Oulu (HS)

Tulvaveden kohoaminen Pudasjärvellä on hidastumassa viime hetkellä.

Muutaman sentin nousu ajaa asukkaat monesta talosta vettä pakoon. Lattiatäytteisiin vesi yltää kylän keskustassa kymmenissä taloissa, mutta toistaiseksi matot ovat säilyneet kuivina.

Vesi Iijoessa nousi perjantain vastaisena yönä vain pari senttiä normaalin viidentoista sijasta.

Vedenpinta joessa on nyt nelisen metriä normaalitason yläpuolella ja kalatalousneuvoja-puutarhuri Matti J. Porovuoman mukaan korkeammalla kuin koskaan ennen.

Vesi on mykistänyt toistasataa puhelinta kylän keskustassa ja vilkastuttanut venekauppaa Oulua myöten.

Jokaisen talon porraspielessä on vene kiinnitettynä ja jotkut taittavat koulumatkansa kumiveneellä.

Kunnantoimisto ja paloasema ovat täysin vailla puhelinyhteyksiä, ja tiekin on puolimetrisen vesikerroksen peitossa.

Pudasjärvellä on puhelinyhteyksiä poikki pitkälti toistasataa, mutta korjausautot seisovat lakossa postin pihalla ja uhkaavat jäädä veden alle. Sähköasentaja Pekka Outila yritti päästä veneellä siirtämään syvimmällä olevaa autoa, mutta avaimet ovat kassanhoitajalla ja kassanhoitaja on tavoittamattomissa sairaslomalla. Postitalon kellarin vesi on vallannut.

Ihmisen unohdettu ystävä

Tässä maassa on yli 200 000 kansalaista, jotka ilmeisen turhaan puskevat päätään seiniin.

Mittava kansalaisjoukko merkitsee koiraveronmaksajia ja seinät puolestaan ovat se penseä virkakoneisto, joka ei ole hievahtanutkaan vuosikausien jahkailunsa lomassa.

Valtiolle maksetaan veroa lähes 300 000 koirasta.

Se merkitsee yli seitsemän miljoonan markan tuloa byrokratialle, jonka ainoa anti koiranomistajalle on verolappu.

Suomen Kennelliiton valtuusto on ollut koolla ja haluaa julkilausumassaan erityisesti korostaa koiran sosiaalista ja mielenterveydellistä merkitystä.

Lasten kasvatuksessa, nuorison ongelmissa ja vanhusten yksinäisyydessä koira on monesti korvaamattomana apuna. Reippailu koiran kanssa tuo vaihtelua kaupunkilaistuvalle ihmiselle.

Valtuuston mielestä valtio ja kunnat olisi saatava hyväksymään koira yhteiskunnan osatekijänä.

Usvan Sissi ja Suomen muut sadat tuhannet koirat odottavat parempia aikoja.

Voidaanko Nixon vetää valtakunnanoikeuteen?

Watergate-skandaalin tyrskyt lyövät voimakkaina.

Yhdysvaltain oikeusministeriö tutkii juttua, samoin liittovaltion suuri valamiehistö.

Senaatin erikoisvaliokunta aloitti torstaina julkiset kuulustelut, joissa on luvassa hiukset pystyyn nostavia todistajanlausuntoja.

Kaikilla näillä tutkimuselimillä on monia auki olevia kysymyksiä.

Kun niihin on saatu vastaukset, voidaan ruveta pohtimaan kysymyksistä laajakantoisinta eli voidaanko presidentti Richard Nixonia vastaan nostaa syyte valtakunnanoikeudessa.

Viiden tunnin istunto aloitti Zavidovo-käsittelyn

Yli viisi tuntia kestäneellä ja runsain mitoin värikkäitä piirteitä sisältäneellä istunnolla aloitti Helsingin raastuvanoikeus perjantaina ns. Zavidovo-uutisvuotojutun käsittelyn.

Syytetyistä oli kansliapäällikkö Antero Jyränki, 39, paikalla, kun taas ylijohtaja Seppo Lindblomia, 37, edusti vain asianajaja.

Oikeus lykkäsi kummankin syytetyn osalta juttujen käsittelyä ensi kuun 15. päivään.

Tällöin on sekä Jyrängin että Lindblomin oltava itse paikalla heille kummallekin perjantain istunnossa langetetun 300 markan sakon uhalla.

