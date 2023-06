Festivaaliketju käynnistyi

Kuopio (HS)

Eläkeläiset, ruokatunnilla olevat työläiset, perheenemännät ja lapset täyttivät Kuopion nupukivillä katetun torin, kun ”Kuopio tanssii ja soi” -viikko jälleen kerran perinteisin menoin maanantaina avattiin.

Samalla Kuopio alkoi elää yhden kesäisen viikon kestävää vapautuneempaa elämäänsä.

Torille on luvassa yleisötapahtumia joka päiväksi.

”Enhän minä muissa käykkään, vaan tänne tulen joka päivä”, tuumasi eläkkeellä oleva hevosmies Tauno Pitkänen.

Tasan kello 12 kiipesi torille pystytetylle lavalle uunituore pelimanniyhtye Pohjois-Savon pelimannit. Yhtye perustettiin vasta viime perjantaina.

”Kuopio tanssii ja soi” -viikko järjestetään tänä kesänä neljännen kerran.

Kuopiolla on ilo aloittaa ensimmäisenä Finlands Festival -ketjun kesätapahtumat.

Lasten pahoinpitely lisääntynyt rajusti

Lapsiin kohdistuvan väkivallan hälyttävää lisääntymistä käsitteli sosiaalihallituksen pääjohtaja Alli Lahtinen puhuessaan 12. pohjoismaisen lastensuojelukongressin avajaisissa Helsingissä maanantaina.

Hän sanoi, että lapsia pahoinpidellään yhä enemmän ja yhä nuorempina.

Pääjohtaja Lahtinen kiinnitti huomiota siihen, että suomalaisessa kasvatusnäkemyksessä väkivalta on aina tietyllä tavalla hyväksytty.

Lasten lyömistä on pidetty normaalina ja jopa toivottavana kasvatusmuotona.

Siinä missä aikuisen toiseen aikuiseen kohdistama fyysinen väkivalta on ollut kriminalisoitua, siinä sekä laki että vallitseva tapa sallivat lasten pieksemisen, sanoi Lahtinen.

Nimiarkisto vastustaa nimilakiluonnosta

Suomen nimiarkiston säätiö pitää vahingollisena oikeusministeriön lainsäädäntäosaston alkuvuodesta valmistunutta luonnosta uudeksi sukunimilaiksi ja -asetukseksi.

Ehdotuksen toteuttaminen merkitsee säätiön mukaan luopumista sukunimen perinteellisestä merkityksestä. Näin todetaan nimiarkiston säätiön oikeusministeriölle jättämässä kirjelmässä.

Oikeusministeriö on ehdottanut vuodelta 1920 periytyvää sukunimilakia muutettavaksi niin, että aviopuolisot ja heidän lapsensa voivat käyttää mitä nimeä haluavat.

Tämä merkitsisi nimiarkiston säätiön mukaan keskiajalla syntyneen sukunimiperinteen romuttamista.

Koloradokuoriaisia tuli Bulgariasta

Hamina (HS)

Kaksi elävää kolorado- eli perunakuoriaista löytyi bulgarialaisesta perunarekasta maanantaina Haminassa.

Vaalimaan kautta kuudella rekka-autolla tullut 100 000 kilon varhaisperunaerä palautettiin Haminassa tehdyn tarkastuksen jälkeen takaisin Bulgariaan.

Tohtori Martti Markkulaa Tikkurilan maatalouden tutkimuslaitoksesta arvelutti palauttaa kuusi rekka-autoa Bulgariaan kahden koloradokuoriaisen takia. Autot oli kuitenkin määräysten mukaan käännytettävä takaisin.

Vaikka koloradokuoriaisten karkaamismahdollisuuksia jäähdytetystä rekkakuormasta pidetäänkin vähäisinä, viranomaiset toivovat tarkkuutta Hamina—Vaalimaan tien varrella maitaan viljeleviltä.

Suomalaiset viranomaiset ovat jo kauan ja pelolla odottaneet kuoriaisten ilmestymistä.

Viime kesänä miljoonan kuoriaisen parvi lensi Itämeren yli Puolasta Etelä-Ruotsiin ja tuhosi pahoin Skånen perunasadon.

Kaksi vajaan sentin pituista koloradokuoriaista palautti kuusi rekkakuormaa perunoita takaisin Bulgariaan. Haminan satamassa havaitut kuoriaiset tuotiin Tikkurilan maatalouden tutkimuslaitokseen, missä niitä kuvattiin angervon lehdellä.

Helsinki menettää 1,3 mmk vuodessa veronkierron vuoksi

Taksialalla tapahtuvan veronkierron vuoksi Helsinki menettää noin 1,3 mmk:n verotulot vuodessa.

Yli sallitun määrän ylitöitä tekevien taksinkuljettajien sosiaaliturva on olematon.

Alalla ei ole työehtosopimusta.

Helsingin taksinkuljettajat ry pyrkii väitteittensä lisäksi ajamaan alan järjestäytymistä.

Neuvottelut perusteilla olevan työnantajayhdistyksen kanssa ovat vireillä; yhteys pyritään aikaansaamaan mahdollisimman pian.

Sotakoirien marssi uutta paraatissa

Joensuu (HS)

Paahtavassa helteessä marssivat puolustusvoimain lippujuhlapäivän valtakunnalliseen paraatiin osallistuneet 1 300 sotilasta maanantaina Joensuussa.

Yleisön suurinta huomiota herättivät ensimmäistä kertaa paraatimarssilla olleet sotakoirat.

Joensuun keskustan kiireinen arkipäivä pysähtyi iltapäivällä hetkeksi lähes tyystin joukkojen kokoontuessa katselmukseen kaupungintorille.

