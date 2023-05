Matti Tapiainen

Suomalaisten vanha mahtilaji, voimistelu on pudonnut valta-asemastaan. Kouluissa lajin harrastus on vähäistä.

”Miltei kaikki oppilaat pelkäävät, kun he joutuvat nojapuille”, opettaja sanoo.

Huippu-urheilijoiden menestys heijastuu koululiikuntaan. Oppilaat innostuvat lajeihin, joissa suomalaiset yltävät kärkitiloille maailmassa. Yhteydet koululiikunnasta huippu-urheiluun sen sijaan puuttuvat. Oppilaitosten tehtävä ei ole kasvattaa maalle edustusurheilijoita. – –

Olympiakomitean valmennuspäällikkö Kalevi Tuominen sanoo: ”Koululiikunta ei ole kovin suuri syyllinen lajin menestymättömyyteen. Opetusohjelmaan on tullut uusia urheilumuotoja, jotka kiinnostavat koululaisia enemmän kuin voimistelu. Aiemmin oli voimistelun osuus melkein puolet koululiikunnasta.” – –

Peruskoulussa tähdennetään monipuolisuutta. Lähtökohta on perusliikuntataitojen opettaminen ja liikunnan harrastuksen herättäminen.

Nixonin salarahoja saanut ampui itsensä

Easton, Maryland (AP)

Yhdysvaltain kongressin jäsen William Mills löydettiin kuolleena kotoaan Eastonista torstaina. Hän oli ilmeisesti tehnyt ampumalla itsemurhan.

Marylandin osavaltiosta valitun republikaaniedustajan kuolema paljastui vuorokautta myöhemmin, kun Washington Post oli kirjoittanut hänen saaneen noin 100 000 markkaa presidentti Richard Nixonin uudelleenvalitsemiskomitean salaisista rahavaroista.

Tätä raha-avustusta ei ollut ilmoitettu Marylandin vaalilautakunnalle, kuten osavaltion laki vaatii.

Khaddafi kitkee pois vastarintaa

Tripoli, Libya (New York Times)

Huhtikuun 15. päivänä julisti Libyan johtaja Muammar Khaddafi ”kulttuurivallankumouksen” alkaneeksi. Samalla hän julisti että valta luovutetaan kansanjoukoille.

Vallankumousneuvoston johtaja Muammar al-Khaddafi on ryhtynyt tiukalla kädellä ojentamaan oman linjansa vastustajia.

Sen jälkeen ovat kansankomiteat, joihin kuuluu etupäässä nuoria työläisiä ja opiskelijoita, hoitaneet valvontatehtäviä jokaisessa kaupungissa ja kylässä, hallituksen virastoissa, tehtaissa, sairaaloissa, maatiloilla, kouluissa, yliopistojen tiedekunnissa ja ulkomaisissa öljy-yhtiöissä.

Toistaiseksi on perustettu yhteensä 428 komiteaa, joilla on laajat valtuudet erottaa virkamiehiä ja toimihenkilöitä laiskuuden tai poliittisten syiden takia.

Toinen lordi erosi rattotyttöjen vuoksi

Lontoo (Erkki Arni)

Englannissa purkautunut ilotyttöskandaali on johtanut uuteen ministerisensaatioon: Alahuoneen johtaja, lordi Jellicoe on eronnut kabinetista sotkeuduttuaan samaan rattotyttövyyhteen, joka johti ilmavoimaministerin lordi Lambtonin eroamiseen. – –

Jellicoe myönsi valittaen, että hänelläkin on ollut luvattomia suhteita, joiden arkaluontoisuuden vuoksi hän katsoo parhaaksi erota. Hän vakuutti kuitenkin, että hänen seurustelunsa korkean luokan ilotyttöjen kanssa ei ole johtanut kiristykseen, eikä ole mitenkään vaarantanut valtakunnan turvallisuutta.

