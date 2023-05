Hakaniemen torilla on kesä

Eeva Salonen

Kesä on hiipinyt Hakaniemen torille kuin ensimmäiset hiirenkorvat koivuihin — varkain. Yhtäkkiä kaikki kukoistaa. On salaattia, on tomaatteja, kurkkua ja uusia koivuvihtoja.

Itäväylää pitkin bussilla ajava joutuu tavallista pitempään viipymään Hakaniemen torin varrella. Metronrakentajat ovat myllänneet kadun auki torin ja hallin välillä.

Kalakauppiaiden kojut ovat väistyneet liikenteen tieltä torin vastakkaiseen laitaan. – –

Hakaniemen kalakauppiaat perivät ahvenkilosta noin kolme markkaa, hauesta saa maksaa markan pari enemmän.

Hakaniemen toria kiertelevä sortuu helposti taimenmyyjien värikkäiden kojujen ääreen. Värikäs petunia maksaa 1,50 mk. Tavallinen pelargonia 4 mk, hempeänvärinen riippuva 5 mk.

Jo tiistaiaamuna tekivät ylioppilasruusut kauppansa. Kappalehinta oli 5 mk.

Saunan ystävä tosin sortuu uusien koivuvihtojen houkutukseen. Kahdella ja puolella markalla saa niin vankan vastan, ettei paremmasta väliä.

Taimenmyyjien houkutukset käyvät torikävijälle tähän aikaan vuodesta ylivoimaisiksi: loistavan värisen petunian saa alle kahdella markalla.

Bensiininhimo villitsi yksityiset autoilijat

Bensiinin hamstraajat täyttivät huoltoasemat heti aamusta, kun tieto öljynkuljetuslakosta levisi.

Innokkaimmin ostelivat bensiiniä yksityisautoilijat. Eräiden arvioiden mukaan joillakin riittää polttoainetta syksyyn saakka.

Innokkaat bensiinin hamstraajat ottivat avukseen mitä erilaisimpia apuvälineitä, siirappikanistereista tynnyreihin. Laki tosin kieltää yli kymmenen litran bensiinimäärien varastoimisen ilman eri lupaa.

Bensiiniä haalittiin tynnyreihin, mehu- ja jerrykannuihin. Huoltoasemilta loppuivat kanisterit jo kärkeen.

Eräillä asemilla kieltäydyttiin myymästä asiakkaiden haluamia määriä, jotka parhaimmillaan kipusivat lähes 1 000 litraan.

Öljy-yhtiöt vakuuttivat, että bensiiniä riittää. Hamstraus tyhjensi väliaikaisesti säiliöt. Keskiviikon kuluessa varastoja kuitenkin kyettiin täydentämään.

Öljyalan lakko ruuhkautti huoltoasemat keskiviikkona. Hätäisimmät hamstraajat joutuivat odottelemaan vuoroaan toista tuntiakin. Jonoissa kuumenivat paitsi autot, myös tunteet, kun joukossa oli kiilareita.

Automarketit saivat ministeriön tuomion

Sisäministeriö haluaisi toistaiseksi estää elintarvikkeita myyvien automarketien perustamisen taajamien ulkopuolelle.

Ne saattavat ministeriön mukaan hidastaa, joskus jopa estää suunniteltujen palvelukeskusten syntymisen ja lisätä yhteiskunnallista eriarvoisuutta.

Nyt automarketteja suunnitellaan suurten ja keskisuurten kaupunkien läheisyyteen.

Sisäministeriön mielestä hankkeet suunnitellaan lähes poikkeuksetta vain liiketaloudellisten selvitysten mukaisesti.

Maailman tilavin sisähalli uuteen messukeskukseen

Pasilan tuleva messukeskus voidaan pariksi talvikuukaudeksi muuttaa maailman tilavimmaksi yleisurheilun sisähalliksi.

Suomen Messut on suunnitellut suurimman näyttelyhallin sellaiseksi, että kolmella miljoonalla markalla sinne voidaan rakentaa 300 metriä pitkä tartan-rata, muut tarvittavat yleisurheilutilat sekä paikat 13 000 katselijalle.

Suomen Messut ei kuitenkaan ole halukas itse kustantamaan rakennelmia.

Suunnitelmiin tutustunut Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja Jukka Uunila pitää Suomen Messujen tarjoamaa mahdollisuutta niin ainutkertaisena, että sitä ei saisi jättää käyttämättä.

Maisterinseppeleisiin kului 8 000 laakerinlehteä

Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan 85. promootio alkoi keskiviikkona seppeleensitojaisilla Katajanokan kasinolla.

