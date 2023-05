Noin 1 000 ihmistä osallistui EEC:n vastaiseen joukkokokoukseen Helsingin Hakaniemessä torstaina.

Tilaisuuden järjesti kansalaisjärjestöjen Anti-EEC toimikunta sekä Helsingin ja Uudenmaan EEC:n vastainen kansanrintama.

Teknisten ja erikoisammattien liiton (SAK) puheenjohtaja Kalervo Kanninen (sd) sanoi, että kamppailu EEC:tä vastaan on taistelua Suomen omaleimaisen puolueettomuuden säilyttämisestä.

Kannisen mielestä ei ole oikein, että suurin SAK:n liitoista ja keskusliiton johto on pysynyt hiljaa EEC-kysymyksessä. ”On selvästi tuotava esille, että on poliittisesti vaarallista sitoa maamme Naton alaiseen kauppajärjestelmään eli EEC:hen.”

Kannisen lisäksi joukkokokouksessa puhuivat metallityöväen liiton toinen puheenjohtaja Ilmari Kosonen (kom), Keskustan opiskelijaliiton pääsihteeri Pekka Sallila ja opiskelija Juha Naukkarinen (lib).

Helsinki lupaa asunnot Puu-Pasilan väelle

Pasilan kylmä työväentalo oli tupaten täynnä pasilalaisia, joille osastopäällikkö Heikki Himanka Helsingin kaupungin asuntoasiain toimistosta selitti uusien vuokra-asuntojen valmistumista Pasilaan.

Tunteet kuumenivat Pasilan kylmässä työväentalossa, jossa Puu-Pasilan asukkaat torstaina kyselivät Helsingin päätöksentekijöiltä tulevaisuudestaan: milloin purkajat koputtavat ovelle, milloin uudet asunnot Itä-Pasilaan valmistuvat, kuka niihin pääsee ja mitä ne maksavat.

Pasilan asukastoimikunnan järjestämä tilaisuus jätti osanottajat miltei samaan epätietoisuuteen kuin ennen. Selväksi tuli vain, ettei kaupungin vuokrataloissa asuvia heitetä ulos ennen kuin uusi asunto on jostain muualta osoitettu.

Puu-Pasilan sadasta rakennuksesta 22 on niin heikkokuntoisia, että ne olisi kiireesti tyhjennettävä, mutta jos tyhjeneminen jatkuu samaa vauhtia kuin viime vuonna, on Pasilan 670 ruokakuntaa muualla vasta yli kymmenen vuoden kuluttua, sanoi Erkki Korhonen, jonka työryhmän mielipiteen mukaan vain 20 prosenttia Länsi-Pasilan asunnoista oli hyväkuntoisia.

Kysymykset puuroutuivat kokouksessa sekamelskaksi, josta erottuivat hätähuudot tulevaisuudesta.

”Purkakaa pois vaikka kaikki, kunhan tuuppaatte jonnekin ja halvalla asumaan”, kaikuivat välirepliikit työväentalossa.

Suomen suurin erikoisnäyttely Kuljetus 73 avattiin

Kansainvälinen kuljetusnäyttely Helsingin Jäähallissa on auki viisi päivää. Torstain avajaisia kunnioitti läsnäolollaan presidentti Urho Kekkonen.

Suurin Suomessa koskaan järjestetty erikoisnäyttely avattiin torstaina Helsingissä.

Kansainvälisen Kuljetus 73 -näyttelyn kirjava kalusto täyttää lähes kahden hehtaarin laajuisen alueen Jäähallissa ja sen lähiympäristössä.

Näytteilleasettajia on paristakymmenestä eri maasta kolmisen sataa.

Näyttelyn noin 150 osastoa esittelevät kaikki erilaiset ulkoisen kuljetuksen muodot ja tavarankäsittelyä.

Kaupallisten näytteilleasettajien lisäksi mukana ovat mm. Puolustusvoimat, useat valtion Keskusvirastot, alan järjestöt sekä Museovirasto ja Kansallismuseo vanhoine hevosajoneuvoineen.

Kuljetus 73 -näyttelyssä Satu Östringin vanavedessä marssivat tasavallan presidentti ja seurue.

Puhelinluettelon toinen osa

Helsingin jakoalueen puhelinluettelon toinen osa on ilmestynyt yli 1,5 kilon painoisena laitoksena. Luettelo astuu voimaan 27. toukokuuta.

Luettelo sisältää tilaajatiedot Forssan, Heinolan, Hyvinkään, Hämeenlinnan, Lahden, Lohjan, Padasjoen, Porvoon ja Tammisaaren–Hangon verkkoryhmistä.

Tämän vuoden puhelinluettelolla on paksuutta noin neljä senttiä ja painoa 1 050 grammaa. Painosmäärä on 169 000. Luetteloon on käytetty paperia 230 000 kiloa.

Valtioneuvoston päätöksiä

Hakunilan II keskikoulun kannatusosakeyhtiö sai luvan perustaa lukuvuodesta 1973—74 lukien viisiluokkaisen keskikoulun Vantaan kauppalan Hakunilan kauppalanosaan.

