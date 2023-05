Mauno Olkinuoran lämminverinen kirmaa kevätlaitumilla samanaikaisesti kun isäntä itse on päässyt peltotöilleen Siilinjärven Kasurilassa.

Vihreä linja on voimistumassa Pohjois-Suomessa. Perunankasvatus puolestaan uhkaa pohjoisessa tyrehtyä. Viljelijät eivät hyväksy tarjoushintoja. Jos ruokaperunasta saa jatkuvasti vain 20 penniä kilolta, ei työlle jää mitään — varastoista puhumattakaan, sanovat viljelijät.

Syysviljat ovat talvehtineet melko hyvin suurimmassa osassa maata. Maan eteläosissa on pellolle päästy paikoin viimevuotista aikaisemmin. Pohjanmaalla runsaat sateet pehmittivät peltoja, joten kylvötyöt siirtyivät alueella normaalin aikaan. – –

Varsinaisella viljanviljelyalueella viljellään leipä- ja rehuviljaa suunnilleen yhtä paljon kuin edellisinäkin vuosina. Siemenperunasta on paikoin pulaa.

Maanviljelijä Heikki Porkan jalka nousee keveästi: ensimmäinen peltolohko on äestetty ja nyt on superin vuoro. Kymin Laajakoskella maitaan viljelevä Porkka on tyytyväinen kevääseen.

Alko osti Hankkijan talon 23 miljoonalla

Alko osti Hankkijan talon perjantaina. Kauppahinta on 23 miljoonaa markkaa. Talon alakertaan Alko perustaa myymälän tämän vuoden lopulla. Muut tilat jäävät Hankkijan haltuun vielä kahdeksi vuodeksi.

Sopimuksen mukaan Alko saa haltuunsa talon myymäläkerroksen aputiloineen 15. heinäkuuta. Noin tuhannen neliömetrin tiloihin tulee viinamyymälä, jonka takia Alko varsinaisesti osti koko talon. – –

Puutarhakoneet ja perämoottorit vaihtuvat pulloihin, kun Alko perustaa myymälän ostamansa Hankkijan talon alakertaan vuoden lopulla.

Alko siirtää talon muihin tiloihin ainakin Kalevankadun aluekonttorin ja paikallisosaston. Muut tilat on tarkoitus vuokrata valtiolle Hankkijan siirryttyä niistä uuteen pääkonttoriinsa Oulunkylään kahden vuoden kuluttua.

Lapset vapaina

Yksinhuoltajat jos ketkään tuntevat pulman lastensa kaitsemisesta.

Sunnuntaina, äitienpäivänä se ei kuitenkaan ole ongelma, sillä Yksinhuoltajat ry:n Äitienpäivätempauksessa Tehtaanpuiston yhteiskoulussa tarjotaan paimennettaville leikkiä, laulua, askartelua, nukketeatteria ja mellastusta sillä aikaa kun yksinhuoltajat kuuntelevat ohjelmassa olevaa asiaa.

Nähtävissä on myös näyttely, jonka lapset itse ovat pystyttäneet. Maalit, pelit ja pensselit on saatu lahjoituksina ja niiden toimivuutta on kokeiltu antamalla muutamien talojen lasten kokoontua tekemään taidetta tapettirullanlopuilla ja lateksimaaleilla.

Ihannevartalon haluavien vaihtoehdot: Liivit tai ruokavalio

Tämä liiviyhdistelmä ei ole ollenkaan pahimmasta päästä, mutta suunta on niissäkin selvä. Vartaloa muovaavat leikkaukset lantioliivissä ja poven muotoa muuttavat toppaukset rintaliiveissä.

Anna-Liisa Wiikeri

Juuri kun olemme tottuneet tähän suloiseen vapauteen, liivittömään elämäämme, aletaan uhkaavasti puhua liivien paluusta. Muotikuvat yrittävät aivopestä meidät uskomaan, että uusi, vartalonmukainen pukeutuminen ehdottomasti vaatii alle tiukan panssarin.

