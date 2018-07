Hyvinvointi

Näin opetat alle kaksivuotiaan kuivaksi päivässä – Professori tyrmää neuvoloiden siisteyskasvatuksen

Lapset voisivat luopua vaipoista paljon nykyistä aikaisemmin, sanoo kasvatustieteen professori ja psykologian dosentti Timo Saloviitahttps://www.hs.fi/haku/?query=timo+saloviita.



”Neuvolat suosittelevat, että opetus aloitetaan 2–3-vuotiaana. Todellisuudessa lapsi oppii helposti kuivaksi alle kaksivuotiaana”, Saloviita sanoo.



Hän on julkaissut siisteyskasvatuksesta useita tutkimuksia ja suosittelee menetelmää, jolla lapsi pääsee kerralla eroon vaipoista päivässä.



Saloviita on lukenut huolestuneena tutkimuksia, joiden mukaan kuivaksi oppiminen on siirtynyt myöhemmäksi. Esimerkiksi tuoreeseen tutkimukseen osallistuneista kolmevuotiaista ruotsalaislapsista vasta joka toinen kävi potalla. Tutkituista vietnamilaislapsista valtaosa oppi taidon jo alle kaksivuotiaana.



Lastentautien erikoislääkäri Jarmo Salo https://www.hs.fi/haku/?query=jarmo+salototesi vastikään Helsingin Sanomissa, että myös suomalaislapset oppivat kuivaksi http://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000005176074.htmlmyöhemmin kuin ennen.



Vaipoista eroon pääsy on Saloviidan mielestä viivästynyt kolmesta syystä. Ensinnäkin vaipat ovat entistä mukavampia, joten niistä ei ole enää kiirettä päästä eroon.



Toiseksi neuvolat kertovat, että kuivaksi oppiminen vaatii henkistä kypsyyttä.



”Lapsen pitäisi siis itse haluta asiaa. On kuitenkin turha odottaa, että lapsi ensin tuskastuu vaippoihinsa – kissakin oppii siistiksi ilman henkistä kypsyyttä”, hän sanoo.



Neuvoloissa myös väitetään, että varhaisesta opetuksesta olisi lapselle haittaa. ”Ei ole. Väite on taikauskoa”, Saloviita toteaa.



Kolmas syy pitkittyneelle vaippojen käytölle ovat hänen mukaansa vaipanvalmistajien harhaanjohtavat suositukset. ”Yhdysvalloissa vanhemmat ovat jo protestoineet niitä vastaan.”



Saloviidan mukaan lapsen itsensä, hänen perheensä ja ympäristön kannalta on parempi, jos lapset luopuisivat vaipoista aikaisemmin.



Ensinnäkin ympäristö kiittää. ”Vaipoista syntyy ikäluokkaa kohti vuodessa noin 30 000 tonnia jätettä. Vaipan maatuminen kestää 300–500 vuotta”, hän toteaa.



Toiseksi kukkaro kiittää. ”Jos lapsen vaippakulut ovat vuodessa 500 euroa, koko ikäluokan kulut ovat 30 miljoonaa euroa.”



Kolmanneksi lapsi kiittää. ”Ilman vaippoja on mukavampaa, ja lapsi on ylpeä oppimastaan taidosta.”



Saloviita kiinnostui siisteyskasvatuksesta työskennellessään vastavalmistuneena psykologina kehitysvammalaitoksessa. Hän sovelsi yliopistossa oppimiaan asioita vaikeasti kehitysvammaisten asukkaiden opetukseen.



”Sekä päiväkastelua että yökastelua saatiin ehkäistyä”, Saloviita kertoo. Myöhemmin hän käytti samoja ajatuksia vammattomien lasten opetuksessa.



”Oppimiseen ei tarvita paljon mainostettua henkistä kypsyyttä. Kyse on yksinkertaisemmasta seikasta, nimittäin siitä, että käyttäytymistä ohjaavat ympäristön ärsykkeet”, hän sanoo.



Hänen mukaansa lapsi on siis yksinkertaisesti tottunut pissaamaan vaippaansa. Potta taas näyttää perunakattilalta, jonne ei ainakaan haluta tehdä tarpeitaan.



Opetuksessa ärsykeohjaus siirretään vaipoista pottaan. Se tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensin tuotetaan oikea reaktio ja sitten palkitaan sitä.



”Lapsi oivaltaa asian jo muutaman kerran jälkeen”, Saloviita vakuuttaa. Oppiminen nopeutuu, kun lapselle annetaan paljon juotavaa. ”Tätä seikkaa on vaikea itse hoksata”, hän sanoo.



Näin Saloviita opettaa alle kaksivuotiaan tekemään kaikki tarpeensa pottaan alle päivässä. Vaipat tulee jättää heti kokonaan pois myös yöllä. Vahinkojen varalta kannattaa käyttää muovista poikkilakanaa. Ulos mennessä voi ottaa mukaan varahousut.



1. Aloita kesäisenä lauantaiaamuna. Jätä lapselta vaipat pois ja aseta potta olohuoneeseen.



2. Tarjoa lapselle niin paljon juotavaa kuin hän haluaa.



3. Anna lapsen istua potalla. Lue hänelle satukirjaa. Lapsi tykkää seurustelusta.



4. Kun pissa väistämättä lopulta lirahtaa pottaan, kiittele lasta ja anna rusina.



5. Anna lapsen jaloitella. Sen jälkeen lisää mehua ja sama uudelleen.



6. Häivytä opetuksen keinotekoiset osat kuten kehotukset ja palkkiot. Toiminta itsenäistyy ja jatkuu luonnollisten seuraamusten varassa.





Juttu on julkaistu alun perin HS.fissä heinäkuussa 2017.