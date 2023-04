Toimintaleikkikenttä on uusi palvelumuoto

Lahti (HS)

Lahden kaupungin puistotoimisto aloittaa uutena toimintamuotona ns. ylivuotisten leikkikenttien rakentamisen.

Yksi kenttä on jo valmiina, toinen rakenteilla ja kolme muuta suunnitteilla. Uusia leikkipaikkoja kutsutaan myös toimintaleikkikentiksi.

– –

Käytössä toimintaleikkikentällä tarkoitetaan paikkaa, missä lapset voivat oleskella vuodenajasta riippumatta.

Vain leikkikentän leikkivälineet ja toimintatavat vaihtuvat, mutta kenttiä ei esimerkiksi talven takia suljettaisi.

Peruna on taas kuuma puheenaihe

Peruna on kuuma asia jälleen kerran sekä tuottaja- että kuluttajapiireissä.

Maataloustuottajain Keskusliiton suositteleman 27,5 pennin kilohinnan arvellaan johtavan viljellyn perunapinta-alan supistuksiin koko maata ajatellen. Tällä hetkellä perunaa myydään sangen kirjavan hintatason vallitessa.

Varsinais-Suomessa odotetaan viljelyalan supistuvan, Pirkanmaalla toimitaan entisin hehtaarimäärin, Keski-Suomen muutoinkin pieniin viljelmiin ei ole odotettavissa suuria muutoksia.

Ei ole paljon tinkimisen varaa, tuntuu Lopelta kotoisin olevan Aino Malmelinin käsi kertovan kysyjälle. Kapan perunoita sai haltuunsa tasan markalla.

Kumman meistä on lähdettävä, pohtivat Nesteen pysäyttäjät

Porvoo (Mauno Saari)

Tuotantomies Ilkka Ovaska, 23, ja autonkuljettaja Rauni Aarnio, 41, ovat ne kaksi miestä, joiden vuoksi Neste Oy:n Sköldvikin jalostamo seisoo eikä käy.

Ilkka Ovaska kieltäytyi avaamasta krakkaamon venttiilejä, jotta Aarnio erotettaisiin.

Ovaska erotettiin, Aarniota ei.

Tuli lakko, jota aiotaan jatkaa, kunnes tilanne on pyörretty päinvastaiseksi.

”Kumpiko meistä lähtee”, kysyy Neste Oy:n Sköldvikin jalostamolta erotettu tuotantomies Ilkka Ovaska (vas.) autonkuljettaja Rauni Aarniolta. Lakkolaisten vaatimus on ”Ovaska otettava takaisin, Aarnio saatava pois”.

Keski-Suomen maanviljelijät traktorimarssilla

Jyväskylä (HS)

Arviolta parituhatta maanviljelijää, joista 500 saapui traktorilla, piti kokousta tiistaina Seppälän teollisuusalueella Jyväskylässä. Keski-Suomen teillä matelivat traktorijonot jo aamuyöstä kohti Jyväskylää.

Hyväksytyssä julkilausumassa velvoitetaan MTK:n johto ja valtuuskunta vastaamaan maataloustuottajien edessä, että tuleva hintaratkaisu antaa maataloudelle kaiken sen, mitä maataloustulolaki määrää.

Noin 500 keskisuomalaista maanviljelijää ajoi traktorilla Jyväskylään joukkokokoukseen, johon osallistui yhteensä parituhatta ihmistä.

Häätö tuli Konalan mökkiläisille

Konalan siirtolapuutarhan asukkaat ovat epätoivoisia.

Tänä aamuna sadalla ihmisellä ei ole asuntoa, kun ulosottomiehet heittävät pihalle 42 mökin asukkaan tavarat.

Vain osalla häädetyistä on tiedossa katto pään päälle seuraavaksi yöksi.

Kaikki ovat valittaneet raastuvanoikeuden päätöksestä hovioikeuteen.

Häädön perustana on se, että asukkaat ovat talvehtineet vuosikausia mökeissä, joissa talviasuminen on kielletty. Asukkaiden mukaan tämä on viranomaisten karkeaa pilaa.

”Meidät ajetaan pois, jotta tänne voidaan rakentaa kerrostaloja”.

– –

”Ihmiset ovat hermostuneita. Melkein puolet häädetyistä on vanhuksia, joukossa on myös monilapsisia perheitä. Kun kaupunki heittää meidät pihalle, sen olisi jumalauta pitänyt hankkia meille myös asunnot”.

Mökki numero 24:ssä on jäähyväiskokous. Viimeisenä oljenkortena rouva Anja Varis anoi presidentiltä kirjeitse apua tiistaina.

Kovat panokset käytössä Islannin vesillä

Reykjavik (Einar Haraldsen)

Islannin turskasodan tähänastisista vakavimmat yhteenotot sattuivat myöhään maanantai-iltana ja tiistaiaamuna.

Tapahtumapaikka sijaitsee Islannin lounaisrannikolla Selvogsgrundin luona.

Kaksi islantilaista rannikkovartioalusta, Thor ja Arvakur, joutuivat vastakkain englantilaisten troolareiden kanssa.

Islantilaiset kalastajat arvostelivat kitkerästi maansa rannikkovartioston pitkää pääsiäislomaa, jonka aikana englantilaiset ja länsisaksalaiset troolarit saivat lähes vapaasti kalastaa Islannin 50 meripeninkulman levyisen kalastusalueen sisäpuolella.

Islantilaislähteiden mukaan yksi englantilaistroolareista törmäsi tahallaan Thoriin. Islantilaiset ampuivat varoituslaukauksia, minkä jälkeen ne turvautuivat koviin panoksiin.

Englantilaiset alukset yrittivät turvautua islantilaisten aikaisemmin käyttämiin keinoihin eli katkaista paikalla olleiden islantilaistroolareiden vaijerit.

