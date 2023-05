Monza (HS)

Moottoripyöräilyn maailmanmestari Suomen Jarno Saarinen ja Italian Renzo Pasolini saivat surmansa MM-osakilpailussa Monzassa Italiassa sunnuntaina.

Molempien kohtaloksi koitui radalle tippunut öljy, joka teki pinnan liukkaaksi.

Eräiden silminnäkijöiden kertoman mukaan Pasolini kaatui täydessä vauhdissa (yli 200 km/t) ja Saarinen ajoi hänen päälleen. – –

Samassa rytäkässä loukkaantuivat Italian Walter Villa, Ruotsin Börje Jansson ja englantilainen Charles Mortimer.

Myös Saarisen tallikaveri Hideo Kanaja joutui samaan ruuhkaan, mutta selviytyi vähäisin vammoin. Kanajan nähtiin kävelevän omin voimin varikolle.

Ruotsin Börje Janssonin sairaalamatka alkaa onnettomuuden jälkeen. Hän selviytyi kolarista hengissä.

Lainsuojattomat rakennukset

Arvokkaat rakennukset ovat Suomessa lainsuojattomia.

Niiden säilyttämiseksi on vain rakennustaiteen museon laatima luettelo, joka on luonteeltaan pelkästään ohje. Sen vähäisen sitovuuden ovat osoittaneet ne monet rakennusten purkamiset, jotka esimerkiksi Helsingissä on viime vuosina nähty.

Suomi voi tosin lohduttautua sillä, että asiat eivät läntisissä naapurimaissa ole sen paremmin. Pohjoismaista vain Tanska on varautunut sitovalla lailla suojelemaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Toisten laiminlyönnit eivät kuitenkaan muuta omaa laiminlyöntiä tapahtumattomaksi.

Välinpitämätön suhtautuminen esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin on vastenmielistä pinnallisuutta ja nousukasmaisuutta.

Äärimmilleen viety säilyttämishalu osoittaa tosin sekin vääristynyttä historiantajua: jos kaikkea vanhaa säilytettäisiin, juuri mitään uutta ei voitaisi luoda.

Kännilenkki koululaisille Tukholman satamassa

Mauno Saari, Tukholma (HS )

Itkua vääntäen ja hammasta purren saivat suomalaiset koululaiset juosta edestakaisin Tukholman Värtanin satamalaiturilla päästäkseen laivaan.

Hammasta purren juoksevat suomalaiskoululaiset pitkin Värtanin satamalaituria. On tunti aikaa hikoilla humalat pois ja päästä laivaan.

Kuudensadan koululaisen kevätretki tehtiin autolautta Bore 1:llä. Laivan järjestysmies katsoi osan joukosta olevan niin juovuksissa, ettei sillä olisi ollut tuloa alukseen ilman hikistä selvitysjuoksua. – –

Kun Bore irtaantui laiturista kymmenen minuuttia virallisen lähtöajan jälkeen, oli juoksun tehneet laskettu laivaan ja portaille sammunut nostettu putkaan, jonka seinässä lukee ”Viina on viisasten juoma”. – –

Kapteeni Lavon sanoo. ”Se oli joukolle hyvä opetus, jonka he toivottavasti muistavat. Tarkoituksemme ei ollut jättää ainuttakaan, sillä niin emme voi menetellä muukalaislain takia”. – –

Varsinaisia koululaismatkoja ei enää tehdä laisinkaan. Opetusministeriö on taannoin antanut kouluille suosituksen niiden lopettamisesta.

Borella retkeilleet 600 nuorta ovat kiertäneet suositusta yksinkertaisimmalla mahdollisella tavalla: kokoamalla itse joukkonsa ilman opettajia ja ostamalla liput kuten muutkin matkustajat.

Kapteeni sanoo retken tuottaneen yhtiölle taloudellista vahinkoa. Sen suuruutta on mahdoton arvioida. ”Me emme saa perityksi heiltä korvauksia paitsi että oksentamisesta veloitetaan 5–10 markkaa”.

Autolautta on lähdössä Tukholmasta Helsinkiin. 600 koululaisesta osan katsottiin olevan liian juovuksissa päästäkseen laivaan ilman päätä selvittävää juoksua. Aivan kaikki eivät jaksaneet juosta.

Suomenlahden suurin saasteallas Kotkassa

Kotka (HS)

Satamapenkereen rakentamisen myötä Kotka on saanut Suomenlahden rannikon suurimman saastealtaan.

Kymijoen likavesien virtaussuunnan muutos on jo aiheuttanut merialueella harvinaisen kalakuoleman.

