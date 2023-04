Pururata huippuhalpa liikuntalaitos

Purupolun varrella erilaiset kuntovälineet monipuolistavat toimintaa. Helsingin Pirkkolassa pölkkyjen nostajia on riittänyt.

Juoksuinnostus on jättänyt jälkensä suomalaisiin metsiin. Muutaman vuoden aikana Helsingin lähimaastoihin on ilmestynyt lähes 20 purupolkua. Ja lisää on tulossa runsaiden hölkkäjoukkojen toivomuksesta.

Purupolkujen etuna on niiden halpuus. Puru ei maksa juuri mitään: Kuljetus ja levitys aiheuttavat ainoat kulut.

”Purupolku on halvin liikuntalaitos. Sille ei vedä vertoja mikään muu”, sanoo Vantaan kauppalan urheiluohjaaja Tuomo Pahkamäki. – –

Pelkän juoksemisen lisäksi on pyrkimyksenä tarjota polkujen varsilla muunlaistakin liikuntapalvelua. Helsingin Pirkkolan urheilupuiston reittien varrella on erilaisia kuntoiluvälineitä.

”Purupolut ovat syntyneet muutamassa vuodessa nykyisen juoksuinnostuksen aikana”, kertoo Pahkamäki.

Radion vappulaulut ohjelmaneuvoston tarkastettaviksi

Vappuna radiossa soitettavien työväenlaulujen sanoja tilasivat oikeiston edustajat radion ohjelmaneuvoston kokouksessa torstaina.

Kokous päätyi kuitenkin vaatimaan vain laulujen nimet seuraavaan istuntoonsa, joka on vapun jälkeen.

Vappuohjelmia sivuavassa keskustelussa väiteltiin, onko ennakkosensuuria se että neuvoston jäsenet vaativat lukeakseen yleisöohjelmassa kuultavat laulut.

Hämeentien oikaisulle puolto lautakunnassa

Hämeentien oikaisusuunnitelma asuinkorttelin halki on Helsingin kaupungin elimissä myötätuulessa. Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi torstaina omalta osaltaan suunnitelmasta puoltavan lausunnon äänin 4–2. Kokouksesta oli poissa kolme jäsentä.

Ajatus Helsinginkadun siirtämisestä korttelin läpi syntyi jo 1950-luvun alkupuolella. Tässä mielessä Helsinki pyrki hankkimaan kaupungin omistukseen korttelin 358 tontteja.

Hämeentien oikaisusuunnitelmat kortteli 358 halki ovat edistymässä hyvää vauhtia. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi suunnitelmaa torstaina äänin 4–2.

Kun Sörnäisten metroaseman sijoitus tarjosi mahdollisuudet vaihtoyhteyksien luomiseen metron, linja-autoliikenteen ja raitiovaunuliikenteen välille, tuli suunnitelman tutkiminen uudelleen ajankohtaiseksi.

Korttelin halkaisua vastustavat korttelissa asuvat jyrkästi. Myös 50 valtuutettua Helsingin 77:stä valtuutetusta on allekirjoittanut aloitteen, jossa vaaditaan luopumaan Hämeentien mutkan oikaisemisesta Helsinginkadun ja Mäkelänkadun välillä.

Helsingin lähiliikenne Kampin hotellin alta

Kampin uusi hotelli, joka tulee Malminkadun ja Runeberginkadun kulmaukseen, ei muuta Helsingin länsiliikenteen reittiä.

Läntinen joukkoliikenne johdetaan hotellin alitse ja sieltä edelleen terminaaliin, joka tulee Hämäläistentalon eteen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi suunnitelman torstaina.

Kaksi hotellia hankkeilla Vantaalle

Matkustavaiset voivat valita ainakin kahden hotellin välillä jos vireillä olevat hankkeet ns. lentokenttähotellin rakentamisesta Vantaalle toteutuvat.

Molemmat asialla olevat rakentajat ovat iskeneet silmänsä Lentoasemantien ja Kehä III:n (ohikulkutie) risteykseen Veromiehenkylässä.

Nykyisin Vantaan kauppalassa ei ole yhtään majoitusliikettä.

