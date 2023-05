Helsingin kaupunki on ostamassa messuhalleja käytettäväksi urheilutoimintaan. Suomen Messujen vaatima kauppasumma on 12 miljoonaa markkaa. Helsingin kiinteistölautakunta on suosittanut kaupunginhallitukselle kaupan solmimista. Jos kauppa syntyy, siirtyvät hallit kaupungin omistukseen vuoden 1975 alusta.