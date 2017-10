Mitä kuuluu suolistolle? HS seuraa Ravitsemuspäiviä hetki hetkeltä

Vuoden ravitsemusteko –palkinto menee Porvooseen. Porvoossa on kehitetty malli, jolla pyritään eroon turhista ruokarajoituksista. Malli onkin todella toiminut: se on vähentänyt erityisruokavaliota tarvitsevien lasten määrää Porvoossa jopa 70 prosentilla. Tämä on tuonut yli 100 000 euron vuotuiset säästöt.