Valion johtaja: Joka kolmas lehmä katoaa

Lypsylehmien luku vähenee vuosikymmenen aikana kolmanneksella. Samana aikana lisääntyy kuitenkin lehmien keskituotos arviolta kymmeneksellä.

Maitomäärän vähennys jäänee näin noin neljännekseen, totesi Valion pääjohtaja Pellervo Saarinen Pellervo-seuran vuosikokouksessa Helsingissä.

Tämänvuotisen maidontuotannon jyrkän supistumisen totesi Saarinen olleen epänormaali ilmiö.

Turskaneuvottelut alkavat taas

Lontoo (Reuter)

Englanti ja Islanti ovat päättäneet jatkaa ministeritason neuvotteluja kalastuskuntastaan, ilmoitettiin Lontoossa torstaina.

Uudet neuvottelut aloitetaan Islannin turskan kalastuksesta ensi viikolla. Turskia varastoidaan suuriin pinoihin; väliin lapioidaan suolaa ennen lähettämistä Islannista ulkomaille.

Neuvottelut käydään Islannin pääkaupungissa 3. ja 4. toukokuuta. – –

Englannin maatalous- ja kalastusministeri Joseph Godber mainitsi asiasta ilmoittaessaan, että neuvottelut aloitetaan luonnollisesti vain jos ”tilanne itse kalastusalueella sen sallii”.

Englantilaisten troolareiden ja Islannin rannikkovartioston partioveneiden kesken on viime päivinä sattunut useita välikohtauksia. Molemmat osapuolet ovat syyttäneet toisiaan ja Islannin ja Englannin hallitukset ovat vaihtaneet nootteja välikohtausten johdosta.

Turska merkitsee elämää tai kuolemaa Islannille, joka saa 30 prosenttia tuloistaan kalastuksesta – Kuvassa Atlantin turskan käsittelyä islantilaisen kalanjalostamon varastossa.

Englannin ulkoministeriön edustaja sanoi, että The Irishman-niminen avomerihinaaja lähtee auttamaan englantilaisia troolareita. Aikaisemmin troolarien avuksi on lähetetty kolme avomerihinaajaa.

Englantilaisten sota-alusten lähettämisestä keskusteltiin ulkoministeriön ja maatalousministeriön edustajien neuvottelussa, mutta ajatuksesta on luovuttu toistaiseksi.

Islantilaisten partioalusten liikkeistä ei kerrota ulkopuolisille, jotteivät tiedot joutuisi englantilaisten ja länsisaksalaisten troolareiden tietoon niin että nämä voisivat välttää partioalukset.

TN ja Libanon

YK:n turvallisuusneuvosto on tuominnut sekä Israelin äskeiset hyökkäykset Libanoniin että ”kaikki ihmishenkiä vaarantavat tai vaativat väkivallanteot”.

Tällainen päätöslauselma on kompromissi, joka ei käytännössä merkitse mitään. Yllättävää onkin, että Neuvostoliitto on pitänyt sen hyväksymistä merkkitapauksena. Moskovan kannanoton selityksenä lienee Kiinan penseys, mikä ilmeni Pekingin edustajan pidättyessä äänestämästä.

Päätöslauselma ei auta ainakaan Libanonia, jonka herkkä sisäinen tasapaino horjuu uhkaavasti.

Miten Israelin joukot voivat toimia tuntikausia Beirutin keskustassa Libanonin armeijan tekemättä mitään? Tämä kiusallinen kysymys on aiheuttanut hallituksen vaihtumisen.

Härmäläiset huolissaan nimensä väärinkäytöstä

Oikeat härmäläiset ovat hermostuneita. He ovat sitä mieltä, että Härmä-nimeä käytetään väärin ja koko Suomi on härmäläistymässä.

He vertaavat härmäläistymistä finlandisierung-termiin, jolla on huono kaiku ihmisten korvissa.

Alahärmän kulttuurilautakunta ja Härmä-seura ovat lähteneet korjaamaan havaitsemaansa epäkohtaa. Ne järjestävät 11.–15. heinäkuuta Härmälääset-tapahtumasarjan, jonka tarkoituksena on kertoa, mitä oikea härmäläisyys on.

