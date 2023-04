Yksityiset esittivät suurhankkeen

Kaisaniemeen esitetyn pesäpallostadionin katsomossa on 12 700 istumapaikkaa. Lipan alle mahtuu 2 600 henkilöä. Katsomoiden alla on sisäurheilutiloja.

Helsingin Kaisaniemeen on esitetty rakennettavaksi pesäpalloilustadion. Katsomon alle on suunniteltu tiloja muille urheilulajeille ja liikunnalle.

Ehdotuksen ovat laatineet Puna-Mustien pesäpalloseuran puuhamies toimitusjohtaja Toivo Venäläinen ja arkkitehti Sakari Vuorisalo.

Stadion on suunniteltu sijoitettavaksi Kansallisteatterin ja Kaisaniemen lammikon väliin avoimen hiekkakentän kohdalle. Hanke voidaan toteuttaa muuallakin. Eräs pohjoisen pesäpallokeskus on kiinnostunut stadionista, puuhamiehet kertoivat.

Rakentaminen vie suunnilleen puoli toista vuotta. Stadion olisi valmis vuonna 1977, mikäli kaupunki antaa Kaisaniemen kentän rakennusmaaksi.

Puuhamiehet ovat esitelleet suunnitelmansa ylipormestari Teuvo Auralle. Torstaina he luovuttivat pienoismallin urheiluja ulkoiluviraston tutkittavaksi.

Kustannuksia ei ole tarkoin laskettu. Vuorisalo arvioi hinnan olevan noin 10 miljoonaa markkaa, jos hanke toteutetaan hänen ehdotuspiirustustensa mukaan.

Pesäpallostadionin katsomoon on suunniteltu noin 12 700 istumapaikkaa. Katoksen alle mahtuu noin 2 600 ihmistä.

Kentälle on tarkoitus talvisin tehdä tekojäärata kiekkoilijoita ja taitoluistelijoita varten. Stadion voi puuhamiesten mielestä palvella myös laulu- ja kansanjuhlia.

Kuiva ja rauhaton vappu uhkaa

Kuivanlainen ja ehkä rauhaton on tulossa ensi vapusta. Poliisit uhkaavat vapunaattona aloittaa lakon ja samaan aikaan ovat kiinni myös ravintolat henkilökunnan työtaistelun takia. Suomen Poliisien liitto (n. 6 500 jäsentä) jätti torstaina uhkavaatimuksen, jonka mukaan liitto aloittaa lakon 30. huhtikuuta, ellei sitä ennen ole syntynet poliiseja tyydyttävää sopimustulosta. – –

Sak-lainen Hotelli- ja ravintolahenkilökunnan liitto jätti torstaina lakkovaroituksen. Sen mukaan lakko alkaa 27. huhtikuuta ja päättyy 2. toukokuuta. Vapun ”kuivuutta” uhkaavat lisätä Alkon myyjät pistelakoilla.

Esimakua vapusta saadaan tänään mm. Helsingissä ja Turussa, joissa ravintoloiden ja hotellien henkilökunnat järjestävät pistelakkoja.

Myös lomamatkat lentäen saattavat vappuna estyä sillä Helsingin lentoaseman palokunta aikoo aloittaa lakon 27. huhtikuuta.

Tage Erlander: Talvisota olisi voitu välttää

Tukholma (TT)

Ruotsin entinen pitkäaikainen pääministerin Tage Erlanderin mukaan Suomen ja Neuvostoliiton välinen talvisota olisi todennäköisesti voitu välttää. Erlander totesi tämän Ruotsin televisiolle antamassaan haastattelussa.

Erlanderin mukaan Ruotsissa oltiin melko hyvin perillä Suomen ja Neuvostoliiton neuvotteluista 1937 ja Suomen näkökannoista niissä.

Erlander viittasi haastattelussa presidentti J. K. Paasikiven lausuntoihin sekä silloiseen sosiaaliministeriin K-A Fagerholmiin, ”joka oli esimieheni sosiaaliministeri Gustav Möllerin hyvä ystävä.”

”Suomen hallituksen sisällä oli paljon salailua, mutta tiesimme, että Paasikivi ja muut suosittelivat myönnytyksiä.” Erlanderin televisiohaastattelu liittyi presidentti Urho Kekkosen äskeiseen puheeseen, jossa presidentti kosketteli talvisotaa.

Pohjoismaiden pääministerien kokous Tukholmassa lokakuussa 1939 oli Erlanderin mielestä suuri onnettomuus. ”Se aiheutti vääriä käsityksiä, joiden mukaan olisi olemassa pohjoismaista puolustusykseyttä,” sanoi Erlander.

Watergate-jutun avainmies vaikenee yhä kuin muuri

Watergate-skandaalissa yhdeksi syylliseksi havaittu James McCord jatkaa ”salaisia” paljastuksiaan.

James McCord

Hän sanoo, että entinen oikeusministeri John Mitchell sai Richard Nixonin kampanjajohtajana ollessaan puhtaaksikirjoitetut kopiot keskusteluista, joita napattiin salakuuntelulaitteilla demokraattisen puolueen kansalliskomitean Washingtonin päämajasta.

Tämänkin tiedon McCord sanoo saaneensa lähimmältä esimieheltään Gordon Liddyltä, joka on muodostunut Watergate-skandaalin avainhahmoksi, mieheksi jonka sanat räjäyttäisivät pankin. – –

Senaatin erityisvaliokunta, joka tutkii Watergate-skandaalia, aloittaa ensi kuun puolella julkiset kuulustelut asiasta. Ne nähtävästi televisioidaan suorina lähetyksinä suurten televisioyhtiöiden yhteisyrityksenä kaikille amerikkalaisille.

