Pippa Laukka on liikuntalääketieteen erikoislääkäri, joka toimii naisten jalkapallomaajoukkueen lääkärinä.

ärsyttää monia eikä ihme, onhan kunnon koliikkihuuto kovempi kuin palosireeni.Minäkin kuulun siihen joukkoon, joita vauvan itku haittaa – etenkin paikoissa kuten kirkko tai kirjasto, joissa olettaisi olevan hiljaista. Vika ei kuitenkaan ole vauvassa tai vanhemmissa vaan minussa.Ärsyyntyminen on merkki siitä, että olen altistunut liikaa melulle.silmänruokaa tarjoavassa visuaalisessa kulttuurissa, jossa olemme niin keskittyneitä katselemaan, että unohdamme kuulemisen.Se, mitä kuulemme, menee toisesta korvasta sisään, mutta ei tulekaan ulos, vaan kerryttää ääniähkyä aivoihimme. Koska olemme niin tottuneet jatkuvaan meluisuuteen, emme kiinnitä siihen enää huomiota.Se ei kuitenkaan merkitse, etteivät äänet rasittaisi kehoa ja mieltä. Äänet häiritsevät keskittymistä, mieleenpainamista ja oppimista. Jatkuva taustahäly vaikuttaa uneen ja palautumiseen. Meteli häiritsee nukahtamista ja unta.on yksi suurimpia terveysuhkiamme. Melu heikentää elimistön puolustusjärjestelmän toimintaa ja lisää stressiä ja aggressiivisuutta, väsymystä, unettomuutta, onnettomuusriskiä sekä sydän- ja verisuonitautiriskiä. Melu on terveydelle haitallista siinä missä epäterveellinen ruokavalio tai liikkumattomuuskin ovat.Kaupunki ei ole ihmiselle luontainen tapa asua. Suomessa viidennes ihmisistä asuu melun riskirajat ylittävällä melualueella. Se tarkoittaa sitä, että vuorokautinen keskiääni ylittää jatkuvasti keskimäärin 55 desibeliä.Kaupungistumisen ja teollistumisen myötä olemme toki sopeutuneet tähän ympäristöön. Luolamies ei kuitenkaan olisi kestänyt ruuhkabussissa edes yhtä pysäkin väliä. Kivikaudella meteli oli nimittäin merkki hengenvaarasta, kuten petoeläimen hyökkäyksestä tai luonnonmullistuksesta.melutaakka on mielestäni suurin syy sille, miksi ihmiset eivät siedä vauvoja. Sisäsyntyisen suojeluvietin voimin siedämme omien lasten itkut vaikka aistiähkyssäkin, mutta vieraan lapsen parku on jo liikaa.Korvennuskäyrä vauvan itkulle nousee sitä nopeammin, mitä enemmän on altistunut muulle melulle. Väsyneet, stressaantuneet ja meluherkät, joita suomalaistutkimuksen mukaan on 38 prosenttia väestöstä, aistivat melun häiritsevämpänä, reagoivat meluun voimakkaammin ja tottuvat meteliin sekä hitaammin että huonommin kuin muut.sietäisimme vauvan itkua, koiran haukuntaa, lasten kiljahduksia ja muita normaaleja elämisen ääniä, urbaani-ihminenkin tarvitsee välillä luolamiesmäistä erakoitumista ja rauhoittavaa hiljaisuutta. Äänettömyyttä se ei tarkoita, vaan äänimaisemaa, jossa voisi levätä linnun laulua ja puron solinaa eli pieniä taustaääniä kuunnellen.Kaupungeissa näitä mahdollisuuksia tarjoavat puistot, viheralueet, lähimetsät sekä vesistöjen rannat. On tutkittu, että hetki hiljaisuudessa auttaa jaksamaan. Stressihormoni, verenpaine ja syke alkavat laskea jo muutaman palauttavassa ympäristössä vietetyn minuutin jälkeen.Pikku piipahdus puistossa onkin iso terveysteko.