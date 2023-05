Saarisen ote lujempi kuin koskaan

Salzburg (Kaarlo Sundell)

Teuvo Länsivuori on nyt uransa ensimmäisen kerran johdossa maailmanmestaruuspisteissä.

”Eihän tässä muuta voi olla kuin tyytyväinen. Tarkoituksenani oli kilpailuun lähtiessäni välttää kaatuminen ja päästä maaliin.”

Sateinen sää ei miellyttänyt myöskään Länsivuorta, vaikka hän on kovassa maineessa yltiöpäisenä kaarreajajana.

”Minä kaaduin alkukaudella Imolassa vesisateessa. Se oli mahtava lento, josta selviydyin vain onnella. Tapaus on kuitenkin muistissa ja se kyllä jarruttaa.” – –

Suomalaisten ote moottoripyörämaailman huipulla on lujempi kuin koskaan. Salzburgissa ajetussa toisessa MM-osakilpailussa uusi Jarno Saarinen ensimmäisen osakilpailun temppunsa voittamalla sekä luokan alle 250 ksm että alle 500 ksm.

Pisteissä johtaa Saarinen siis molempia luokkia puhtaalla pelillä. Saarisen ylivoimaa kuvaa se, että molemmissa luokissa hän ohitti kierroksella muut paitsi tallikaverinsa Hideo Kanajan.

Paroni ja Paronin tunnusmerkit, kaksi voittajan seppelettä ja kannu.

Sammy Babitzin haudattiin

Laulaja Aleksander ”Sammy” Babitzin siunattiin viimeiseen lepoon Helsingin Ortodoksisen seurakunnan kappelissa sunnuntaina. – –

Lähes tuhat ihmistä oli saapunut sateisessa säässä saattamaan Sammy Babitzinia viimeiselle matkalle.

Omaisten seppeleenlaskun jälkeen laskivat kymmenet Sammyn ihailijat ja työtoverit kukkatervehdyksensä hänen haudalleen.

Sammy Babitzin oli 24-vuotias. Hän sai surmansa työmatkalla huhtikuun 28. päivänä liikenneonnettomuudessa Äänekoskella.

Nixoniakin syytetään Watergate-salailusta

Washington (Reuter)

Presidentti Richard Nixonin luottamuskriisi syveni sunnuntaina sen jälkeen, kun oli esitetty väitteitä, joiden mukaan hän tiesi ja hyväksyi Valkoisen talon yritykset salailla Watergaten salakuuntelujuttua.

Valkoinen talo ei suostunut kommentoiman virallisesti presidenttiin kohdistettuja syytteitä, joiden takana kerrottiin olevan entisen Valkoisen talon erikoisneuvonantajan John Deanin.

Nixon erotti Deanin viime maanantaina samalla, kun hän hyväksyi avustajakuntansa päällikön H. R. Haldemanin ja kotimaisten asioiden neuvonantajansa John Ehrlichmanin eronpyynnnöt.

Waldheim tuli ja aloitti kierroksensa Pohjolassa

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri Kurt Waldheim saapui sunnuntaina iltapäivällä kahden päivän vierailulle Suomeen.

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri Kurt Waldheim (vas.) tervehtii virkasisartaan, maailmanjärjestön apulaispääsihteeri Helvi Sipilää. Keskellä Suomen YK-suurlähettiläs Aarno Karhilo.

Helsinki on ensimmäinen pysähdyspaikka hänen kaikkiin viiteen Pohjoismaahan suuntautuvalla matkallaan.

Maanantaina pääsihteeri Waldheim tapaa presidentti Urho Kekkosen sekä neuvottelee pääministeri Kalevi Sorsan ja ulkoministeri Ahti Karjalaisen kanssa.

Tiistaiaamuna hän jatkaa matkaansa Tukholmaan.

Turun Veljekset lumosi Tukholman

Täydelliseksi menestykseksi muodostui Turun kaupunginteatterin Tukholman vierailu heti ensimmäisenä päivänä.

Suurelta osalta suomalaisista siirtolaisista koostuva yleisö otti Seitsemän veljeksen esityksen vastaan varauksettoman innokkaasti.

Poikkeuksellisen mairittelevia arvioita esityksen tasosta antoi myös Dagens Nyheter, joka jo sunnuntain numerossaan ehti käsitellä vierailua. Jutussaan ”Elinvoimaiset seitsemän veljestä” DN toteaa Turun kaupunginteatterin antavan loistavan kuvan suomalaisen teatterin nykytilasta.