Gordon Liddy

Kodinhoitopalkka kuuluu kaikille perheenäideille

Jälleen kerran on julkisuudessa esiintynyt vaatimuksia, että päätoimisesti kotityötä harjoittaville naisille olisi maksettava palkkaa, lomarahaa ja eläkettä yhteiskunnan varoista. Ja että kotityö olisi käsitettävä ammatiksi.

Tätä ovat vaatineet mm. Kotitalouden kandidaatit kirjelmässään sosiaali- ja terveysministerille. Samaa ehdotti nimikään sosiaali- ja terveysministeriön tutkija Urho Rauhala äskettäin julkistetussa ehdotuksessaan.

Picasso-lahjoitus: Muiden mestarien teokset Louvrelle

Pablo Picasson perilliset ovat lahjoittaneet hänen muiden taiteilijain töitä käsittävän kokoelmansa Pariisin Louvre-museolle, Picasson asianajaja tiedotti torstaina.

Kokonaisen omaisuuden arvoinen, vuosisadan alusta lähtien kerätty kokoelma käsittää noin 800 Modiglianin, Braquen, Matissen, Renoirin, Cezannen ja muiden nykytaiteen suurten nimien teosta.

Sen lahjoittaminen Ranskan valtiolle on sopusoinnussa Picasson omien toiveiden kanssa, asianajaja Roland Dumas sanoi. Ainoa lahjoitukseen liittyvä ehto on, että kokoelma on sijoitettava yhteen yleisölle avoimeen saliin.

Kolme loukkaantui Safirin syöksyssä

Tampere (HS)

Ilmavoimien Saab Safir -merkkinen koulukone putosi kohu noustuaan Tampereen Härmälän lentokentältä torstaina iltapäivällä. Koneessa olleet kolme miestä loukkaantuivat lievästi.

Ilmavoimien Saab Safir murskautui pudottuaan heti nousun jälkeen puistoalueelle Tampereella. Koneessa olleet kolme miestä loukkaantuivat lievästi.

Tampereelta Helsinkiin lähdössä ollut kone ei saanut riittävästi korkeutta, vaan törmäsi pian nousun jälkeen puiston valaisinpylväisiin.

Kone katkaisi kaksi valaisinpylväistä ja putosi kadun ja rivitalojen väliselle puistokaistalle. Lähimmän talon seinään on matkaa noin 30 metriä.

Jumbo-kone Helsingissä

Jumbo-jet eli Boeing 747-kone nähtiin torstaina toista kertaa Helsingin lentoasemalla.

Ensimmäinen täällä käynyt jumbo oli SAS:in Huge Viking, joka oli esillä ilmailunäyttelyssä viime syyskesällä.

Tämänkertainen jättiläisvieras on PanAmin kone, joka teki välilaskun Helsinkiin matkallaan Leningradiin. Se kuljettaa amerikkalaisia turisteja charterlennoilla, joita kevään kuluessa kulkee kaikkiaan neljä Helsingin kautta.

400 matkustajaa kerrallaan kuljettava jättiläiskone tuli lentoasemalle torstaina iltapäivällä ja jatkaa aikataulunsa mukaan matkaa jo klo 6.10 perjantaiaamuna Leningradiin.

Turvavyön käyttö pakolliseksi 1974

Turvavöiden käyttö tulee pakolliseksi ensi vuoden alusta. Tämä kuuluu parlamentaarisen liikennekomitean uuteen osaratkaisuun liikenneturvallisuuden kohentamista.

Viimeistelyvaiheessa olevan suunnitelman mukaan pakettiin kuuluu mm. se, että turvavyöt pitää asentaa myös takapenkille henkilöautoissa ja että etupenkin turvavyöksi kelpaavat vain ns. rullavyöt.

Raippaluodon lautta päin aallonmurtajaa

Vaasa (HS)

Myrsky katkaisi lauttayhteyden parilta tuhannelta saaristolaiselta. Vaasan saaristossa Replot II-lautta ajoi päin aallonmurtajaa tullessaan Raippaluodosta mantereelle Alskatiin ja se joutuu Vaasan telakalle korjattavaksi.

Replot II -lauttaa ei nähdä muutamaan päivään Raippaluodon satamassa. Törmättyään aallonmurtajaan se joutui korjattavaksi Wärtsilän Vaasan telakalle.

Merivartiolaitoksen venein joudutaan väliaikaisesti hoitamaan henkilökuljetukset.

Onnettomuus tapahtui aivan lauttasataman läheisyydessä torstaina puolenpäivän aikaan. Kova tuuli ja voimakkaat merivirrat työnsivät TVH:n lautan pois normaalilta kolmen kilometrin pituiselta reitiltään ja se törmäsi päin aallonmurtajaa.

Aiheellista

Kyseenalaista liikemiestapaa noudattaa Helsingin seudun liitosalueilla liikuskeleva ilmapallokauppias, joka ilmestyy houkuttelevan ilmapallokimpun kanssa rauhallisille asuinkaduille sunnuntaisin.

Senhän arvaa, että hetkessä lapset piirittävät kauppiaan, joka kehottaa näitä hakemaan rahaa kotoa sanomalla, että ”kyllä kotoa aina sen verran rahaa löytyy”.

Jo se, että lapset näin saatetaan kiusaukseen kotipihoillaan, on kyseenalaista, saati sitten, että ainakin puheena olevan kauppiaan tuotteet olivat kaiken arvostelun alapuolella.

Kolmen markan pallo repsahti vajaassa tunnissa, ja ennen kuin kolme tuntia ostohetkestä oli kulunut, pallosta oli jäljellä enää kurttukasa. Toiselta lapselta pallo pamahti ennen kuin hän ehti kotiin asti.

Koonnut Pasi Oikarinen

