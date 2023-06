Ritva Enäkoski

Hiuksetkin kaipaavat kerran vuodessa kunnon lomaa.

Monet naiset käyvät ennen loman alkua leikkauttamassa itselleen kesätukan. Helppohoitoisen, uinnin, tuulen ja auringonkestävän kruunun.

Muistattekos, mistä ennen vanhaan tiesi kesän tulleen? Siitä, kun pikkupoikien hiukset shinglattiin lähes kaljuksi millin sängeksi. Ja pikkutytöt saivat polkkatukan talvisen kiharapilven jälkeen.

Oikein.

Suositeltava tapa aikuisillekin, sillä hiukset kaipaavat lomaa kerran vuodessa. Ketään en kehota tietenkään leikkauttamaan itselleen millin pystytukkaa, jollei siihen muuten ole halua.

Mutta mitäs jos antaisimme tänä kesänä hiustemme levätä kunnolla. – –

Terveet hiukset saa jokainen, joka muistaa aina pestä hiuksensa hyvällä, laimennetulla shampoolla. Pitkään on kiistelty siitä, kuinka usein hiuksia saa pestä. Varsinkin kesällä tämä on ajankohtaista, sillä mehän uimme ja saunomme lomalla paljon.

”Hiuksia ei vahingoita se, että niitä pestään vaikka kolmekin kertaa viikossa, jos pesu suoritetaan huolellisesti ja huuhdellaan hiukset kunnolla”, sanoo kampaaja Pepe Åhman.

”Pesun jälkeen olisi hyvä käyttää hoitoaineita, kukin hiuslaatunsa mukaan”, Pepe neuvoo.

Vantaan jättiläiskunta penseä matkailualalle

Kaarina Sinerkari

Sadan tuhannen asukkaan Vantaan kauppalassa ei ole yhtään kaupallista majoitushuonetta.

Vantaalla ei ole matkailulautakuntaa eikä henkilöä, joka hoitaisi matkailuasioita päätoimisesti.

”Eikö Vantaalle kelpaa raha? Matkailijat tuovat pääkaupunkiseudulle miljardeja markkoja vuosittain. Miksei Vantaa kerää tästä itselleen osuutta”, kysyy matkailun kehitysrahaston toimitusjohtaja Jukka Syrjänen.

Vantaalle on puuhattu matkailulautakuntaa jo vuosikausia. Talousarvion käsittelyvaiheessa se on kuitenkin aina pudonnut pois. – –

Vantaan johtavia virka- ja luottamusmiehiä ei matkailu ole liiemmin kiinnostanut. Vielä kaksi vuotta sitten saattoi lukea lausuntoja, joissa matkailua pidettiin Vantaalle täysin turhana.

Tänä päivänä matkailua ei enää kielletä, mutta lausuntoja sävyttävät sanat ”saattaa olla tarpeellista”.

Franco luovii taitavasti

Jukka Rislakki

Kaikki alkoi siitä, kun nuori poliisimies puukotettiin kuoliaaksi vappuna Madridissa.

Nyt Espanjalla on uusi hallitus ja ehkä uusi ulkopolitiikka; sisäpolitiikassa on siirrytty oikealle; poliisi ja armeija ovat vahvistaneet asemiaan; vasemmisto on entistä tiukemmalla.

Mutta vieläkään ei tiedetä kuka murhasi poliisin.

Uusi pääministeri Carrero Blanco vannoo valansa Francisco Francon todistaessa.

Madridin leveitä katuja reunustavissa muureissa on vielä jäljellä vapun tienoilla maalattuja iskulauseita. Vasemmiston kirjoitukset on pyyhitty huolella yli. Nähtävissä ovat vain fasistiliikkeen tunnuslauseet: ”Ylös Espanja”, ”Viva Franco”, ”Hiiteen punaiset piispat”. – –

Francisco Franco on tunnetusti taktikko. Hän on pelannut valtaeliitin eri ryhmät – fasistit, kuningasmieliset, armeija, Opus Dei – toisiaan vastaan, ja hän on viivytellyt loputtomiin vallanperimysasiassa.

Viikko sitten tapahtunut hallituksen vaihdos kertoo, että ulospäin suuntautuneiden teknokraattien ja Opus Dein aika on tällä erää ohi. Suunta on oikealle, ja Francon tarkoitus on tehdä vallansiirto mahdollisimman kivuttomaksi.

Siitä ei kuitenkaan tule kivutonta.

Francon kuoltua prinssi Juan Carlosista tulee kuningas, ja hallitusvallan saa pääministeri amiraali Luis Carrero Blanco. Vasemmisto ei voi hyväksyä heistä kumpaakaan.

Carrero Blanco on Francon asetoveri ja ehdottoman uskollinen tälle ja Juan Carlosille.

Tiukat turvatoimet Brezhneviä vastassa

Neuvostoliiton kommunistisen puolueen pääsihteeri Leonid Brezhnev saapui lauantai-iltana Washingtoniin ja aloitti näin vierailun, jonka toivotaan johtavan jännityksen lieventymiseen kaikkialla maailmassa.

Neuvostoliiton puoluejohtaja Leonid Brezhnev heilutti kättään iloisesti maanmiehilleen lentokoneen portailta ennen kuin hän lähti historialliseksi mainitulle matkalleen Yhdysvaltoihin lauantaina.

