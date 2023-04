Marion Rungin esittämä Euroviisu "Tom Tom Tom" nousi maaliskuussa kuudennelle tilalle Suomen levylistalla. Sijoitus on sama kuin Eurovision laulukilpailuissakin.

Taka Takata oli maaliskuun ylivoimaisin sävel Suomessa. Single-levyjen myyntitilaston kärjestä löytyy kyseinen kappale ensimmäiseltä ja toiselta sijalta.

Kärkipaikkaa pitää hallussaan ranskalaisen Joe Dassinin esitys ja kakkosena on sama suomenkielellä Frederikin laulamana. – –

Menestyksekäs euroviisumme Tom Tom Tom pääsi maaliskuun myynnillä jo kuudennelle tilalle. Ja kisojen jälkeen myynti ilmeisesti vain kasvaa.

Lp-levyistä kärkeen on yllättäen noussut kauhurockaaja Alice Cooper ja yhtyeen tuorein levy ”Billion Dollar Babies”.

Alice Cooperin kohdalla suomalaiset tuntuvat olevan jopa edellä aikaansa. Levy ilmestyi amerikkalaisen Billboard-lehden listoille vasta maaliskuun puolessa välissä ja on nyt lehden listan kakkosena.

Parin viikon myynti riitti toisaalta viemään levyn Suomen ykköseksi. Suomalaiset ovat joskus tosi nopeita.

Kotimaisista lp-levyistä on listalle kavunnut ainoastaan yksi uutuus, Kai Hyttisen Dirlanda. Sijoitus on 19. Muut ovat olleet listalla jo muutaman kuukauden ajan.

Espoon metrolinja ehkä Töölön kautta

Etelä-Espoosta Kamppiin kaavaillun metrohaaran johtamista Munkkiniemen ja Töölön kautta Ruoholahti–Lauttasaari suunnan sijasta pitäisi ryhtyä tutkimaan. Tätä mieltä on Espoon asemakaavalautakunta.

Espoolaisille tämän vaihtoehdon katsotaan tuovan suoran matkustusmahdollisuuden huomattavasti laajemmalle alueelle ja nopeuttavan Töölön suunnan matkoja.

Alustavien laskelmien mukaan se saattaisi tuottaa myös huomattavia kustannussäästöjä koko metroverkon toteuttamisessa.

Tulivuorisaaren kohtalo riippuu nousuvedestä

Vestmannaeyjar, Islanti (Kari Kallio)

Tiistaista voi tulla Vestmannaeyjarin kaupungin tulevaisuuden kannalta ratkaiseva päivä. Heimaeylla on nimittäin tuolloin nousuvesi.

Kirkjufell-tulivuoren voimakkaimmat purkaukset ovat ajoittuneet nousuveden aikaan. Toistaiseksi ei ole voitu varmasti todeta onko nousuvedellä ja purkauksella yhteyttä toisiinsa.

Kaksi kertaa on 23. tammikuuta syntynyt Kirkjufell-tulivuori purkautunut poikkeuksellisen voimakkaasti juuri nousuveden aikaan.

Toinen niistä purkauksista maaliskuun puolivälissä oli jo käydä kohtalokkaaksi Kirkjufellin kaupunginpuoleisen harjan murtuessa. Mahtavat laavamassat syöksyivät murtumasta kohti kaupunkia pysähtyen vasta satama-alueen rakennuksien sisään.

Tiedemiehet eivät toistaiseksi uskalla yhdistää nousuvettä ja Kirkjufellin purkauksia. Vaikka tavallista voimakkaampi purkaus ja nousuvesi ovat sattuneetkin samanaikaisesti kaksi kertaa.

Kilpailu Pisan vinon tornin vahvistamiseksi

Koko maailman rakennusinsinööreille ja tiedemiehille on annettu yksi vuosi aikaa yrittää Pisan kaltevan tornin kallistumisen ehkäisemistä.

Pisan vino torni on yksi Italian tunnetuimpia turistikohteita. Kilpailun sääntöihin kuuluu, että tornin nykyistä ulkonäköä ei saa muuttaa ja nykyinen kaltevuus säilyy.

Italian yleisten töiden ministeriö on julistanut kansainvälisen kilpailun aiheesta ”Pisan tornin vahvistamisen suunnittelu ja toteutus”.

