Suomen suurimman lottosumman voittanut Pylkön perhe on elänyt varsin vaikeissa olosuhteissa, mutta ”purnattu ei ole”. Lotto on Unto Pylkön mielestä ollut lähes ainoa toivo. ”Nyt tuntuu helpottavalta, kun huoli tulevaisuudesta on ohi”.

Rauhallisesti suhtautuvat Hilkka ja Unto Pylkkö yli miljoonan markan voittoon, joka pankkiin talletettuna tuottaisi vuodessa lähes 60 000 mk korkoa. Mitään suuria muutoksia ei kumpikaan toivo tapahtuvan elämässään. – –

Lähitulevaisuudessa hankitaan ehkä väritelevisio vanhan mustavalkoisen rinnalle. Asuntoa olisi isän mielestä laajennettava ja lapsille voisi hankkia uima-altaan.

Loton suurvoittajien lapset hämmentyivät jonkin verran saamastaan julkisuudesta. Lottotyttö Hilkka Kotamäki johdatteli Pylkön Pirjon 4, Marjo-Reetan 6, ja Juhan 9, turvallisesti kadun yli.

Tupakat pois takseista

Tampere (HS)

Tupakointikieltoa takseihin puuhaa Suomen Taksiliitto. Kieltoa toteutettaisiin hellävaroen, etteivät yleisön ja taksiautoilijoiden suhteet kärsisi. Yhtenä keinona harkitaan autoihin kiinnitettäviä julisteita, joissa kehotetaan välttämään tupakointia. – –

Tupakointikieltoa perustellaan sillä, että savu häiritsee ajamista ja haittaa tupakoimattomia matkustajia. Autoilijat sanovat, että autoa ei aina ehdi tuulettaa tupakkamiesten jäljiltä ennen seuraavaa kyydittävää.

Etenkin humalaiset tupakoitsijat harmittavat taksimiehiä. Huolimaton savukkeenkäsittely voi vahingoittaa auton sisustusta.

Pääkaupunki juhli sateessa ja viimassa

Viihdy Helsingissä oli Helsinki-päivän teemana tänä vuonna. Pääkaupunkilaisille tarjottiin tiistaina kymmeniä tapoja viihtyä ja pääkaupunkilaiset viihtyivät – sateesta huolimatta. Ilmaista ohjelmaa riitti halukkaille.

Helsinkiläiset kuuntelivat hartaina, kun Kauppatorilla jytisi, vain muutama uskaltautui tanssimaan. Yksi soittajista hermostui: ”Nää jytinät oli tarkoitettu tansseiksi mutta seisokaa sitten siinä, älkää vain liikkuko, sen kuin palelette.”

Helsinki-päivän tapahtumat oli keskitetty Kauppatorin ja Espan puiston tuntumaan, ”minne ulkomaalaiset ystävämmekin helposti löytävät”, kuten ylipormestari Teuvo Aura sanoi avatessaan juhlapäivän Kaupungintalon parvekkeelta.

Arthur Fuhrman johti Helsingin poliisisoittokunnan avajaiskonserttia Kaupungintalon parvekkeella.

Vantaan-päivän vietto siirtyi ensi vuodeksi

Vantaan-päivää ei tänä vuonna vietetä. Kauppalanhallitus katsoo vuodenvaihteen kaupungiksitulojuhlallisuuksien riittävän kauppalalaisille tänä vuonna.

Tulevaisuudessa Vantaan-päivää on tarkoitus viettää vuosittain elokuussa.

Ytt puuhaa busseille yhtenäistä numerointia

Väreistä ja sisääntulosuuntien mukaisesta numeroinnista etsii Ytt:n joukkoliikennetyöryhmä parannusta pääkaupunkiseudun linja-auton sekavaan numerointiin.

Työryhmä suosittaa yhtenäisyyttä linja-autojen sekavaan numerointiin. – –

Työryhmän mielestä pääkaupunkiseutu on helppo jakaa viiteen liikennesektoriin.

Ehdotuksen mukaan kunkin sektorin Helsinkiin päättyvillä säteittäislinjoilla ja niiden liityntälinjoilla pitäisi numeroinnissa käyttää omaa satalukua.

Mustalaismuoti on kaunista

Riitta-Eliisa Laine

Valkolaisnainen katsoo kateudesta kalpeana mustalaismuodin kaunistumista: elintason noustessa siitä on tullut yhä värikkäämpää, loisteliaampaa ja romanttisempaa.

