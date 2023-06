Italialainen loistoristeilijä Achille Lauro kiinnittyi Katajanokan laituriin kello 7 torstaiaamuna.

Ennen kahdeksaa oli 1 200 matkustajaa pakattu busseihin. Puoleenpäivään mennessä oli kaikki kierrätetty katsomassa Helsinkiä ja tupattu lentoaseman odotushalliin.

Kuusi minuuttia vaille 12 laskeutui ensimmäinen kone, joka toi risteilijään uusia matkustajia. Sen jälkeen koneita tuli tihein välein lisää, 1 200 henkeä noukittiin busseihin ja oppaat aloittivat kaupunkikierroksen uudelleen.

Ensimmäisen kerran vaihtoi Suomeen saapunut loistoristeilijä matkustajansa täällä Helsingissä.

Temppeliaukion kirkko sai useat matkailijat huokailemaan ihmetyksestä. Varsinkin temppelin kuparinen katto lumosi katselijat pitkäksi aikaa.

Pihlajasaareen ei kaupungin virkistyspaikkaa vanhuksille

Helsingin vanhusten mahdollisuudet järjestettyyn virkistystoimintaa Pihlajasaaressa ovat kariutuneet. Kaupunginhallitus päätti vuokrata vanhuksille varatun huvilan poliisien kesäkotitoimikunnalle.

Helsingin kaupungilla on Pihlajasaaressa kolme huvilaa, jotka se vuokraa tavallisesti ulkopuolisille yhteisöille vuodeksi kerrallaan.

Varaskopla ajoi ajokit lampeen Vantaalla

Tasaisen varmasti nousi neljäs lampeen upotetuista autoista pinnalle. Palomies Pentti Sulin varmisti, ettei vetokaapeli viime hetkelläkään irronnut.

Toistakymmentä nuorta käsittänyt varaskopla on paljastunut Vantaalla. Neljä joukon jäsenistä on pidätettynä Tikkurilan poliisiasemalla.

Varaskoplan jäljiltä poliisi löysi anastettujen autojen kätköpaikan. Huviajelujensa päätteeksi 14–17 vuotiaat nuoret olivat upottaneet autoja lähes kymmenen metriä syvään lampeen Ruskeasannassa lähellä Helsingin lentoasemaa.

Viimeisen kahden viikon aikana kopla on ehtinyt varastaa ainakin 16 henkilöautoa eri puolilta Vantaata. – –

”Kuulusteluissa pojat sanoivat, että he koettivat vain peittää jälkensä upottamalla autot lampeen. Ja heistä oli ollut niin jännittävää katsella, kun autot pikkuhiljaa upposivat”, sanoi koplan anastuksia tutkinut konstaapeli Kari Koukku.

Ruskeasannan Kylmälammesta — hylätystä sorakuopasta — vedettiin kuiville torstaina neljä nuorten anastamaa Volkswagen-henkilöautoa.

Autojen kätköpaikka sijaitsee aivan Helsingin lentoaseman lähistöllä. Koplan jäsenet olivat kuulusteluissa kertoneet, että heistä oli jännittävää katsella autojen uppoamista.

Vantaa saa kauppatorin

Vantaan ensimmäinen ”kauppatori” avautunee heinäkuun alussa Louhelassa. Kauppala on päättänyt vuokrata kolmelle torikauppiaalle paikan ns. Louhelan torilta.

Kauppiaiden ilmoitusten mukaan torilta on saatavissa leipätuotteita, perunoita ja kalaa. Tori on tarkoitus pitää auki tiistaisin ja arkilauantaisin.

Vantaalla on tehty useita aloitteita torikaupan alulle saamisesta. Sopiviksi paikoiksi on ehdotettu mm. Peltolantoria ja -kenttää, Korson keskustaa ja kauppalantalon ja seurakuntatalon välistä Asematien pätkää Tikkurilassa. Aikaisemmin ei ole ilmaantunut torille halukkaita kauppiaita.

