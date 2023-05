Pirkko Kolbe

Edesvastuuttomat aikuiset saattavat antaa pikkulapsille tukeviakin drinkkejä, jotta nämä nukahtaisivat illalla nopeasti.

Tai jotta lapsen kustannuksella voitaisiin hiukkasen naureskella. Poikahan juo kaljaa kuin aikamies.

Lapsi kestää kuitenkin huonosti alkoholia, se saattaa olla pienokaiselle jopa hyvinkin vaarallista.

Ja mikä pahinta, pieni ihminen alkoholisoituu nopeasti.

Ei ole mukavaa, jos meillä on pian käsissämme uusi sosiaalinen ongelma: pikkulapsialkoholistit.

– –

Lapsi haluaa mielellään olla osa joukosta. Kun isä juo kaljaa, tahtoo lapsikin tehdä samaa.

Mutta hänelle olisi järjestettävä oma alkoholiton juomansa.

Alkoholi ja pieni lapsi eivät totisesti sovi yhteen.

Show etsi svengiä 1940-luvun nuoteista

Raimo Möysä

Nostalgia ja tango ovat päivän muotisanat musiikissa. Niistä on moni löytänyt helpon tavan ammentaa juonta viihteeseen.

Pölytetään vähän vanhoja nuottipinoja, pukeudutaan jazzahtavasti ja ohjelma on valmis.

Nostalgiasta ovat myös Katri Helena ja Martin Brushane rakentaneet 1940-luvun svengi-shown ravintola Adloniin.

Taustalle on koottu peräti kahdeksantoistamiehinen orkesteri, joka puhaltelee minkä palkeista lähtee.

Rekvisiittana lavalla pyörii kettuja, olkihattuja ja steppityttöjä.

Vanhat laulut ovat aina turvallinen ratkaisu esiintyjälle. Ne ovat yleisölle entuudestaan tuttuja ja moneen kertaan märehdittyjä.

Komiikkaa tulee kuin itsestään mukaan, kunhan vain vähän elehtii vanhaan malliin.

Katri-Helenan ohjelmiston kappaleet ovat kaiken lisäksi niitä tutuimpia mahdollisia. On My Heart Belongs to Daddy, Cheek to Cheek, The Lady is a Tramp ja muut.

Kappaleissa ei sinänsä ole mitään vikaa, kuten ei myöskään Katrin tulkinnoissakaan.

– –

Katri-Helenan ensimmäiseksi omaksi ravintolaohjelmaksi se on täysin tyydyttävä ja antaa odottaa seuraavasta kerrasta jo paljon enemmän.

Katri Helena ja Martin Brushane palauttelevat mieliin 1940-lukua ja swingin kulta-aikaa.

Yhteiskunnan tyydytettävä tositarpeet, ei toiveita

Yhteiskunnan tulee päätöksenteossa lähteä ihmisen tarpeista, eikä niinkään tähdätä lyhytjännitteisten toiveiden toteuttamiseen.

Näin sanoi sosiaaliministeri Seija Karkinen avatessaan Messuhallissa Habitare-näyttelyn, jonka painopiste on toiveissa enemmän kuin tarpeissa.

Ministeri Karkinen puhui Jeja-Pekka Roosin äskettäin tarkastetusta väitöskirjasta, jossa pohditaan hyvinvoinnin käsitesisältöä.

Tarpeiden tyydytys on hyvinvointia, toiveiden tyydytys onnellisuutta. Toiveet ovat lyhytjännitteisempiä ja niiden tyydytys ihmisen elämisen kannalta vähemmän tärkeää kuin tarpeiden tyydytys.

Asumisen tarve on yksi ihmisen pysyvistä perustarpeista.

– –

Helsingin kaupunginjohtajan ylipormestari Teuvo Auran ja ministeri Karkisen avattua Habitaren, kutsuvieraat tutustuivat näyttelyyn.

Messuhallin porteille kertyneet jonot alkoivat purkautua näyttelyalueelle kello 15:tä lähtien.

Puhemies nuhteli kansanedustajia

Eduskunnan puhemies V. J. Sukselainen (k) nuhteli eduskuntaa perjantaina siitä, ettei keskustelujen taso ole vastannut valtiopäiväjärjestyksen vaatimuksia vakaasta ja arvokkaasta käytöksestä.

Hän vetosi kansanedustajiin korjauksen aikaansaamiseksi.

Sukselaisen mukaan on loukkaavien, pilkallisten tai muuten sopimattomien sanojen tai lausumien käyttöä tasavallan presidentistä, hallituksesta ja sen jäsenistä, eri viranomaisista ja etenkin edustajatovereista esiintynyt varsin usein.

Asiaa käsiteltiin ennen istuntoa eduskunnan puhemiesneuvostossa, ja siellä olivat esimerkkeinä sopimattomista ilmaisuista katkelmat Smp:n johtajan Veikko Vennamon ja kansanedustaja Rainer Lemströmin (mp) kahden viikon takaisista eduskuntapuheenvuoroista.

Zavidovo-vuoto muutti hallitusta

Ulkomaankauppaministeri Jussi Linnamo erosi perjantaina hallituksesta. Syyksi Linnamo sanoo vaikeudet nykyisessä tilanteessa hoitaa ministerin tehtäviä.

Hänen mukaansa on ollut mahdotonta lyödä työohjelmaa lukkoon, kun ei tiedä nostetaanko syyte vai ei Zavidovo-vuotojutussa.