Hietasen satamasaaren ja Hovinsaaren välille rakennettu pengertie pysähdyttää osan Kymijoesta tulevista likavesistä noin 30 hehtaarin laajuiseen tekolahteen.

Lahden pohjukkaan mätänevän kiintoaineen pelätään tuovan kesällä myös hajuhaittoja.

Synnytyslakon uhka väistyi

Kuopio (HS)

Perheenemännät eivät uhkauksestaan huolimatta aio käydä synnytyslakkoon.

Kuopiossa liittokokoustaan viettänyt Perheenemäntien liitto on itse asiassa jo hieman härnääntynyt keskustelun saamasta sävystä.

”Lakkouhkaus oli meidän hätähuutomme perheidemme puolesta. Nyt on aika siirtää keskustelu siihen, mistä hätäännyimme: jatkuvasti alentuvan syntyvyyden syihin.”

Kauhurockaaja Suomen levymyynnin kärjessä

Rockin mascara-profeetta Alice Cooper säilytti huhtikuussa edelleen asemansa Suomen Ievytilaston ykkosenä lp-levyllä ”Billion Dollar Babies”, joka pysytteli sitkeästi 20 myydyimmän joukossa.

Kovinta kiirettä kohti listan kärkeä piti Led Zeppelin uusimmalla levyllään ”Houses of the Holy”, joka nousi viidenneltä sijalta toiseksi.

Hyvin menestyi myös David Bowie levyllään ”Alladin Sane”, joka pomppasi suoraan listan kahdeksanneksi. – –

LP-levyt: 1 (1) Billion dollar babies (Alice Cooper, Warner Bros. ), 2 (6) Houses of the holy (Led Zeppelin, Atlantic), 3 (2) Niin paljon kuuluu rakkauteen (Fredi, Finnlevy), 4 (5) Don’t shoot me (Elton John, DJM), 5 (3) Slayed (Slade, Polydor).

Elton John on pitkästä aikaa onnistunut kipuamaan Suomen levymyyntitilastoon. Kappaleen nimi on Crocodile Rock. Kotimaisena versiona levy on saanut mm. nimen Tavastia rock. Laulajana on Jussi Raittinen.

Nahkurit hiovat jo veitsiä

Oulu (HS)

Minkkitarhurit elävät parhaillaan onnellista isäpuolen aikaa tarhojensa jälkikasvua laskeskellen.

Lämpenevä kevät on tuonut tullessaan ison joukon pikkuminkkejä – arviolta noin kolme miljoonaa. Näistä suurin osa aloittaa elämänsä Pohjanmaalla.

Mutta nahkurit hiovat jo veitsiään. Vain harva poikanen välttää syksyn huutokaupat.

Pennut joutuvat aloittamaan lyhyen elontaipaleensa vain emonsa isäpuolen, tarhaajan, hoivissa.

Oikeat isät joutuivat heti maaliskuisen lemmenleikin jälkeen nahkurin orsille ja huutokaupataan perinteellisin rituaalein Kööpenhaminassa.

Eläväkin lehmäperhe esiintyi lihamessuilla

Reilusti yli 10 000 helsinkiläistä kävi sunnuntaina lihamessuilla Kulosaaren sillan pielessä Helsingissä grillaamassa makkaraa, seuraamassa härän ruhojen paloittelua ja huutamassa itselleen siististi pakattuja lihapaloja alle kaupanhintojen. – –

Näyttelytiskeiltä ostetut makkarat paistuivat messuvieraille varatuissa grilleissä. Ne, jotka eivät halunneet itse paistaa nakkejaan, ostivat välipaloja messualueelle pystytetyistä kojuista ja kioskeista.

Perinteeksi tulleita lihamessuja vietettiin tänä vuonna laajemmin kuin ennen. Koko viikonvaihteen esittelivät helsinkiläiset lihakauppiaat tuotteitaan ja neuvoivat kävijöitä ostamaan ja valmistamaan lihaa oikein.

Päivien kohokohtia olivat työesittelyt lihapihan näyttelyhallissa. Värikkäästi pukeutuneet lihamestarit marssivat torvisoittokunnan tahdittamana ruhot olkapäillään työnäytöksiin, joissa ne paloiteltiin ja kerrottiin minkälaista ruokaa kustakin ruhon osasta voidaan huokeimmin valmistaa. – –

Erityisesti lapsia kiinnosti messujen nurkassa aitaus, jossa esiintyi ”lehmäperhe”, sonni-isä, lehmä-äiti ja vasikka-perillinen.

Koonnut Pasi Oikarinen

