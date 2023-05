Kaksikin Bergmania on ollut Cannesin tämän kesän juhlien keskipisteenä: Ingrid Bergman (vas.), joka on juhlien arvostelulautakunnan puheenjohtaja, sekä ohjaaja Ingmar Bergman vaimoineen. Ingmar Bergman kertoi, että hänen nyt esitetty elokuvansa Huutoja ja kuiskauksia on hänelle erityisen rakas.