Tämän kevään yleisen seppeleensitojattaren Outi Kuusen piti harjoitella laakeriseppeleen niksit päivää ennen sitojaisia, vuoden 1910 yleinen seppeleensitojatar Hertta Luther kertoi sitomisen sujuvan kerta kerralta paremmin.

Saman aikaisesti harjoittelivat maisteriksi ja tohtoriksi vihittävät juhlallisen promootioaktin kuvioita yliopiston juhlasalissa.

Laakeriseppeleiden sidontaa kasinolla ohjaili yleinen seppeleen sitojatar Outi Kuusi. Hän on professori Matti Kuusen tytär ja tämän kevään ylioppilaita.

Omien ylioppilasjuhlien vietosta ei Outilla nyt tule mitään, kolmipäiväiset promootiojuhlallisuudet vievät kaiken ajan. ”Harmittaa vähän, koska ystävät voivat olla vihaisia”, hän sanoi.

Laakeriseppeleen sitomista Outi kertoi opetelleensa tiistaina miltei ”tippa linssissä”, mutta keskiviikkona se sujui paremmin. Hyvänä opastajana hänellä oli riemuseppeleensitojatar Elli Schauman, joka oli yleisenä seppeleensitojattarena vuonna 1923.

Kaikkiaan 81 maisteriksi promovoitavan seppeleitä varten oli varattu noin 8 000 laakeripuun lehteä.

Safiiri Annelle

Lontoo (Erkki Arni)

Prinsessa Anne hymyili iloisesti ja hänen sulhasensa Mark Phillips hiukan ujosti kihlaparin antaessa brittiläiselle ja kansainväliselle lehdistölle haastattelun ja kuvaustuokion Buckinghamin palatsissa keskiviikkona.

Prinsessa Anne ja luutnantti Mark Phillips kertoivat kihlauksestaan Buckinghamin palatsin puutarhassa.

Kihlauksen salassa pitäminen kävi lopulta varsin rasittavaksi, prinsessa myönsi, ja molemmin puolin tunnuttiin oltavan helpottuneita siitä, että kauan juoruttu salaisuus on nyt julki ja prinsessan kihlaus rakuunaluutnantti Mark Phillipsin kanssa on virallinen.

Todisteena prinsessan vasemmassa nimettömässä välkkyi kihlasormus – kahden timantin kehystämä safiiri – jonka nuoripari oli kaikessa hiljaisuudessa valinnut yhdessä.

Los Angeles sai mustan pormestarin

Los Angeles (Reuter)

Yhdysvaltain kolmanneksi suurin kaupunki Los Angeles on saanut ensimmäistä kertaa neekeripormestarin.

Entinen poliisi Thomas Bradley voitti tiistaina nykyisen pormestarin Sam Yortyn vaaleissa.

Tom Bradley

Mustia on valittu aiemmin pormestareiksi Clevelandissa, Ohion osavaltiossa, Indianan Garyssa ja Newarkissa, New Jerseyn osavaltiossa.

Kaikissa näissä kaupungeissa on suuri neekeriväestö, mutta Los Angelesissa on äänestäjistä vain 13 prosenttia mustia, joten Bradley sai myös paljon ääniä valkoisilta.

Englantilainen diplomaatti karkotettiin Reykjavikista

Islannin ja Englannin välinen riita kalastusrajoista kuumeni entisestään keskiviikkona, kun Islanti määräsi englantilaisen diplomaatin poistumaan maasta kolmen vuorokauden kuluessa.

Karkotuspäätöstä perusteltiin sanoen, että Englannin ulkoministeriön tiedotusvirkailija Michael Elliott oli vastoin Islannin lakia antanut tietoja islantilaisten vartioalusten liikkeistä.

Karkotus on ennen kokematon tapahtuma Atlantin liiton Naton jäsenvaltioiden suhteissa: koskaan ennen ei toisen Nato-maan diplomaattia ole karkotettu toisesta jäsenmaasta.

Rosvopaistia Kesäkeittiöstä

Kesämökillä tai telttaretkellä on monasti paljon hauskempaa kokeilla uusia makuja ja keksiä uusia tekotapoja kuin kotoisessa talvisessa keittiössä.

Kakkosen kokit Vanamo ja Kolmonen ovat huomanneet tämän ja siirtyneet keittovälineineen luontoon ja mukauttaneet reseptinsä sen mukaan.

Ensimmäisessä Kesäkeittiö-ohjelmassa keittiömestarimme valmistavat rosvopaistia, korvasienikakkaroita ja silavaplattareita.

Diana Ross

Iskelmälaulajattarena näihin asti tunnettu Diana Ross esittää pääosan elokuvassa ”Lady sings the blues”, joka näytettiin Cannesin elokuvajuhlien päättäjäisiksi.

Koonnut Pasi Oikarinen

Lue lehti: hs.fi/aikakone