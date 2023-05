Kenen kaulaan myllynkivi?

Maija-Liisa Peltonen

Onko pieni poika tai tyttö säälittävä, huvittava vai suututtava, kun hänen huulillaan törröttää savukkeen näköinen makeinen.

Tai kun hän käy ostamassa ”lestin” siinä missä isommatkin. Tosin vain pulloksi naamioidun suklaamakeisen?

Tällaisten tarvikkeiden kauppa käy joka tapauksessa vilkkaana. Ne kiinnostavat lapsia.

Onko oikein käyttää tässäkin lasta hyväksi. Kenet pitäisi ahdistaa seinää vasten?

Vanhemmatko jälleen kerran, kauppias, maahantuoja vai valmistaja? Vaiko se älypää, joka tällaisen hullutuksen ensiksi keksi?

– –

Tänä kevättalvena ilmaantuivat koulujen liepeille ja jopa leikkikentille savukkeet, jotka säikyttivät monta äitiä ja ohikulkijaa pahanpäiväisesti.

Ettäkö savuke tuon kokoisen suussa ja vielä täysin julkisesti.

Tapaturmavaara kasvaa Eteläsataman ruuhkassa

Helsingin Eteläsatama on nyt käytetty viimeistä metriä myöten.

Tätä mieltä ovat varustamot ja rahdin huolitsijat, jotka odottavat todellista ruuhkakesää Kauppatorin laitamille.

Ruotsin ja Itämeren liikennettä harjoittavat varustamot kääntävät Eteläsatamasta katseensa kohti Katajanokkaa: ennen pitkää on uutta satamatilaa matkustajalaivoille löydettävä.

Eteläsatamaan on nyt keskitetty Tukholman laivojen lisäksi myös Itämeren liikenne sekä Leningradin risteilyt.

Varustamoiden johdon mielestä vielä tähän saakka kaikki on mennyt mukavasti, mutta miten kauan.

Rahtiliikenteestä vastaavat yhtiöt taasen pelkäävät — kuten myös varustamoiden edustajat — että rekka-autojen, trukkien ja matkustajien liikkuminen samalla laituritasolla johtaa ennen pitkää johonkin tapaturmaan.

Helsingin Eteläsatamaan tulevat matkailijat joutuvat vielä tänä kesänä samalle tasolle rahtiliikenteen kanssa. Ensi vuodeksi kaupunki suunnittelee jo jalankulkutunneleita.

Rekkaisännät huolissaan kuljetusten sujumisesta

Ruotsissa kesäkuun alusta voimaan astuvat raskasta kuorma-autoliikennettä viikonloppuisin rajoittavat määräykset vaikeuttavat suomalaisten liikennöitsijöitten mukaan kuljetusten hoitamista.

Rekkaisännät pelkäävät lauttapaikkojen loppuvan kesken ja autojensa jäävän pyhiksi seisomaan tyhjän pantteina Ruotsissa.

Määräykset koskevat kahdeksaa kesäviikonloppua.

Niiden tehoa lisätään suurilla sakoilla ylipainosta.

Liikennöitsijät pelkäävät Ruotsin liikennerajoitusten entisestäänkin pahentavan ruuhkaa autolautoille. Matkustajien henkilöautot ovet etusijalla ja rekkoja lastataan, mikäli mahtuu.

Turskasota kuumeni äkisti

Reykjavik (Marja-Liisa Heini)

Islannin turskasota sai lauantaina kohta puolen päivän jälkeen yllätyksellisesti vakavan käänteen, kun islantilainen tykkivene Aegir avasi tulen brittitroolari Evertonia kohti.

Välikohtaus näyteltiin Islannin pohjoispuolella Grimseyn saarilta luoteeseen sijaitsevilla kalastusvesillä, joiden rajasta tässä nyttemmin ylikuumentuneessa turskasodassa kiistellään.

Yksikään brittitroolarin 20-henkisesta miehistöstä ei vahingoittunut ja sunnuntaina aamupäivällä kerrottiin aluksen saamistaan vaurioista huolimatta pysyttelevän pinnalla.

Vioittunut Skylab sai lämpösuojan

Cape Kennedy (AP)

Yhdysvaltain avaruusasema Skylab sai verhokseen aurinkosuojan, joka estää avaruusasemaa lämpiämästä liikaa.

Suoja ei auennut aivan suunnitelmien mukaan, mutta kuitenkin niin paljon, että lämpötila laski sunnuntaina jo alle 40 asteen.

Ellei lämpötilaa olisi saatu laskemaan, kymmenen miljardin markan avaruusohjelmasta olisi jouduttu luopumaan.

”Kaikkialle ihminen on jättänyt omat jälkensä”

Varsin synkkiä tulevaisuuden kuvia on edessämme luonnonsaastumisessa, mikäli Helsingin kansa- ja kansalaiskoulujen oppilaisiin on uskomista.

29 koulua osallistui Suomen kansan ryhtiliikkeen järjestämään juliste- ja kirjoituskilpailuun aiheesta ”Ympäristöni ja minä”.

Kilpailun tarkoituksena oli kiinnittää nuorten huomio yleensä saasteongelmaan.

”Epäilen, että 30 vuoden päästä koko maapallo on paksun lika- ja häkäkerroksen alla, ellei ryhdytä nopeasti ankariin toimenpiteisiin”, kirjoittaa Pertti Levelä Käpylän kansakoulusta.

”Kaikkialle ihminen on jättänyt omat jälkensä. Vedet, ilma, maa; kaikki ovat pilaantuneet.”

– –

Kirjoituksia paljon suositumpi oli julisteiden teko. Kaikkiaan 309 työtä osallistui julistekilpailuun.

Kirjoituksia tuli vain 29.

