Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piiri on hälytysvalmiudessa. Mikäli tilanne niin vaatii, se on yksin halukas majoittaman Konalan siirtolapuutarhasta häädetyt asukkaat. – –

Keskiviikkona ulosottomiehet hääsivät 13 ensimmäistä perhettä kodeistaan. Häädöt jatkuvat tänään.

Myös kaupungin viranomaiset ovat heränneet. Huoltotoimisto ryhtyi illalla järjestämään majoitusta mökkiläisille. Useimmilla näistä ei ole tietoakaan seuraavasta asuinpaikasta. Tällä hetkellä Punaisen Ristin apua ei vielä tarvita.

Häädetyt ovat nousemassa kapinaan. He kantoivat pihoille heitetyt tavarat lainvastaisesti takaisin koteihinsa. Kaupunginvoutien mukaan näiden osalta juttu muuttuu poliisiasiaksi. Ulosottomiehet pesevät kätensä niskuroijista.

Tunnelma Konalan Kesäsiirtola Oy:ssä oli keskiviikkona raivoisa. Asukkaat eivät uhkailuista huolimatta käyneet silti käsiksi kaupungin viranomaisiin. – –

Asukkaat poistivat järjestysnumeroita talojensa kyljistä, jotta ulosottomiehet eivät heti löytäisi osoitetta.

Häädön perustana on se, että asukkaat ovat talvehtineet vuosikausia mökeissä, joissa talviasuminen on kielletty. Mökkiläiset valittivat hovioikeuteen. He luulivat olevansa turvassa, kun oikeuskäsittely on vielä kesken. – –

Konalan siirtolapuutarhayhdistyksen puheenjohtajan järkeen ei häätöaalto sopinut. Kirvesmies Aarne Partinen, 61 ”Tämä on suoraan sanoen yleinen rosvous. Emme osanneet varautua tähän. Olemme valmiit poistumaan, mutta kahden viikon irtisanomisaika on liian lyhyt. Tämä on uskomatonta.”

Huonekalut ja muut tavarat oli viety iltapäivällä pihoilta takaisin mökkeihin Konalan kesäsiirtolassa.

Sieltä ja täältä euroviisujen jälkeen

Marionin ja Kimin yhteisesiintyminen on ehtinyt herättää huomiota jo Suomen ulkopuolellakin. Portugalin televisio on kysellyt duoa esiintymään sikäläisessä kuvaruudussa.

Raimo Möysä

Suomalainen ravintolaviihde on varsin vähäilmeistä. Syksyllä esiintyy trio Leppänen, Kuusla & Virtanen ja Viktor Klimenko. Keväällä vuorossa on Marion Rung. Jos oikein hyvin käy, niin Vesku tai Ritva Oksanen mahtuu vielä johonkin väliin.

Tämän kevään uutuus on Marionin ja Kim Floorin yhteisesiintyminen Kalastajatorpalla. Kaksi euroviisuilijaa on muokannut yhteisen ohjelman, johon sisältyy lauluja vähän sieltä ja täältä. Riehakkaan kevään kunniaksi on mukana myös muutama laulu siitä ja sen kestävyydestä.

Teema kulkee ”vekkulimaisen, hauskan hilpeitä” polkuja. Naurattaa niitä, joilla hymy on muutenkin herkässä, vakavampia luonteita tuskin ollenkaan. Pakollisen parodian ”Viimeisen tangon Kalastajatorpalla” ovat useimmat nähneet eri tilaisuuksissa vähintään kymmenen kertaa. Vanhempi yleisö useamminkin.

Laulupuoli Marionilta ja Kimiltä sujuu totuttuun tapaan varmasti ja ammattitaitoisesti. Ohjelmisto alkaa vauhdilla ja loppuu voimalla. Välille valitettavasti mahtuu muutama varsin mitäänsanomaton laulu, jotka eivät kauan mieltä paina.

Yli-Ii maksaa tukipalkkion synnytyksestä

Oulu (HS)

Yli-Iin kunta ryhtyy rahan voimalla taisteluun syntyvyyden pienenemistä vastaan. Kunnanvaltuuston päätöksellä saa jokainen syntyvä lapsi 100 markan pankkikirjan syntymätukipalkkiona heinäkuun alusta alkaen. – –

Syntymäpalkkion perustana on kunnanjohtaja Matti Kakon mukaan syntyvyyden pienenemisen ehkäisyn lisäksi myös asenteiden muuttaminen. ”Toivottavasti se kiinnittää myös valtiovallan huomiota ja herättää päättävät elimet tutkiskelemaan lapsilisäjärjestelmän nykyistä merkityksettömyyttä.”