Kirkosta eroamiset yleistyneet

Kirkosta eronneiden määrä lisääntyi viisivuotiskautena 1967–71 edellisestä viisivuotiskaudesta yli kaksinkertaiseksi. Nyt kirkosta erosi 55 920 ja vuosina 1962–66 erosi 25 708 henkilöä.

Eroamisten huipuksi muodostui vuosi 1970, jolloin eronneiden määrä ylitti 15 000.

Tiedot perustuvat kirkon tutkimuslaitoksen laatimaan selvitykseen.

Yleisintä kirkosta eroaminen oli väestömäärään verrattuna Helsingin ja vähäisintä Kuopion hiippakunnassa.

Noin kaksi kolmasosaa eroamisista tapahtui kaupungeissa ja kauppaloissa.

Syynä eroamisten lisääntymiseen on tutkimuslaitoksen mukaan vuoden 1969 alusta voimaan tullut uusi kirkosta eroamismenettely.

Myös kirkkoa arvostellut julkinen keskustelu on ilmeisesti ollut vaikuttamassa lukujen nousuun, todetaan selvityksessä.

Brezhnev ihmetteli Suomen puolueita

Bonn (Veikko I. Pajunen)

Neuvostoliiton puoluejohtajaa Leonid Brezhneviä ihmetyttää seikka, että suomalaisilla on niin monta poliittista puoluetta.

Tämän hän paljasti itse harvinaisessa haastattelussa, jonka hän myönsi länsisaksalaiselle viikkolehdelle Der Strenille.

Työhuoneessaan Kremlissä neuvostojohtaja kertoi länsisaksalaisille toimittajille saaneensa Suomeen tekemänsä matkan aikana kuulla, että maassa toimii 15 puoluetta.

”Oikeistolaisia ja vasemmistolaisia maanviljelijöitä ja kristittyjä — enemmän puolueita kuin pystyn laskemaan”, hän kuvasi naapurimaan järjestelmää haastattelussa.

”Kysyin erään tehtaan johtajalta, mitä mieltä hän on monista puolueista”, Brezhnev kertoi, ja silloin tämä sanoi: ”No, onhan erittäin mielenkiintoista lueskella sunnuntaisin, mitä kukin kustakin puolueesta kirjoittaa”.

Sen sijaan Neuvostoliiton järjestelmään puoluejohtaja on tyytyväinen. ”Meillä on yksi puolue, hallitseva puolue”, hän sanoi, ”mitä me oppositiolla tekisimme?”

Enson rakentaja Kostamus-kilpaankin

Imatra (HS)

Enson tehdaslaajennuksen suomalainen rakennuttaja Finn-Stroi Oy valmistautuu kilpailemaan myös Kostamus-projektista. Finn-Stroin miehet tiesivät torstaina Ensossa, että myös pohjoiset rakentajat pyrkivät siihen mukaan.

”Kostamus pakottaa pelkällä suuruudellaan suomalaiset rakentajat yhteistyöhön”, sanoi ministeri Pentti Uusivirta.

”Sekä Neuvostoliiton että Suomen etujen mukaista on, ettei repivää kilpailua pääse syntymään. Valtiota tarvitaan Kostamus-hankkeessa, vaikka valtion rakennuttajayritys onkin vasta ajatuksen asteella”, sanoi Uusivirta.

Enson eli Svetogorskin tehtaiden rakennustyömaalla käy päivittäin töissä noin 700 suomalaista. Syksyyn mennessä määrän arvioidaan nousevan tuhanteen. Kokonaisuudessaan Enson työllistävä vaikutus on 5 000 suomalaista.

Maa on syntinen laulu

Mäkelän Martta (Maritta Viitamäki, vas.) pesee vastikään taloon ottopojaksi otetun Hanneksen (Jouko Hiltunen) tukkaa ennen perheen seuroihin lähtemistä. Takana Mäkelän vanha äijä (Aimo Saukko). Rauni Mollbergin ohjaamana Kittilässä jatkuvat parastaikaa Mukan Syntisen laulun kuvaukset toistaiseksi vielä metrisen hangen seassa.

Brittitroolarit pois kiistellyltä alueelta

Lontoo (Erkki Arni)

Englantilaiset kalastusalukset vetäytyivät torstaiaamuna Islannin vaatiman 50 meripeninkulman kalavesirajan ulkopuolelle.

Kipparit päättivät nostaa verkkonsa merestä ja lähteä pois, koska hallitus ei ollut suostunut lähettämään sotalaivoja troolareiden suojaksi.

Islantilaisten vartiolaivojen toiminta on viime aikoina tullut entistä aktiivisemmaksi, eivätkä kalastajat katso voivansa jatkaa pyyntiä islantilaisten koko ajan häiritessä.

Troolarit ovat joutuneet keskeyttämään kalastuksen joka kerran, kun islantilaiset partiolaivat ovat lähestyneet troolarivaijereiden katkaisulaitteet valmiina, joten saaliit ovat viime aikoina tuntuvasti huvenneet.

Diplomaatit: Presidentin valtaa rajoitetaan

YK, New York (AP)

Monet kokeneet YK-diplomaatit arvelevat, että Yhdysvaltain kongressi rajoittaa presidentin valtaa Watergate-skandaalin seurauksena.

He uskovat, että tämä supistaa Yhdysvaltain vaikutusvaltaa maailmassa.

