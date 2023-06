Vielä kaksikymmentä autokuormaa tulossa

Kaksi uutta koloradokuoriaista löytyi bulgarialaista perunaa keskiviikkona Suomeen tuoneista rekka-autoista.

Autot oli tarkastusta varten ajettu Helsinkiin Katajanokan varastoalueelle. Iltapäivään mennessä tutkittiin kaikki neljä paikalle tullutta autoa.

Niiden tarkastaminen Helsingissä Vaalimaan sijasta oli mahdollista kasvinsuojeluviranomaisten suostumuksella.

Yksi autoista oli jo iltapäivällä käännytetty takaisin, koska sen kuormasta löytyi isokokoinen ja virkeä koloradokuoriaisen toukka.

Myöhemmin iltapäivällä löytyi vielä toinen, joka joutui heti maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti Svante Ekholmin suurennuslasin alle.

Mitättömästä koostaan huolimatta otus tunnistettiin kuoriaisen toukaksi.

Autoa odotti paluu Bulgariaan.

Suomeen on tämän viikon kuluessa tulossa vielä yli kaksikymmentä rekka-autollista bulgarialaista perunaa.

Bulgarialaisilla lienee mahdollisuus myydä nyt hylätyt perunakuormat esimerkiksi Neuvostoliittoon, jossa koloradokuoriaista jo esiintyy.

Tupakoijat tiukalle, sakkoa tai vankeutta kiellon rikkojille

Kieltoja uhmaavasta tupakoinnista julkisella paikalla voi tulevaisuudessa saada sakkoja tai jopa kuusi kuukautta vankeutta.

Näin voi käydä, jos tupakkatoimikunnan tuoreeseen mietintöön sisältyvä lakiluonnos hyväksytään hallituksen ja eduskunnan seulassa sellaisenaan.

Tupakkatoimikunta ehdottaa, että tupakointi kiellettäisiin kaikilla sellaisilla julkisilla paikoilla, missä myös tupakoimattomat henkilöt pakosta joutuvat käymään.

Niinpä esimerkiksi työpaikoilla ei enää tupakoitaisi, jos yksikin työntekijä sitä vaatii.

Siitonen hurjana, 93,90 Helsinki-kisoissa

Hannu Siitonen teki keihäänheitossa kaikkien aikojen toiseksi parhaan tuloksen, 93,90 metriä Helsinki-kisoissa Olympiastadionilla.

”Miksi keppi ei voinut saman tien lentää vaaksan verran pitemmälle”, tuskitteli toverinsa puolesta Jorma Kinnunen, jonka Suomen ennätys 92,70 siirtyi Siitosen heitolla historiaan.

Länsisaksalaisen olympiavoittajan Klaus Wolfermannin maailmanennätykseen on tosiaan vain vaaksa matkaa, se on 18 sentin päässä.

Hannu Siitonen heitti kaikkien aikojen toiseksi parhaan keihästuloksen, 93,90.

Finlandia-talo tuonut tappiota 8 000 mk päivässä

Kaupungin vuositilintarkastajat eivät ole katselleet suopein silmin Finlandia-taloa Helsingissä.

Tilintarkastajat toteavat talon tuottaneen viime vuonna tappiota 8 000 markkaa päivässä, ja koko talo on tullut maksamaan helsinkiläisille 50 miljoonaa markkaa.

Edelleen tilintarkastajat toteavat, ettei Finlandia-talo ole soveltunut hyvin alkuperäiseen käyttöönsä eli toimimaan yhtä aikaa sekä konsertti- että kongressitalona.

Helsingin tilintarkastajien mukaan Finlandia-talo aiheutti viime vuoden aikana kaupungille kuluja 8 000 markkaa päivässä.

Nivelvaunu saapui maanteitse Helsinkiin

Hitaasti matelevana maantiekuljetuksena saapui Helsingin ensimmäinen nivelraitiovaunu Tampereelta Koskelan halleille.

Vaunu, kori ja teliosa tarvitsivat oman ajoneuvonsa.

Nivelvaunuun kuuluu kaksi osaa, jotka on liitetty toisiinsa nivelellä. Vaunusta toiseen voi siirtyä esteettömästi.

Vaunukokonaisuuden pituus on 20 metriä ja leveys 2,30 metriä. Istumapaikkoja on hieman yli 40 ja kokonaismatkustajamäärä on 150.

Nivelraitiovaunut tuotiin Tampereelta Helsinkiin osina rekka-autojen lavoilla. Koskelan halleilla vaunujen telat työnnettiin vaunujen alle.

Verouudistus sai vauhtia junassa

Suuri verouudistus sai keskiviikkona junavauhtia.

