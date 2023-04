Munanäyttelyä pystytetään pääsiäisen kynnyksellä New Yorkin luonnontieteellisessä museossa. Suurin muna on Madagaskarilta löydetty ”elefanttilinnun” kivettynyt muna, joka painaa seitsemisen kiloa. Sukupuuttoon kuolleen linnun arvellaan olleen lentokyvytön ja painaneen lähes puoli tonnia. Näyttelyn pienin pesä, jossa hohtaa kaksi pikkuruista munaa, on kolibrin.