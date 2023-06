Majlander Skl:n kokouksessa

Turku (Mikko Taka-Sihvola)

Kristillinen liitto (Skl) taistelee vastuullisen vapauden puolesta.

Skl on maamme ainoa puolue, joka rakentaa sulkuja jumalankielteiselle ja materialistiselle kehitykselle.

Tämä turmiokehitys on murentanut kansamme aikaisemmin kunniassa pitämiä perusarvoja ja järkyttänyt yhteiskuntamme perustuksia.

Näin julisti Skl:n nykyinen puheenjohtaja Olavi Majlander avatessaan liiton kolmannen puoluekokouksen Turussa perjantaina.

Majlanderin mukaan kristityillä ei enää ole todellakaan varaa passiiviseen voivotteluun ajan pahasta ”vaan nyt on toimittava.”

Majlanderin mukaan ateistisilla voimilla on parhaillaan meneillä hyökkäysoperaatio sellaisia arvoja kuin koti, uskonto ja isänmaa kohtaan.

”Kouluissa pyritään antamaan sukupuoliopetusta tavalla, jolla loukataan sukupuolimoraalia ja joka viettelee lapset kaikenlaiseen haureuden syntiin.”

Helsingin kantakaupungin väestö voi vähetä puolella

Helsingin kantakaupungin väkiluku voi alentua puolella vuoteen 1 985 mennessä, ellei kehitystä ohjata voimakkailla toimenpiteillä.

Tämä ilmenee kantakaupungin osayleiskaavaehdotuksen ensimmäisestä osasta, jota selostettiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

Kantakaupungin osuus koko kaupungin väestöstä on laskenut jatkuvasti.

Vuonna 1950 asui kantakaupungissa 80 prosenttia koko kaupungin asukkaista, vuonna 1960 oli asumisprosentti 59 ja vuonna 1970 kantakaupungin osuus oli 41 prosenttia.

Tämä ei ole johtunut yksinomaan kantakaupungin väkiluvun jatkuvasta vähenemisestä, sillä samalla on esikaupungeissa tapahtunut nopeaa väestönkasvua.

Papadopoulos julisti Kreikan tasavallaksi

Ateena, Rooma (Reuter)

Monarkian vertauskuvana olleet kruunut ja kuningas Konstantinin sekä kuningatar Anna-Marian kuvat oli poistettu jo iltapäivään mennessä Kreikan pääministerin Giorgios Papadopoulosin julistettua maan perjantaina tasavallaksi sekä itsensä sen ensimmäiseksi presidentiksi.

Tieto monarkian päättymisestä ja perustuslain muuttamisesta tuli kreikkalaisille yllätyksenä.

Toimenpidettä edelsi viime viikolla tapahtunut laivaston vallankaappausyritys, jonka hallitus kuitenkin teki tyhjäksi.

Kreikkalaiset ottivat yllättyneinä ja hämmästyneinä vastaan tiedon heidän maansa muuttumisesta monarkiasta tasavallaksi.

Kondori-Julius syö hiirensuolia

Hiirensuolia ja lihaa tarjotaan Korkeasaaressa torstaina syntyneelle kondorivauvalle ruoaksi.

Juliukseksi ristitty poikanen aterioikin jo terhakkaasti kuudesti päivässä. Poikanen edistyy muutenkin mukavasti.

Julius painoi syntyessään 195 grammaa, joten melkoinen määrä hiirensuolia ja lihaa tarvitaan, ennen kuin se saavuttaa lopullisen kokonsa maailman suurimpana petolintuna.

Täysikasvuinen kondori on yli metrin pituinen. Siiven kärkien väli on suurimmillaan jopa kolme ja puoli metriä.

Intendentti Ilkka Koivisto toimii Juliuksen keinoemona. Poikanen syö hiirensuolia ja muuta lihaa.

Espan puistossa konsertteja läpi kesän

Esplanadin kappelin lavalla on kesän ajan puistokonsertteja lähes joka päivä.