Helsingin vesissä voi uida

Helsingin seudun uimarantojen vesiin voi huoletta pulahtaa virkistäytymään.1950-luvun loppupuolella rakennettujen jätevesipuhdistamojen ansiosta vedet ovat viime vuosina parantuneet.

Lääkintöhallitus on antanut suosituksensa uimarantavesien puhtaudesta. Suositus perustuu sadan millilitran vesimäärän kolibakteerien ja fekaalisten streptokokkien lukuun. Yksinkertaisemmin sanottuna tämä merkitsee uimaveden sisältämää viemäriveden määrää.

Pikkukoski on Vantaanjoen poukamassa oleva uimala Veräjämäessä. Joen ruskea vesi on täysin uimakelpoista. Uimaranta-alueella on myös koripallokenttä, painonnostolava ja lasten leikkialue.

Sylvi Salonen syksyllä Kouvolaan

Kouvola (HS)

Valtion kolmivuotisen taiteilija-apurahan saanut näyttelijä Sylvi Salonen saapuu syksyllä Kouvolan teatteriin Tukkijoella näytelmän Maijaksi. Asia on lopullisesti vahvistettu Kouvolan teatterin kannatusyhdistyksen johtokunnassa.

Sylvi Salonen on saanut apurahan nimenomaan vierailuihin eri teattereihin ja Kouvola on hänen ensimmäinen kohteensa. Kun hän nyt on Pyynikin kesäteatterissa ja TV touhutkin vievät osansa, jäänee kesälomanvietto joulun tienoille.

Korot nousevat ja lainat tiukkenevat

Korkopäätös nostaa toistaiseksi vain Suomen Pankin luotoistaan perimiä korkoja. Muita pankkeja kehotetaan ryhtymään sen mukaisiin toimiin. Pääjohtaja Mauno Koivisto (vas.) pitää selvänä, että myös niiden lainakorot nousevat vastaavasti. Muuten niiden käy ennen pitkää huonosti. Koiviston seurassa pankkivaltuusmies Valdemar Sandelin (oik.).

Suomen pankki tarttui torstaina kovin kourin ylikuumenneeseen korkeasuhdanteeseen. Pankkivaltuusmiesten kokouksessa ajettiin läpi yleisen korkokannan korotus 1,5 prosenttiyksiköllä heinäkuun alusta lukien. Korkopäätöksen kanssa samaan nippuun liitettiin keskuspankkilainojen katon alentaminen runsaalla viidellä prosentilla syyskuun alusta lukien. – –

Tästä aamusta alkaen otetaan lisäksi käyttöön ”rahat pöytään” -menettely noin neljänneksessä koko tuonnista. Tästä aamusta alkaen sovelletaan myös talletusehtoa eräisiin ulkomaisiin luottoihin. Ennalta aavistelluista suhdanteiden viilentämistoimista jäi toteutumatta vain osamaksukaupan ehtojen kiristäminen.

Hallitus huolissaan vuokratasosta

Hallitus antoi torstaina Suomen Pankin korkopäätöksen johdosta seuraavan lausunnon:

”Kuultuaan Suomen Pankin korkopäätöksestä hallitus on päättänyt, että sen tarkoituksena on kiireesti selvittää, mitä olisi tehtävä, jotta tapahtunut koron korotus ei lisäisi uudempien valtion lainoittamien vuokra-asuntojen vuokratasoa.

Edelleen hallituksen tarkoitus on selvittää, mitä olisi tehtävä, jotta koron korotus ei lisäisi kehitysaluepolitiikkaan liittyvän korkotukijärjestelmän alaisista luotoista velallisten maksettavia korkoja kehitysalueille.”

Poseeraustytöt vaihtoivat alaa

Tukholma (Kari Kallio)

Poseeraustytöt — muualla maailmassa heitä kutsutaan yhä prostituoiduiksi — ovat Ruotsissa palanneet useissa tapauksissa ”siviiliammatteihinsa” sen jälkeen kun laki kielsi lehtiä julkaisemasta poseerausilmoituksia.

