Suomen vanhin suomenkielinen voimistelu- ja urheiluseura, Helsingin Norssin Turnarit, harjoittelee parhaillaan satavuotisjuhlia varten. Kenraaliharjoitus pidettiin perjantaina, jolloin seura täytti 95 vuotta.

Viittä vaille satavuotisjuhlat sujuivat rauhallisesti ja leppoisasti. Sekä vanhat että nykyiset turnarit esittelivät voimistelutaitojaan vapaaliikkeissä.

Kouluneuvos Väinö Lahtinen, 75, johti 30- ja 40-lukujen veteraanivoimistelijoita. Näytöksessä oli mukana kaikkiaan yksitoista vanhaa norssilaista, nuorin 31-vuotias, vanhin 53-vuotias.

”Todella vanhat eivät tänä vuonna saaneet joukkuetta kokoon, satavuotisjuhliin sen sijaan lupasivat tulla mukaan. Heistä iäkkäin on tällä hetkellä jo yli 80-vuotias”, kertoi kouluneuvos Lahtinen, joka oli yli 30 vuotta opettajana Normaalilyseossa ja on nyt kahdeksatta vuottaan eläkkeellä.

Ennen juhlanäytöstä käytiin perinteinen koripallo-ottelu vanhojen turnarien ja nykyturnarien välillä. Vanhat voittivat koriluvuin 74—63.

Vanhojen kaartissa pelasivat mm. entiset Pantterit ja maaottelupelaajat Esko Karhunen, 45, Jorma Blomqvist, 40, ja Seppo Kuusela, 39.

Koripallo-ottelussa vanhat pitivät pintansa nykyturnareita vastaan. Voittajien joukkueessa olivat mm. entiset Pantterit Esko Karhunen (vas.) ja Seppo Kuusela (oik.), joilla aktiiviurallaan on takana toistakymmentä maaottelua.

Lampaanhoidolla hyvät tulevaisuuden näkymät

Suomalaisen uuhen karitsat ovat pirteitä heti karitsoinnin jälkeen. Näillä karitsoilla on ikää hieman toista tuntia.

Mikkeli (Lasse Kiri)

Kotimainen lammastalous nousee lähivuosina nykyisestä aallonpohjasta ja meillä ryhdytään tuottamaan korkeatasoista rasvatonta lampaanlihaa, sanoo Etelä-Savon koeaseman johtaja, maat. ja metsät. tri Erkki Huokuna.

”Tähän on oikeastaan pakko, sillä naudanlihasta tulee olemaan jatkuvasti pulaa myös tulevaisuudessa.”

Huokunan mukaan lammastalous soveltuu erinomaisesti pikkutiloille ja saattaapa siitä tulla kaupunkilaistenkin harrastus.

Tämän hetken lammaskanta on maassamme niin pieni, ettei sen pohjalta saada tuotantoa nopeasti alkuun.

Maatalouden tutkimuskeskuksen Tikkurilan kotieläinjalostusosaston ja Etelä-Savon koeaseman yhteistyönä on parin viime vuoden ajan tutkittu lampaanjalostusta. Koetulokset osoittavat, että lammas on erinomainen ”vihreän linjan” eläin. Se tulee toimeen mainiosti ilman kalliita ulkomaisia rehuja.

Suomalainen lammas on maailman sikiävintä rotua. Etelä-Savon koeasemalla Mikkelin maalaiskunnassa neloset eivät ole harvinaisia. Karjakko Siiri Toivasen ja koetoimintaa johtavan tri Erkki Huokunan sylissä olevat karitsat ovat kuuden tunnin ikäisiä.

Tänään 84 sivua Helsingin Sanomia

Helsingin Sanomat ilmestyy tänään 84-sivuisena jättiläislehtenä ensimmäisen kerran. Tämä on Suomen sanomalehdistön historian kaikkien aikojen suurin normaalinumero.

HS-sunnuntainumeron painattamiseen käytettiin paperia noin 190 tonnia ja painomustetta kolme tonnia. Niistä tehtiin 380 000 kappaleen suuruinen sunnuntaipainos.

Jos kaikki Helsingin Sanomain tämän sunnuntain painoksen sivut asetettaisiin pystysuunnassa peräkkäin, saataisiin 9 530 400 metriä molemmin puolin painettua paperia, joka ulottuisi Helsingistä aina Etelä-Afrikan Johannesburgiin.

Sanomain toimittajakouluun 23 uutta oppilasta

Sanoma Osakeyhtiön toimittajakoulun kuudennelle vuosikurssille haki 705 henkilöä. Kahdeksantoista kuukautta kestävän koulutuksen esiharjoitteluun hyväksyttiin seuraavat 23:

Eija Ailasmaa, Riitta Heiskanen, Matti Huhta, Timo Hämäläinen, Hannu Hänninen, Lauri Karppinen, Markku Karumo, Reino Lantto, Kati Louhivuori, Usko Määttä, Kristiina Nuorteva, Esko Nurmi, Marja Helinä Peltonen, Anna-Maija Rintala, Heikki Rissanen, Tapani Ruokanen, Marja Salmela, Alpo Suhonen, Markku Suni, Jukka Tennilä, Juha Tolonen, Juhani Vainio, Tellervo Yrjämä.

Koulutuskausi alkaa toukokuun 21. päivänä ja päättyy joulukuussa 1974.