Rouva Rauha Friman (vas.) löysi sopivan essukankaan, tytär Ramona Friman (oik.) kokeili röijyä ja essua minihameensa päällä. Fanny Erling hankki juhannusasua. ”Kiva näitä vaatteita olisi pitää mutta ovat kesällä kovin kuumia. Työnkin kannalta puku olisi hankala käyttää, mutta juhlat ovat eri asia”, sanoi Fanny (keskellä).

Tosi herkullinen veriläikkä on Aleksis Kiven kadulla Helsingissä avattu ensimmäinen mustalaismuodin myymälä, jossa tangoissa roikkuu toinen toistaan hehkeämpiä röijyjä, essuja ja hameita.

Omistaja ja myyjä on Ritva Lönn, Turusta muuttanut yritteliäs nuori nainen, joka itse on paras mainos ja malli boutiquensa luomuksille. – –

Romaaninaisten muoti vaihtelee yleensä hyvin vähän, mutta pieniä yksityiskohtia uskalletaan nykyisin jo muutella. ”Uusinta uutta röijyissä on suora leikkaus takana, tähän asti se on ollut laskeutuva”, esittelee Ritva. ”Hihansuissa on smokkirypytys tämän hetken pop.”

”Taidan olla sellaista rauhallista sorttia”, sanoo tarmokkaasti eteenpäin yrittävä Ritva Lönn. Helsinki tuntui syntymäkaupunki Turun jälkeen ensin oudolta, ”mutta puolentoista vuoden jälkeen tänne alka tottua”, tuumii kaunis Ritva pariisilaiskankaidensa keskellä.

Koko asuun kuuluu samettinen hame, värikäs essu, alusröijy ja päällysröijy.

Jo hameen hankinta pelkästään on melkoinen menoerä. Kangasta tarvitaan yhteensä 30 metriä, sillä hameessa on päällekkäin kolme tekstiilikerrosta.

Pesukoneiden asennus helpottuu Helsingissä

Helsingin kaupungin vesilaitos on hyväksynyt eräitä automaattipesukoneita liitettäväksi vesiverkkoon ilman takaisinvirtausvarolaitteita.

”Likaisen veden takaisinvirtaus estyy koneesta vesiverkkoon koneen rakenteen vuoksi. Erillisiä varolaitteita tai niiden asennusta ei tarvita”, kertoo talousopettaja Pirjo Muurinen Sähkötalosta.

Vesiverkostossa saattaa esiintyä joskus paikallisesti alipainetta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos vesijohtoputkeen tehdään reikä tällaiseen kohtaan, ei vesi virtaakaan reiästä ulos vaan päinvastoin ympäröivä aine tunkeutuu putkeen.

Automaattipesukoneet ovat tällaisia reikiä vesijohtoverkostossa. Hetkellinen alipaine putkessa aiheuttaa saippuaveden virtaamisen koneesta vesiverkostoon. Näin tapahtuu, ellei koneessa ole takaisinvirtausvarolaitteita, jotka nimenomaan estävät ko. virtauksen.

Kekkonen hyökkäsi rotusortoa vastaan

Geneve (HS)

Kaikenlaiset kompromissit suhteessa rasismiin ja kolonialismiin torjui presidentti Urho Kekkonen tiistaina Genevessä. Presidentti puhui YK:n kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleiskokouksessa.

Presidentti Urho Kekkonen varoitti uuskolonialismista, joka saattaa uhata maailman rauhaa. Hän puhui Genevessä kansainvälisen työjärjestön ILO:n kokouksessa.

Kekkonen mainitsi, että muiden pohjoismaiden tavoin Suomi ei voi missään olosuhteissa hyväksyä rotuerottelua eikä kolonialismin jäänteiden pönkittämisiä ja tukee sopivin keinoin kansallisten vapautusliikkeiden oikeutettuja pyrkimyksiä.

CDU valitsi Kohlin puheenjohtajakseen

Bonn (Reuter)

Tohtori Helmut Kohl valittiin Länsi-Saksan kristillisdemokraattisen puolueen CDU:n uudeksi puheenjohtajaksi ylimääräisessä puoluekokouksessa Bonnissa tiistaina. – –

Länsi-Saksassa oppositiossa oleva kristillisdemokraattinen puolue toivoo Kohlin valinnan palauttavan sen takaisin valtaan mikä ei onnistunut sille Raine Barzelin johdolla seitsemän kuukautta sitten pidetyissä liittopäivävaaleissa.