Päiväohjelmia televisioon lokakuussa

Yleisradion hallintoneuvosto hyväksyi torstaina yksimielisesti 228 miljoonan markan budjetin. Samalla se velvoitti aloittamaan päivälähetykset television ykkösverkossa kolmena päivänä viikossa ensi lokakuun alusta.

Ministeri Esko Niskanen ehdotti, että vastaavasti yksi ilta ”pimennettäisiin”. Hänen mukaansa kasvavaa kustannuspainetta voitaisiin hillitä, jos yhtenä iltana viikosta ei lähetettäisi lainkaan televisio-ohjelmaa.

Yleisradion ohjelmatoiminta säilyy suunnilleen nykyisenlaajuisena.

Liekkimeren jäljiltä lisää ehjiä säiliöitä

Ykspihlajan öljypalo on sammuttajien hallinnassa vaikka yksi säiliö roihahtikin uudelleen liekkeihin torstai-iltana. Sama säiliö paloi yksin koko päivän ja sammutettiin kello 17 tienoissa. Palokuntia päästettiin pois alueelta, mutta liekkien noustua uudelleen ne kutsuttiin takaisin.

Palomestari Harry Wikströmistä vasemmalle näkyy paikka, josta palo sai alkunsa. Luhistuneessa seinässä vielä erottuvasta ovesta syöksyi öljyvirta kohti ensimmäisiä sammuttajia. Pumppuaseman sisällä oli siis runsaasti polttonestettä.

Kun varastoalueelle päästiin tunkeutumaan, oli vastassa yllätys, jota sammuttajien johto sanoo ihmeeksi: kokonaisen vuorokauden keskellä pahinta pätsiä olleista suursäiliöistä oli kaksi jäänyt räjähtämättä.

Kaikkiaan on 14 säiliöstä viisi säilynyt räjähtämättöminä. Seitsemän suurta säiliötä on tuhoutunut ja lysähtänyt. Samoin kaksi pientä säiliötä.

Kolttaprojekti on yhteistyötä

Taideteollisessa oppilaitoksessa tehty työ ei ole pitkään aikaan ollut enää mitään näpertelyä. Erityisesti ylemmillä vuosikursseilla on tartuttu varteenotettaviin ongelmiin. – –

Taideteollisen oppilaitoksen tärkeimpiä opetusprojekteja on laaja kolttien elinolojen parannushanke, joka viime vaiheessaan tähtää uudistettuun kolttalakiin ja johon koulu osallistuu omalta osaltaan.

Kesällä Taideteollisen oppilaitoksen ryhmä lähtee Sevettijärvelle rakentamaan asunnon Mikko Feodoroffin yhdeksänlapsiselle perheelle, jonka koti tuhoutui tulipalossa. – –

Aiemmin Sevettijärvelle rakennetusta saunasta ja Feodoroffin perheen noin sataneliöisestä uudistalosta kootaan kuitenkin suunnittelu- ja käytännön kokemuksia laadittavaan rakennustapaohjeistoon ja -kuvastoon, joka kertoo alusta pitäen lainoituksesta, tontin hankinnasta rakennusteknisiin ohjeisiin, miten koltta-alueelle voidaan rakentaa omin voimin ja omista materiaaleista.

Lahti suunnittelee uimalaa Vesijärveen

Lahti (HS)

Lahden kaupunki suunnittelee mahtavan uima-altaan rakentamista saastuneeseen Vesijärveen.

Maapenkereillä rajattaisiin neliön muotoinen laguuni, pohja kunnostettaisiin ja vesi pidettäisiin puhtaana kevyin puhdistuslaittein.

Suomessa ainutlaatuista ratkaisua on käytetty menestyksellisesti mm. Länsi-Saksassa.

Saastuneen veden keskelle tuleva allas olisi kooltaan noin 200 metriä kertaa 200 metriä. – –

Allas tulee suunnitelmien mukaan Vesijärven kaupungin puoleiseen päähän niin sanotun Jalkarannan uimarannan kohdalle. Jalkarannan uimarantaa ei veden likaantumisen takia juuri voida käyttää.