Hallitus piti iltakoulunsa junassa matkustaessaan Turkuun onnittelemaan Rafael Paasiota, joka täytti 70 vuotta.

Hallitus totesi, että verouudistus on kypsynyt jo pitkälle ja että koeverotus alkaa aivan lähiaikoina.

Viralliset ratkaisut tehtäneen kuitenkin vasta syksyllä.

Hallitus piti ”päiväkoulua” junassa matkalla Turkuun onnittelukäynnille sos.dem. puolueen puheenjohtajan Rafael Paasion luo. Rouva Irene Sorsa, ministerit Sorsa, Virolainen, Tarjanne ja Jansson Helsingin asemalla iloisissa lähtötunnelmissa.

Vieraiden sarja alkoi jo yöllä

Turku (HS)

Sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Rafael Paasio joutui 70-vuotispäivänään Turussa keskiviikkona suuren huomion ja lämpimien onnittelujen kohteeksi.

Onnittelusarja alkoi jo yöllä, jolloin maakunnan oma puolueväki kävi tervehdyskäynnillä päivänsankarin kotona.

Onnittelujen sarjan aamulla aloittivat Hotelli Turun suojissa sosiaalidemokraattinen puoluetoimikunta ja -puolueneuvoston edustajat.

Puolueen onnittelut esitti eduskunnan varapuhemies Veikko Helle ja puolueen lahjana Paasio sai omista piirroksistaan kootun kirjan.

Hallituksen 70-vuotispäivän lahja sosiaalidemokraattien puheenjohtajalle Rafael Paasiolle oli kultakello, jonka ojensi valtiovarainministeri Johannes Virolainen. Rouva Mary Paasio otti miehensä rinnalla vastaan kukkatervehdyksiä, jotka päivänsankari luovutti edelleen iloksi Turun vanhainkoteihin.

Jukurtteja joka makuun

Eeva Salonen

Jukurteista löytää jokainen mieleisensä. On makua ja marjaa miestä myöten.

Mutta jukurttien luokitus on tällä hetkellä epäselvä. Hapottomat, jälkipastöroidut jukurtit samaistetaan tavallisiin jukurtteihin, jotka ovat happamia.

Ruokatoimitus maisteli markkinoilla olevia jukurtteja. Valikoima on kirjava.

Viisihenkinen raati löysi mietoja ja happamia tuotteita, kirjavasta valikoimasta jukurtin jokaisen makuun.

Jokaisella meistä on tietenkin oma makunsa ja suosikkijukurttinsa.

Monen ulkomaisilla hedelmillä höystetyn jukurtin poistaisin mielelläni valikoimista.

Yhtä kernaasti lisäisin jukurtteihin kotimaisia viinimarjoja, karpaloita ja enemmän puolukkaa, josta on jo miellyttäviä makuelämyksiä.

Jukurtteja on markkinoilla runsaasti. Esimerkiksi eri valmistajien mansikoilla höystetyt jukurtit poikkeavat suurestikin toisistaan, kun tuotteita vertaillaan keskenään.

Muskelimies kylvi mereen seteleitään

Fort Lauderdale, Florida (Reuter)

Venekauppias Monroe Spodakilta meni sormi suuhun, kun salaperäinen tuntematon ilmestyi hänen liikkeeseensä valkoista loistoautoa ajaen ja kolmen kaunottaren ympäröimänä, osti kolme pikavenettä ja kiiti hetkeä myöhemmin avomerelle viskellen vanaveteensä 100 dollarin seteleitä.

Spodakin ällistys ei tarttunut kuitenkaan kolmeen hänen työntekijäänsä ja muutamiin paikallisiin kalastajiin, jotka oitis syöksyivät veteen ja onnistuivat onkimaan itselleen yhteensä 600 dollaria.

– –

Ymmälleen jääneiden ainoaksi johtolangaksi omituisen rahanjakelijan jäljittämiseksi jäi valkoinen loistoauto.

Tuntematon mies — pelkkiin uimahousuihin pukeutunut, lihaksikas ja karvarintainen — ilmestyi Spodakin liikkeeseen perjantaina.

Puhuva pumppu

Puhuvan bensiinipumpun on ensimmäisenä hankkinut eräs walesilainen huoltoaseman omistaja.

Syy odottamattomaan puheliaisuuteen on se surullinen tosiasia, että ihmiset eivät lue, eivät halua tai osaa lukea automaattipumppujen käyttöohjeita.

Tarina kertoo eräästäkin vanhasta rouvasta, joka irrotti ”pistoolin” pumpusta, tipautti kolikot letkusta sisään ja huusi perään: ”Kymmenen litraa, olkaa hyvä”.

