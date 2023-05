Eksoottisen näköinen ja -värinen mandariinisorsa on oleskellut jo muutaman viikon ajan Luvian Kuivalahden Harjunluomassa, aivan asumusten tuntumassa. Tämä on melko varmasti ensimmäinen kerta, kun tämä lintulaji Suomessa nähdään. Keski-Euroopan maissa sitä pidetään lammikkolintuna monissa puistoissa. Jostakin sellaisesta lienee tämäkin kotoisin. Linnun alkuperäinen kotimaa on itäisin Aasia.