Valion uusi tiettävästi Euroopan suuritehoisin juustokeskus vihittiin tiistaina Vaaralassa. Tilaisuudessa puhuivat ministeri Erkki Haukipuro ja vuorineuvos Pellervo Saarinen.

Tämä laitos on maataloutemme tärkeimmän myyntituotteen, maidon, markkinoinnin kannalta erittäin keskeinen ja välttämätön, sanoi ministeri Haukipuro vihkiäispuheessaan. – –

Päätavoitteemme on edelleenkin juustojemme laadun kehittäminen ja maidon tehokas markkinointi, jolla varmistetaan maidontuottajalle hänen työstään ansaitsemansa palkka. Lisäksi on pyrittävä toimintaa tehostamalla ja keskittämällä siihen, että kuluttaja aina saa kohtuullisin kustannuksin ja riittävän monipuolisena valikoimana meijerituotteita, sanoi Saarinen.

Vaaralan juustokeskus on tiettävästi Euroopan suurin alan teollisuuslaitos. Rakennuksen tilavuus on 145 000 kuutiota. Siellä työskentelee kaikkiaan 450 henkilöä.

Asuntopula ja työttömyys asukkaan suurimmat huolet

Keskiverto kaupunkiympäristön asukas kokee tällä hetkellä suurimpana ongelmanaan asuntopulan ja työpaikkojen puutteen.

Suomen kaupunkiliitto on tehnyt maamme kaupunkiväestön parissa tutkimuksen, joka pyrkii luomaan kokonaisnäkemyksen nykyajan kaupunkiväestöstä sellaisena kuin asukkaat sen kokevat. – –

Tutkimustulosten perusteella hahmoteltu ’tilastokaupunkilainen’ on keski-ikää lähestyvä työssä käyvä naishenkilö, joka on asunut kolmihenkisen perheensä kanssa parikymmentä vuotta nykyisellä asuinpaikallaan. Kahden huoneen ja keittiön asunto on oma.

Perheen yhteiset tulot ovat alle 1 500 mk kuukaudessa. Auto on oma. Sosiaaliselta asemaltaan hänet arvostettaisiin kuin postivirkailija tai lastenhoitaja.

Konalan häädetyt eduskunnassa

Miltä tuntuu menettää koti?

Konalan siirtolapuutarhasta häädetyt kysyvät tätä kansanedustajilta ja Helsingin kaupunginvaltuutetuilta sekä julistein että suullisesti. Itse he vastaavat kyynelin, kirouksin ja vetoomuksin.

Tiistaina kokoontui osa mökkiläisistä eduskuntatalon edustalle. Noin 400—500:sta häädön alaisesta oli paikalla kolmisenkymmentä: vanhuksia, pikkulapsia, muutama työikäinen.

Kansanedustaja Anna-Liisa Hyvönen (kd) teki häädettyjen puolesta eduskuntakyselyn. Sisäasiain ministeri Heikki Tuominen vastasi, ettei valtion viranomaisten taholta voida ryhtyä välittömiin toimiin. – –

Kuukausi sitten alkaneen häädön ensimmäinen vaihe on ohi. Neljäkymmentä mökkiä on tyhjennetty. Monet häädetyt ovat kantaneet tavaransa takaisin - heillä ei ole paikkaa mihin mennä.

Wirkkala pyytää eroa protestina Väänäselle

Akateemikko Tapio Wirkkala on pyytänyt eroa valtion taideteollisuustoimikunnan puheenjohtajan tehtävistä. Samalla hän on ilmoittanut eroavansa Taideteollisuuskoulun johtokunnasta.

Tapio Wirkkala

Akateemikko Wirkkalan ero on protesti opetusministeri Marjatta Väänäsen tekemiin muutoksiin lakiesitykseen Taideteollisuuskorkeakoulun opettaja- ja professorin virkojen täyttämisestä.

Wirkkala on pyytänyt opetusministeriä välittämään valtioneuvostolle eronpyyntönsä taideteollisuustoimikunnasta sekä ilmoittanut asiasta alan järjestöille.

