Kesäloma-autoilusta haaveilevat autokoululaiset voivat tänä kesänä joutua kokemaan ikäviä yllätyksiä. Lomien lähestyessä joka vuosi tiivistyvä ajokokelasruuhka on tänä vuonna ennätyksellinen.

Helsingissä ajokokelaat pääsevät insinööriajoon vasta vähintään kolmen viikon odotusajan jälkeen.

Kevätkesän ruuhka pursuilee myös Hernesaarenrannan autokatsastusasemalla Helsingissä. Aikaisempien vuosien jättiruuhkien tasoittamiseen pyrkivät järjestelyt eivät enää täysin toimikaan. Syinä ovat vuodenajan vilkastama autokauppa sekä talviteloilta takaisin liikenteeseen kunnostetut kesäloma-autot.

Helsingin autokatsastuskonttorin tutkintotoimiston työmäärä on suurimmillaan touko-, kesä- ja heinäkuun aikana. – –

Kesäruuhkaa lisää se, että ihmisillä on taipumus tulla ajokokeeseen keskeneräisinä, ikään kuin koettamaan kepillä jäätä.

Helsinkiläisen toive: Sähkö halvemmaksi ja kerskarakentaminen pois

Helsinkiläiset toivovat halvempaa sähköä, joku jopa ilmaista, sähkölaitos olisi kansanvaltaistettava, kerskarakentamisesta olisi luovuttava ja samoin hiilivoimaloiden rakentamisesta.

Ydinvoimalaa ei pitäisi sijoittaa aivan kantakaupunkiin, mutta minne se pitäisi pystyttää, ei helsinkiläinen osaa sanoa.

Helsingin sähkölaitos kyseli 1 200 kotitalouskuluttajalta sähkön kulutuksesta ja pyrki samalla saamaan viitteitä neuvonnan, asiakaspalvelun ja tiedotustoiminnan kehittämiseksi. – –

Haastateltujen keskimääräinen mitattu sähkönkulutus oli 1 540 kilovattituntia vuodessa. Tämä merkitsee 180 markan suuruisen sähkölaskun maksamista vuoden mittaan.

Vanhoilla, sota-ajan ja sodan jälkeisillä säästä-sähköä-kampanjoilla on vieläkin tehoa. Se huomattiin mm. siinä, että sähkön säästäminen oli yleisempää iäkkäämpien haastateltavien keskuudessa ja säästäminen kohdistui yleisesti valaistukseen.

Yli puolet vastaajista piti sähköä halpana. Vanhemmat ihmiset olivat taipuvaisempia pitämään hintaa kalliina.

Ratsuväkimuseo avasi ovensa

Suomen ensimmäinen ratsuväkimuseo avattiin Lappeenrannassa. Museo sijaitsee Lappeenrannan Linnoituksen alueella entisessä ns. komendantin talossa.

Museossa on sen avautuessaan noin 700–800 esinettä, mutta määrän uskotaan kesän kuluessa karttuvan huomattavasti. Museon perustamisen uskotaan tapahtuneen viime hetkellä, sillä paljon ratsuväkeen liittyvää esineistöä on jo nyt joutunut hukkaan.

Maalaus odottaa taas Tuomiokirkkoa

Lyhyen ajan sisällä joudutaan Helsingin tuomiokirkon maalaus uusimaan kolmannen kerran. Helsingin keskustan julkisten rakennusten julkisivujen saneeraustoimikunta huomauttaa samanlaatuisten virheitten jatkuvasta toistumisesta.

Helsingin tuomiokirkko peruskorjattiin ja maalattiin vuonna 1961. Urakkaan sisältyi kirkon sisustus ja kustannuksia kertyi 2 300 000 markkaa.

Tuomiokirkon lateksimaaleilla suoritettu ulkokäsittely alkoi rappeutua varsin pian ja työ uusittiin muutamia vuosia sitten samoilla materiaaleilla. – –

Aikaisemmin käytettiin rapattuihin pintoihin vanhoilla menetelmillä valmistettuja kalkkimaaleja. Takavuosina ei näitä kalkkimaaleja ollut helposti saatavissa. Nyt on eräs valmistaja ottanut kalkkimaalit ohjelmaansa.