Avajaiset olivat perjantaina, jolloin esiintyivät Oulunkylän yhteiskoulun Brass Band ja Cumulus.

Konsertti veti lavan ja aamulla avatun Espan kappelin välisen alueen laitojaan myöten täyteen ihmisiä.

Itse kappeli täyttyi aamupäivällä kymmenessä minuutissa ja koko päivän sen edustalla kierteli janoisten sisään odottajien jono.

Helsingin Esplanadin kesäkausi alkoi perjantaina. Samalla avattiin puiston ulkoilmaravintola. Avausta vauhdittivat Oulunkylän yhteiskoulun Brass-yhtye ja lauluyhtye Cumulus.

Kesäteatterit jatkavat kansannäytelmälinjalla

Vankka kotimainen kansannäytelmä nostaa jälleen päätään Suomen kesäteatteriohjelmistoissa. Mukana on Wuolijokea, Pekkarista, Alkiota ja Canthia.

Klassikkojen ohella kesänäyttämöille on tulossa myös pari kotimaista uutuutta.

Helsingin kesäteatterikauden avaa Mustikkamaan kesäteatteri 9. 6. Jarno Hiilloskorven ohjaamalla Ruskiella Neitsyellä; Lauri Kokkosen Porissa ja Lahden Karirannassa menestyneellä kuvauksella Vienan Karjalasta.

Helsingin kesäteatteriin Mustikkamaalle valmistuu parhaillaan Lauri Kokkosen Ruskie Neitsyt, jonka ensi-ilta ehtii vielä helluntain alle. Tämän Itä-Karjalan vaiheita käsittelevän laulunäytelmän ohjaa Jarno Hiilloskorpi. Kuva näytelmän harjoituksista.

Laskuvesi kilpasilla uittomiesten kanssa

Kittilä (HS)

Puu huilaa Kemijoessa osin varsin omalaatuisesti.

Omia aikojaan karanneet tukit ja pöllit kun joudutaan keväisen ennätystulvan laskiessa keräilemään veden alla paljastuvien puiden oksilta.

Vesi nousi nopeasti ja laskee vielä nopeammin. Tukkilaisen keksi ei jouda lepäämään. Laiskuri voi pahimmassa tapauksessa löytää osuutensa tukkipuista puiden oksilta.

Vaikka uitto on juuri käynnistynyt, sen häntiä tuodaan jo nopeasti kuivuvilta latvavesiltä kohti syvempiä pääväyliä.

Parhaimmillaan vauhti on kilometri tunnissa.

Sadat miehet ovat tehneet Kemijoen latvoilla työtä ympäri vuorokauden 12 tunnin vuoroissa, jotta rannoille kasattu 1,2 miljoonan kiintokuutiometrin puumäärä saataisiin sopivan veden aikana laskettelemaan kohti jokisuuta ja jalostuslaitoksia.

Kemijoen uitto ei ole kuitenkaan tänä keväänä entisensä. Puumäärä on parikymmentä prosenttia viimevuotista pienempi.

Kittilän Maunujoella hajoitti ennätystulva siistit tukkilanssit kuljettaen osan puista metsän pimentoon. Veden alkaessa vauhdikkaasti laskea tulivat vauhtiin mukaan Sulo Ollila, Aapi Lonnakko ja Kalevi Hakala.

Brittilaivat puskivat Islannin suojelualusta

Reykjavik (Lauri Karén)

Naton johtavan valtionpäämiehen Richard Nixonin istuessa Reykjavikin huippukokouksessaan viimeisessä neuvottelussa presidentti Georges Pompidoun kanssa sattui Islannin itäisillä vesillä ”vakavaksi” leimattu välikohtaus aseistamattoman islantilaisen kalastussuojelualuksen ja parinkymmenen brittitroolarin välillä.

Islannin hallituksen lehdistö- ja tiedotusasiain päällikkö Hannes Jonsson esitti asiasta jossakin määrin dramatisoidulta vaikuttavan version monisatapäiselle lehtimiesjoukolle, joka oli odottamassa tietoja huippukokouksen kulusta.