Suunnitelman toteuttamisessa käytettyjä menetelmiä ei ole rajoitettu, mutta säännöissä on määrätty, että tornin nykyistä ulkonäköä ei saa muuttaa, että tornin rakenne on pysytettävä mahdollisimman lähellä nykyistä, että nykyinen kaltevuus on säilytettävä muuttumattomana ja että toimenpiteistä ei saa aiheutua mitään haittaa muille Piazza dei Miracolin rakennuksille.

”Avainlapsia ei enää saisi olla”

Jyväskylä (HS)

Kuntien sosiaalilautakuntien edustajille ja sosiaalityöntekijöille tarkoitetuilla neuvottelupäivillä osastopäällikkö Armas Istanmäki sanoi, ettei perhepäivähoitolain mukaan enää saisi olla avainlapsia, mutta kestää aikansa ennen kuin tarvittavat hoitopaikat on luotu.

Tällä hetkellä on tavoitteena, että kunnat suurin piirtein kilpaa ryhtyisivät kehittelemään päivähoitoa sekä määrältään runsaana että laadultaan hyvänä ja ottaisivat kunnan tarpeet huomioon niin hyvin kuin mahdollista.

Martinlaakson puistojen rakentamisesta kiistaa

Vantaan Martinlaakso potee puisto- ja urheilualuepulaa. Puistoja on kaavassa vajaa puolet siitä määrästä, joka näin suurella ja tehokkaasti rakennetulla alueella pitäisi olla.

Puistot ovat myös toistaiseksi kunnostamatta. Vantaan kauppala ja rakennuttajat kinastelevat vielä siitä, kenen laskuun puistot rakennetaan.

Aktiivisia puistoja on Martinlaaksoon suunniteltu kolme: 5,5 hehtaarin Laajavuorenpuisto ja 2,2 hehtaarin Kivivuoren puisto. Puistoalueeksi voitaneen myös laskea Laajakorven urheilualue, jonka koko on noin 3 hehtaaria.

Korttelipuistot alueelta puuttuvat kokonaan.

Kurkijuhliin ei tullut kurkia

Leena Saarinen

Peräti perinne uhkaa muodostua Kuhmoisten kurkijuhlista, jotka tänäkin vuonna vietettiin kalastaja-kirjailija-tutkija Pentti Linkolan kutsusta.

Omaa mökkiänsä Kissakulmassa hän ei kuitenkaan enää ollut kutsujen pitopaikaksi uhrannut, lienevätkö viimevuotiset jäljet pelottaneet?

Pentti Linkola ja rakkain lelu, ämyri.

Viime vuonna saatiin vieraiksi myös kurjet. Tämänvuotiseen juhlapaikkaan Pirttijärven rannalle niitä ei näkynyt. Ei siitäkään huolimatta, että kurki- ja sääspesialisti meteorologi Juhani Rinne oli tilannut luoteistuulen, auringonpaisteen ja sekä ihmisille että kurjille sopivan lämpötilan. – –

Seitsemäntoista joukkuetta juoksi 5x400 metrin maastoviestissä. Viestin voitti Prinssi Bernhardin Metsästysmajan Räjäytysryhmä eli Maailman Luonnon Säätiön Oppositio. Sen sijaan ylivoimaisesti huonoimmin juoksi Unilever eli Maailman Luonnon Säätiön Virallinen Ryhmä, jonka aika oli 19,6.

Näiden väliin sijoittuivat mm. Humanoidit (kirjailijoita), Aneemikot (biologeja), Kirkkonummen Sähkö — Kyrkslätt Elektriska (kaksikielinen) sekä Helsingin Poliisivoimailijat (lakimiehiä ynnä voimamiehiä).

Ylivoimaisesti hävinneessä Unileverissä juoksi mm. Korkeasaaren intendentti Ilkka Koivisto, joka näytteli juhlilla värillisiä varjokuvia Afrikan villieläimistä ja kaskuili ihmisten ja eläinten suhteista.

Eniten aplodeja saivat jutut, joissa eläimet olivat estäneet turistien autoja liikkumasta tai purreet heitä jalkaan.

Päijänteen ympäri vanhaan tapaan

Moottoripyöräilyn Päijänne-ajo ei poikennut viime vuosina tulleista kaavoista. Ruotsalaiset hallitsivat kilpailua miten tahtoivat.