Julkisivujen saneeraustoimikunnan tiedotustilaisuudessa ilmeni, että kalkkimaalit ovat huokeita ja niihin voidaan sekottaa myös väriaineita.

Tiettävästi ainutkaan muovilatekseilla tehty julkisten rakennusten pintakäsittely ei ole onnistunut viime vuosina Helsingissä.

Uusittu Mustasaari avattiin

Helsingin seurakuntien vapaa-ajankeskus aloitti toimintansa täydellisesti uusittuna tiistaina Mustasaaressa.

Lähinnä nuorten suosimaan Mustasaareen on tehty uusi uimaranta ja lasten vesileikkipaikka. Päärakennusta ja kappelia on laajennettu ja ehostettu. Sinne on Lauttasaaresta vedetty vesi- ja viemärijohdot. – –

Viime kesänä kävi Mustasaaressa sijaitsevassa discossa iltaisin lähes sata, vilkkaimpina lauantai-iloina jopa 300 nuorta. Saari soveltuu hyvin myös muiden ikäryhmien vapaa-ajanviettopaikaksi.

Balettikoulut kilpailivat

Kuopio, (Irma Vienola-Lindfors)

Kuopio tanssii ja soi -viikon ensimmäinen tanssillinen tapahtuma oli oppilasbaletin katselmus, johon otti osaa kymmenen koulua.

Parin aikaisemman vuoden kilpakäytännöstä on luovuttu, koska täysin eri-ikäisten koulujen ja oppilaiden sekä niiden edustamien erilaisten tanssityylien paremmuusjärjestykseen asettaminen on osoittautunut varsin kyseenalaiseksi.

Katselmuksella sen sijaan haluttiin näyttää mikä on tanssikoulutuksen nykyinen tila maassamme ainakin osallistuvien koulujen osalta. Tuloksesta voisi käyttää sanaa kirjava. – –

Keskimääräisesti taso kuitenkin oli nyt korkeampi kuin aikaisempina vuosina.

Eläkeläiset ovat kiinnostuneina kansoittaneet tanssivan Kuopion torin.

Yleisömassojen pääsy Ruissaloon halutaan estää

Turku (HS)

Turun Ruissalossa ei Ruissalo-toimikunnan mielestä saisi enää koskaan järjestää suuria yleisötilaisuuksia. Toimikunnan mukaan suuret yleisömassat vaarantavat luontoa ja aiheuttavat painetta liikenteessä. Liikennettä olisi rajoitettava jo normaalioloissakin.

Ruissalo-toimikunta toteaa Turun kaupungille lähettämässään kirjelmässä, että elokuussa Ruissalossa on tarkoitus järjestää Turun musiikkijuhliin kuuluva rock-konsertti, joka vetää paljon nuoria.

Toimikunnan mukaan ei konserttia voida peruuttaa, koska sen valmistelu on pitkällä. Toimikunta esittää, ettei konserttejakaan enää vastaisuudessa järjestettäisi Ruissalossa.

Uusi silta yli Aurajoen

Aurajoen läntisellä puolella näkyvä Koulukatu saa joen yli jatkeekseen uuden sillan, jota ryhdyttäneen rakentamaan jo loppukesällä. Sillan jatkeeksi joen Itäisellä rannalla rakennetaan uusi katu,

Turku (HS)

Ruuhkat Aurajoen silloilla Turussa helpottunevat ensi vuoden lopulla. Silloin on uuden Koulukadun jatkeeksi rakennettavan sillan määrä olla valmis.

Sillan rakentamiseen päästäneen jo loppukesällä ja rakennusajaksi Turun kaupungin katurakennusosasto arvelee 15 kuukautta.

Sillan pituudeksi tulee noin 100 metriä. Leveys on 20 metriä ja se riittää neljään ajokaistaan ja kolmimetrisiin jalkakäytäviin. Kaiteet rakennetaan alumiinista. Silta on uudentyyppinen esijännitteinen kehäsilta. Siihen ei tule viilipilareja. – –

Turun keskustassa on nykyisin kolme Aurajoen yli johtavaa siltaa, joista varsinkin Auransilta on ruuhka-aikoina vaikeakulkuinen ja ahdas.

Tulipunaruusut kesä-Helsingissä

Alkukesän viihteeksi ovat näyttelijät Mai-Brit Heljo ja Kalle Juurela tuottaneet huvinäytelmän, Italialaisen Aldo de Benedettin vanhan tutun 24 tulipunaista ruusua, joka uudelleen kastettuna sai nimekseen Tulipunaruusut.

