Agostinin ajo päättyi metsään

Le Castelet (HS)

Turkulainen insinööri Jarno Saarinen, 27, aloitti moottoripyöräilyn kansainvälisen ratakauden komeasti.

Hän voitti ensimmäisessä MM-osakilpailussa kaksi luokkaa (250 ksm ja 500 ksm).

Kilpailu käytiin Ranskassa Le Castelet'ssa.

Saarinen puolustaa maailmanmestaruutta luokassa 250 kuutiota, hän oli siinä nytkin täysin ylivoimainen.

Japanilainen tehdas on täksi kaudeksi valmistanut Saariselle kilpailupyörän myös luokkaan 500 kuutiota, jota on vuosia hallinnut yksinvaltiaasti Italian Giacomo Agostini Agusta-merkkisellä pyörällään.

Saarisen ja Agostinin odotettu kaksinkamppailu ei kuitenkaan toteutunut loppuun asti, sillä Agostini ajoi ulos radalta kilpailun kahdeksannella kierroksella. Siinä vaiheessa hän oli Saarisen kannoilla.

Agostini ei loukkaantunut.

Nixon tuntenut Watergaten salat jo viime vuonna

Washington (Washington Post)

Presidentti Richard Nixonia varoitettiin jo niin varhain kuin viime joulukuussa, että presidentin avustajia oli syvästi sekaantunut Watergaten salakuuntelujuttuun ja sen salaamiseen, presidenttiä lähellä olevat lähteet kertovat.

Useaan otteeseen viime talven ja alkukevään aikana presidentille kerrottiin, että entinen oikeusministeri John Mitchell ja Valkoisen talon neuvonantaja John Dean olivat todennäköisesti sekaantuneet pahoin sekä laittomaan vakoiluun että paljastumisen salaamisyrityksiin, lähteet kertovat.

Joka kerta presidentti sanoi olevansa halukas saamaan tietoonsa totuuden. Hän väitti kuitenkin, että Mitchell ja Dean ovat kiistäneet sekaantuneensa Watergaten juttuun, lähteet sanoivat.

”Esittäkää minulle joitain todisteita”, presidentti sanoi erään lähteen mukaan.

Presidentti ei esittänyt julkista lausuntoa avustajiensa mahdollisesta osallisuudesta ennen kuin viime tiistaina; ainakin neljä kuukautta sen jälkeen, kun häntä tiettävästi varoitettiin ongelmasta.

Richard Nixon

Rudolf Hess aiottiin vapauttaa väkivalloin

Bonn (Veikko I. Pajunen)

Saksan liittotasavallan turvallisuusviranomaiset jäljittivät maanantaina valtavin poliisitoimin salaliittolaisia, jotka olivat valmistelleet natsipomo Rudolf Hessin väkivaltaista vapauttamista.

Äärioikeistolaisen salaliittoryhmän, johon kuului yhdeksän miestä ja yksi nainen, tarkoituksena oli kaapata matkustajalentokone ja uhata räjäyttää se. Täten he halusivat kiristää länsiberliiniläisen Spandaun vankilan portit auki.

Turvallisuusviranomaiset olivat kuitenkin saaneet vihiä hankkeesta.

– –

Hess on istunut Spandaun vankilassa Nürnbergin oikeudenkäynnistä lähtien.

Viimeiset seitsemän ja puoli vuotta hän on ollut suuren vankilan ainoa vanki, koska muut natsirikolliset vapautettiin kaksikymmentävuotisen tuomionsa suoritettuaan.

Führer ja hänen sijaisensa. Adolf Hitler ja Rudolf Hess suuruutensa päivinä.

Pepsi-Cola tulee NL:n markkinoille

Moskova (New York Times)

Pepsi-Colasta tulee viime viikolla allekirjoitetun sopimuksen mukaan ensimmäinen amerikkalainen kulutustuote Neuvostoliiton markkinoille.

Kuinka paljon tavallinen neuvostoliittolainen saa sitä, riippuu siitä, kuinka paljon neuvostoliittolaista vodkaa tavallinen amerikkalainen kuluttaa.

– –

Suhteellisen harvat neuvostoliittolaiset voivat ostaa Pepsiä, kun se tulee markkinoille. Tarkoituksena on myydä sitä etupäässä Mustanmeren lomakeskuksissa ja jonkun verran Moskovassa.

Neuvostoliiton Pepsi-tuotanto on alkaessaan samansuuruinen kuin Pepsin tuotanto Puolassa. Unkarissa Pepsicolla on kuusi tehdasta. Jugoslaviassa ja Romaniassa Pepsiä on valmistettu jo kauan. Toukokuussa on määrä avata tehdas Tshekkoslovakiassa.