Kalle Holmbergin teatterin sanotaan olevan rajua, konkreettista ja verevää. Ihailtavaa on se rohkeus, millä ohjaaja ja näyttelijät ovat tehtäväänsä käyneet ja mukaansatempaava on tulos, johon ennakkoluuloton ilmaisun etsiminen on vienyt, todetaan kirjoituksessa.

Puolet asukkaista pitää Pispalasta puutteineenkin

Joka kymmenes Pispalan talous Tampereella on ilman vesijohtoa.

Joka kolmannesta keittiöstä puuttuu sähköliesi.

Keskuslämpö on runsaalla kolmanneksella.

Peräti kaksi kolmasosaa talouksista on ilman lämmintä vettä ja kolmannes ilman wc:tä.

Kuitenkin yli puolet pispalalaisista pitää Pispalaa parhaana asuinpaikkana.

Kalamiehet kauhuissaan: Lieksa aikoo sittenkin kahlita Ruunaan kosket

Lieksa (Jaakko Pihlaja)

Juuri julkistettuun kansallispuisto-ohjelmaan kuuluvien Ruunaan koskien yllä leijuu yhä rakentamisen uhka.

Ruunaan koskista komein, Haapakoski, kuohuu vielä vapaana ja kalaisana. Rannalla harppova Yrjö Lemettinen, kalamies henkeen ja vereen, uskoo harjuksen, siian ja taimenen saavan pitää uimavetensä, vaikka voimatalous on uhkana.

Vastoin yleistä mielipidettä ja eduskunnankin kannanottoa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy haluaa valjastaa vielä käyttämättömät vesialueensa energiatuotantoon kulutushuippuja ja hintaa tasaamaan.

Karjalan kalamiehet ja luonnonsuojeluväki ovat kauhuissaan jo haudatuksi uskomastaan voimala-ajatuksesta.

Lieksan kaupunki on puolestaan työllisyysvaikutuksiin tuijottaen uudistanut Pielisjärven kunnan pari vuotta sitten päättämät lausumat rakentamisen puolesta.

Ruunaan kosket Lieksanjoessa muodostavat koskiketjun, johon verrattavia luonnonvesiä ei Suomesta Kuusamoa alempaa löydy.

Täydellinen erämaamaisema Lieksan kaupungissa, vain 33 kilometrin päässä keskustasta.

Tukisukat hoitavat rasittuvia jalkoja

Suonikohjut parantaa vain leikkaus. Siksi helposti rasittuvia jalkoja kannattaa hoitaa.

Hyvissä ajoin aloitetulla ennaltaehkäisyllä voidaan suonikohjujen ilmestymistä hidastaa.

Tukisukat on tarkoitettu jalkojen lihasten ja laskimosuonten ulkonaiseksi tueksi.

Ministeriölle kirjelmä autojen joutokäynnistä

Suomen kaupunkiliitto pitää moottoriajoneuvojen tarpeettoman joutokäynnin kieltämistä koko maata koskevana asiana.

Liiton hallitus lähetti liikenneministeriölle kirjelmän, jossa vaaditaan toimenpiteitä autojen turhan tyhjäkäynnin kieltämiseksi.

Moottorin käyttöä koskevat rajoitukset eivät nykyisessä asetuksessa koske autoilijoita yhtä ankarasti kuin moottoripyöräilijöitä. Joutokäynnin pituutta ei tosin ole moottoripyörienkään osalta määrätty. – –

Kaupunkiliitto tosin katsoo, että rajoituksilla tuskin on saatavissa kovin merkittäviä tuloksia melun ja ilmansaastumisen torjumisessa.

Harlamov Kanadaan …turistina

Moskova (STT–TASS)

Neuvostoliiton jääkiekkomaajoukkueen valmentaja Vsevolod Bobrov ja hänen apulaisensa Boris Kulagin sekä maajoukkueen tähti Valeri Harlamov kuuluvat ryhmään, joka matkustaa 7. toukokuuta Kanadaan seuraamaan jääkiekon Stanley Cupin loppuotteluja.

Kutsun neuvostoliittolaiselle urheiluvaltuuskunnalle on esittänyt Kanadan amatöörijääkiekkoliitto yhdessä NHL:n ammattilaisliigan kanssa.

Vierailun aikana keskustellaan joukkueiden vaihdosta NHL:n ja Neuvostoliiton välillä ensi pelikautena.

Koonnut Pasi Oikarinen