Vanhempi katsojapolvi sen varmaan muistaakin esim. Kansallisteatterin esityksenä, jossa yleisöä hauskuuttivat Ruth Snellman, Jopi Rinne ja Uuno Laakso.

Nyt esitettävässä versiossa näyttelevät samoissa rooleissa aviovaimoa Mai-Brit Heljo, aviomiestä Radioteatterista vieraileva Ossi Ahlapuro sekä rouvaan rakastunutta perheystävää Kalle Juurela ja sisakköä Milja Luukko Kaupunginteatterista.

Tulipunaruusut esitetään vuosisadanaluntyylisenä. Kansallisoopperan lavastaja Seppo Nurmimaa on kehystänyt Roomassa tapahtuvat kohtaukset ja ohjauksesta vastaa Mainos-tv:n teatteripäällikkö Seppo Wallin.

Tulipunaruusut esitetään 5.—17. kesäkuuta Intimiteatterissa.

Demarien Paasio täyttää tänään 70 vuotta – Puhemies Rafu

Rafael Paasio

Jaakko Okker

Rafael Paasio tietää olevansa hitaan ja saamattomankin miehen maineessa. Se ei häntä kuitenkaan huolestuta

”Kyllä nopeita ja kiivaita päätöksiä aina pystyy tekemään. Ratkaisut on kuitenkin osattava tehdä oikealla hetkellä sekä siten, että niillä on menestymisen mahdollisuuksia. Odottamisen taito on tärkeä. Ihmisillä on oltava aikaa sulatella, heitä ei saa ajaa päätöksiin, joista eivät ole varmoja.” – –

Paasio, jos kukaan, on pitkän linjan miehiä; 12-vuotiaana töihin, jo 14-vuotiaana nuorisoliiton paikallisosaston sihteeri.

Varhain alkanut ura on kuitenkin kaartanut varovan loivasti ylöspäin; 1948 eduskuntaan, 1951 toisena sosiaaliministerinä ja 1958 samassa tehtävässä. – –

Paasio on ansainnut leipänsä mm. kirjaltajana, levikkiasiamiehenä, toimittajana — ja poliitikkona.

Ammattipoliitikko hän on ollut jo pitkään vaikka hoitikin Turun Päivälehden päätoimittajan tehtäviä ainakin nimellisesti vuoteen 1962 asti.

”Kyllä kai sitä pian on samassa asemassa kuin entinen poliitikko, joka kirkkomaalla hautapatsaita katsellen sanoi: täällä minun valitsijani ovat. Nuoret äänestävät nuoria. Jonain päivänä asetutaan eläkkeelle ja katsellaan mitä toiset tekevät.”

Nopeusrajoitukset Etelä-Suomeen vasta elokuussa

Etelä-Suomi saa tiekohtaiset nopeusrajoitukset todennäköisesti elokuun alussa. Tie- ja vesirakennushallituksen piirikonttorien piti lähettää nopeusrajoitusehdotuksensa Helsinkiin toukokuun 20. päivään mennessä. Teknisten lakko viivästytti ehdotusten valmistumista.

Siksi nopeusrajoitussuunnitelmat seitsemälle läänille valmistuvat vasta tämän kuun loppuun mennessä. – –

Etelä-Suomen teillä tulee kattonopeus olemaan 60, 80, 100 ja 120 kilometriä tunnissa. Yli-insinööri Härkäsen mukaan näyttää ilmeiseltä, että 100 kilometrin tuntinopeusrajoitus olisi varsin yleinen.

Suomen Saabien kysyntä yllätti

Saab-henkilöautojen kysyntä on yllättänyt auton ruotsalaisvalmistajat sekä yhtiön suomalaisen sisaren Saab-Valmetin johdon.

Vielä pari viikkoa sitten ei yhtiön Uudenkaupungin tehtailla tiedetty laajennussuunnitelmista mitään. Tänään kerrotaan jo, että tuotanto vuoden kuluttua on huipussaan. Tämä merkitsee noin 30 000 autoa vuodessa.

PuMu voittoon intiaanitukka hulmahdellen

Puna-Mustien Ilkka Musto (vas.) ja Kankaanpään Seppo Uusi-Oukari harjoittavat makuuasentoa kolmosella.