Pepsin myynti Neuvostoliitossa on sidoksissa Stolitshnaja-vodkan myyntiin Yhdysvalloissa.

Intiaanit ja eskimot saamien rintamaan

Kautokeino (HS)

Amerikan ja Kanadan intiaanit, eskimot sekä Pohjolan saamelaiset ovat hankkiutumassa yhteisrintamaan oikeustaistelussaan, jota kaikkialla ei oikeustaisteluksi tunnusteta.

Vanhat pohjoiset kansat ovat kuitenkin vakavissaan: rivit tiivistyvät, vapauslaulut soivat ja kansallistunnot syvenevät.

Rumpalit viihdyttivät poroajoyleisöä silloin kun muu orkesteri lepäsi. Saamelaisten pääsiäisjuhlilla Kautokeinossa poroajot olivatkin turistille lähes ainoa anti. Päällimmäisenä oli juhlilla taistelu saamelaisten oikeuksista.

Norjan Kautokeinossa oli määrä olla pääsiäisenä arktisten kulttuurien kohtaaminen yhdenmukaisten taustojen ja kohtaloiden nimissä, mutta aie kaatui talousseikkoihin.

Intiaanit ja eskimot eivät päässeet meren takaa ja kohtaaminen jäi terveisien varaan.

Pohjolan saamelaiset kokosivat sen sijaan nuoria intomielisiä joukkojaan Kautokeinossa pääsiäisjuhlilla, joilla oli perinteisestä kirkkopyhäluonteesta väkevästi poikkeava sävy.

Kirkko ja kirkon pääsiäinen saivat silti kunnioitettavan huomion osakseen.

Norjan Tenon saamelaiset joikasivat elämästä, etelästä ja etelän tytöistä, joita tarvittaisiin 29 korvaamaan yhtä saamen tyttöä.

Ravintoloitsijaksi on nyt helppo päästä

Raimo Häilä

Nöyristelevä jono ovella ei aina ole merkki ravintolan menestymisestä. Usein kysymys on vain asiakkaiden liian hitaasta vaihtumisesta.

Illan tungoksen vastapainoksi paikka taas ammottaa tyhjyyttään muina aikoina.

Yhtäällä asiakaspuute torjutaan lyömällä ovet tarvittaessa kokonaan säppiin. Toisaalla kansaa yritetään vetää aamuyötansseilla, päivätansseilla, lounasstrippauksella jne.

Ohjelmia luonnehtivat järjestäjät itse jo nyt puhtaaksi – tosin korkeatasoiseksi säädyttömyydeksi. Yleisö kyllästyy nopeasti ja vaatii uusia ideoita. Ravintolanpitäjät lupaavat entistä kovempia ohjelmia sitä mukaa kun mannermaisia esiintyjiä saadaan ostetuksi.

Huonosti menestyvän ravintolan joutsenlaulua pitkitetään yhä kovenevalla ohjelmalla, jota säestetään erikoispalveluilla ja hienotunteisella vaitiololla. Ammattilaiset puhuvat taloudellisella kriisirajalla toimimisesta.

Ellei mikään onnistu, on edessä paikan myynti taidokkaammille yrittäjille.

– –

Alan konkarit ihmettelevät, mistä uusien paikkojen havittelijat ammentavat uskonsa yritysten menestykseen.

Kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana ravintoloita kaupattiin tiuhemmin kuin koskaan aikaisemmin.

Vaikka ravintola onkin illalla niin täysi, että asiakkaita joudutaan käännyttämään ovelta pois, se ei aina merkitse, että ravintola kannattaa.

”Ikuinen liekki” sammui Nesteellä

Nesteen Porvoon jalostamon ”ikuinen liekki” sammui pääsiäisenä ja tehtaiden tuotanto pysähtyi.

Tämän lakon seurauksena voivat omakotitalot ja muut pienkiinteistöt joutua ensimmäisenä lämmitysvaikeuksiin.

Työnantaja on aikeissa viedä lakkolaiset tai ainakin heidän järjestönsä lakitupaan, koska lakkoa ei ole julistettu työriitojen sovitteluluin mukaisessa järjestyksessä.

Tällaista oikeudenkäyntiä ei tiettävästi ole tähän mennessä ollut.

Kiistan aiheena on erään työntekijän erottaminen, koska hän oli panoksellaan osallistunut jarrutukseen eli ns. italialaiseen lakkoon.

