisessa kirjoituksessaan, että Neuvostoliiton ja Suomen yya-sopimuksen 25-vuotisjuhlat olivat eräs viime viikon tärkeimmistä tapahtumista.

Lehden kansainvälisessä katsauksessa mainittiin, että kylmän sodan kärjistyneenä aikana tehdyssä sopimuksessa saivat ilmauksensa yhteiskuntajärjestelmiltään erilaisten valtioiden rauhanomaisen rinnakkaiselon leniniläiset periaatteet.

Myös Neuvostoliiton ammattiliittojen lehti Trud käsitteli sunnuntaina yya-juhlia.

Neuvostoliiton keskusammattiliiton sihteeri Nikolai Romanov sanoi lehdelle antamassaan haastattelussa, että neuvostoliittolaiset työläiset arvostavat korkealle Suomen ulkopoliittisen linjan.

Lahdenranta tempaisi uuden ME:n

Valkeakoski (HS)

Maailmanennätyskään ei muuttanut vahvan porilaispoliisin Kalevi Lahdenrannan vakaita suunnitelmia: Kilpaileminen edustustasolla saa jäädä, ellei harjoitus- ja kilpailuoloissa tapahdu ratkaisevaa parannusta.

Kalevi Lahdenrannan ME-tempaus alkaa. Tanko on noussut suorille käsille.

Ennätysnoston vaikein vaihe on ohi. Lahdenranta rutistaa väkisin itsensä pystyyn.

Lahdenranta tempaisi kymmenen vuotta kestäneen kilpailu-uransa kruunuksi sunnuntaina Valkeakoskella maailmanennätyksen 181 kiloa. Ennätys ei suuremmin liikauttanut lähes 140-kiloista jättiä.

Hän on kyllästynyt elämään kesälomansa ja vapaa-aikansa rautojen kanssa. Ennen kaikkea hän on kyllästynyt jatkuvasti toistuviin palkattomiin lomiin – niitä on pidettävä, jos aikoo menestyä ja kilpailla.

Hapetuskokeilu lisäsi Tuusulanjärven veden ravinnepitoisuutta

Tuusula (HS)

Tuusulanjärven hapetuskokeilusta on tullut esille epämiellyttävä ilmiö: vesimassan ravinnepitoisuus on lisääntynyt.

Tämä voi merkitä levätuotannon kasvamista ja hapenkulutuksen kiihtymistä. Se on myös ikävää järven käyttäjille.

Limnologi Juha Keto Helsingin vesipiiristä kertoo, että Tuusulanjärven happea kuluttava voima on oletettua suurempi. Ensi talvena laitteiston hapetuskykyä joudutaan lisäämään.

Lahti puhdistaa järveä uudella menetelmällä

Lahti (HS)

Lahdessa kokeillaan uutta järvenpuhdistusmenetelmää.

Mytäjäistenlammen jäälle kylvetään aluminiumsulfaattia, joka jäiden sulamisen jälkeen saostuu lammen pohjalle ja pienentää ravinnnepitoisuutta.

Mytäjäistenlampi on lähellä Lahden keskustaa ja erittäin suosittu uimapaikka.

Sen puhdistamista kokeillaan nyt Ruotsissa käytetyn menetelmän avulla.

Nikotinistien ehkäisyvesi

Pirkko Kolbe

Tupakanhimo on kova himo. Sen tietävät kaikki nikotinistit. Tai ainakin ne, jotka yrittävät päästä eroon ylettömästä tupakoinnistaan.

Konstit ovat monet, sehän tiedetään, kun pahoista tottumuksista yritetään luopua.

Tupakasta yritetään päästä irti mitä ihmeellisimmin keinoin, jopa pureskelemalla nikotiininhalua poistavaa purukumia. Mukana täytyy olla hyvää tahtoa, muuten ei aie onnistu.

Tämän ovat tietenkin myös bisnesmiehet havainneet, ja niinpä tupakkalakkoon aikoville on järjestetty kursseja, painatettu hypnotisoivia levyjä, kehitelty lääkkeitä.

Uusin yrittäjä alalla on suuvesi, jonka käyttäjä ei noin neljään tuntiin voi sytyttää savuketta, koska suu maistuu inhalta.

”Minulla on tässä semmoista suuvettä, että sillä kun suu huuhdotaan, niin tupakointi toppaa kuin naulan kantaan neljäksi, viideksi tunniksi”, huomautti innokas pr-mies punaista pientä rasiaa heilutellen.

Pr-mies avasi pahvipakkauksen. Sen sisällä oli pikkuinen ruskea muovipullo Savu stop -nimistä ainetta.

Mies oli oikein innostunut. Hän hölskytteli pulloaan ja vannoi, ettei kukaan ole voinut polttaa kahta, kolmea henkäystä enempää Savu stop -huuhtelun jälkeen.

Musikaali Porin Teatterissa

Yllä Markku Blomqvist Othellona ja Harri Rantanen Jagona.

Rokkaava Othello eli Shakespearen tragediasta tehty rock-musical Catch my Soul pyörii parhaillaan Porin Teatterissa erityisesti nuorta yleisöä silmällä pitäen valmistettuna ohjelmana.

Se on syntynyt Lontoon Prince of Wales -teatteriin muutama vuosi sitten tehtynä teatterikollaasina, joka saavutti suuren menestyksen.

Porin teatterin esityksen on ohjannut Ossi Räikkä. Ray Pohlmanin ja Emil Dean Foghbyn musiikin on harjoittanut ja johtaa Markku Kokko.

