Espanjalainen suurliikemies Don Francisco Albert Ferrero lienee tehnyt maanmiestensä keskuudessa uuden ennätyksen. Hän on nimittäin tullut 40. vierailulleen Suomeen, jossa hänen mukaansa on ainutlaatuinen luonto ja harvinaisen ystävällinen kansa. Don Francisco painui Helsingistä liki suoraan Lappiin, jossa sielläkin hän nyt on jo 15. visiitillään, mukana suuri seurue ystäviä Espanjasta. Vieraat aikovat tutustua mm. Revontuli-nimiseen ”lapinmajaan”, jossa porolla ajo, pilkkikalastus sekä hiihtäminen kuuluvat ohjelmaan.