Vanha ja uusi oppositiojohtaja. Rainer Barzel (vas.) tekee tietä Helmut Kohlille.

Ammusten upotukset Perämereen tutkitaan

Sisäministeriön ympäristönsuojeluosasto ottaa tutkittavakseen puolustuslaitoksen suorittamat vanhojen ammusten upotukset Perämereen.

Puolustuslaitos ilmoitti asiasta ympäristönsuojeluosastolle. Osasto kuitenkin tulkitsi että juttu oli laajakantoinen ja vaatii siten lisäselvityksiä.

Upotuspaikka on Kokkolasta noin 45 kilometriä luoteeseen. Ammuksia on yhteensä 2 500 tonnia ja ne ovat pääasiassa peräisin viime sodan ajoilta.

Puolustuslaitos katsoo, että mereen upottamisesta on mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle. Upotukset alkoivat 7. päivänä kesäkuuta ja niiden arvellaan kestävän juhannukseen asti.

Miljoonat valutetaan öljyn mukana metsiin

Miljoonien markkojen raaka-aineet syydetään vuosittain luontoon jäteöljyn muodossa. Rahallisen tappion lisäksi öljy merkitsee vakavasti otettavaa haastetta ympäristönsuojelijoille.

Jäteöljyn puhdistamotoiminta Suomessa on vielä lapsenkengissä. Kajomeri Oy Lämpäälässä ja Oltis-tuote Keravalla ovat toistaiseksi alan ainoat yritykset Suomessa.

Öljy ei kuitenkaan ole kertakäyttötavaraa, vaan puhdistettuna kelvollista täyttämään tehtävänsä uudelleen.

Sitran tutkimus osoittaa, että jäteöljyn taltiointi ja uuskäyttö on meillä lapsenkengissään. Pahimmat pullonkaulat toistaiseksi ovat tiedon puute sekä käytännössä keräilymenetelmien puute.

Suurtelakka sulkee Raision henkireiän

Turku (HS)

Wärtsilän tuleva suuri telakka uhkaa sulkea Raision kauppalalta sen ainoan henkireiän saaristoon.

Noin 150 hehtaarin telakka-alueella on 700–800 metrin mittainen rantakaista, jolla sijaitsee Raision ainoa venevalkama.

”Teollistamishuumassa ei saisi unohtaa inhimillisiä tarpeita. Telakan suunnitelmat olisi sopeutettava Raisionlahdesta laadittuihin käyttösuunnitelmiin”, sanoo kauppalanjohtaja Samuli Porsanger.

Wärtsilän suunniteltu suurtelakka nielaisi Raision kauppalan ainoan venevalkaman ja henkireiän saaristoon. ”Venevalkama taisteltiin kauppalalle vuonna 1967, kun Turku vei Pernon ja Upalingon alueet, nyt sitä ei annetakaan helpolla”, sanovat raisiolaiset. Moottoriveneessä Vilho ja Kerttu Seppänen odottavat mattojen kuivumista.

Coronation Street toi tuttuja ristipistoja

Jukka Kajava

Miltäkö tuntuu aloittaa toista tuhatta sivua sisältävä romaani yhdeksännensadan sivun tienoilta? Lienee samalta kuin ensitutustuminen brittien suosikkisarjaan Coronation Streetiin, Kruunajaiskatuun, jonka isäntänä meillä toimii Mainos-tv.

Ennakkokohu ja tiedot sarjan monivuotisesta jatkumisesta ovat saatelleet Coronation Streetin tulemista. Ne lienevät tarpeellista mainosta, mikäli sarjaa aiotaan venyttää meikäläisessä ohjelmistossa vuosikautiseksi. Avausjakso nimittäin lupasi varsin vähän eikä mitään sellaista, mitä ei aikaisemminkin olisi nähty.

Sarja rakentuu tuttuun tapaan, Naapurilähiön tai Peyton Placen kaavojen likisukulaisena pienistä episodeista, joista leikataan kasaan tunnin mittainen sirpaleinen yhteisökuvaus.

Rakkaus näyttää olevan aineksista päällimmäinen. Heti perässä marssivat tyyppihenkilöt, joihin katsojan toivotaan kiintyvän, mikäli tapahtumat tuppaisivatkin yksitoikkoisiksi.

Koonnut Pasi Oikarinen

