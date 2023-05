Suomesta tulee matkailumaa, sanoo Keihänen

Kalevi Keihästä naurattaa. Kaukana taustalla ovat hänen kaksi suurkonettaan parhaillaan hyvässä hoidossa, puolivuositarkastuksessa. Aivan toimitusjohtajan takana oleva pienkone on henkilökunnan vapaa-ajan viettoa varten. Keihäsen koko henkilökunta on sangen menevän tuntuista väkeä.

Kari Tuppurainen

”Kuule, nää on niin suuria systeemeitä. Et sä näistä tajua.”

Turkissaan jättichinchillalta näyttävä toimitusjohtaja Kalevi Keihänen sekoitteli kantapaikassaan puuroa suolakurkuista, smetanasta ja hunajasta.

Alle hän kulautti jokusen sentin mielijuomaansa — Parasta Viskiä Mitä On.

Turkin uumenista ojentuva käsi piirsi kuivamustekynällä pöytäliinaan kolme tuhruista pistettä.

”Tää on kuule uutinen, lennetään Islannista Frankfurtiin ja tuodaan sieltä saksalaisturisteja Suomeen. Ne haluaa nähdä missä niitten isät aikoinaan kävi.”

Keihänen puhuu itsestään ja suunnitelmistaan sekavasti, ehkäpä tarkoituksellisen sekavasti.

Puhuu ja julistaa, että se on seitsemän vuotta ja matkailu on meilläkin teollisuudenala numero yksi.

Toimitusjohtaja Kalevi Keihäsen kotibaariin mahtuu tunkematta kolmisenkymmentä henkeä. Valittavana on ehkä enemmänkin kuin pakolliset. Pieniä sieviä yhden drinkin pulloja löytyy lasivitriinien kätköistä noin 700, minkä pitäisi olla lajissaan ainakin maan toiseksi monipuolisin valikoima. Vasemmalta aukeaa ovi stereouima-altaaseen, oikealle astuttaessa on edessä lohilammikko.

”Kuule tällasia turkkeja ei ole kun mulla, Cassiuksella ja Maria Callaksella ja yhdellä Mustan Syyskuun jätkällä.”

Keihäsen hailakansiniset silmät ovat naurusta sirrillään.

Hän raottaa turkkiaan väläyttäen alla olevaa tummaa etelänpaitaa.

”Kato, eihän mulla ole edes housuja.”

Toimitusjohtaja hihittää ja kysyy naapuripöydän tytöiltä, että haluatteko vaikka nähdä. Tytöt haluavat, mutta Keihänen paljastaa vain polvensa ovelan näköisenä.

”Talvella mä pidän sitten susiturkkia.”

Keihäsen chinchillaturkki on kantajansa mukaan varsin sovelias kesäisiin olosuhteisiin. Tämän ovat oivaltaneet myös Cassius, nykyinen Muhammad Ali, sekä oopperalaulajatar Maria Callas. Talvisin Keihänen kantaa susiturkkia.

Anna-Liisa Tuhkasen asianajaja toiveikas

Izmir, Turkki (HS)

Aseiden salakuljetuksesta syytetty suomalainen opiskelija Anna-Liisa Tuhkanen, 23, on ollut kolmannen kerran sotilastuomioistuimen edessä Izmirissä Agean meren rannalla.

Kolmannessa oikeudenkäynnissä Tuhkasella oli apunaan saksankieltä taitava turkkilainen asianajaja.

Anna-Liisa Tuhkanen on saanut avustajakseen turkkilaisen asianajajan Hasan Tahsin Akalinin. Avustaja on toiveikas Tuhkasen vapauttamisesta.

Ensimmäisen kerran jutun käsittelyn aikana Tuhkasen nähtiin hymyilevän ja jopa keskustelevan iloisesti lehtimiesten ja sotilaiden kanssa.

Anna-Liisa Tuhkasen ohella olivat syytettyinä jälleen hänen sulhasensa, turkkilainen Ibrahim Telemen, saksalainen Hans Dieter Haas sekä neljä muuta turkkilaista miestä.

Izmirin asianajajayhdistyksen hankkima asianajaja Hasan Tahsin Akalin sanoi lehtimiehille olevansa toiveikas Anna-Liisa Tuhkasen vapauttamisesta.

”Yritän tehdä parhaani vapauden hankkimiseksi neiti Tuhkaselle”.

Salakuljetusjutun kolmanteen istuntoon Anna-Liisa Tuhkanen, 23, (oik.) tuotiin taas turkkilaisesta sotilasvankilasta. Tuhkanen on ollut pidätettynä Turkissa jo viisi kuukautta. Eturivissä äärimmäisenä vasemmalla suomalaisen neitosen sulhanen, turkkilainen Ibrahim Telemen.

Hämeenlinna valokuvaa mukiloitsijat

Hämeenlinna (HS)

Hämeenlinnassa on otettu käyttöön tapa, jolla katukuvaa aikaisemmin häirinneitä nyrkkisankareita on onnistuttu rauhoittamaan melkoisesti. Jokainen kiinni saatu pahoinpitelijä on valokuvattu poliisilaitoksella ja kuvat on koottu erityiseksi nyrkkimiesarkistoksi.

Kun nyt järjestyspoliisille ilmoitetaan katurauhan häirinnästä, saa ilmoittaja katsoakseen jo tunnettujen häiritsijäin muotokuvat.

Käytännössä pelottelija on löytynyt hyvin usein sukkelasti ja mekastelija saanut rapsut.

Vielä viime vuoden viimeisinä kolmena kuukautena Hämeenlinnassa pahoinpideltiin 49 kaupunkilaista, mutta kun valokuvaus otettiin käyttöön, ovat mukiloinnit vähentyneet huomattavasti.