Playboys teki kaupat Kari Liimon ja Sarkalahden kanssa

Kaupankäynti Amerikasta kotiutuneesta koripalloilijasta Kalevi Sarkalahdesta on päättynyt. Sarkalahti edustaa tulevalla kaudella mestaruussarjassa pelaavaa espoolaista joukkuetta Playboysia.

Kalevi Sarkalahti

Real Madrid, HKT ja Turun NMKY hävisivät köydenvedon.

Muitakin kovia nimiä on Playboys haalinut riveihinsä. Kari Liimo jättää HKT:n ja siirtyy jäähdyttelemään Playboysiin.

Kari Liimo

Viihtyisä ottelu ja voitto

Päävalmentaja Olavi Laaksonen julisti aikoinaan johtotähdekseen: ”En välitä millaisella pelillä voitamme, pääasia että voitamme.”

Olympiastadionin nurmella torstai-iltana täyttyivät kaikki mahdolliset vaatimukset. Hollannin amatöörit hävisivät jalkapallomaaottelun 0–1 (0–0) ja ottelu oli lisäksi peräti viihtyisä. Noin vähämaaliseksi peliksi.

Ottelu kuului ehdottomasti hyvien suomalaismaaottelujen toistaiseksi harvalukuiseen joukkoon. – –

Maalinälkä oli suurimmillaan juuri silloin kun ratkaisu syntyi. Vaihtomiehenä kentälle juossut Matti Paatelainen puski 58 minuutin kohdalla kulmurista. Maalivahti torjui kentälle, mutta Paatelainen ryntäsi paikalle ja onnistui jatkolaukauksessa.

Uusinnat parasta, ainoa ensi-ilta ei häikäise

Eeva Järvenpää

Huolimatta siitä, että elokuvakoneenkäyttäjien lakosta vältyttiin viime tingassa jää helsinkiläisten teattereiden alkavan elokuvaviikon ohjelmisto sangen köyhäksi.

Viikon ainoa ensi-ilta ei häikäise tasollaan. Ohjelmiston parhaimmistoa ovat eräät katsomisen arvoiset uusinnat. – –

Dennis Hopper, Peter Fonda ja Jack Nicholson matkalla Los Angelesista New Orleansiin. Peter Fondan ohjaama ja tuottama ja Dennis Hopperin ohjaama filmi kuvaa väkivaltaisen yhteiskunnan mekanismeja silloin kun se törmää opittuja ja omaksuttuja normeja väistäviin jäseniinsä. Easy Rider nähdään uusintana Ad-Kinossa.

Varas joka tuli päivälliselle (The Thief who came to Dinner), ohjaus ja tuotanto Bud Yourki, käsikirjoitus Walter Hill Terrence L. Smithin romaanin mukaan, kuvaus Philip Lathrop, lavastus Audrey A. Blasdel, leikkaus John C. Horger, musiikki Henry Mansini, pääosissa Ryan O’NeaI, Jacqueline Bisset, Warren Oates. – –

Viikon ainoa ensi-ilta vie katsojat harmittoman viihteelliseen toimintaan, varkaiden maailmaan, jossa sankari on lain väärällä puolella toimiva uskalikko.

Bud Yourkinin teemana on se, ettei arkinen elämä työssä, kotona vaimon ja lasten kanssa ole mukavaa. Täytyy olla seikkailua ja jännitystä ja sitä ei saa lainkuuliaisesti toimimalla. – –

Varas joka tuli päivälliselle on ohjelmiston tyypillinen keskivertofilmi, sujuva mutta tyhjänpäiväinen, pikkuhauska muttei läkähdyttävä.

Herrasmiesvarkaan tyylikästä elämää: Ryan O’Neal ja Jacqueline Bisset elokuvassa Varas tuli päivälliselle.

Koonnut Pasi Oikarinen