Jonssonin mukaan parikymmentä brittitroolaria yritti perjantaiaamuna kolmeen otteeseen puskemalla upottaa Islannin vähäisen kalastussuojelulaivaston toiseksi pienimmän aluksen Arvakurin.

Troolarit lopettivat yrityksensä vasta kun muut islantilaiset kalastussuojelualukset porhalsivat paikalle tykit miehitettyinä.

Islannin ja Englannin turskasota on taas saanut uusia piirteitä. Perjantaiaamuna vaurioitui pieni islantilainen suojelualus, kun englantilaiset troolarit puskivat sen laitoja lyttyyn. Englantilainen troolari työssä.

Jukolan väellä on juhlapäivä

Seitsemättä kertaa maapallon ympäri ovat Jukolan viestin suunnistajat matkalla tänään Hämeenlinnan Miemalassa alkavassa viestissä.

Ennen nyt alkavaa 25. Jukolan viestiä ovat maaliin saapuneet 3 191 joukkuetta tehneet taivalta linnuntietä mitaten 251 173 kilometriä.

Jukolan viestillä on oma merkittävä osuutensa koko maamme suunnistushistoriassa.

Se ei ole ollut eikä ole yksinomaan suunnistuksen propagandakilpailu, vaan myös vaativa suunnistuskilpailu.

Tästä on parhaana todistuksena mm. se, että matkaan lähteneistä 4 299:stä joukkueesta on maaliin asti selviytynyt 3 191. Keskeyttäneitä on siis lähes 26 prosenttia.

25 vuoden aikana on osanottajamäärä yli kymmenkertaistunut. Ensimmäisessä viestissä matkaan lähti 41 joukkuetta, joista maaliin tuli vain 15.

Osanottoennätys on viime vuodelta Paimiossa. Matkaan lähti tällöin 443 joukkuetta.

Tämä ennätys voi kuitenkin nyt Miemalassa rikkoontua. Ilmoittautuneita on 446.

Vuonna 1952 oli Jukolaan lähtijöiden tyylinä kokoontua Aleksis Kiven patsaalle ennen lähtöä. Helsingin Suunnistajat (etualalla) matkusti Lahteen voittaakseen kolmannen kerran viestin.

Suomella hyvä alku painin EM-matolla

Kreikkalais-roomalaisen painin Euroopan mestaruuskilpailut alkoivat Helsingissä suomalaisittain hienosti.

Kahden ottelukierroksen jälkeen on vielä seitsemällä suomalaispainijalla kaikki mahdollisuudet tavoitella mitaleja.

Heistä Pekka Hjelt (62 kg) ja Caj Malmberg (90 kg) ovat mukana miinuksitta. Heidän ohellaan Raimo Hirvonen (48 kg) ja Keijo Manni (82 kg) esittivät tukevia otteita.

”Pullat ovat hyvin uunissa”, tunnelmoi Manni kukistettuaan vahvan unkarilaisen Istvan Nagyn ylivoimaisesti.

Keijo Manni on kaapannut Unkarin Istvan Nagyn syleilyynsä.

Kysymysleikki alkaa

TV 1:n viihdetoimitus tuottaa kesällä tietokilpailun otsikolla Hoi laari laari laa. Kysymysleikki pyörii kotimaisten tuotteiden ympärillä.

Kilpailijoina toimivat eri seurojen ja yhdistysten edustajat ja kilpailun juontaa Aarre Elo.

Ohjelma lähetetään kahdeksana perättäisenä lauantaina.

Jokaisessa ohjelmassa esitellään viisi kotimaista tuotetta. Jokaisesta on etukäteen tehty filmi, joka kuvaa kyseisen tuotteen valmistamista.

Hoi laari laari laa -kilpailun juontaa Aarre Elo (vas.). Taustavoimina ovat olleet Seppo Seppälä ja Anja-Maija Leppänen.

Päivi laulaa Lauantaitansseissa

Päivi Paunu viihdyttää Mtv 1:n Lauantaitansseissa klo 19.00.