”Voi olla ettei tämä satamarkkanen lisää syntyvyyttä kunnan alueella, mutta se on varma ettei kukaan lapsi pane pahakseen kun saa ensimmäiseksi kouraansa satasen.”

Korkeasaareen toivotaan uutta lauttaa

Pikaista ja perusteellista parannusta Korkeasaaren liikenteeseen haluaa Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulautakunta.

Korkeasaaren lautta ja viikonlopuiksi vuokratut kaksi venettä kuljettivat viime vuonna saarelle ja sieltä kaupunkiin lähes miljoona ihmistä.

Keskiviikkona liikennelaitokselle lähettämässään kirjelmässä lautakunta ehdottaa, että ryhdyttäisiin lauttaliikenteen kehittämisen mukaisiin hankintoihin.

— Sillan valmistuminen Mustikkamaalta Korkeasaareen tulee todennäköisesti hieman vähentämään paluuliikenteen painetta, muutoin silta tuskin vähentää lautan matkustajamääriä, sanotaan kirjelmässä.

Kilpailijat karsastavat Elannon kioskikokeiluja

Elanto on päättänyt aloittaa kioskikaupan. Ensimmäinen myyntipiste rakennetaan Koskelaan syksyllä valmistuvan elintarvikeliikkeen yhteyteen. Lisää E-kioskeja ilmestyy katukuvaan myöhemmin.

Jokaisen vanhan myymälän korjauksen tai uuden rakentamisen yhteydessä harkitaan kioskitoimintaa.

Vähittäiskauppa ei tervehdi ilolla uutta kioskiyrittäjää. Toimintaa pidetään epäreiluna kilpailuna, sillä ruokakauppa-kioskiyhdistelmä pystyy pidemmän aukioloajan ansiosta kalastamaan enemmän asiakkaita kuin pelkkä elintarvikemyymälä.

Elannon ja Valion välisessä meijerikaupassa siirtyivät HM:n myymälät Elannolle. HM on muodollisesti nyt Elannon sisaryhtiö. Osassa HM:n myymälöitä on niin ikään tarkoitus tehdä kioskeja.

Edistysmielisten kioskien nimi on vielä päättämättä. Kioskeissa on tarkoitus myydä tavanomaisten kioskiartikkeleiden lisäksi mm. pakattuja elintarvikkeita ja mahdollisesti myös grillituotteita.

Kontula saa kirjaston runsaan vuoden kuluttua

Yli 20 000 asukkaan Kontulan kaupunginosan kirjasto-olot paranevat runsaan vuoden kuluttua. Kirjastoautojen tilalle saadaan sivukirjasto.

Huoneiston osakkeiden merkintä on hyväksytty Helsingin kaupunginhallituksessa.

Kontulan ja Vesalan kirjastopalvelusta on huolehdittu kirjastoautojen avulla. Alueella on neljä pysäköintipaikkaa, joilla autot käyvät yhdeksän kertaa viikossa. Autojen viikottainen pysäköintiaika on 12 tuntia.

Vantaan salmonellaäideille korvauksia

Vantaan kauppala on päättänyt maksaa salmonellavauvojen huoltajille korvauksen menetetystä työajasta.

Viime joulukuussa Kätilöopistolla salmonellatartunnan saaneista oli 10 vantaalaista.

Salmonellatauti katsottiin niin tarttuvaksi, ettei lasten äitejä voitu päästää elintarviketyöhön tai vastaavaan. Lapsia ei ole voitu pitää seimessä tai muualla muiden pienten lasten kanssa. Näin ollen useat perheet joutuivat taloudellisiin vaikeuksiin

Teiden kunnon tasoa on jouduttu laskemaan

Teiden kunnossapitotasoa on liikenneministeri Pekka Tarjanteen mukaan jouduttu laskemaan viime aikoina: päällysteitä on uusittava yhä nopeammin, ns. toisarvoisten teiden kunnossapitoon ei ole kylliksi rahoja.