Virallisesti Brezhnevin vierailu alkaa vasta maanantaina, jolloin presidentti Nixon ottaa hänet vastaan Valkoisessa talossa.

Vanhat hinaajat muuttuvat vapaa-ajan laivoiksi

Vanhat hinaajat ovat kysyttyjä.

Kaikki uittohommista poistetut hinaajat on Lahden–Heinolan alueella kunnostettu enemmän tai vähemmän edustaviksi yksityislaivoiksi. Tällaisia vapaa-ajan laivoja on eteläisellä Päijänteellä ja Vesijärvellä toistakymmentä.

Hinaajien kunnostamisesta on tullut niin paljon muotiasia, että laivan teräsrunkoja etsitään kilpaillen.

Eräs lahtelainen romukauppias on erikoistunut laiva-alalle.

Neuvostokärki Leningradissa

Osmo Kaila

Leningradin shakin AV-turnauksen kova kärkinelikkö jatkaa ankaraa vauhtiaan: johdossa on jatkuvasti vakuuttavasti pelaava ja kovakuntoinen Viktor Kortshnoi kannoillaan maansa nuori tähti Anatoli Karpov, Yhdysvaltain yllättäjä Robert Byrne sekä Tanskan aina varma Bent Larsen.

Heitä seuraa hyvässä tuntumassa tasapäinen joukko valmiina ohitukseen heti vähäisimmästäkin virheestä.

Viikon vaihteessa selvinnee myös kärkijoukon sisäinen järjestys: Karpov näet kohtasi lauantaina Larsenin ja tänään on vuorossa Robert Byrne.

Kokousmatkailu yhdistää työn ja huvin

Mauno Saari

Etelän aurinkorannoilla, mutta varsinkin laivoilla järjestettävien neuvottelu-, opinto- ja luentopäivien suosio on kasvanut räjähtäen.

Eikä ihme. Liikkeenjohtajat, virkamiehet ja muut vaikuttajat kyselevät aiheellisesti: Miksi kokoontua kuivasti kotimaan kamaralla, kun kerran voi siirtää palaverit keskelle aurinkoa ja laineiden loisketta.

Autolautta Bore I on lähdössä edestakaiselle matkalle Helsingistä Tukholmaan. Laivalla on 1 100 matkustajaa, joukossa neljä kokousta pitävää ryhmää.

Munkkiniemen seurakunnan 17 avioparia käsittävä ryhmä pitää avoimen avioliittoseminaarin; gynekologit luennoivat kohdunkaulan syövästä, seurakunnallinen lennokkikerho puhuu lennokeista; eristysalan yrittäjä asiakkaineen on lähtenyt tutustumaan, miten Ruotsissa eristetään. – –

Laivalla on hyvä keskustella. Laivalla syntyy kiinteä, läheinen, suljettu ilmapiiri. Kontaktit ympäröivän maailman arkeen ovat poikki, tunnetaan jopa kohtalonyhteyttä.

Niin avautuvat aviopuolisot toisilleen kuin kävyt, liikemiehet lyövät kättä ja horjuvat halakaulaa, tupsulääkärit keskustelevat veljellisesti fossa obturatorian tyhjennyksestä.

Eivätkä ketkään olleet onnellisempia kuin seurakunnallisen lennokkikerhon jäsenet; he onnistuivat kaappaamaan tyyssijaksi ”neuvotteluilleen” Boren luksuskabiinin, varsinaisen neuvotteluhuoneen.

Täpötäydessä laivassa, jossa muut tuskissaan jonottivat, olivat lennokkimiehet kuin ilmojen ylimykset.

Juoksu on afrikkalainen laji

Kenian juoksu-urheilun perustan loi olympialaisten kolminkertainen kultamitalimies (Lontoo 800 ja 4x400 m, Helsinki 800 m), amerikkalainen intiaani Malvin Whitfield.

Keniassa asunut Whitfield loi kiinnostuksen juoksuun koko maanosassa ja hänen kirjansa ”Opi juoksemaan” on ollut lähes kaikkien afrikkalaisten yleisurheilijain oppaana.

Tälläkin hetkellä – Kenian yleisurheiluliiton erotettua englantilaisen John Velzianin – on Whitfield ainoa ei-afrikkalainen valmentaja, jota afrikkalaiset kuuntelevat.

Mm. itse Kipchoge Keino kääntyi ennen Tokion olympialaisia Whitfieldin puoleen saadakseen pätevän valmennusohjelman. Whitfield pitää juoksemista afrikkalaisena lajina. – –

Malvin Whitfield päätti keskittyä yksinomaan juoksuun, päinvastoin kuin aikaisemmat urheilun tuojat.

Siirtomaavallan aikana oli valkoisten keskuudessa näet tapana sanoa: ”Neekerin saa juoksemaan vain kahdella tavalla; tarjoamalla hänelle rahaa tai lähettämällä leijona perään. Koska kumpikaan systeemi ei käy olympialaisissa, ei neekereistä tule juoksijoita”, päättelivät valkoiset herrat.

Caj Bremer — kesänäkymiä:

Keinoemot: Ruhalan-pojat löysivät Muonion lähellä villihanhiviisikon metsästä ja ryhtyivät hoitopuuhiin.

Koonnut Pasi Oikarinen