Kansliapäällikkö Antero Jyränki nousi Helsingin raastuvan rappusia yhdessä oikeusavustajansa varatuomari Tobias Obstbaumin kanssa perjantaina muutamaa minuuttia vaille kymmenen. Uutiskuvaajien parvi saattoi Jyränkiä aina oikeussalin ovelle saakka.

Englanti lähetti helikoptereita turskasotaan

Englanti teki ensimmäisen sotilaallisen siirtonsa ns. turskasodassa perjantaina lähettämällä laivaston helikoptereita lentämään Islannin laajennetuilla kalastusaluevesillä kalastavien brittitroolareiden mukana.

Englannin ulkoministeriö ilmoitti parinkymmenen troolarin palanneen kiistellylle alueelle, josta brittien turskalaivasto vetäytyi torstaina.

Englanti varoitti Islantia uudestaan — tosin varovaisin sanakääntein — toteamalla, että se saattaa lähettää sotalaivoja kiistellylle merialueelle suojaamaan kalastusaluksiaan, ellei Islanti lopeta näiden häiritsemistä.

Islantilaiset kalastajat olivat hetken aikaa laajennettujen kalastusvesiensä herroja, mutta perjantaina brittitroolarit palasivat helikoptereiden tukemina.

Pidennetty Ilmatar valmis Itämeren liikenteeseen

Pidennetty ja uusittu m/s Ilmatar on valmis aloittamaan Itämeren liikenteen.

20 metrillä kasvanut matkustajalaiva saapui perjantaina Helsinkiin Hampurin telakalta, jossa vuoden verran kestänyt pidennystyö tehtiin.

Alus on nyt 128 metriä pitkä.

Vuonna 1964 valmistunut alus oli aikoinaan Suomen Höyrylaiva Oy:n lippulaiva ja Suomen suurin matkustajalaiva.

Silloin se otti 1 000 matkustajaa, mutta vaatimusten ja matkustusmukavuuden kasvaessa ei pidennettyyn Ilmattareen oteta kuin korkeintaan 730 matkustajaa.

Säännöllisen reittiliikenteen Ilmatar aloittaa 23.5.

Syksyllä Ilmatar muuttuu kongressialukseksi.

Ilmattaren lasten leikkihuone on värikkyydeltään ja tiloiltaan matkustaja-aluksiemme parhaita. Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön pr-sihteeri Ami Felixson on istahtanut laivan ainoan maakulkuneuvon, leikkitraktorin istuimelle.

Taimitarhat uhkaavat jäädä vajaakäyttöön

Jouko Nenonen

Pohjois-Suomi on hukkumassa paljon kiistaa antaneisiin männyn käpyihin.

Kaikkiaan Lapissa on kerätty yli viisi ja puoli miljoonaa käpykiloa. Näistä saatavat siemenet riittävät ainakin 15 vuoden metsänviljelyyn. Pohjoisen eräät taimitarhat ovat nyt hätää kärsimässä.

Metsänviljelyssä siirrytään nyt entistä enemmän kylvöihin. Taimitarhat jäävät tällöin osittain vajaakäyttöön, jos tarhoilla ei pystytä kasvattamaan joitakin muita tuotteita.

Nyt kerättyjen käpyjen karistaminen kestää pitkälle ensi syksyyn saakka. Männyn siemenen myyntiä Ruotsiin on jo kaavailtu.

Lapissa riittää monilla alueilla männyn siementä 25—30 vuodeksi, jos puolet metsitettävästä alasta istutetaan ja toinen puoli kylvetään. Kaikkiaan männyn siementä on koossa yli 90 000 kiloa.

Kuuskytlukua seitkytluvulla

Sinä yx Beatlesien kannattaja, tää on sulle.

Kuuntele esimerkiksi The Whole World's Going' Grazee tai Let The Good Times Roll, ja vertaa Beatlesien johonkin biisiin.

Eron huomaa Sladen hyväksi.

Siis mixet voi myöntää, et Beatles on menneisyyttä?

Se oli kuuskytluvun bändi.

Mut nyt on seitkytluku ja Slade are Slade and Slade are now.

N o d d y H o l d e r

Laila laulaa

Laila Kinnunen laulaa klo 16.15 yleisohjelmassa.

Koonnut Kari Lankinen