Ydin-lehden päätoimittajaa kuulustellaan vuotojutussa

Ydin-lehden päätoimittaja Elina Suominen on ihmeissään ns. Zavidovo-uutisvuodon kuulusteluista, joissa hän on ilmoituksensa mukaan ollut useita kertoja.

Kuulustelujen syynä on ollut Ydin-lehdessä tästä aiheesta julkaistu kirjoitus, jonka kirjoittajan nimen kuulustelijat ovat halunneet saada selville. Tapaus liittyy ruotsalaislehdissä julkaistuun salaiseen muistioon, jossa kerrottiin presidentti Kekkosen ja Neuvostoliiton johdon välisistä keskusteluista.

Suominen sanoo olleensa kuulusteluissa samoilla perusteilla kuin toimittaja Tor Högnäs. Suominen kiinnittää huomiota kuulustelijain tapaan ja kysymyksiin: kuulustelijoina ovat olleet samat henkilöt kuin tämän tapaisissa jutuissa aikaisemminkin eli esittelijäneuvos Viljo Hakulinen ja rikostarkastaja Osmo Ahtokari.

Suominen kertoo kuulustelijain uhkailleen ”vuosien, jopa elinkautisen luokkaa olevilla rangaistuksilla”, ellei hän tee kuten kuulustelijat haluavat.

Suominen kysyy mm. kuka kontrolloi oikeuskanslerin viraston toimintaa ja onko lain mukaista, että monin keinoin pyritään lehtinaista uhkailemaan ja painostamaan, jotta hän kertoisi tietolähteensä.

Daf 66:n Pohjolan valtaus alkaa Suomesta

Muotoilussa Daf 66 poikkeaa edeltäjästään. Lisäksi puskureiden päissä on kumisuojukset. Autossa on erilliset sivuvilkut. Sen sijaan päämitat ovat samat kuin ennenkin.

Born, Hollanti (Riitta Anttikoski HS)

Volvon ottolapsi Daf 66 ilmaantuu Pohjoismaissa ensimmäisenä Suomen automarkkinoille toukokuun alussa. Samalla siirtyy Volvon haltuun Daf:in Suomen henkilöautojen myynti ja huoltoverkko.

Tämä on ensimmäinen näkyvä ilmiö Daf:in henkilöautotehtaan ja Volvon vuoden lopulla solmimasta yhteistyösopimuksesta. Silloin kolmannes Daf:in henkilöautotehtaan osakkeista siirtyi Volvolle.

Auton erikoisuutena on variomatic-automaattivaihteisto, jossa on yhdistetty väkipyörän ja karusellin idea eli sovellettu keskipakovoimaa ja vipua.

Uusinta mallisarjaa Daf 66 valmistetaan kolmena eri muunnoksena — sedan, combi ja coupe.

Daf 66:a kehiteltäessä on pyritty saamaan näppärä kaupunkiauto, joka pärjää myös maantiellä. Pienestä ulkokuoresta huolimatta sisätilat vaikuttavat normaalikokoisille neljälle hengelle riittäviltä.

Suomen markkinoilla Daf on melko outo ilmestys. Esimerkiksi viime vuonna sitä myytiin noin 20 kappaletta. Sen sijaan Englannissa, Länsi-Saksassa, Belgiassa ja Ranskassa sitä näkee jo huomattavasti useammin.

Tehokkaana myyntiriippana toimii hinta. Auto on tuntuvasti etääntynyt yhdestä syntyvaiheensa perustavoitteesta — edullisesta myyntihinnasta.

Suomessa siitä pyydetään muunnelman ja varustetason mukaan 24 000—28 000 markkaa.

Sairaanhoitajat huolissaan työtilanteesta

Terveydenhuoltoalan alhainen palkkaus ja epämukavan työajan riittämättömät korvaukset ovat tvk:laisen Sairaanhoitajaliiton valtuuston mukaan johtaneet sairaanhoitajien hakeutumiseen pois alalta tai työhön ulkomaille.

Sairaaloissa ja avoterveydenhuollossa on syntynyt työvoimavajaus, joka entisestään lisää työssä oleviin kohdistuvaa rasitusta, sanotaan lauantaina Helsingissä koolla olleen valtuuston lausumassa.

Presidentille riittää lunta Zakopanessa

Presidentti Kekkosen Puolan-matkan värikkäin tapahtuma oli hiihtoretki Zakopanen vuoristossa. Hiihdon jälkeen presidentti osallistui tatralaisten järjestämään juhlaan hiihtomajalla.

Maanantaina Puolasta kotimaahan palaava presidentti Urho Kekkonen jatkoi lauantaina hiihtolenkkejään lumisateessa lähellä Zakopanea. Vaikeasta hiihtomaastosta huolimatta presidentin ja hänen seurueensa hiihtoretket ovat olleet pitkiä.

Perjantaina tatralaisella kunniasauvalla palkittu presidentti vietti lauantaipäivän vain pienessä seurapiirissä. Edellisenä päivänä hän sen sijaan tapasi zakopanelaisia ja seurasi heidän esittämiään kansantansseja.

Presidentti Kekkosen Puolan matka on epävirallinen lomamatka, jonka isäntänä on Puolan presidentti Henryk Jablonski. Presidentti Kekkonen on ollut Puolassa kerran aikaisemmin.

Ennen paluutaan kotimaahan presidentti Kekkonen tapaa vielä Puolan johtomiehiä Varsovassa.