Poliisi katkaisi ruotsalaisen ketjukirjepelin

Ruotsalainen ketjukirjepelien järjestäjä onnistui hankkimaan Suomesta noin 250 000 markkaa ennen pelin katkaisemista.

Helsinkiläisten pankkien konttoreista on rikospoliisi takavarikoinut yli 53 000 markkaa Ruotsiin tarkoitettua rahaa.

Ketjukirjepelit ovat sallittuja mm. Ruotsissa, mutta ei Suomessa.

Helsingin rikospoliisi on tutkinut Dollar Club -nimisen yrityksen toimintaa keskitalvesta saakka.

Helsingin rikospoliisin petosryhmän päällikkö Viljo Holm sanoi, että paljastuneesta pelistä on erittäin vaikea saada ketään Suomessa vastuuseen. Päätekijät ovat kaikki Ruotsissa.

Uusia ylioppilaita ensi kerran yli 20 000

Valkolakin saa tänä keväänä yli 22 000 uutta ylioppilasta.

Yrittäjiä oli 26 000. Reputtaneita oli lähes puolet vähemmän kuin viime vuonna, hyväksyttyjä yli 2 000 enemmän.

Uudet ylioppilaat saivat jo perjantaina tietää tuloksensa.

Tänään julkaistaan 20 205 ylioppilaan nimet.

Heistä on suomenkielisiä 18 860 ja ruotsinkielisiä 1 345.

Teknisten lakko jatkuu ainakin loppuviikon

Teknisten lakon päättyminen alkoi häämöttää maanantaina, mutta illalla lakkojärjestö STTK:sta alkoi kuulua ääniä kolmiviikkoisen työtaistelun jatkamisesta.

Iltapäivällä STTK kävi jättämässä presidentti Urho Kekkoselle lupauksen, että Etykin viestiyhteydet hoidetaan lakonkin aikana.

STTK:n puheenjohtaja T. O. Parmanne ilmoitti käytyään presidentin luona, että jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, lakko päättyy jo loppuviikolla.

Käytännössä lakko voi päättyä aikaisintaan perjantaina, sillä avainasemassa olevan virkamiesjärjestön VTK:n valtuusto on koolla torstaina kello 15.

Etykin viestiyhteyksistä huolestunut presidentti Urho Kekkonen tapasi teknisten lakon osapuolet maanantaina Linnassa ja sai mielestään tyydyttävän vastauksen siitä, että nämä yhteydet hoidetaan.

Hollolan kirkko rauhoitetaan tieliikenteeltä

Lahti (HS)

Hollolan keskiaikaisen kirkon seutu vanhoine rakennuksineen asettaa kulttuurihistoriallisen arvonsa takia erityisvaatimuksia Lahden—Hollolan tien suunnitelmalle.

Lahti–Hollola ja edelleen Hollola–Vesala maantie kulkee Hollolan kirkonkylässä pappilan ja kirkon portaiden editse.

Koska tie näin halkaisee kirkkomiljöön ja liikenne etenkin kesäisin on vilkasta, on koitunut häiriötä.

Epäkohtaan ovat kuntalaiset ja muinaistieteellinen toimikunta kiinnittäneet huomiota uutta tiesuunnitelmaa laadittaessa.

Lahti–Hollola -tien parantaminen, oikaisu ja pohjaus kuuluvat TVH:n Hämeen piirin työsuunnitelmaan vuonna 1 975.

Kunnan ja TVH:n neuvonpidossa on päädytty sellaiseen ratkaisuun, että uusi tie kurvaa kirkon ja kunnantuvan eteläpuolelta noin satakunta metriä ja nykyinen tie jää ainoastaan sisääntuloväyläksi kirkkoalueelle.

Hollolan kirkon edustalla oleva kolmen tien risteys tuo liikenteen häiriöt kirkonmäelle. Uuden suunnitelman mukaan risteys siirretään pois kirkon tuntumasta. Oikealla on entinen kunnantupa, jossa toimii nyt matkailukahvila Hollitupa.

USA ja Englanti jakoivat Cannesissa pääpalkinnon

Cannes (Paula Talaskivi)

Cannesin filmijuhlien jury, puheenjohtajanaan kaunis Ingrid Bergman, jakoi festivaalin palkinnot erityisen diplomaattisesti: mahdollisimman moneen suuntaan jotakin.

Itse pääpalkintojakin annettiin kaksittain; toinen meni Amerikkaan, toinen Englantiin.

Edellisen, ”Variksenpelättimen” (Scarecrow) tekijä on nuori Jerry Schatzberg, jonka esikoiselokuva ”Piikkipuisto” meillä nähtiin viime keväänä ja jäi mieleen rohkeasti realistisena ja koskettavana suurkaupungin huumenuorten kuvauksena.

– –

Toinen Grand Prixin saaja oli englantilainen Alan Bridges, tähän asti tunnettu lähinnä televisio-ohjauksistaan.

Hänen elokuvansa ”Palkkalainen” (The Hireling) pohjautuu L. P. Hartleyn romaaniin; saman kirjailijan, jonka romaanista Joseph Losey teki viime vuonna Cannesissa palkitun filminsä ”Go between – Sanansaattaja”.

– –

Juryn erikois-Grand Prix annettiin nuoren ranskalaisen Jean Eustachin kolmen ja puolen tunnin mittaiselle, kovasti kiistellylle uutuudelle ”Äiti ja huora” (La maman et la putain).

– –

Toinen juryn erikoispalkinto meni niinikään ranskalaisille kokoillan science fiction -animaatiosta ”Villi planeetta”, jonka on ohjannut Rene Laloux ja piirtänyt Roland Topar.

Cannesin juryn toisen erikoispalkinnon sai ranskalainen kokoillan animaatiofilmi Villi planeetta.

Koonnut Kari Lankinen