Intiaanitukkainen Kari Nordström oli vauhdikkaimmalla päällään Meilahdessa pesäpalloilun mestaruussarjan ottelussa Kankaanpään Mailaa vastaan. Valkoinen otsanauha hulmahdellen hän löi Puna-Mustille tarvittavat voittojuoksut 4-3.

Hänen sivalluksiensa tasolle ei pystynyt edes kankaanpääläinen viime vuoden lyöjäkuningas Seppo Uusi-Oukari.

Hyvän lyöntipelinsä Iisaksi Capri Nordström piti kakkospolttajan tonttinsa puhtaana. Liiallinen innostuminen teki tosin tepposensa pari kertaa. Hän juoksi kakkosvahti Antero Vaton kanssa komeasti yhteen pallon tavoittelussa. Oranssipallon hanskaansa saanut Vatto oli Pu-Mun onneksi sillä kertaa vahvempi. Hän pysyi pystyssä ja tappoi kankaanpääläisen etenijän.

NL turvautuu läntiseen teknologiaan

Togliattin autotehdas Neuvostoliitossa tuottaa nyt puoli miljoonaa autoa vuodessa. Kun tehdasprojekti on kokonaisuudessaan toteutunut, nousee tuotanto kuuteen miljoonaan.

Washington Post/The Guardian

Neuvostoliiton ja länsimaiden taloudellinen vaihto on viime aikoina voimakkaasti elpynyt. Osittain se johtuu Länsi-Saksan uudesta idänpolitiikasta, joka on vähentänyt Keski-Euroopan jännitystä ja johtanut lukuisiin poikkeuksellisiin suuriin kauppasopimuksiin Länsi-Saksan ja Neuvostoliiton välillä. Mutta sen tärkeänä vaikuttimena on myös Neuvostoliiton pyrkimys tukea omaa talouselämäänsä länsimaisen teknologian avulla.

Tämän pyrkimyksen näkyvimpinä ilmauksina ovat Togliattin ja Kaman jättimäiset autotehtaat. – –

Näiden laitosten rakentaminen, tarpeellisen työvoiman hankkiminen ja tehtaiden koneistaminen ovat vaatineet voimien keskitystä niin suuressa mittakaavassa, että se on luultavasti mahdollista vain tässä maassa. – –

Fiat-yhtiö havaitsi Togliattia rakentaessaan, minkälaisia vaaroja tällaiseen työhön voi liittyä. Luotettavien tietojen mukaan osoittautui Togliattin rakentaminen paljon monimutkaisemmaksi kuin Fiat oli alun perin ajatellut, eikä siitä tullut sille niin tuottavaa yritystä kuin yhtiö oli suunnitellut. – –

Monet länsimaiset firmat ovat jo kuitenkin hankkineet kauniita voittoja ja sen lisäksi hyödyllistä kokemusta myymällä teknistä tietämystään ja laitteitaan näille neuvostoliittolaisille yrityksille. – –

Venäläiset oppivat tietenkin paljon teknologiaa ostamistaan laitteista. Togliattin tehtailla olivat ensimmäiset jättimäiset auton korinosien muovaamiseen käytettävät paininkoneet italialaista valmisteita. Mutta kolmas ryhmä näitä koneita, kuten Togliattin tekninen johtaja ylpeänä esitteli, oli jo neuvostoliittolaisia kopioita länsimaisista koneista.

Fiat havaitsi, että neuvostoinsinöörit ja -työläiset eivät aina suorittaneet työtään yhtä hyvin kuin italialaiset. Viime vuonna Togliattin ulkomaalaiset erikoismiehet varoittivat vierailijoita, että jos he aikoivat hankkia siellä valmistetun Zhiguli (Lada) -auton heidän tulisi tehdä se oikopäätä, sillä laadun tarkkailu tulisi varmasti laskemaan heti kun ulkomaalaiset erikoismiehet lähtevät.

Nyt on tehtailla vain sata ulkomaalaista, mutta mikään ei osoita, että tänään valmistuneet Zhigulit olisivat huonompia kuin ensimmäiset mallit. Auto on tarkka kopio Fiat 124:sta. Uusi malli tulee perustumaan Fiat 125:een.