Tarjanne puhui Asfalttiurakoitsijain liiton asfalttipäivänä Helsingissä keskiviikkona.

Hän sanoi nastojen aiheuttavan teille 50 mmk:n vuosivahingot, mutta kumosi tiedot siitä, että nastarenkaiden käyttö kiellettäisiin. – –

Lähes kolme viikkoa on autoilijoilla vielä aikaa vaihtaa nastarenkaat kesärenkaisiin. Nykyisen tieliikenneasetuksen mukaan nastarenkaita saa käyttää lokakuun alusta toukokuun puoleen väliin.

Brittien maitopullot hyllylle

Lontoo (Erkki Arni)

Jahka kuluu muutama vuosi, yksi englantilaisten kotitalouksien arkisimmista ja yleisimmistä esineistä voi muuttua arvokkaaksi ja harvinaiseksi museoesineeksi.

Suurmeijerit näet harkitsevat perinteisten lasisten maitopullojen poistamista käytöstä.

Ns. pintin eli hiukan alle kuuden desilitran maitopulloja kolahtelee joka aamu arkisin ja pyhäisin miljoonien englantilaisten kotien rappusille. Pulloja jaetaan päivittäin keskimäärin 32 miljoonaa.

Se mahdollisuus, että tämä kodikas kalahtelu lakkaa ennen pitkää kuulumasta, johtuu siitä, että muovipakkaukset ovat halvempia.

Meijerit laskelmoivat, että yhden maitopullon pitäisi teoriassa kestää 50 edestakaista matkaa pullottamosta kuluttajalle ja taas takaisin.

Nykyisin pullon keskimääräinen keski-ikä on kuitenkin vain 25 reissua — sivistyneistö — ja pulloja varovaisemmin käsittelevissä puutarhaesikaupungeissa sentään vielä noin 45 matkaa, mutta jossakin Glasgowin slummissa vain 6 kierrosta.

Suomalaiselle maidonostajalle tutut muovipussit ovat huomattavasti halvempia, sanovat meijerit, ja jahka pakkausmenetelmiin on ehditty perehtyä riittävästi, siirtyminen muoviin on vain ajan kysymys.

Jugoslavia potee johtajapuutetta

Wien (Erkki Pennanen)

Jugoslaviassa ennen niin tavoitelluille johtajanpalleille ei tahdo löytyä enää vapaaehtoisia presidentti Titon hätyyttämien viranomaisten asetettua lyhyen ajan kuluessa yli 500:n eri puolilla maata olevan yrityksen johtajia syytteeseen kavalluksista ja muista väärinkäytöksistä.

Jugoslavialaiset lehdet kertovat maan yleisen syyttäjän ilmoittaneen parlamentissa, että viime kuukausina syytteeseen asetettujen johtajien aiheuttamien väärinkäytösten rahallinen arvo nousee yli 200 miljoonaan markkaan.

Yritysten johtajat joutuivat viranomaisten tulilinjalle viime syksynä, kun presidentti Tito julisti kampanjan ”miljardöörejä” vastaan, joilla hän tarkoitti ei-sosialistisin menetelmin kohtuuttomasti rikastuneita henkilöitä.

Tito vaati tarkkoja tutkimuksia heidän omaisuutensa alkuperästä ja lakeja, joiden avulla kohtuuton rikastumien voidaan vastaisuudessa estää.

Ickx ja Redman ajoivat voittoon

Jacky Ickxin ja Brian Redmannin ajokki (1) ylitti maaliviivan hieman ennen Tim Schenken ja Carlos Reutemanin samanlaista autoa.

Monza (Reuter—AFP)

Belgialainen Jacky Ickx ja englantilainen Bryan Redmann ajoivat Ferrarinsa voittoon Monzan 1 000 kilometrin kilvassa. Tämä oli automerkkien MM-kilpailun osa.

Voittajat ajoivat 174 kierrosta ajassa 4 07 34,4. Se vastaa 242 463 kilometrin keskituntinopeutta.

Voitto nosti Ferrarin kärkeen merkkien MM-kilvassa. – –

Merkkien pistetilanne neljän osakilpailun jälkeen 1) Ferrari 65, Matra 52, Porsche 34, Lola 22, Gulf-Mirage ja Alfa Romeo 8 sekä Chevron 5.