Turussa opastetaan omalla murteella

Haluatteko saada opastusta aidolla Turun murteella?

Juuri päättyneen oppaiden jatkokurssin ansiosta voi Turussa nyt ensimmäisenä Suomen kaupungista saada opastusta paikkakunnan omalla murteella.

Kesällä saadaan Turkuun myös ensimmäistä kertaa oppaiden viikonloppupäivystys. Oppaan saaminen kaupunkiin yllättäen saapuville vieraille helpottuu tällöin huomattavasti.

Tampereen VPK toiminut 100 vuotta

Tampereen VPK:n perustamisesta tulee lauantaina 28. huhtikuuta kuluneeksi 100 vuotta.

”Tampereen vapaaehtoisen palosammutus ja korjauskunnan” säännöt senaatti vahvisti perustamista seuraavana vuonna 1874.

Nykyisen Tampereen VPK:n jäsenvahvuus on noin 80 ja hälytysvahvuus noin 30 miestä.

Kuluttaja-asiamies ei yksin takaa kuluttajansuojaa

Keskustelu kuluttajansuojasta on meillä ollut melko yksioikoista. On pidetty välttämättömänä, että meille saadaan Ruotsin mallin mukaan kuluttaja-asiamies valvomaan kuluttajan etuja.

Kuluttajansuojaa oikeusministeriössä parhaillaan kehittelevä ryhmä katsoo kuitenkin, että kuluttaja-asiamiehen käyttöön on ensin saatava koko joukko lakeja, jotta hän voisi toimia tehokkaasti.

Oikeusministeri Matti Louekoski avasi Smolnassa pidetyn tiedotustilaisuuden, jossa kerrottiin kuluttajansuojelulainsäädännön nykyvaiheista. Louekoski totesi oikeusministeriön pitävän kuluttajan suojelun parantamista niin tärkeänä, että jo suojelulainsäädännön valmistelusta haluttiin antaa väliaikatietoja.

Ei lisää lapsia

Työvoimaviranomaisten antamien työllisyystilastojen mukaan maassamme on ollut koko talven keskimäärin yli 60 000 työtöntä ja työttömyys tulee jatkumaan ainakin lähikuukaudet samansuuruisena. – –

Näkemykseni on se, että niin kauan kuin maassamme on tuo kuusikymmentätuhatta työtöntä, meitä on tuo mainittu lukumäärä liikaa ihmisiä.

Mikäli pystymme pitämään nykyisellään tai jossain määrin vähentämään nykyisestäänkin syntyvyyttä, merkitsee se työttömyyden vähenemistä ainakin 15–20 vuoden kuluttua.

Missään tapauksessa lasten syntyvyyden pienenemistä ei saisi nähdä yksistään kielteisenä ilmiönä, vaan nykyisen sukupolven taloudellisen hyvinvoinnin merkkinä ja jokaisen henkilön vaurauden kasvuna. – –

Missään tapauksessa nykyisellään ei ole huolta siitä, että kansakuntana häviämme, vaan tulemme muutoinkin Rooman tietokonelaskelman mukaan tuhoutumaan vuonna 2040.

Miksi kasvattaisimme jälkeläisiämme tuohon tuhoon sen sijaan että valmistaisimme omaa hyvinvointiamme ja erityisesti poistaisimme lähivuosikymmeninä ankeat työttömyyslukumme?

E k o k a t a s t r o f i n p u o l e s t a

Jäähy ehdolla jalkapalloon

Lontoo (Reuter)

Englannissa on ryhdytty pohtimaan, voitaisiinko jalkapalloilussa muuttaa sääntöjä siten, että kovia otteita esittänyt pelaaja voitaisiin komentaa jäähylle kentän laidalle 5–10 minuutiksi.

Esityksen on tehnyt Englannin liigan sihteeri Alan Hardaker. Hän korostaa, että asiaa on tarkoin harkittava.

Koonnut Pasi Oikarinen

Lue tästä koko lehti: hs.fi/aikakone