Hiljaista on, tuumi teollisuusvartija Emil Jokinen Neste Oy:n Sköldvikin jalostamon vartiokopissa pääsiäismaanantaina. Yhden työntekijän työsuhteen purkamisesta aiheutunut kemian työntekijäin lakko Neste Oy:ssä koskee noin 650 miestä.

Miljonääri Safarin paras

Nairobi (UPI)

Ugandasta karkoitettu aasialainen miljonääri Shekhar Mehta, 27, voitti kaikkien aikojen tiukimman Itä-Afrikan Safarirallin.

Mehta ja ruotsalainen Harry Källström saivat rangaistuspisteitä yhtä paljon, 406. Rallin sääntöjen mukaan julistettiin Mehta kuitenkin voittajaksi, koska hänellä oli vähemmän rangaistuspisteitä kolmella ensimmäisellä aikatarkastusasemalla.

Suomalaiset Rauno Aaltonen ja Hannu Mikkola pitivät kärkeä hallussaan vielä maanantaina aamulla. Suomalaisten taistelu voitosta päättyi kuitenkin molemmille kohtalokkaasti. Mikkolan ajaessa ohi Aaltosen, menetti Aaltonen ajokkinsa hallinnan ja suistui tieltä.

Hetkeä myöhemmin ajoi Mikkola kuitenkin kiveen, jolloin auton ohjauslaitteet vioittuivat.

Näin oli viime vuoden voittaja ja toistaiseksi ainoa eurooppalainen safarivoittaja pois pelistä.

Härkönen paras laskuvarjohyppääjien pääsiäiskisoissa

Lappeenranta (HS)

Imatran ilmailukerhon Rauno Härkönen voitti selvästi laskuvarjohyppääjien perinteiset pääsiäiskisat viikonvaihteessa Lappeenrannassa.

Hän voitti sekä henkilökohtaisen kilpailun että yleismestaruuden.

Härkönen osoitti suurta varmuutta, sillä ainoastaan yksi kuudesta kilpailuhypystä ”meni pieleen”.

Imatralainen Rauno Härkönen taiteili keltaisella ”hippitatillaan” voittoon; neljästi 700 metrin korkeudesta tismalleen kymmenen sentin suuruiseen maalipisteeseen.

Tapiolan koulutytöt toiseksi EM-korilla

Tampere (HS)

Vain neljällä pisteellä hävisi Tapiolan yhteiskoulun tyttöjen koripallojoukkue epävirallisen Euroopan mestaruuden Tampereella ja Nokialla järjestetyssä 11 maan koripalloturnauksessa.

Tapiola taisteli loppuottelussa erinomaisesti, muttei voinut estää Länsi-Saksan niukkaa ja ansaittua voittoa 59—55 (30—24).

Kumpi ponnistaa korkeammalle? Korin alla Tapiolan tehokkain Annukka Peltola (4) ja LS:n tehokkain Ute Willschrei (9).

Jyväskylä taas

Oulu (HS)

Jyväskylän Kenttäurheilijoiden ylivoimaisuus teki kolmannesta A & O -viestistä toisena pääsiäispäivänä Oulussa tapahtumiltaan köyhän kilpailun.

Ensimmäisen jakson jälkeen JKU otti vastustamattomasti viimevuotisen paikkansa letkan kärjessä, eikä muilla ollut sinne enää asiaa.

”Tasaisuus on valttia. Kun kaikki onnistuvat, mutta saavat taistella kakkossijoista alaspäin”, sanoi JKU:n kuulu juoksuvalmentaja Mauri Jormakka tyytyväisenä suojattiensa menestykseen.

Jyväskylän ankkurilla Matti Koljosella oli vain yksi tiukka paikka ennen joukkuetoverien kultatuolia. Kilpailun johtoauto oli kiilata juoksijan yleisöjoukkoon loppumetreillä.

Lappeenrannan näyttelyssä noin 1 000 koiraa

Lappeenrannan ensimmäinen kansainvälinen koiranäyttely pääsiäisenä oli menestys.

Näyttelyssä oli mukana kaikkiaan noin tuhat koiraa, joiden edesottamuksia arvostelun kehissä seurasi lähes 8 000 katsojaa.

Kansainvälisyyttä näyttelyssä edustivat Ruotsista ja Norjasta tulleet koirat.

”Jaksavatkin louskuttaa, ettei saa nukutuksi”. Kisaväsymystä potee helsinkiläinen bokseri Bangaway.

Koonnut Kari Lankinen

