Perheenemännät jättävät usein huomiotta ne etuoikeudet, jotka sisältyvät kotirouvuuteen. Vain harvat myöntävät, että mahdollisuus jäädä kotiin on jo itsessään etu, sanoo kirjoittaja.

Naisten on turha kiistellä kodinhoitotyön arvosta tai ansio- ja kotiäitien paremmuudesta.

On myös turha esittää epärealistisia vaatimuksia äidinpalkasta ja eläkkeistä.

Tätä mieltä on toimittaja, kaupunginvaltuutettu Jutta Zilliacus.

Hänestä naisten tulisi yhteisvoimin ryhtyä vaatimaan myönteisempää perhe- ja asuntopolitiikkaa, lapsilisien voimakasta korottamista ja pitempiä äitiyslomia.

Se koituisi kaikkien hyödyksi.

Keskustelua usein terävöittää perheenemäntäkunnan taipumus jättää kokonaan huomiotta ne etuoikeudet, jotka sisältyvät kotirouvuuteen.

Vain harvat myöntävät, että mahdollisuus jäädä kotiin jo itsessään on etu, josta kaikki naiset eivät suinkaan voi päästä osallisiksi, vaikka moni sitä toivoisikin. (Puhumattakaan miesten täydellisestä syrjinnästä tässä asiassa!)

Suomen taidetta USA:ssa

New Yorkissa on meneillään taidenäyttely, joka yhtenä monien joukossa on herättänyt varsin suurta huomiota.

Totta kai on kyse suomalaisista taiteilijoista, jotka ensimmäisen kerran ovat oikein suuressa mitassa esillä USA:ssa ja vieläpä hyvin arvovaltaisella foorumilla.

Kritiikki on ollut hyvin imartelevaa.

Näyttelypaikkana on Finch Gallery, pienehkö, mutta sitä arvostetumpi taidegalleria.

Gallerian museon johtaja Elayne Varian vietti viime vuonne pitkät tovit Suomessa ja metsästi mieleisiään näyttelyteoksia. Niitä kertyi melkoinen joukko.

Yleisömenestys on ollut erittäin hyvä, mikä loppujen lopuksi painaa eniten. Ulkoministeriömme on ilmeisesti yltänyt menestyksekkääseen tulokseen pr-työssään. Melkoinen osa ansiosta lankeaa ilmeisesti myös suurlähettiläs Leo Tuomisen osalle.

Suurlähettiläs Leo Tuominen (keskellä) Art From Finland (Taidetta Suomesta) -näyttelyn avajaistilaisuudessa. Ulla Rantasen teoksen edessä seurustelivat suurlähettilään kanssa tri Rodney Felder, Finch Collegen presidentti, ja Iris Mueller, Finch Collegen dekaani. Näyttely siirtyy New Yorkista Cranbrook Collegeen ja sieltä muualle USA:han, jos vain tilaajia löytyy. Kiinnostus ainakin on ollut yllättävän suuri.

Suomi hiihdossa maailman ykkönen

Ruotsalainen hiihdon erikoislehti Svensk Skidsport on tehnyt suomalaisittain mukavan tilaston viime talven kilpailumenestyksistä.

Kun ruotsalaisen rankinglistan kaikki tulokset lasketaan yhteen maittain, niin Suomi saadaan maailman parhaaksi hiihtomaaksi.

Yksityiskohtaiset tulokset näyttävät kuitenkin toisenlaisilta: Suomi ei ollut missään lajissa paras maa, eikä suomalainen voittanut yhtäkään lajia.

Lisäksi miesten lajeissa pisteiden keruu jäi suureksi osaksi kolmen huipun varaan. Juha Mieto, Rauno Miettinen ja Tauno Käyhkö mahtuivat lajeissaan listan kärkijoukkoon.

Seuraavat suomalaiset jäivät heistä kauaksi.

Mäkimies Tauno Käyhkö sijoittui listan kärkipäähän.

Retkeily raiskaa harjua Vuosaaressa

Suomen luonnonsuojeluliiton virkailijoiden tukka on noussut kauhusta pystyyn. Moottoripyöräilijät, autoilijat ja retkeilijät raiskaavat Kallahden harjua Vuosaaressa.

Alue rauhoitettiin luonnonsuojelualueeksi tammikuussa, koska se on ainoa lähes koskemattomana säilynyt harju Helsingin seudulla.

Kahden hehtaarin alueella pystytettyjen kieltotaulujen piti kertoa ihmisille, että kaikki alueen maisemaa ja kasvillisuutta uhkaava toiminta on kiellettyä.

Alueen rauhoitusta esittävät kyltit hävitettiin muutamassa kuukaudessa. Autoilijat ja moottoripyöräilijät ajavat ralliaan harjulla, joka ei kestä kovaa kulutusta.

Nyt Herttoniemen poliisi on ulottanut partioretkensä Kallahdelle.

Vuosaaresta löytyy optimisteja: kaadettu kilpi on pystytetty uudelleen.