Eihän tavallisesta naisesta langanohutta mannekiinia saa edes liiveillä. Ja silloin lienee tarpeetonta panssaroitua ja kärsiä. Ellei sitten tee täyskäännöstä ja ryhdy laihduttamaan. Sekin on yksi tapa ja taatusti terveellinen. – –

Yksi suomalaisen naisen perisynneistä on ostaa liivit sovittamatta tai tieten tahtoen valita liian pienet liivit siinä toivossa, että vaikuttaisi solakammalta. Mitä ei tietystikään tapahdu. Ainoa, mikä tapahtuu, on läskimakkaroiden siirtyminen yhdestä paikasta toiseen. – –

Eräs asiakas tiedusteli hyvää laihdutustapaa Cocolta, joka teki vastakysymyksen: ”Voitteko te itse ja miehenne hyvin?” Ja naisen vastattua myöntävästi. Coco Chanel tiedusteli ”Miksi sitten haluatte laihtua?”

Kolmasosa Itä-Pasilan taloista rakenteilla

Kolmannes Itä-Pasilasta on rakenteilla ja ensimmäiset talot valmistuvat ensi vuonna. Itä-Pasila on toteutettu vuoteen 1978 mennessä.

Pohjoisesplanadin Jugendsalissa on avattu Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusviraston ja Helsingin kaupunginmuseon järjestämä näyttely, jossa valaistaan Pasilan nykytilannetta ja tulevaisuutta.

Itä-Pasilaan tulee asuntoja noin 5 000:lle hengelle ja työpaikkoja 10 000. Pasilan rakentaminen alkoi kesäkuussa 1972.

Malminkartanon aseman tunneli puhkaistiin

Malminkartanon tunnelista on tie ulkomaailmaan auki. Tunneliasema on perustöiltään valmis elokuussa.

Malminkartanon aseman tunneli puhkaistiin ulkoilmaan perjantaina. Tunneli on 170 metrin pituinen. Sen leveys n. 16–17 metriä ja korkeus kymmenkunta metriä. Tunneliaseman poraustyöt aloitettiin maaliskuussa.

Aseman on tarkoitus olla perustöiltään valmis elokuun loppuun mennessä. – –

Tällä hetkellä aseman läheisyydessä on asutusta vain Malminkartanon koetilalla. Malminkartanosta tulee kuitenkin yksi Helsingin huomattavimmista asuma-alueista. Sinne on tarkoitus sijoittaa noin 7 700 asukasta, kun alueen aste- ja suunnittelukilpailu on ratkaistu.

Hakunilasta moitteita asemakaavaluonnokselle

Ylitiivis rakentaminen, puistojen ja lastentarhojen vähyys Hakunila 3:n asemakaavaluonnoksessa huolestuttaa Hakunilan vuokralaisyhdistystä.

Sen mielestä mm. osa kerrostaloista olisi siirrettävä keskustan jälkeen rakennettaville alueille, jotta asukkaiden yhteisille toiminnoille saataisiin kunnolliset tilat. – –

Hakunila 3:sta on tarkoitus tulla Hakunilan koko aluerakentamiskohteen liikekeskus. Kaavan käsittelyä vauhdittaakseen Vantaan kauppalanhallitus päätti asettaa kaavan nähtäväksi kesken lausuntokierroksen.

Nopeuttamisen toivotaan tuovan Hakunila 3:lle asuntohallituksen lainoja.

Helsingin Sanomain toimittaja pidätettiin Beirutissa

Arto Häilä

Helsingin Sanomain toimittaja Arto Häilä, 30, on pidätetty Beirutissa syytettynä sotilaallisten kohteiden luvattomasta valokuvaamisesta.

Toimittaja Häilä pidätettiin ensimmäisen kerran torstaina ulkonaliikkumiskiellon rikkomisesta. Hänet päästettiin myöhemmin vapaaksi.