Rannikkovartioston pienimmän aluksen Arvakurin miehistö sai keskittyä väistelemään englantilaistroolareiden törmäysyrityksiä.

Arvakurissa ei ole tykkiä, joten sen miehistö turvautui kiväärituleen.

Vakavaksi kääntyneen kalastuskiistan keskipisteenä on Pohjois-Atlantin turska. Islantilaisten mielestä heidän rannikkonsa edustalla 50 meripeninkulman vyöhykkeellä liikkuvat turskaparvet kuuluvat heidän apajiinsa. Englantilaiset ja länsisaksalaiset havittelevat kuitenkin jakamaan samoja saaliita.

Villisika saanee pian jälkeläisiä

Varkaus (HS)

Savonrannan villisialta odotetaan kesällä jälkeläisiä.

Hääseremoniat on jo pidetty, morsian on kahdesti aiemmin porsinut kesy emakko.

Kyseessä on kolmen maanviljelijän yritys, kertoo maanviljelijä Tero Turtiainen.

Aiemmin ei Suomessa ole tapahtunut vastaavaa risteytystä. Jos risteytys onnistuu, alkaa villisian tarhaus porsaiden synnyttyä.

– –

”Porsiminen voi hyvinkin onnistua”, sanoo tohtori Ilkka Koivisto Korkeasaaresta.

”Tuloksena on possuja, ei niillä ole muita nimiä. Lajit ovat lähellä toisiaan. Villisian maku muuten ei ole lainkaan hassumpi, olen maistanut.”

Kitaramusiikkia Ritarihuoneella

Espanjalaista klassista kitaramusiikkia esittävät Ritarihuoneella neljä nuorta muusikkoa, Jukka Savijoki (vas.), Heikki Hernberg, Ilmari Hytönen ja Mikael Laurson. Illan ohjelma sisältää 1500-luvun espanjalaisten mestareiden kuten Milánin ja Mudarran sävellyksiä, ja 1600- ja 1700-luvun musiikkia edustavat Gaspar Sanzin ja Sylvius Weissin teokset. Ohjelman moderneja säveltäjiä ovat kuubalainen Leo Brouwer, englantilainen John W. Duarte sekä brasilialainen Heitor Villa-Lobos. Konsertin Järjestää Helsingin Kitaraseura.

Törkeä mustamaalaus

Jukka Kajava

Hanskiko viihdettä, joka ei ota kantaa, ei osallistu, ei tarjoa muuta kuin viatonta naurunaihetta?

Viimeisin ohjelmajakso, jossa sarjan tekijät kuvasivat sydämen kyllyydestä nykynuorison punaviiniä ja huumeita käyttäviksi, puuhkineen ja helyineen halpaa klovnia muistuttaviksi epäihmisiksi, oli yksi television törkeimmistä mustamaalauksista.

Samaan hengenvetoon voitaisiin väittää, että kaikki neekerit ovat typeriä, kaikki naiset kanoja, kaikki köyhät varkaita.

Aika erikoisen ihmiskäsityksen kannattajiksi Mainos-tv:n viihteen tekijät Hanskin hyväksyessään ja ohjelmakanaville tuottaessaan julistautuvat.

Kaikki se, mitä nuoret tekevät, on mieletöntä, tyhmää, realiteetteja vieroksuvaa.

Kaikki se, mitä Hanski-sarjan aikuiset päähenkilöt, siis Hanski ja Liisa sanovat, on sitä oikeaa ajattelua.

– –

Mutta miksi Mainos-tv pitää asiallisena heidän harhojensa esittämistä. Vai ovatko ne Mainos-tv:nkin harhoja.

Mystistä manipulointia Hanskin viimeisin jakso joka tapauksessa oli.

Kohtauksia eräästä avioliitosta jatkuu

Tähtitaivaan tavoitelluin kimaltelija lienee tällä hetkellä norjalainen näyttelijätär Liv Ullman, joka esittää naispääosaa vähintään itsensä vertaisen ohjaajan, ruotsalaisen Ingmar Bergmanin tekemässä tv-sarjassa Kohtauksia eräästä avioliitosta, jonka toinen osa nähdään klo 19.15 ykkösverkossa.

Ranskalaisten rakkaus yllätti

Tutkijat ovat romuttaneet ranskalaisten maineen suurina rakastajina. Ranskalainen seksologiryhmä on julkaissut 900-sivuisen raportin, joka on lyönyt tutkijatkin ällikällä.

Tutkimuksen mukaan 78 ranskatarta sadasta vetää tiukasti verhot kiinni ja sammuttaa valot ennen esileikin alkua.

Valtaosa ranskattarista menetti neitsyytensä miehelle, jonka kanssa oli seurustellut yli vuoden. 20–29-vuotiaista naisista on 45 prosenttia koskemattomia.

78 prosenttia aviovaimoista ei ole kertaakaan ollut uskoton. Keskivertoranskattarella on ollut elämässään 1,8 miestä ja ranskalaisella miehellä 11,8 naista.

On selvää, että pieni naimattomien iloluonteisten ranskattarien joukko joutuu pitämään tilastoja korkealla.

Vain viisi prosenttia ranskalaisista miehistä ja kaksi prosenttia naisista on ollut homoseksuaalisessa suhteessa (Kinseyn raportissa yli 30 prosenttia).

Ranskan maine erotiikan mekkana on taakse jäänyttä.

Suomen Lääkärilehti, joka julkisti tutkimuksen tuloksia, arveleekin, että lähemmäksi mekkaa päästään, jos maan nimen etukirjaimeksi vaihdetaan T.

Koonnut Kari Lankinen

Lue tästä koko lehti: hs.fi/aikakone