Kiistan aiheena ovat kesältä toimintansa aloittavan Taideteollisuuskorkeakoulun professorinvirat, joita asiantuntijat yksimielisesti ovat suositelleet määräaikaisiksi.

Opetusministeriön eduskunnalle jättämässä lakiesityksessä ne kuitenkin viime vaiheessa muutettiin pysyviksi.

Turvavyön ja kypärän käyttö pakolliseksi

Autojen etuistuimilla matkustavien on käytettävä turvavyötä ensi vuoden alusta ja moottoripyöräilijöiden suojakypärää ensi huhtikuusta lähtien.

Kiertävä ooppera

Iät ja ajat Suomessa on puhuttu kiertävän oopperan tarpeellisuudesta. Hyvätkin suunnitelmat ovat yleensä kaatuneet kustannuksiin, mutta nyt vihdoin on päästy puheista tekoihin.

Lähtölaukaus ammutaan tänään Helsingin suomalaisella työväenopistolla, jossa nähdään ensiesityksenä Donizettin koominen ooppera Ovikello. Samalla saa Suomen musiikkiteatterimaailma aivan uudentyyppisen oopperayhdistyksen riveihinsä.

Asialla on Opera Camera ry, joka on perustettu kamarioopperan vaalimiseksi tässä oopperaköyhässä maassa.

Vetäjänä ja toiminnanjohtajana on oopperalaulaja Pekka Salomaa, jonka hartaana toiveena on päästä levittämään oopperataidetta erityisesti paikkakunnille, jossa sitä ei koskaan aikaisemmin ole koettu.

Kokemusta: 104 maaottelua

Jalkapallomaajoukkueella on korkein aika ryhtyä korjailemaan muuatta tilastoa ensi torstaina Olympiastadionilla: maalintekijälistaa.

Ensikertalainen: Göran Enckelman

Hollannin amatöörit kohtaavilla Olavi Laaksosen suojateilla on komea 104 A-maaottelun kokemus turvanaan, mutta vain 3 (kolme) täysosumaa A-otteluissa.

Laaksonen löi aloituskokoonpanon kiinni tiistaiaamuna. Se on seuraava (suluissa A-maaottelujen määrä): 1 Maalivahti: Göran Enckelman TPS (0).

Puolustuslinja: Henry Forssell HJK (10), Ville Kajantie MP (16), Raimo Saviomaa Lahti-69 (24), Esko Ranta Haka (13).

Keskikenttä: Jouko Suomalainen KPT (16), Antero Nikkanen MP (2), Eero Virkkunen OTP (0).

Eturivi: Olli Köykkä OTP (0), Heikki Suhonen HJK (8), Miikka Toivola HJK (15).

Minnelli rakastui Peter Sellersiin

Liza Minnelli, 27, viime jaossa Oscarilla palkittu näyttelijätär on rakastunut Peter Sellersiin, 47. Tähti kertoi pikarakastumisestaan englantilaiseen näyttelijään Lontoossa järjestetyllä vastaanotolla, joka kesti kolme minuuttia.

Liza Minnellissä on vauhtia. Kymmenisen päivää sitten hän tuli Lontooseen, rakastui päätäpahkaa, ja on nyt purkanut kihlauksensa Desi Arnazin kanssa.

Minnelli Judy Garlandin tytär, tuli Lontooseen 11 päivää sitten, tutustui Sellersiin, ja rakastui oikopäätä. Sellers, joka on ollut kolmasti naimisissa, on viime päivät viettänyt tiiviisti Minnellin seurassa.

Tähän saakka Liza Minnelli on ollut kihloissa amerikkalaisin Desi Arnazin – Lucille Ballin pojan – kanssa.

”Kihlauksemme on rakoillut jo jonkin aikaa ja päättyi onnellisesti”, sanoi Liza Minnelli lehtimiehille. ”Olen rakastunut Peter Sellersiin. Ja mikä ihmeellisintä, hänkin rakastaa minua.” (UPI)

Perhe on pahin

Archie Bunker taistelee tällä kertaa tv-toimittajia vastaan. Mtv 1 klo 18.15.

Koonnut Pasi Oikarinen