Toinen pidätys tapahtui perjantaina. Beirutin poliisin antamien tietojen mukaan toimittaja Häilä on sotilasviranomaisten huostassa.

Ennen pidätystään toimittaja Häilä selosti lehdellemme Libanonin hallituksen joukkojen ja palestiinalaississien välisiä taisteluja sekä suomalaisten turistien asemaa levottomassa Beirutissa.

Suomen Beirutin suurlähetystö on yhdessä asianajajansa kanssa ryhtynyt toimenpiteisiin toimittaja Häilän vapauttamiseksi.

– –

Kaikki Beirutissa olevat suomalaisturistit siirtynevät lauantaina laivalla Kyprokselle. Bussilla Beirutista pois yrittänyt ryhmä käännytettiin takaisin Syyrian rajalla, Beirutiin yrittänyt Spear-Airin kone taas joutui jäämään Nikosiaan.

Paluu Suomeen tapahtuu viimeistään maanantaina.

Lehdistö

Kustannusliike Apulehti, jolle Tuulilasin julkaisuoikeudet ovat siirtyneet 1.4. lähtien, on ostanut myös Moottoriviestin Viestilehdet Oy:ltä. Moottoriviesti yhtyy Tuulilasiin kesäkuun numerosta alkaen.

Moottoriviestin toimittajat siirtyvät Tuulilasiin. Moottoriviestin tähänastinen päätoimittaja Erkki Raukko on nimitetty Tuulilasin toimituspäälliköksi. Tuulilasin päätoimittajana toimii edelleen Anssi Siukosaari.

Ufotutkija Rehn Suomessa

Ruotsalainen lakimies ja ufotutkija K. Gösta Rehn on parhaillaan Suomessa täkäläisten interplanetistien ja Kustannusosakeyhtiö Tammen vieraana Ufoja näkyvissä-teoksensa suomennoksen ilmestymisen johdosta.

Vierailunsa aikana Rehnillä on muun muassa tarkoituksena käydä eräällä Suomen paikkakunnalla, mistä on saatu runsaasti uforaportteja sekä tavata omakohtaisia havaintoja tehneitä suomalaisia.

Saksat syksyllä YK:hon

Bonn (Veikko I. Pajunen)

Bonnin liittopäivät hyväksyi perjantaina molempien saksalaisvaltioiden suhteet normalisoivan perussopimuksen ja niiden tien Yhdistyneiden Kansakuntien jäseniksi.

Historiallinen perussopimus tullee voimaan kesäkuun puolivälissä. YK taasen ottaa vastaan Saksan demokraattisen tasavallan DDR:n ja Saksan liittotasavallan syksyllä yleiskokouksensa alussa.

Länsivuorikin jätti Agostinin

Hockenheimin ensimmäiset harjoitukset menivät suomalaisittain. Jarno Saarinen (vas.) ja Teuvo Länsivuori olivat päivän nopeimpia.

Hockenheim, Länsi-Saksa (Kaarlo Sundell)

Suomen Teuvo Länsivuori aiheutti yllätyksen Italian Giacomo Agostinille Hockenheimin MM-osakilpailun harjoituksissa. Länsivuori ajoi japanilaisella moottoripyörällään 350 kuutioisten nopeimman ajan. Agostini jäi hänestä 0,6 sekuntia.

Perjantaiset harjoitukset olivat epäviralliset. Sunnuntain kilpailujen lähtöpaikat määräytyvät vasta tämänpäiväisten harjoitustulosten perusteella.

Länsivuori johtaa 350 kuutioisten luokkaa MM-pisteissä ennen Hockenheimin kilpailuja.

Jarno Saariselta harjoitukset sujuivat odotetusti. Hän oli nopein sekä 250 että 500 kuutioisten luokassa.

Isossa luokassa hän ajoi yli kaksi sekuntia nopeamman kierrosajon kuin luokan maailmanmestaruutta puolustava Agostini.

Koonnut Jarkko Rahkonen

Lue tästä koko lehti: hs.fi/aikakone