”Oravistakin jalkamiehiä”

Joutseno (HS)

Joutseno tuntuu olevan mieluisa paikka ukkosmyrskyille; tuskin viime heinäkuisen suurtuhon jäljet oli saatu korjatuiksi, kun uusi pyörre taas repi viimeisiäkin tuhoalueelle pystyyn jääneitä runkoja.

”Täällä joutuu nyt oravakin jalkamieheksi”, sanoo silvottua metsäpalstaansa masentuneena silmäilevä maanomistaja.

Joutsenossa ei kannata metsää omistaa, kun hakkuusuunnitelmat tehdään muualla kuin maanomistajan päässä.

Barön salmen tulevaisuus esillä Inkoossa

Nelisenkymmentä inkoolaista tenttasi keskiviikkona merenkulkuhallituksen pääjohtaja Helge Jääsaloa Barösundin väyläsuunnitelmista.

Seudun asukkaat olivat huolissaan luonnonkauniin salmen kohtalosta.

Jääsalo korosti, ettei mitään päätöksiä ole vielä tehty.

Pääjohtaja Helge Jääsalo poistuu kyselytilaisuudesta. Takana oikealla on Barön salmen kapein kohta, 53 metriä leveä Hycklesund, jonka tulevaisuudesta inkoolaiset ovat huolissaan. Kapeikkoa joudutaan räjäyttämään leveämmäksi, mikäli väyläsuunnitelma toteutuu.

Maatalousnäyttely ja messut lyötiin yhteen

Joensuu (HS)

Kun Karjalan messujen suunnittelijat huomasivat messujen ja maatalousnäyttelyn ajankohtien päällekkäisyyden, he alkuun säikähtivät: kumpaakin tapahtumaa yritettiin vuorollaan lykätä kauemmas.

Kun se ei taas onnistunut, tapahtumat yhdistettiin.

Nyt on päällekkäisyydestä tehty vetonaula: Maan ensimmäiset messut, joissa on mukana myös maatalous.

Näyttelyjohto puhuu ylpeänä messuista, jotka edustavat ”talouselämän koko kuvaa” ja jotka runnovat totuttuja ajatuskulkuja: Joensuussa maatalouskin esittäytyy yritysmuotona muiden rinnalla.

Tänään avattaville Karjalan messuille on tullut kolmisen sataa näytteilleasettajaa. Maatalouskoneosastot ja kotieläinten näyttelytilat vievät puolet koko messualueesta. Messujohto odottaa kävijämäärän lähentelevän 100 000.

Huonoksi on mennyt

Riitta-Eliisa Laine

Sai tässä yhtenä päivänä hävetä silmät päästänsä.

Kun joskus (harvoin) päättää panna elämän ranttaliksi ja ostaa kenkäparin, niin mitä pitikään sattuman!

Muovikassi repesi jo muutaman minuutin päästä kadulla ihan vain siitä syystä, että muovikin on jo mennyt niin luvattoman huonoksi.

Siinä sitten kuljettiin keskustassa risaista kassia riiputtaen kuin laitapuolen roskapönttöjen tyhjentäjät.

Samanlaisia huonolaatuisia muovikasseja on kuulemma ilmestynyt vähän joka puolelle. Niistä saa jopa maksaa kymmenen penniä.

Kaikki Suomen kuluttajat liittykää yhteen! Tässä maassa on sentään totuttu korkeaan laatuun, mutta sekin lienee mennyttä.

Tämä taitaa olla sitä inflaatiota. Mihin vielä päädymmekään.

Ei ole kovin mieltä ylentävää kulkea tällaisen muovikassin kanssa. Muovin laatu on mennyt yhä huonommaksi ja paperikassien kannattajien joukko sen kuin suurenee. Mistä ihmeestä tällaisia rapisevia, repeileviä kasseja Suomen maahan ilmestyy? Pääasia tietysti on, että Alkon kassit vielä kestäisivät — nykyisessä Suomen maassa kun tulee yhä vähempään tyytyväiseksi. Huonoksi on mennyt.

Lappeenrannassa valitaankin ehkä juhannuspoika

Jääkö Lappeenranta tänä kesänä ilman juhannustyttöä?

Näin ainakin pelkäävät Lappeenrannan Myllysaaren juhannusjuhlien järjestäjät, sillä juhannustyttöehdokkaita ei vielä ole ilmaantunut yhtään.

Juhlatoimikunta harkitsee tyttöjen puutteessa juhannuspoikakilpailun järjestämistä, sillä pojista ei tule olemaan pulaa: marssittaahan Lappeenrannan varuskunta noin 600 alokasta juhlille.

Eri asia on, löytyykö juuri kerityistä ja armeijan vaatteisiin sovitelluista nuorukaisista tarpeeksi hyvän näköistä juhannuspoikaa.

Turvallista matkaa!

Eläintarhanlahden rannassa pääkaupungissa kulkijat yllättyivät tässä päivänä muutamana. Vedessä kellui ihan selvä jalankulkija-merkki. Liekö tarkoitettu suojaksi sukeltajille ja uimareille yhä lisääntyneen moottoriurheilun takia.

Koonnut Kari Lankinen