”Arviolta noin puolet tytöistä palasi takaisin siviiliammatteihinsa”, väittää seksuaaliopetuksen keskusliiton RFSU:n lehti tuoreimmassa numerossaan.

Lehti on tehnyt teemanumeron prostituutiosta. Lehti arvelee useiden tyttöjen, jotka ovat lopettaneet toimintansa suuressa mittakaavassa, poseeraavan ja tekevän muutakin silloin tällöin, kun äkkiä tulee rahan puute”.

Osa tytöistä on kuitenkin ilmoituskiellosta huolimatta jatkanut entistä ammattiaan. Näillä tytöillä on lehden mukaan kiinteä asiakaspiiri, joka ei ilmoittelemattomuudesta kärsi.

Teetietoa briteille

Lontoo (Erkki Arni)

Lähiaikoina briteillä on toivoa, että he lopultakin saavat tietää miten teetä pitäisi juoda kolmen vuosisadan harjoittelun jälkeen.

Englannin standardoimislaitos aikoo näet laatia määritteet siitä, mikä on hyvää teetä, millainen hyvän teekannun on oltava, millaisesta vedestä tee on tehtävä ja onko maito pantava kuppiin ensin ja tee sitten vai päinvastoin.

Britit malttavat tuskin maistaakaan teetä odottaessaan jännityksellä tätä monet sukupolvet kaivattua tietoa. Toiset tosin kuvittelevat jo tietävänsä kuinka tee keitetään, mutta luultavasti Englannin standardoimislaitos nopeasti korjaa tällaiset harhaopit.

SAS tiukentaa matkatavarasääntöjä

Tukholma (Kari kallio)

SAS, Tanskan, Norjan ja Ruotsin yhteisesti omistama lentoyhtiö on kaikessa hiljaisuudessa panemassa täytäntöön tiukennettuja määräyksiä koneeseen mukaan otettavista käsimatkatavaroista.

Göteborg-Postenin mukaan on SAS:n koneissa lentäminen tämän jälkeen ”vaikeampaa”. – –

Matkustajat huomaavat uuden tilanteen lähinnä siitä, että heidän käsimatkatavaransa punnitaan. Ne eivät saa painaa yli viisi kiloa. Koko on myös määritelty.

WHO:n johtaja: Suomen terveyssuunnitelmat järkeviä

Joensuu (HS)

Pohjois-Karjala-projektin työryhmä on tajunnut tehtävänsä kiitettävästi. Se on ymmärtänyt, että terveyskasvatustyön on lähdettävä liikkeelle kohteena olevien omasta arvomaailmasta ja tavoista, ei päinvastoin, kiittää maailman terveysjärjestön WHO:n Euroopan toimiston terveyskasvatusjohtaja, tohtori A. P. Woudenberg.

Hollantilainen Woudenberg on tutustunut projektiin Suomessa viikon. Hän sanoo pitävänsä suomalaisten terveyskasvatussuunnitelmia järkevinä. Sellaisina hän pitää mm. valtiovallan ajatusta erityisen terveyskasvatuskomitean asettamisesta.

”Terveyskasvatuksellista esimerkkimaata ei Euroopassa ole”, Woudenberg väittää. ”Ei myöskään muita huonompaa: terveydenhoitojärjestelmät ja palvelut ovat eri maissa niin erilaiset, ettei vertailuja voi suorittaa.”

Woudenberg arvelee, ettei WHO:kaan saa aikaan varsinaisia tavoitteita tai suosituksia ennen kuin 3–5 vuoden kuluttua. Vasta sitten on kylliksi tieteellistä tutkimusta ja sitä kautta pohjaa.

Nixon määräsi hintasulun USA:han

Presidentti Richard Nixon on määrännyt Yhdysvaltoihin kahdeksi kuukaudeksi hintasulun, joka koskee kaikkia vähittäis- ja tukkuhintoja. Toimenpiteellä pyritään hillitsemään inflaatiota ja lujittamaan dollarin asemaa.