Työt toria ympäröivissä rakennuksissa pysähtyivät tunnin ajaksi ja ikkunat täyttyivät katselijoista.

Paraatia seurasi monituhantinen yleisöjoukko.

Sotakoirien paraatimarssi jätti varjoonsa yleisön mielenkiinnossa raskaan tykistön, panssarivaunut ja Migien ylilennon.

Suomen markka myös kellumaan

Suomen Pankki lähetti markan maanantaina kellumaan ja pudotti dollarin alle sen sovitun pohjahinnan.

Päätös johtui dollarin jyrkästä alamäestä kansainvälisillä valuuttamarkkinoilla.

Päätös merkitsi markan ”revalvoimista” runsaalla kahdella prosentilla dollariin nähden.

Keskuspuistossa kesäkeidas

Helsingin Keskuspuistossa, keskellä mitä vehreintä aarniometsää aloittaa toista toimintakauttaan Keskuspuiston kesäteatteri, Helsingin Freelance näyttelijäyhdistyksen perustama teatteri.

Ohjelmistossa jatkaa Jouko Puhakan Väinämöinen ja kumppanit, jota viime kesänä teatterin rakennustöiden vuoksi ehdittiin näytellä vain vajaa kesäkausi.

Kesä-Helsingissä oleileville täysi-ikäisille Keskuspuiston Kesäteatteri käynnistää viiden viikoittaisen teatterinäytännön lisäksi nyt uusia kontaktitilaisuuksia.

Vanhan suomalaisen iltamakulttuurin uudelleen suosioon tulemisen edesauttamiseksi teatteri järjestää iltama-tilaisuuksia joka perjantai-ilta.

Ehkä tästä versoo uusi vihreä oksa myös esiintyville taiteilijoille, toivovat teatterilaiset.

Keskuspuiston kesäteatteri on kunnostanut uuteen uskoon teatteriyleisön nuorimmaisten käyttöön lasten leikkipaikan liukumäkineen, jota tässä tosin vielä käyttelee teatterin oma henkilökunta. Leikkipaikalla on näytäntöiltaisin mukana luovan toiminnan ohjaaja vireyttämässä ja ohjaamassa lasten ajankulua.

Tunnustusta Laukaukselle Italian lehdistössä

San Remon eli Bergamon elokuvafestivaalissa tänä keväänä pääpalkinnon saaneesta suomalaiselokuvasta, Erkko Kivikosken dokumenttisävyisestä mustavalkouutuudesta Laukaus tehtaalla ovat vielä juhlien jälkeen useat italialaiset elokuvakriitikot kirjoittaneet innostuneita tunnustuksen sanoja.

Viimeksi Italian suurimmassa Iltapäivälehdessä ”Paese Serassa” kirjoittaa Aurora Santuari:

”On suuri ilo olla kerrankin yhtä mieltä jonkin filmikilpailun juryn kanssa, ainakin mitä tulee ensimmäiseen 5 miljoonan liiran palkintoon. Se annettiin suomalaiselle Erkko Kivikoskelle filmistä Laukaus tehtaalla. Sen on tuottanut riippumaton yhtiö Jörn Donner, jolta jo viime vuonna nähtiin mielenkiintoinen filmi.”

Kohtaus Erkko Kivikosken elokuvasta Laukaus tehtaalla, joka Italiassa on saanut kiitosta. ”Vakuuttava on sekä aihe että tekijän kyky tulkita se tyhjentävällä, karkeankauniilla filmikielellä”, sanoo italialainen kriitikko.

Papadopoulos haluaa Nixonin veroiseksi

Ateena (Erkki Pennanen)

Samaan aikaan, kun tasavallaksi muuttuneen Kreikan hallitus on ryhtynyt järjestelmällisesti poistamaan julkisuudesta kaikkia kuningasvallan ulkonaisia merkkejä, se on aloittanut uuden tasavaltaisen perustuslain valmistelun.

Kuuden vuoden sisällä jo toisen perustuslakiuudistuksen on määrä tehdä Kreikasta presidenttivaltainen ”demokratia”, joka takaa presidentille ainakin yhtä keskeisen aseman kuin Ranskassa ja Yhdysvalloissa.

Itsensä väliaikaiseksi presidentiksi nimennyt entinen sijaishallitsija sekä samalla pääministeri, ulkoministeri ja puolustusministeri Georgios Papadopoulos ilmoitti viime perjantaina alistavansa kuningasvallan lakkauttamisen ja tasavallan julistamisen kansanäänestykseen kahden kuukauden sisällä.

Kuninkaallinen palatsi Ateenassa on suljettu ja tyhjä. Kuninkaallinen vartiomies seisoo vielä portilla, mutta pian häntä ei ehkä enää tarvita.

Brittilehti otti itse kuvia lordien tyttöseikkailuista

Lontoo (Erkki Arni)

Sunnuntailehti News of the World on saanut toruja useilta kansanedustajilta ja muilta sanomalehdiltä, koska se itse otatti valokuvia, jotka olivat osasyynä ministereitä kukistaneeseen taannoiseen puhelintyttöskandaaliin.

Ylähuoneen johtaja lordi Jellicoe ja ilmavoimien apulaisministeri lordi Lambton erosivat toissa viikolla Englannin hallituksesta, kun kävi ilmi, että he olivat varkain käyneet rattotytöissä.

News of the World, jonka levikki on yli kuusi miljoonaa kappaletta, ilmoitti sunnuntaina, että yksi sen omista kuvaajista otti sarjan valokuvia lordi Lambtonista, kun tämä oli sängyssä kahden rattotytön kanssa yhtä aikaa.

Kuvaustilaisuuden järjestämistä auttoi toisen tytön aviomies; kuvat otettiin läpikatsottavan peilin avulla.

Koonnut Kari Lankinen