Ruotsalaisriemua maalissa. Voittaja Hans Hansson työntää pyöräänsä varikolle jälkitarkastukseen. Ensimmäisenä onnittelijana oli paikalla toiseksi sijoittunut Lars-Erik Johansson.

Parhaissa asemissa olleet suomalaisajajat sortuivat järjestään yöosuudella.

Maalissa oli kylmästi todettavissa ruotsalaisten kolmoisvoitto. Ruotsalaisvoitto oli jo viides peräkkäinen.

Ruotsin maajoukkue Hans Hansson, Lars-Erik Johansson ja Berndt Enö veivät tässä järjestyksessä kolme ensimmäistä sijaa.

Suomen maajoukkueesta pääsivät vain Mauno Suni ja Vilho Salakka perille. Pertti Tuomi joutui keskeyttämään. – –

Voittaja Hans Hansson oli pirteänä maalissa, vaikka takana oli 800 rasittavaa kilometriä kuraisia polkuja.

Päijänne-ajon voittajan Hans Hanssonin (vas.) tehtävä maaliintulon jälkeen oli puhdistaa ajokaveri Steve Tell ravasta.

Sarkalahti tuli eikä aio lähteä

Koripalloilija Kalevi Sarkalahti palasi USA:sta Suomeen. Tällä kertaa jäädäkseen.

Ammattikoripalloilu on äärimmäinen vaihtoehto. Mikäli suinkin mahdollista haluaa Sarkalahti pysyä ja pelata Suomessa.

”Ammattilaishomma on sellaista uhkapeliä, että siihen minä en mielelläni ryhdy, vaikka Real Madrid kieltämättä onkin ottanut yhteyttä”, sanoi Sarkalahti.

Tutut seurat Palma-viestin kärkipaikoilla

Lahti (Matti Tapiainen)

Viides Palmaviesti sujui paljolti vanhan kertauksen merkeissä.

Jyväskylän Kenttäurheilijat otti yksitoikkoisen ylivoimaisesti kolmannen peräkkäisen voittonsa. Joukkue siirtyi kärkeen toisen osuuden alkuhetkillä ja piti paikkansa varmasti.

Jotain uuttakin sentään löytyi: JKU:n kahdeksikko taivalsi Hämeenlinnasta Lahteen kahdeksan minuuttia aiempaa nopeammin. – –

Neljännellä osuudella kansa sai nähdä juoksijan, jota se oli tullut katsomaan enemmän kuin viestiä. Lasse Viren, kaksinkertainen kultamitalimies Myrskylän Myrskystä tuli, juoksi ja teki osuuden nopeimman ajan sekä häipyi autoonsa kuljettajan viereen.

Suomalaiset eivät ole toipuneet kultakuumeesta. Mattolaitureilla istui reitin varrella emäntiä ja lapsia heilutellen jalkojaan juoksun tahtiin. Isännät kiikaroivat lähestyviä kilpailijoita tai seisoskelivat muuten vain tien poskessa.

Myrskylän valtit Lasse Viren ja Seppo Tuominen (vas.) seurasivat autosta viestin kulkua, kun he olivat juosseet osuutensa.

Asennus saattaa maksaa yhtä paljon kuin automaattikoneen osto

Automaattisten pyykinpesu- ja astianpesukoneiden paikoilleen asentaminen on kallista lystiä.

Talousopettaja Pirjo Muurinen kertoo koneiden sähkö- ja vesiliitännöistä.

Eräissä automaattikoneissa on takaisinimusuoja, joka vähentää noin sadalla markalla asennuskustannuksia. – –

Automaattiset pyykinpesu- ja astianpesukoneet yleistyvät kodeissa. Laitevalikoimat ovat kirjavat ja monipuoliset.

Jokainen kone on liitettävä sekä sähköverkkoon että paineenalaiseen vesiverkkoon.

Nyrkkeilijä

Lyöminen nyrkkeilykehässä on sallittua — entä kun nyrkkeilijä tulistuu yksityiselämässään ja lyö? Matti-Juhani Karilan ja Pauli Virtasen kirjoittamassa näytelmässä, jonka pääosassa nähdään Pertti Melasniemi (oik.), käsitellään näitä kahta väkivallan muotoa, oikeuskäsittelyä, korvausvaatimuksia, syyllisyyttä, nyrkkeilyliiton kantaa ja nyrkkeilijän moraalia.

Koonnut Pasi Oikarinen

Lue tästä koko lehti: hs.fi/aikakone