Julisteissa oli useita korkeatasoisia töitä.

Teollisuus ja autot ovat saaneet Ilkka Ojasen vaatimaan puhtautta.

Pakilan museoon Helsingin vanhoja aittarakennuksia

Pakin talon ympäristöä ryhdytään palauttamaan ennen viime vuosisadan vaihdetta vallinneeseen asuun.

Suunnitelma on ns. toinen rakennusvaihe tämän Helsingin Pakilassa sijaitsevan kotiseutumuseon muodostamisessa.

Suunnitelman ensimmäiseen toteuttamisvaiheeseen kuulunut päärakennuksen entistämistyö on valmis.

Kiinteistölautakunta puolsi piirustusten hyväksymistä toisen rakennusvaiheen osalta.

Pakilan Etupellontien varrella sijaitseva Pakin museotalo Helsingissä saa seurakseen useita vanhoja eri puolilta kaupunkia kerättäviä aitta- ym. rakennuksia. Pakin talo on nyt entistetty, ja seuraavana rakennusvaiheena muodostetaan rakennuksen koko ympäristö vastaamaan sitä kuvaa, joka sillä oli ennen viime vuosisadan vaihdetta.

Viren valtasi kärkiajalla stadionin illan

Kaksinkertainen kultamitalijuoksija Lasse Viren oli pääosassa Helsingin olympiastadionilla sunnuntai-iltana.

Hän juoksi kymmenen kilometriä maailman kärkiaikaan 28.17,8 ja jätti taakseen muut kilpailijat.

”Olin laatinut aikatauluni puoli minuuttia hitaammaksi, mutta hyvä näin”, Viren tuumaili juoksun jälkeen.

Kovatasoisen kympin juoksun lisäksi Helsingin Kisa-Veikkojen järjestämissä kisoissa ei ihmeitä tarjoiltu.

Kovasti mainostettu kymppi veti tällä kertaa stadionille 7 000 katsojaa, mutta sama ei onnistu yhtä vähin eväin varmasti toista kertaa.

Pitkänlainen tilaisuus oli aivan liikaa yhden juoksun ympärille ympätty.

Happilaitteetkin tarpeen Aulangolla

Matti Tapiainen, Hämeenlinna (HS)

Maastojuoksun maailmanmestari Pekka Päivärinta hallitsi arvonsa mukaisesti Aulanko-juoksua Hämeenlinnassa.

Päivärinta oli miltei minuutin Tapio Rantasta nopeampi vajaan 10 kilometrin lenkillä.

Kuntourheilijoiden lähdössä rynnisti matkaan noin 350 lenkkeilijää. Hölkkääjiä Aulanko-juoksu keräsi suunnilleen 600. Tossujen nostattama pöly karvasteli kurkuissa.

Muutamien huippujen ohessa kiersi Aulangon polkuja ja teitä lähes 1 500-päinen lenkkeilijöiden joukko.

Väkeä oli alle 10-vuotiaista nappuloista kansaneläkeläisiin.

Kaikki eivät tunteneet kuntoaan: Moni tarvitsi perillä happea virvokkeekseen.

Nappulapoikien nopein, Veikko Punto otti johdon jo alkuvaiheissa. Toiseksi tuli Jarmo Salminen (80) ja kolmanneksi Kim Berghäll (23). Toisena pinkova Ari Pakkinen oli maalissa kuudentena.

Johtoon kiipesi sarjatulokas Oulu

Lahti (Voitto Sulander)

Oulun Työväen Palloilijat, Hollanti-maaottelussa tehokkaan kärkimiehensä Olavi Köykän menettänyt sarjanousija, osoitti sunnuntaina, ettei sen peli ole kiinni yhdestä miehestä.

Ponnistus kärsi jälleen maalin tappion ja se merkitsi, että OTP johtaa mestaruussarjaa.

Ainakin päivän. Sillä vasta tänään Helsingin Jalkapalloklubi suorittaa kuudennen kierroksen ottelunsa.

Klubin on voitettava Tampellan Palloilijat vähintään 3–0, jotta sarjajohto siirtyisi helsinkiläisille.

– –

Kokkolan Pallo-Veikot taisteli raivoisasti kaventaakseen oman puolustuksensa möhläyksestä jo pelin 4. minuutilla syntyneen Pertti Jantusen Lahden Reippaalle tekemän maalin.

Reippaan puolustus kantoi kuitenkin taistellen raskaan taakan ja vei pisteet jalkapalloilun mestaruussarjassa maalein 1–0.

Arvo Kippari Lamberg esittelee saksipotkua, joka on saanut ihailijoiksi Reippaan Erkki Lehtisen (kesk.) ja Mikko Kautosen.

”Tango” vahingoitti tohtorin mainetta

Pariisilainen gynekologi on vaatinut Viimeinen tango Pariisissa -elokuvan tekijöiltä vahingonkorvauksia.

Tohtori Serge Giraud asuu Pariisin ylellisellä 16. alueella Rue Albin-kadun varrella.

Elokuvassa on lähikuvia talosta, jossa hän asuu ja kamera viipyy juuri hänen vastaanottohuoneistonsa ikkunoissa, selitti tohtori Pariisissa tuomarille. ”Mielestäni kuvaaminen on ollut tahallista ja tarkoituksena on ollut vahingoittaa mainettani ja asettaa minut arveluttavaan valoon potilaitteni edessä”, tohtori sanoi.

Hän vaati tiettyjen jaksojen poistamista elokuvasta sekä vahingonkorvauksia yli 200 000 markkaa.

Tuomari ilmoitti katsovansa elokuvan ennen kuin asia käsitellään loppuun. (UPI)

Koonnut Kari Lankinen