Linnamo korostaa, ettei hänen eroamisensa vaikuta, eikä saa vaikuttaa millään tavalla hallitusyhteistyöhön.

Myös sos.dem. puolueessa Linnamo säilyttää entiset luottamustehtävänsä.

Vain tietämätöntä teeskentelevä ei tunne Bobby Charltonia

”Tietämättömyyttä teeskenteleviä lukuun ottamatta ei voi olla monta aikuista ja vielä vähemmän poikia, jotka eivät tietäisi kuka on Bobby Charlton.”

”Vain ani harvat urheilun ystävät missä tahansa niistä maista, joissa jalkapalloilu on kansallispeli, voivat olla tuntematta Charltonia.”

Näin kirjoitti lontoolainen poliittis-taloudellinen viikkolehti The Economist kommentoidessaan Bobby Charltonin, 35, ilmoitusta lopettaa ammattimainen jalkapalloilu tämän liigakauden päättyessä.

Lehti arveli tuosta ilmoituksesta repäistyn maailmassa enemmän otsikoita kuin mistään Britanniasta tulleesta lausunnosta sen jälkeen, kun Beatles-yhtye hajosi.

Charltonin veljesten Bobbyn (vas.) ja Jackie Charltonin suuri hetki kotoisessa Ashingtonissa 1966. Englanti on voittanut maailmanmestaruuden ja kaivoskaupungin asukkaat ottavat keltaisella Rolls Roycella saapuneet poikansa riemuiten vastaan.

Raisiosta aiotaan rakentaa väljä puutarhakaupunki

Turku (HS)

Uranuurtajan ja esimerkillisen kaupungin luonnoltaan ja ihmisystävällisyydeltään aikovat raisiolaiset kaupungistaan rakentaa.

Suunnitelmat on tehty ja nyt on valtiovalta siunannut ajatuksen, sillä tasavallan presidentti päätti perjantaina antaa esityksen Raision kaupungin perustamisesta ensi vuoden alusta.

Näin ollen Raisio on varsin ripeästi kehittynyt maalaiskunnasta kaupungiksi, sillä kauppalaksi se muuttui vuoden 1966 alussa.

”Raisiosta tehdään maamme ensimmäinen viherkaupunki, jossa pienet korttelit ja niitä kiertävät asvalttikadut, pienet puistopläntit ovat kiellettyjä. Toisin sanoen me sensuroimme kokonaan runkokaavan”, sanoo Raision kauppalanvaltuuston puheenjohtaja Antti Tuominen (sd).

Kivikylän tilalle raisiolaiset haluavat Tuomisen mukaan väljän puutarhakaupungin, ilmaa, linnunlaulua, leveitä autojen ajokaistoja, lasten leikkipaikkoja ja vapaana juoksevia eläimiä.

”Raision ja maamme kahden vaarallisimman risteyksen korjaamiseen näkyy olevan ainoa keino tieverkoston kunnallistaminen. Vain kaupunkimuodossa omistamme katumme ja teemme niille mitä tahdomme”, sanoo Raision kauppalanvaltuuston puheenjohtaja Antti Tuominen.

Turskasodan sovinto kariutui

Reykjavik (Reuter)

Englannin ja Islannin neuvottelut kahdeksan kuukautta kestäneestä ”turskasodasta” katkesivat perjantaina Reykjavikissa ilman sopimusta.

Molempien osapuolien neuvottelijat sanoivat, että he eivät löytäneet yli viisi tuntia kestäneissä neuvotteluissaan neuvottelupohjaa Islannin aluevesirajan pidentämisestä johtuvaan kiistaan.

– –

Englanti on varoittanut, että se voi lähettää sota-aluksiaan suojelemaan viime keinona kalastajiaan.

Ennen neuvotteluja englantilaista troolaria tulitettiin, kun se yritti törmätä islantilaiseen partioveneeseen.

Viranomaiset pelkäävät, että jännityksen kiristyminen voi aiheuttaa ihmishenkien menetyksiä.

Turska on islantilaisille kalastajille elinehto ja kalastus taas Islannille elinehto. Siksi neuvottelut ovat saarivaltiolle hyvin tärkeitä.

Yesterday / School's Out

Hei kaikki nuorten postilaiset.

Meillä on kavereita, jotka eivät ole koskaan voineet sulattaa Beatleseja.

Mutta me olemme edelleenkin sitä mieltä, että niillä on paljon korkeatasoisempaa musiikkia kuin esimerkiksi Uriah Heepillä.

Varmasti eivät monetkaan jytämusiikin harrastajat tule ajatelleeksi, että Beatlesit juuri aloittivat tämän nykyisen pop-musiikin virtauksen, pitkätukkaisuuden ym.

Joten kai heitä pitäisi kunnioittaa siinäkin mielessä.

Olemme huomanneet, että monet katsoo kieroon saadessaan kuulla, että me tykätään Beatleseista.

Vai onko se muka liian vanhentunutta musiikkia verrattuna esimerkiksi Alice Cooperiin, viimeisimpään nuorison villitsijään?

Hänkin elää mainostemppujensa varassa; ilman noita kaiken maailman konstejaan hän tuskin olisi nuorison suosiossa.

– –

School's Outissa on rytmiä, mutta menkääpä joskus läheisimpään levykauppaan ja pistäkää Yesterday pyörimään...

Rakkain terveisin, Yellow Submarines

Hymyä huuleen

Hymyä huuleen -ohjelmassa klo 18.15 Tv 2:ssa nähdään mm. ikuinen lapsitähti Shirley Temple.

Koonnut Kari Lankinen

